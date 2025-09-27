Presa: UE discută despre crearea unui „zid antidronă” pentru protejarea spațiului aerian al întregii Europe
NewsMaker, 27 septembrie 2025 15:00
În UE se discută despre crearea unui „zid antidronă", care ar urma să asigure protecția spațiului aerian și a infrastructurii întregii Europe, nu doar a granițelor sale estice. Despre aceasta a anunțat pe 26 septembrie comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, transmite The Financial Times. Potrivit comisarului european, miniștrii apărării din Bulgaria, Estonia, […]
Acum 30 minute
15:00
(VIDEO) Dodon s-a „regăsit" la Moscova/ Lui Vlah i se „închide gura"/ Moldovenii au obosit să salveze țara?
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Mesaje diferite: AUR România se retrage, AUR Moldova rămâne— Studiu: teme fierbinți care pot bloca viitoarele coaliții— „Tu ce faci duminică?" – marșul organizat de pas în ultima zi de campanie— Dodon a aflat că a fost înregistrat să voteze la Moscova— […]
15:00
Un bărbat, care ar fi oferit bani pentru votarea unei formațiuni susținute de Șor, a fost reținut. Percheziții în ajunul alegerilor
Oamenii legii au efectuat pe 26 septembrie percheziții în sudul Republicii Moldova într-un dosar de corupere electorală. Un bărbat din Ceadîr-Lunga, suspectat că a oferit unor cetățeni bani pentru a-i determina să voteze la alegerile parlamentare pentru o formațiune susținută de organizația criminală condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, a fost reținut. Informațiile au fost […]
15:00
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a fost exclus din alegerile parlamentare în legătură cu suspiciuni de finanțare externă ilicită și corupere electorală. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală pe 26 septembrie — cu două zile înainte scrutin. Comisia Electorală Centrală a examinat o contestație […]
15:00
NM Espresso: Partidele Irinei Vlah și al Victoriei Furtună, retrase din alegeri; Sandu s-a adresat din nou către cetățeni; procesul lui Plahotniuc, perturbat de o «bombă»?
Alegeri: excluderea partidului Vlah Partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, «Inima Moldovei», a fost retras din cursa electorală cu două zile înainte de vot. O astfel de decizie a fost luată de CEC pe baza suspiciunii de finanțare ilicită. Formațiunea a calificat această decizie drept «ilegală și motivată politic». Ședința CEC s-a desfășurat pe fundalul unei […]
15:00
„Ziua tăcerii" în Republica Moldova. Amenzi de până la 7500 lei pentru cei care vor face agitație electorală
Campania electorală pentru alegerile parlamentare s-a încheiat. Astăzi, 27 septembrie, este „ziua tăcerii", când agitația electorală este interzisă. Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. De asemenea, administrația publică locală […]
15:00
Ziare cu mesaje denigratoare și instigare la ură, depistate într-o biserică din Hîncești. Poliția a ridicat peste 1 000 de exemplare
Ziare cu conținut denigrator la adresa instituțiilor de stat, care urmau a fi distribuite de clericii susținători ai unei formațiuni implicate în campania electorală pentru parlamentare, au fost descoperite într-o biserică din Hîncești. Cazul a avut loc pe 26 septembrie. Oamenii legii au ridicat peste 1 000 de exemplare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General […]
15:00
Parlamentare 2025: adresele secţiilor de votare relocate pentru populaţia din stânga Nistrului
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat pe 26 septembrie adresele celor cinci secții de votare reamplasate pentru locuitorii din stânga Nistrului la alegerile parlamentare. Potrivit CEC, adresele secțiilor relocate sunt: Iar adresele celorlalte secții de votare pentru populația din stânga Nistrului sunt: Amintim că Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea a cinci secții de votare […]
15:00
Presa: UE discută despre crearea unui „zid antidronă" pentru protejarea spațiului aerian al întregii Europe
În UE se discută despre crearea unui „zid antidronă", care ar urma să asigure protecția spațiului aerian și a infrastructurii întregii Europe, nu doar a granițelor sale estice. Despre aceasta a anunțat pe 26 septembrie comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, transmite The Financial Times. Potrivit comisarului european, miniștrii apărării din Bulgaria, Estonia, […]
15:00
Brandul auto BYD a intrat oficial pe piața din Republica Moldova: Cele mai noi inovații din lumea transportului electric
Brandul auto BYD a intrat oficial pe piața din Republica Moldova, aducând pasionaților de motoare standarde europene și cele mai noi inovații din lumea transportului electric. Build Your Dreams – așa se descifrează abrevierea BYD – lider mondial în tehnologie și performanță, iar prezența sa în țara noastră marchează un pas important spre integrarea transportului […]
15:00
Cahul: O tânără, care a dispărut după ce a plecat de la colegiu în care studia, a fost găsită decedată
O tânără, care a dispărut după ce a plecat de la Colegiul de Medicină din Cahul, unde își făcea studiile, a fost găsită decedată pe 27 septembrie, pe teritoriul orașului. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că pe trupul neînsuflețit au fost constatate „leziuni caracteristice strangulării". Potrivit sursei […]
Ieri
14:50
Rusia ar putea planifica proteste după alegeri, pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere: ISW
Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) a avertizat că Rusia ar putea plănui proteste violente în Republica Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Institutului, în prezent sunt create condiții pentru desfășurarea acestor proteste, care ar urmări înlăturarea de la putere a președintei Maia Sandu. În acest scop, Rusia ar folosi politicieni moldoveni […]
14:50
Chișinăul a trăit pe 6 și 7 septembrie una dintre cele mai calde ediții ale Festivalului Vinului de Autor. În curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei, vinul a devenit limbaj comun pentru aproape 4.000 de vizitatori, veniți să descopere istorii ascunse în fiecare pahar. Atmosfera a fost una unică: de la degustări ghidate cu […]
14:50
Irina Vlah rămâne în echipa Blocului „Patriotic", chiar dacă Curtea de Apel a decis să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei", susține Igor Dodon. Liderul socialiștilor a promis că, dacă Blocul „Patriotic" va obține majoritatea parlamentară la scrutinul din 28 septembrie, Vlah va fi inclusă în viitorul guvern. „Condamnăm categoric atacurile asupra colegei noastre Irina Vlah. […]
14:50
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, înaintea ședinței de judecată în dosarul lui Plahotniuc VIDEO
Un bărbat a anunțat la serviciul 112 că sediul Judecătoriei Buiucani din capitală ar fi minat. Apelul a fost efectuat în jurul orei 09:42, înaintea unei ședințe de judecată în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate pentru verificări. Actualizare: Ședința de judecată în dosarul lui Plahotniuc a fost amânată […]
14:50
Adrese noi pentru votul alegătorilor din Transnistria: Dodon, Voronin, Vlah și Tarlev acuză o „diversiune politică"
Blocul „Patriotic", condus de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, critică decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a schimba adresele unor secții de votare destinate cetățenilor din stânga Nistrului. Formațiunea califică măsura, într-o declarație publică, drept „o diversiune politică împotriva propriului popor". Formațiunea politică susține că decizia CEC ar avea drept scop […]
14:50
Plahotniuc, absent la prima ședință de judecată după extrădare: a invocat „motive de sănătate"
Pe 26 septembrie, la Judecătoria Ciocana, lui Vladimir Plahotniuc urmau să-i fie prezentate mandatele de arest preventiv emise împotriva sa. Acesta nu s-a prezentat în instanță. La ședință au fost depuse două cereri: una din partea învinuitului, care invoca motive de sănătate, și una din partea avocatului, care a solicitat examinarea cauzei în lipsa acestuia. […]
14:50
Percheziții la Criuleni, în ajun de alegeri: 9 persoane, suspectate de corupere electorală
Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins, în dimineața zilei de 26 septembrie, cu percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni. Acțiunile vizează o cauză penală pornit pe coruperea alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane, care ar […]
14:50
Andronachi, reținut pentru spălare de bani, depistat cu avere nejustificată de peste 10 mln lei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o diferență de peste 10 milioane de lei între veniturile declarate și averea fostului deputat PDM, Vladimir Andronachi, și va sesiza instanța pentru confiscarea acesteia. Actul de constatare în privința lui Andronachi, reținut pe 2 septembrie pentru spălare de bani, a fost publicat pe site-ul ANI pe 26 […]
14:50
Dodon a aflat că a fost înregistrat să voteze pe teritoriul Rusiei: „O să vă sară papucii". Reacția CEC (VIDEO)
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a comunicat că este înregistrat prealabil pentru a vota pe teritoriul Federației Ruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie. El, însă, susține că nu s-ar fi înregistrat prealabil pentru a-și exprima opțiunea de vot într-o secție de peste hotare și a cerut explicații de la Comisia […]
14:50
Blocul „Patriotic" a rămas fără „inimă", înainte de alegeri: partidul Irinei Vlah, scos din cursă
Partidul „Inima Moldovei", condus de fosta bașcană a Găgăuziei Irina Vlah, a fost exclus din cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată pe 26 septembrie de Comisia Electorală Centrală, după ce Curtea de Apel a limitat activitatea formațiunii până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Astfel, cu doar două zile înainte de scrutin, Blocul „Patriotic" […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
LIVE Primele imagini cu Plahotniuc, după ce a fost adus la Chișinău. Detalii din dosar: ce pedeapsă riscă
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost adus la Chișin
14:40
VIDEO Momentul în care Plahotniuc pășește pe pământ moldovenesc după 6 ani în care s-a ascuns # NewsMaker
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, a fost scos din avion în cătușe. Însoțit de mascați, a fost condus spre un microbuz. Avionul în care se afla Plahotniuc a aterizat la Chișinău la ora 09:29. Vladimir Plahotniuc a fost extrădat cu o cursă avia obișnuită, Atena-Chișinău. Anterior, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, declara că, […] The post VIDEO Momentul în care Plahotniuc pășește pe pământ moldovenesc după 6 ani în care s-a ascuns appeared first on NewsMaker.
14:40
Fără „Alternativa” în Parlament? Trei formațiuni trec pragul electoral, arată sondajul BOP # NewsMaker
Doar trei formațiuni politice au șanse de a accede în Legislativ, potrivit Barometrului de Opinie Publică (BOP) prezentat pe 25 septembrie. Sondajul arată că 80,3% dintre respondenți ar merge la vot, în timp ce 11,4% spun că probabil nu s-ar prezenta, sunt siguri că nu vor participa sau nu au decis încă. Studiul a fost […] The post Fără „Alternativa” în Parlament? Trei formațiuni trec pragul electoral, arată sondajul BOP appeared first on NewsMaker.
14:40
Blocul „Patriotic” și-a scos susținătorii la un marș în Chișinău, cu 3 zile înainte de alegeri VIDEO # NewsMaker
Blocul electoral „Patriotic”, format din partidele conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, desfășoară un marș la Chișinău. Evenimentul, potrivit organizatorilor, are loc „în susținerea alegerilor libere și corecte”. Corespondenta NewsMaker, Ecaterina Dubasova, se află la fața locului și discută cu participanții. Pe 28 septembrie în Republica Moldova vor avea loc […] The post Blocul „Patriotic” și-a scos susținătorii la un marș în Chișinău, cu 3 zile înainte de alegeri VIDEO appeared first on NewsMaker.
14:40
Vlah pierde la Curtea Constituțională: dosarul intentat de Ministerul Justiției, pe masa judecătorilor Curții de Apel # NewsMaker
Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de avocatul Fadei Nagacevschi în numele Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Formațiunea a contestat articolul 21 alin. (3²) din Legea partidelor politice, însă judecătorii au declarat cererea inadmisibilă. Astfel, dosarul rămâne la Curtea de Apel Chișinău, care urmează să decidă dacă acceptă solicitarea Ministerului Justiției de a […] The post Vlah pierde la Curtea Constituțională: dosarul intentat de Ministerul Justiției, pe masa judecătorilor Curții de Apel appeared first on NewsMaker.
14:40
Maria Olar, stropită cu verde de briliant: „A venit cu ochelari, cu mască. M-a așteptat acasă” # NewsMaker
Activista civică Maria Olar a ajuns la spital, după ce ar fi fost stropită cu verde de briliant de către o persoană necunoscută, în această dimineață. Incidentul a avut loc în sectorul Ciocana al capitalei. Maria Olar susține că suspectul purta mască și ochelari și ar fi așteptat-o în fața casei. „Sunt foarte multe camere […] The post Maria Olar, stropită cu verde de briliant: „A venit cu ochelari, cu mască. M-a așteptat acasă” appeared first on NewsMaker.
14:40
„Sunt puse în executare toate cele 4 mandate de arest”. Procurorul pe cazul Plahotniuc a explicat ce urmează # NewsMaker
În privința lui Vladimir Plahotniuc, extrădat pe 25 septembrie la Chișinău, a fost întocmit un proces-verbal de reținere. Odată cu aceasta, toate cele patru mandate de arest preventiv au fost puse în executare, iar termenul de 30 de zile de arest a început să curgă. În continuare, urmează să-i fie aduse la cunoștință acuzațiile care i […] The post „Sunt puse în executare toate cele 4 mandate de arest”. Procurorul pe cazul Plahotniuc a explicat ce urmează appeared first on NewsMaker.
14:40
BOP: Maia Sandu, politiciana cu cea mai mare încredere în rândul moldovenilor. Cine o urmează # NewsMaker
Președinta Maia Sandu rămâne politicianul care se bucură de cea mai mare încredere în Republica Moldova, potrivit Barometrului de Opinie Publică (BOP) prezentat pe 25 septembrie. La polul opus, aproape jumătate dintre cetățeni – 44,3% – au declarat că nu au încredere în niciun politician, iar 14,9% nu au putut indica un nume. La întrebarea […] The post BOP: Maia Sandu, politiciana cu cea mai mare încredere în rândul moldovenilor. Cine o urmează appeared first on NewsMaker.
14:40
Sandu, despre extrădarea lui Plahotniuc: „Este testul cel mai important al justiției în fața cetățenilor” # NewsMaker
Extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova reprezintă „cel mai important test al justiției în fața cetățenilor”, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu pentru jurnalistul Dorin Galben. Șefa statului spune că magistrații și procurorii nu mai pot invoca lipsa de libertate, pentru că după plecarea lui Plahotniuc au avut șase ani să […] The post Sandu, despre extrădarea lui Plahotniuc: „Este testul cel mai important al justiției în fața cetățenilor” appeared first on NewsMaker.
14:40
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, după ce timp de 6 ani s-a ascuns, a provocat reacții în mediul online. Politicieni, jurnaliști și activiști au salutat extrădarea, menționând că ar fi „o recompensă pentru popor”, dar și un pas în curățarea justiției. În timp ce unii politicieni au reacționat cu glume, alții au avertizat că de votul […] The post „Welcome back”: Reacții la extrădarea lui Plahotniuc, după 6 ani de fugă appeared first on NewsMaker.
24 septembrie 2025
14:40
Blocul „Patriotic” s-a plâns la CEC pe ministra Justiției: O acuză că ar fi denigrat-o pe Vlah. Reacție # NewsMaker
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, din care face parte și Partidul Republican Inima Moldovei condus de Irina Vlah, a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC). Formațiunea o acuză pe ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, de implicarea resurselor administrative în procesul electoral și de faptul că ar fi denigrat partidul […] The post Blocul „Patriotic” s-a plâns la CEC pe ministra Justiției: O acuză că ar fi denigrat-o pe Vlah. Reacție appeared first on NewsMaker.
14:40
VIDEO Prim-ministrul Dorin Recean răspunde la întrebări înainte de alegerile parlamentare # NewsMaker
Prim-ministrul, Dorin Recean, susține o conferință de presă cu subiectul „Pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”. Conferința are loc în clădirea Guvernului de la Chișinău. Actualizare: Recean s-a adresat mai multor concurenți electorali din Republica Moldova, menționându-i pe Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk și Irina Vlah. […] The post VIDEO Prim-ministrul Dorin Recean răspunde la întrebări înainte de alegerile parlamentare appeared first on NewsMaker.
14:40
Brandurile moldovenești de vodcă au câștigat medalii la prestigiosul concurs CWSA 2025 din Hong Kong # NewsMaker
Brandurile moldovenești de vodcă Zernoff, Petrovskaia și Mendeleev au primit aprecieri înalte din partea experților internaționali la concursul China Wine & Spirits Awards (CWSA) 2025 din Hong Kong. În palmaresul producătorului autohton se regăsesc trei medalii de aur și două medalii de argint. CWSA este considerat unul dintre cele mai prestigioase concursuri din Asia în […] The post Brandurile moldovenești de vodcă au câștigat medalii la prestigiosul concurs CWSA 2025 din Hong Kong appeared first on NewsMaker.
14:40
Recean îi cere lui Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah să condamne cumpărarea voturilor și influența Rusiei: „Măcar în ultimul ceas” # NewsMaker
Premierul Dorin Recean s-a adresat mai multor concurenți electorali din Republica Moldova, menționându-i pe Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk și Irina Vlah. Oficialul moldovean i-a îndemnat să condamne și să se disocieze de „gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influența malignă a Kremlinului”. Apelul a fost făcut după ce a enumerat „schemele Kremlinului” în […] The post Recean îi cere lui Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah să condamne cumpărarea voturilor și influența Rusiei: „Măcar în ultimul ceas” appeared first on NewsMaker.
14:40
Fostul lider democrat, oligarh fugar Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia, urmează să fie adus în Republica Moldova joi, 25 septembrie, cu doar trei zile înainte de alegerile parlamentare. Premierul Dorin Recean a anunțat că extrădarea se va face „în cătușe” și „fără tratamente speciale”. „Mâine, Plahotniuc va fi adus în cătușe în R. Moldova să […] The post Recean, despre extrădarea lui Plahotniuc: „Mâine, va fi adus în cătușe în Moldova” appeared first on NewsMaker.
14:40
Plahotniuc, mesaj din închisoare pentru colegii din PDM „risipiți” și liderii partidelor „fără șanse” la parlamentare # NewsMaker
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, aflat în arest în Grecia, a lansat un apel public în ajunul alegerilor parlamentare, îndemnând fosta echipă PDM și liderii partidelor fără șanse să se unească pentru a sprijini opoziția cu șanse reale de a accede în parlament. Într-o postare pe Telegram, Plahotniuc a declarat […] The post Plahotniuc, mesaj din închisoare pentru colegii din PDM „risipiți” și liderii partidelor „fără șanse” la parlamentare appeared first on NewsMaker.
14:40
Furtună susține că partidul său ar fi filat la ordinea autorităților țării. Recean: „Aberații” # NewsMaker
Președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, susține că în sediul central al formațiunii sale ar fi fost găsit un dispozitiv de ascultare. Politiciana a sugerat că partidul ar fi filat la ordinele conducerii țării noastre. Prim-ministrul Dorin Recean a calificat afirmațiile drept „aberații”. „În sediul central al Partidului […] The post Furtună susține că partidul său ar fi filat la ordinea autorităților țării. Recean: „Aberații” appeared first on NewsMaker.
14:40
„Luați-vă cuvintele înapoi”: Ceban, după apelul lui Recean de a se disocia de influența Kremlinului # NewsMaker
Ion Ceban, primarul degrevat al capitalei și candidat la alegerile parlamentare pe lista Blocului „Alternativa”, a reacționat la apelul premierului Dorin Recean, care l-a îndemnat să se disocieze public, alături de alți lideri politici, de „gruparea criminală Șor”, de „cumpărarea voturilor” și de „influența Kremlinului”. Fost socialist și actual lider al MAN – partid care […] The post „Luați-vă cuvintele înapoi”: Ceban, după apelul lui Recean de a se disocia de influența Kremlinului appeared first on NewsMaker.
14:40
„Ori ești iresponsabil, frustrat, ori descreierat”. Cheianu critică „irosirea” votului pentru partidele fără șanse în parlament # NewsMaker
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Constantin Cheianu, a lansat un mesaj de critică în adresa alegătorilor care intenționează să voteze, în loc de PAS, pentru unul dintre „partidele pro-europene, unele având un rating de 2-3%”. Potrivit lui Cheianu, dacă partidul ales nu ajunge în Parlament, iar PAS nu obține […] The post „Ori ești iresponsabil, frustrat, ori descreierat”. Cheianu critică „irosirea” votului pentru partidele fără șanse în parlament appeared first on NewsMaker.
14:40
Buletine de vot cu ștampila pusă în dreptul Blocului „Alternativa”, descoperite într-o tipografie din Chișinău. Reacția lui Ceban # NewsMaker
Poliția a descoperit 200 de buletine de vot, pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”, în urma unor percheziții efectuate la o tipografie din Capitală. Pe de altă parte, liderul Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a declarat că aceste buletine „model” au fost realizate pentru publicitate electorală și că intenționează să conteste acțiunile […] The post Buletine de vot cu ștampila pusă în dreptul Blocului „Alternativa”, descoperite într-o tipografie din Chișinău. Reacția lui Ceban appeared first on NewsMaker.
23 septembrie 2025
14:40
Fostul președinte Nicolae Timofti, apel înainte de parlamentare: „Avem cu toții o datorie față de viitorul R. Moldova” # NewsMaker
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat un apel public cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare. El afirmă că țara se află „în fața unei alegeri cruciale”: fie continuă parcursul european, fie ratează o „șansă istorică”. Timofti, care spune că vorbește „nu doar ca fost șef al statului, ci și ca simplu […] The post Fostul președinte Nicolae Timofti, apel înainte de parlamentare: „Avem cu toții o datorie față de viitorul R. Moldova” appeared first on NewsMaker.
14:40
România, ținta propagandei rusești înaintea alegerilor din Moldova: Canale de Telegram răspândesc știri false despre o presupusă invazie # NewsMaker
Zeci de canale de Telegram au răspândit în ultimele zile informația falsă că România ar plănui o intervenție militară în Republica Moldova după alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Știrea” își are originea într-o publicație poloneză, cunoscută pentru propagandă rusă, potrivit Stop Fals. Cel puțin 17 canale de Telegram, inclusiv Moldova Live, Moldova 24, WTF Moldova?!, […] The post România, ținta propagandei rusești înaintea alegerilor din Moldova: Canale de Telegram răspândesc știri false despre o presupusă invazie appeared first on NewsMaker.
14:40
Partide din Moldova, finanțate cu 9 milioane de lei din Rusia, înainte de alegeri? Ce au descoperit CNA și procurorii, după noi percheziții # NewsMaker
Ofițerii CNA și procurorii au descins pe 23 septembrie la peste 30 de adrese, în cadrul unei anchete care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea alegătorilor în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit probelor acumulate până acum, banii ar proveni […] The post Partide din Moldova, finanțate cu 9 milioane de lei din Rusia, înainte de alegeri? Ce au descoperit CNA și procurorii, după noi percheziții appeared first on NewsMaker.
14:40
Militari cu însemne străine într-o benzinărie din Cimișlia: Ministerul Apărării explică situația # NewsMaker
Pe mai multe pagini de Telegram circulă o fotografie cu militari purtând însemne ale altui stat. Aceștia au fost surprinși într-o benzinărie din Cimișlia, iar fotografia este însoțită de comentariul „Mai avea cineva îndoieli că Moldova este plină de militari străini? Viva la France?”. Ministerul Apărării a precizat că interpretarea este falsă și a îndemnat […] The post Militari cu însemne străine într-o benzinărie din Cimișlia: Ministerul Apărării explică situația appeared first on NewsMaker.
14:40
Zaharova, despre avertismentul Maiei Sandu că Moldova ar putea fi folosită împotriva Odesei dacă pro-rușii câștigă alegerile: „Paranoia” # NewsMaker
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la declarațiile președintei Maia Sandu, care a avertizat că în cazul în care pro-rușii câștigă alegerile, Moscova ar putea folosi teritoriul Moldovei pentru un atac asupra regiunii Odesa din Ucraina. Într-un interviu acordat agenției RIA Novosti, Zaharova a calificat aceste afirmații drept „paranoia”. […] The post Zaharova, despre avertismentul Maiei Sandu că Moldova ar putea fi folosită împotriva Odesei dacă pro-rușii câștigă alegerile: „Paranoia” appeared first on NewsMaker.
14:40
Ce urmează dacă „Inima Moldovei” va fi exclusă din alegeri? Soarta Blocului „Patriotic” – la Curtea Constituțională # NewsMaker
Curtea de Apel Chișinău a admis, pe 23 septembrie, demersurile avocaților Blocului Electoral „Patriotic” și ale Partidului „Inima Moldovei”. Instanța a decis să transmită la Curtea Constituțională o sesizare privind verificarea constituționalității noțiunii de „subiecți ai dreptului electoral”. Avocata blocului electoral, Tamara Chișca-Doneva, a explicat că, în cazul suspendării activității unuia dintre partidele care fac […] The post Ce urmează dacă „Inima Moldovei” va fi exclusă din alegeri? Soarta Blocului „Patriotic” – la Curtea Constituțională appeared first on NewsMaker.
14:40
100.000 de pagini cu legi, analizate. Moldova a încheiat procesul de screening în parcursul său european # NewsMaker
Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral pentru aderarea la Uniunea Europeană. În peste un an, experții moldoveni au analizat peste 100 000 de pagini de legislație și au prezentat gradul de aliniere al țării la standardele UE. „Am muncit cot la cot și zile și nopți”, a comunicat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina […] The post 100.000 de pagini cu legi, analizate. Moldova a încheiat procesul de screening în parcursul său european appeared first on NewsMaker.
14:40
Doi bărbați din Edineț, condamnați pentru exploatare prin muncă la o fermă: victimele, printre care o minoră, abuzate și plătite necorespunzător # NewsMaker
Doi bărbați din Edineț, acuzați de trafic de ființe umane și trafic de copii, au fost condamnați la 16 și, respectiv, 20 de ani de închisoare. Inculpații au exploatat prin muncă la o fermă un bărbat și o minoră, în perioada 2020-2022. Informațiile au fost raportate de Procuratura Generală (PG) într-un comunicat din 23 septembrie. […] The post Doi bărbați din Edineț, condamnați pentru exploatare prin muncă la o fermă: victimele, printre care o minoră, abuzate și plătite necorespunzător appeared first on NewsMaker.
14:40
Rusia acuză UE, înainte de parlamentare, că „vrea să ocupe Moldova”. Reacția Chișinăului # NewsMaker
Principalul serviciu secret al Rusiei a lansat o nouă teorie conspiraționistă înaintea alegerilor parlamentare din Moldova. Într-un comunicat al Biroului de presă al Serviciului de Informații Externe, preluat de Ministerul de Externe rus și de ambasada Rusiei la Chișinău, se susține că „Uniunea Europeană este hotărâtă să ocupe Moldova” și că NATO ar pregăti un […] The post Rusia acuză UE, înainte de parlamentare, că „vrea să ocupe Moldova”. Reacția Chișinăului appeared first on NewsMaker.
14:40
Alegeri parlamentare: ASP eliberează gratuit acte de identitate provizorii. Cine le poate solicita # NewsMaker
Agenția Servicii Publice (ASP) va activa după un program special în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Toate subdiviziunile teritoriale vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 pentru a elibera actele de identitate necesare exercitării dreptului de vot. Astfel, cetățenii cu vârsta de peste 18 ani, care nu dețin acte valabile în ziua scrutinului, […] The post Alegeri parlamentare: ASP eliberează gratuit acte de identitate provizorii. Cine le poate solicita appeared first on NewsMaker.
