DOUĂ PERSOANE AU FOST REȚINUTE ÎN SERBIA SUB SUSPICIUNEA DE PREGĂTIRE DE REVOLTE ÎN MASĂ LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA

Infotag, 27 septembrie 2025 15:00

DOUĂ PERSOANE AU FOST REȚINUTE ÎN SERBIA SUB SUSPICIUNEA DE PREGĂTIRE DE REVOLTE ÎN MASĂ LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA

Acum 30 minute
15:00
DOUĂ PERSOANE AU FOST REȚINUTE ÎN SERBIA SUB SUSPICIUNEA DE PREGĂTIRE DE REVOLTE ÎN MASĂ LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA Infotag
15:00
​PARTIDUL “MOLDOVA MARE” EXCLUS DIN CURSĂ PENTRU ALEGERI PARLAMENTARE Infotag
Acum 24 ore
15:30
​120 de angajați, patru distanțe și sute de emoții sincere Infotag
15:30
Performanță sportivă și apel la responsabilitate civică Infotag
Ieri
13:30
ÎN TIMPUL ALEGERILOR DE DUMINICĂ, COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ VA INIȚIA O CAMPANIE DE EDUCAȚIE CIVICĂ PENTRU CONSOLIDAREA DEMOCRAȚIEI Infotag
25 septembrie 2025
16:00
POLITICIENII AU REȚINUT SUSPECȚII ÎN DISTRIBUIREA DE EURO FALSIFICAȚI Infotag
16:00
PERSOANĂ NECUNOSCUTĂ A TURNAT CU VERDE DE BRILIANT PESTE ACTIVISTA MARIA OLARI Infotag
16:00
O SALĂ DE IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ A FOST DESCHISĂ LA INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI Infotag
16:00
BERD A ÎNRĂUTĂȚIT PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ A REPUBLICA MOLDOVA PENTRU 2025 DE LA 1,8% LA 1,5% Infotag
16:00
VLAD PLAHOTNIUC ADUS ÎN MOLDOVA, A FOST PLASAT ÎN AREST PREVENTIV PENTRU 30 DE ZILE Infotag
16:00
Polonia a redeschis frontiera cu Belarus Infotag
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
POLIȚIA DIN CHIȘINĂU A LICHIDAT O TIPOGRAFIE CARE PRODUCEA PUBLICAȚII ILEGALE Infotag
14:00
OLIGARHUL FUGAR VLADIMIR PLAHOTNIUC, EXTRĂDAT DIN GRECIA, A FOST ADUS LA CHIȘINĂU ȘI PLASAT ÎN AREST PREVENTIV Infotag
14:00
​BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE: PATRU PARTIDE/BLOCURI POT INTRA ÎN PARLAMENT Infotag
13:30
​IT-ul în business: motorul care duce afacerea la turații maxime Infotag
13:30
Maib intermediază prima ofertă de obligațiuni municipale a Primăriei Costești în valoare de 4,5 milioane de lei Infotag
24 septembrie 2025
17:00
PROCURORII CER ARESTUL A 12 DIN 74 DE PERSOANE REȚINUTE ÎN CAZUL PREGĂTIRII DE REVOLTE ÎN MASĂ Infotag
17:00
​MAGAZINELE SOCIALE ALE OLIGARHULUI FUGAR ILAN ȘOК VOR FI ÎNCHISE Infotag
17:00
JOI, OLIGARHUL FUGAR VLADIMIR PLAHOTNIUC VA FI ADUS ÎN MOLDOVA ȘI PLASAT ÎNTR-UN CENTRU DE AREST PREVENTIV, A DECLARAT MINISTRUL JUSTIȚIEI Infotag
17:00
GUVERNUL LANSEAZĂ UN NOU INSTRUMENT FINANCIAR PENTRU SUSȚINEREA AFACERILOR – UN „FOND DE FONDURI” Infotag
14:00
​Un membru al Adunării Populare din Găgăuzia critică autoritățile găgăuze pentru asistența din partea lui Ilan Șor Infotag
14:00
​PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN ÎNDEAMNĂ LIDERII OPOZIȚIEI SĂ „RENUNȚE PUBLIC” LA KREMLIN ȘI „ȘOR” Infotag
23 septembrie 2025
17:30
Investim în inovație și comunități creative: maib a susținut desfășurarea primului Festival de proiecții video din Moldova Infotag
12:30
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană Infotag
20 septembrie 2025
09:30
ADRESARE Infotag
19 septembrie 2025
14:00
Grevă generală în Franța. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă Infotag
13:30
MINISTERUL JUSTIȚIEI DIN GRECIA A ANULAT PROPRIA DECIZIE DE A SUSPENDA PROCEDURA DE EXTRĂDARE A LUI VLAD PLAHOTNIUC Infotag
18 septembrie 2025
17:30
TIRASPOLUL, ÎNGRIJORAT DE DECIZIA CHIȘINAULUI DE A ÎNCEPE REPARAȚIILE LA ȘAPTE PODURI PESTE RÂUL NISTRU ÎNAINTE DE ALEGERI Infotag
13:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN A DECLARAT CĂ MOLDOVA VA CERE EXTRĂDAREA OLIGARHULUI FUGAR VLAD PLAHOTNIUC Infotag
13:30
PESTE UN MILIARD DE LEI DIN FONDURI PENTRU REPARAȚIA DRUMURILOR, DISPONIBILI ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI Infotag
12:00
​Maib și Visa lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare Infotag
17 septembrie 2025
16:00
​OTP Bank Moldova a semnat Memorandumul de constituire a noii Burse de Valori Infotag
15:00
Plicuri și buletine de vot pentru votul prin corespondență au fost trimise cetățenilor moldoveni din zece țări. Infotag
15:00
​Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova Infotag
15:00
Franța elimină beneficiile foștilor prim-miniștri Infotag
15:00
Ungaria revine în programul SUA Visa Waiver Infotag
15:00
ONU cere Israelului să oprească atacurile în Gaza Infotag
14:00
POLIȚIA INVESTIGEAZĂ O CRIMĂ BRUTALĂ ÎN RAIONUL SOROCA Infotag
14:00
ȘAPTE CLUBURI DE FOTBAL DIN MOLDOVA VOR PRIMI FIECARE 69.400 DE EURO Infotag
14:00
GIUSEPPE GRIMALDI VA PRELUA CONDUCE BIROUL BERD MOLDOVA DIN 1 OCTOMBRIE Infotag
14:00
SUA VOR ACORDA MOLDOVEI 130 DE MILIOANE DE DOLARI PENTRU CONSTRUCȚIA LINIEI ELECTRICE STRĂȘENI-GUTINĂȘ Infotag
16 septembrie 2025
17:30
LITUANIA INTERZICE ACCESUL ÎN ȚARĂ AL FOSTULUI BAȘCAN A GĂGĂUZIEI, IRINA VLAH Infotag
17:30
ANCA DRAGU: BANCA NAȚIONALĂ PROTEJEAZĂ SISTEMUL FINANCIAR DE RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI Infotag
17:30
BIROUL DE REINTEGRARE A OBSERVAT SCHIMBĂRI POZITIVE ȘI DIFICULTĂȚI CONTINUE ÎN ȘCOLILE DIN TRANSNISTRIA Infotag
17:30
​PREȘEDINTA MAIA SANDU CONDUCE ÎN RATINGUL DE ÎNCREDERE ÎN RÂNDUL POLITICIENILOR MOLDOVENI Infotag
13:30
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA DECID DISPUTĂ DINTRE EST ȘI VEST Infotag
13:30
SONDAJ WATCHDOG.MD: DOUĂ PARTIDE ȘI UN BLOC AR PUTEA INTRA ÎN PARLAMENT Infotag
15 septembrie 2025
17:00
​CHIȘINĂU ȘI BUCUREȘTI AU CĂZUT DE ACORD ASUPRA CREĂRII UNEI NOI BURSE DE VALORI ÎN MOLDOVA Infotag
17:00
​EXPERT ÎN ALEGERI: MOLDOVA VA TREBUI SĂ TRECĂ TESTUL FINAL DE STABILITATE ÎN PARCURSUL EUROPEAN Infotag
15:00
O platformă bursieră modernă va fi înființată la Chișinău de Bursa de Valori București și Guvernul Republicii Moldova, maib fiind printre cofondatori Infotag
