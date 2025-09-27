DOUĂ PERSOANE AU FOST REȚINUTE ÎN SERBIA SUB SUSPICIUNEA DE PREGĂTIRE DE REVOLTE ÎN MASĂ LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA
Infotag, 27 septembrie 2025 15:00
Acum 30 minute
15:00
15:00
PARTIDUL “MOLDOVA MARE” EXCLUS DIN CURSĂ PENTRU ALEGERI PARLAMENTARE
Acum 24 ore
15:30
120 de angajați, patru distanțe și sute de emoții sincere
15:30
Performanță sportivă și apel la responsabilitate civică
Ieri
13:30
ÎN TIMPUL ALEGERILOR DE DUMINICĂ, COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ VA INIȚIA O CAMPANIE DE EDUCAȚIE CIVICĂ PENTRU CONSOLIDAREA DEMOCRAȚIEI # Infotag
25 septembrie 2025
16:00
POLITICIENII AU REȚINUT SUSPECȚII ÎN DISTRIBUIREA DE EURO FALSIFICAȚI
16:00
PERSOANĂ NECUNOSCUTĂ A TURNAT CU VERDE DE BRILIANT PESTE ACTIVISTA MARIA OLARI
16:00
O SALĂ DE IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ A FOST DESCHISĂ LA INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI # Infotag
16:00
BERD A ÎNRĂUTĂȚIT PROGNOZA DE CREȘTERE ECONOMICĂ A REPUBLICA MOLDOVA PENTRU 2025 DE LA 1,8% LA 1,5% # Infotag
16:00
VLAD PLAHOTNIUC ADUS ÎN MOLDOVA, A FOST PLASAT ÎN AREST PREVENTIV PENTRU 30 DE ZILE
16:00
Polonia a redeschis frontiera cu Belarus
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
POLIȚIA DIN CHIȘINĂU A LICHIDAT O TIPOGRAFIE CARE PRODUCEA PUBLICAȚII ILEGALE
14:00
OLIGARHUL FUGAR VLADIMIR PLAHOTNIUC, EXTRĂDAT DIN GRECIA, A FOST ADUS LA CHIȘINĂU ȘI PLASAT ÎN AREST PREVENTIV # Infotag
14:00
BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE: PATRU PARTIDE/BLOCURI POT INTRA ÎN PARLAMENT
13:30
IT-ul în business: motorul care duce afacerea la turații maxime
13:30
Maib intermediază prima ofertă de obligațiuni municipale a Primăriei Costești în valoare de 4,5 milioane de lei # Infotag
24 septembrie 2025
17:00
PROCURORII CER ARESTUL A 12 DIN 74 DE PERSOANE REȚINUTE ÎN CAZUL PREGĂTIRII DE REVOLTE ÎN MASĂ # Infotag
17:00
MAGAZINELE SOCIALE ALE OLIGARHULUI FUGAR ILAN ȘOК VOR FI ÎNCHISE
17:00
JOI, OLIGARHUL FUGAR VLADIMIR PLAHOTNIUC VA FI ADUS ÎN MOLDOVA ȘI PLASAT ÎNTR-UN CENTRU DE AREST PREVENTIV, A DECLARAT MINISTRUL JUSTIȚIEI # Infotag
17:00
GUVERNUL LANSEAZĂ UN NOU INSTRUMENT FINANCIAR PENTRU SUSȚINEREA AFACERILOR – UN „FOND DE FONDURI” # Infotag
14:00
Un membru al Adunării Populare din Găgăuzia critică autoritățile găgăuze pentru asistența din partea lui Ilan Șor # Infotag
14:00
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN ÎNDEAMNĂ LIDERII OPOZIȚIEI SĂ „RENUNȚE PUBLIC” LA KREMLIN ȘI „ȘOR” # Infotag
23 septembrie 2025
17:30
Investim în inovație și comunități creative: maib a susținut desfășurarea primului Festival de proiecții video din Moldova # Infotag
12:30
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană # Infotag
20 septembrie 2025
19 septembrie 2025
14:00
Grevă generală în Franța. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă
13:30
MINISTERUL JUSTIȚIEI DIN GRECIA A ANULAT PROPRIA DECIZIE DE A SUSPENDA PROCEDURA DE EXTRĂDARE A LUI VLAD PLAHOTNIUC # Infotag
18 septembrie 2025
17:30
TIRASPOLUL, ÎNGRIJORAT DE DECIZIA CHIȘINAULUI DE A ÎNCEPE REPARAȚIILE LA ȘAPTE PODURI PESTE RÂUL NISTRU ÎNAINTE DE ALEGERI # Infotag
13:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN A DECLARAT CĂ MOLDOVA VA CERE EXTRĂDAREA OLIGARHULUI FUGAR VLAD PLAHOTNIUC # Infotag
13:30
PESTE UN MILIARD DE LEI DIN FONDURI PENTRU REPARAȚIA DRUMURILOR, DISPONIBILI ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI # Infotag
12:00
Maib și Visa lansează a treia ediție She’s Next în Moldova, extinzând oportunitățile pentru femeile antreprenoare # Infotag
17 septembrie 2025
16:00
OTP Bank Moldova a semnat Memorandumul de constituire a noii Burse de Valori
15:00
Plicuri și buletine de vot pentru votul prin corespondență au fost trimise cetățenilor moldoveni din zece țări. # Infotag
15:00
15:00
Franța elimină beneficiile foștilor prim-miniștri
15:00
Ungaria revine în programul SUA Visa Waiver
15:00
ONU cere Israelului să oprească atacurile în Gaza
14:00
POLIȚIA INVESTIGEAZĂ O CRIMĂ BRUTALĂ ÎN RAIONUL SOROCA
14:00
ȘAPTE CLUBURI DE FOTBAL DIN MOLDOVA VOR PRIMI FIECARE 69.400 DE EURO
14:00
GIUSEPPE GRIMALDI VA PRELUA CONDUCE BIROUL BERD MOLDOVA DIN 1 OCTOMBRIE
14:00
SUA VOR ACORDA MOLDOVEI 130 DE MILIOANE DE DOLARI PENTRU CONSTRUCȚIA LINIEI ELECTRICE STRĂȘENI-GUTINĂȘ # Infotag
16 septembrie 2025
17:30
LITUANIA INTERZICE ACCESUL ÎN ȚARĂ AL FOSTULUI BAȘCAN A GĂGĂUZIEI, IRINA VLAH
17:30
ANCA DRAGU: BANCA NAȚIONALĂ PROTEJEAZĂ SISTEMUL FINANCIAR DE RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI
17:30
BIROUL DE REINTEGRARE A OBSERVAT SCHIMBĂRI POZITIVE ȘI DIFICULTĂȚI CONTINUE ÎN ȘCOLILE DIN TRANSNISTRIA # Infotag
17:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU CONDUCE ÎN RATINGUL DE ÎNCREDERE ÎN RÂNDUL POLITICIENILOR MOLDOVENI # Infotag
13:30
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MOLDOVA DECID DISPUTĂ DINTRE EST ȘI VEST # Infotag
13:30
SONDAJ WATCHDOG.MD: DOUĂ PARTIDE ȘI UN BLOC AR PUTEA INTRA ÎN PARLAMENT
15 septembrie 2025
17:00
CHIȘINĂU ȘI BUCUREȘTI AU CĂZUT DE ACORD ASUPRA CREĂRII UNEI NOI BURSE DE VALORI ÎN MOLDOVA # Infotag
17:00
EXPERT ÎN ALEGERI: MOLDOVA VA TREBUI SĂ TRECĂ TESTUL FINAL DE STABILITATE ÎN PARCURSUL EUROPEAN # Infotag
15:00
O platformă bursieră modernă va fi înființată la Chișinău de Bursa de Valori București și Guvernul Republicii Moldova, maib fiind printre cofondatori # Infotag
