Alegerile de duminică vor fi monitorizate de 3 423 observatori naționali și internaționali

11:40

Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că „decizia CEC de a transfera secțiile de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria reprezintă o diversiune politică împotriva propriului popor”. Potrivit formațiunii, această măsură nu are nimic în comun cu principiile democratice. Ea este menită să îngreuneze în mod […] Post-ul BEP: Locuitorii din Transnistria au fost practic declarați cetățeni de categoria a doua, lipsiți de dreptul de vot doar pentru că nu susțin politica PAS apare prima dată în Provincial.