„Poveștile despre pretinse înțelegeri de a trimite trupe sunt minciuni”: Președinția semnalează un fals care circulă în spațiul public

Agora.md, 27 septembrie 2025 13:40

„Poveștile despre pretinse înțelegeri de a trimite trupe sunt minciuni”: Președinția semnalează un fals care circulă în spațiul public

Acum 10 minute
13:40
Acum 2 ore
12:20
Cahul: O tânără de 20 de ani a dispărut. IGP: „Poliția încă o caută” Agora.md
12:10
PeScurt // În 30 de secții de vot vor fi utilizate liste electorale electronice, pe lângă cele pe suport de hârtie. Evidența electronică va fi făcută prin intermediul tabletelor digitale. Agora.md
Acum 4 ore
11:00
Ziua tăcerii: Agitația electorală este interzisă. Ce riscă cei care nu respectă legea Agora.md
10:00
Cer noros și temperaturi maxime de 19 grade Celsius: Cum va fi vremea de alegeri Agora.md
Acum 6 ore
09:20
Informații adevărate, verificate și livrate la minut: De ce să fii cu ochii pe AGORA și de alegeri Agora.md
08:50
PeScurt // O zi până la alegeri. Campania electorală s-a încheiat, iar agitația electorală este interzisă. Mâine, 28 septembrie, alegătorii sunt așteptați la urne pentru a alege un nouă legislatură a Parlamentului.. Agora.md
Acum 24 ore
23:40
Blocul Alternativa, sancționat cu avertisment de CEC. Motivul: Buletinul model prezentat de Ceban Agora.md
22:30
CEC: Blocul Alternativa, sancționat cu avertisment. Motivul: Buletinul model prezentat de Ceban Agora.md
22:10
Retras din cursă dar nu prea? BUN rămâne concurent electoral la o zi distanță de scrutin Agora.md
21:40
SIS ar fi interzis intrarea în țară a 21 de străini. Ar fi intenționat să fie observatori la alegeri Agora.md
21:20
Partidul Moldova Mare exclus din cursa electorală (UPDATE) Agora.md
21:20
Un primar din Dubăsari cheamă localnicii la un protest suspect. Poliția monitorizează situația (FOTO) Agora.md
21:10
Partidul Moldova Mare, în vizorul CEC. Se examinează cererea de excludere din alegeri Agora.md
21:00
PeScurt // Ziare „Sare și Lumină”, ridicate de poliție. Oamenii legii au depistat mai multe publicații cu titlul „Sare și Lumină”, similare celor de la Bălți, scoase la tipar de o tipografie clandestină. Agora.md
20:20
Percheziții în Soroca, într-o cauză de corupere electorală. Bani în diverse valute și pancarte ale unei formațiuni politice, ridicate (FOTO) Agora.md
20:00
Instruiri în Serbia pentru acțiuni violente în Moldova. Doi organizatori, reținuți de autoritățile sârbe Agora.md
20:00
„Trebuie să votați roșii, mă înțelegeți?” vs „Eu sunt deja stresată”. Oamenii lui Șor ar fi fost instruiți pentru cine să voteze (AUDIO) Agora.md
19:30
Percheziții în sudul țării. O persoană, reținută într-un dosar de corupere electorală (VIDEO) Agora.md
19:20
HIT FM – Lider absolut pe audiență Agora.md
18:40
„Tu ce faci duminică?”. PAS a organizat un marș, în ultima zi de campanie electorală (VIDEO) Agora.md
18:30
Bunurile lui Plahotniuc, ridicate în urma perchezițiilor, ar urma să fie transmise autorităților din R. Moldova, pe cale diplomatică Agora.md
18:20
Șase copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, din cauza unui focar de bacterii. Autoritățile au deschis anchete Agora.md
18:20
Tinerii pot rescrie viitorul Republicii Moldova pe 28 septembrie (VIDEO) Agora.md
18:10
Dezbateri publice electorale în Republica Moldova – un exercițiu autentic de democrație participativă Agora.md
18:10
Șase copii au murit la spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după un focar de bacterii. Autoritățile au deschis anchete Agora.md
17:40
Neînțelegeri în AUR? Conducerea de la București anunță retragerea din alegeri, filiala din Chișinău spune că rămâne în cursă Agora.md
17:40
Un fost viceprimar de Chișinău, condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice Agora.md
17:20
Incendiu la un liceu din capitală. Cinci echipe de pompieri lucrează la stingerea flăcărilor (FOTO) Agora.md
17:10
Vot în „Casa Mare”. Singura secție deschisă într-o casă din Moldova (VIDEO) Agora.md
17:00
Donații electorale: Aproape 125 de mii de lei care nu au putut fi justificați au fost transferați statului, la somația CEC Agora.md
16:50
Republica Moldova și mirajul industrializării. Promisiunile Partidului Alianța Moldovenii Agora.md
16:30
„Știu că unii sunt dezamăgiți. Pe asta contează corupții și Kremlinul”: Șefa statului îndeamnă moldovenii să meargă la vot Agora.md
16:20
Ultima zi de campanie electorală. Sâmbătă - zi a tăcerii Agora.md
15:50
Președintele oficiului teritorial Ocnița al fostului partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare Agora.md
15:40
„Ultimul act dintr-un spectacol politic”: Vlah, după ce partidul său a fost exclus din cursa electorală Agora.md
15:40
Victoriabank extinde accesul la finanțare pentru antreprenori printr-un acord de garantare cu Grupul BEI Agora.md
15:30
Agenda culturală a Chișinăului: evenimente de neratat la sfârșit de septembrie Agora.md
15:20
„Zvârle tot ce e în cemodan după stencă”. Oamenii legii au publicat interceptări din cauza în care au descins cu percheziții (VIDEO) Agora.md
15:10
Percheziții la Bălți, într-o cauză de corupere electorală. Un suspect, plasat în arest preventiv Agora.md
15:10
EDITORIAL | Ce ar însemna o guvernare pro-rusă după 28 septembrie Agora.md
15:10
Cum recunoști un caz de corupere electorală? Răspunde la întrebări și vezi cât de bine cunoști regulile „jocului” electoral (QUIZ) Agora.md
15:00
Două puncte de frontieră, cu activitate pe pauză. Cauza: Pană de curent și cabluri rupte Agora.md
14:50
„Alegi în fiecare zi. Alege și pe 28 septembrie”. CNTM îndeamnă tinerii să iasă la vot pe 28 septembrie (VIDEO) Agora.md
14:40
Brandul de automobile BYD s-a lansat oficial în Republica Moldova (VIDEO) Agora.md
14:30
„Cel mai important în afaceri este să nu lași pe mâine ceea ce poți face azi” – Dumitru Vataman, antreprenor, client Microinvest Agora.md
14:20
Cod galben de înghețuri. Se așteaptă temperaturi de până la -3°C Agora.md
14:20
PRIM, partidul Irinei Vlah, exclus din cursa electorală. Blocul Patriotic, obligat să refacă lista candidaților Agora.md
14:10
PeScurt // Nu te juca cu votul. Poliția atenționează oamenii să nu corupă și să nu se lase corupți. La fel, oamenii legii îndeamnă cetățenii să denunțe la 112 orice tentativă de cumpărare a voturilor. Agora.md
14:00
Promo-LEX: Campania electorală, marcată de abuzuri, discurs de ură și riscuri pentru integritatea scrutinului Agora.md
