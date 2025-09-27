Președintele polonez, naționalistul Karol Nawrocki, a promulgat o lege care prelungește protecția temporară acordată refugiaților ucraineni
Veridica.md, 27 septembrie 2025 13:30
După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiați, în principal femei și copii.
Două sunt în regiunea Donețk, unul în Dnipropetrovsk.
Partidul Moldova Mare a fost scos din cursa electorală din cauza folosirii fondurilor financiare nedeclarate, venite din străinătate, coruperea alegătorilor.
Maia Sandu: Moldova este casa noastră – merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova # Veridica.md
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj alegătorilor înaintea încheierii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de duminică.
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni.
Toți cei 26 de candidați ai partidului Irinei Vlah, trebuie să se retragă de pe lista electorală a Blocului Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Blocul are la dispoziție 24 de ore pentru a face ajustările pe listele de candidați.
Una de aur, trei de argint.
Sancțiunile Statelor Unite împotriva companiei sârbe de petrol și gaze NIS, controlată parțial de gigantul rus Gazprom, intră în vigoare pe 1 octombrie # Veridica.md
Firma administrează peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia și vreo 80 în Bosnia, Bulgaria și România.
Rusia a desfășurat cu succes o operațiune hibridă în Polonia. Analiștii europeni încep să repete narațiunile lui Lukașenko și Putin, în timp ce Serghei Lavrov cochetează demonstrativ cu Donald Trump și îi repetă cuvintele. Ce înseamnă acest lucru pentru securitatea europeană? Care sunt planurile de viitor ale Kremlinului?
Regiunea găgăuză a ajuns într-un vid politic; jurnalistă de la GRT – candidată pe listele Partidului Moldova Mare; și UE acuzată de un deputat afiliat lui Ilan Șor că, pierzând lupta geopolitică în Ucraina, încearcă să se reabiliteze în Republica Moldova – sunt câteva din subiectele vehiculate în ultimele zile în presa de la Comrat.
Alerta cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie examinat dosarul lui Plahotniuc # Veridica.md
Mai devreme, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a avut loc o ședință, la care au fost prezentate mandatele de arest emise în privința lui Vlad Plahotniuc.
„Există o țară care reprezintă, în primul rând, o amenințare la adresa securității europene, și anume Rusia” - a remarcat prim-ministrul Mette Frederiksen.
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova și urmează să participe chiar astăzi la o ședință în dosarul „Furtului Miliardului”. Iurie Roșca a fost condamnat de Curtea de Apel Centru la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Partidul Irinei Vlah urmează să afle dacă rămâne în cursa electorală după ce Curtea de Apel Centru a admis cererea cu privire la limitarea activității formațiunii politice la solicitarea Ministerului Justiției.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Patru secții de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană vor fi reamplasate din motive de securitate # Veridica.md
Secția de votare din Varnița, destinată alegătorilor transnistreni, va fi transferată la Anenii Noi, cea din Hagimus – la Căușeni, iar secțiile din Dubăsari și Doroțcaia vor fi relocate în municipiul Chișinău.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, afirmă că riscul extinderii conflictului militar dincolo de frontiera Ucrainei e extrem de mic # Veridica.md
El consideră că România are o situaţie bună din punct de vedere al securităţii cibernetice, dar se află cu un pas în spatele Rusiei în ceea ce priveşte combaterea dezinformării.
Bucureștiul denunță apariţia în social media a unui material fals care face referire la pretinse declaraţii legate de Republica Moldova ale șefei diplomației românești, Oana Țoiu # Veridica.md
Este prezent pe reţele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare şi interferenţă informaţională străină, denunţate de România şi state partenere din UE şi NATO.
Navă nord-coreeană, respinsă cu focuri de avertisment din apele teritoriale ale Seulului # Veridica.md
Vasul a traversat frontiera de facto între cele două state, pe care Phenianul nu o recunoaște.
un fost ofițer de rang înalt din serviciile secrete din Moldova, Alexandru Balan pe numele lui, a fost arestat de autoritățile române, pentru trădare, fiind acuzat că trimitea informații secrete către KGBul din Belarus, afectând securitatea națională a României. Chiar și cu știrea asta la bord, probabil veți spune - dar care mai e faza cu Moldova iar?
ALEGERI PARLAMENTARE/ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost suspendată pentru 12 luni, prin decizie judecătorească # Veridica.md
Decizia instanței a fost luată după ce CEC a constatat că partidul a beneficiat de finanțare ilegală în timpul campaniei electorale.
Chișinăul găzduiește a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT # Veridica.md
FILIT reunește scriitori, traducători și editori din 11 țări.
Curtea de Apel Chișinău a redus, dar a menținut condamnarea
TikTok, principalul instrument pentru răspândirea dezinformării pro-Kremlin înainte de alegerile parlamentare, relevă un raport CJI # Veridica.md
Conturi anonime și influenceri cu viziuni pro-ruse au amplificat narațiuni false despre război, integrarea în UE și criza energetică.
El ocupă funcţia de preşedinte al Ucrainei din 2019.
Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, îmi pun întrebarea: cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari?
Procurorii urmează să îi aducă la cunoștință acuzațiile din patru dosare penale.
PAS conduce în sondaje înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova – Barometru de opinie # Veridica.md
Trei partide ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare.
Avionul cu Vladimir Plahotniuc la bord a aterizat la Chișinău; autoritățile anunță măsuri speciale de detenție # Veridica.md
Plahotniuc a fost îmbarcat sub escortă pe zborul din Atena, fiind așezat pe ultimul rând al aeronavei, înconjurat de ofițeri mascați și agenți în civil.
Nicușor Dan, îndeamnă cetățenii moldoveni din România să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Veridica.md
„Alegerile parlamentare din R. Moldova, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor săi”, a afirmat președintele României.
Un bărbat înarmat a ucis o persoană și a rănit grav alte două, înainte de a se sinucide.
ALEGERI PARLAMENTARE: Dorin Recean: Nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre # Veridica.md
Prim-ministrul a declarat că autoritățile R. Moldova se pregătesc de orice scenariu.
Ministerul Justiției a finalizat pregătirile pentru încarcerarea lui Vlad Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 # Veridica.md
Vladimir Plahotniuc va fi adus pe 25 septembrie în R. Moldova și va fi plasat în celulă separată la Penitenciarul 13.
Procurorii cer arestul pentru 30 de zile în privința a 12 persoane instruite în taberele militare din Serbia # Veridica.md
74 de persoane au fost reținute pentru că ar fi participat la instruiri în Serbia, în scopul provocării dezordinilor în masă în contextul alegerilor din R. Moldova.
Un consătean m-a întrebat pentru cine votez pe 28 septembrie. Iată ce i-am răspuns:
Alegerile parlamentare din 28 septembrie curent nu sunt despre votul nostru acordat programelor politice ale partidelor înscrise în competiție. Nu sunt despre o direcție liberală sau social-democrată, nu sunt despre competiția partidelor. Nici despre sentimentele susținătorilor unui partid sau al altui partid. Nu sunt despre stânga sau dreapta. Nici măcar nu sunt despre candidații la fotoliul de deputat în viitorul parlament al Republicii Moldova.
Frontiera a fost închisă ca răspuns la exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus.
Trump consideră că Ucraina își poate recupera integral teritoriul ocupat de forțele Moscovei.
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
Procesul inițiat de Ministerul Justiției pentru limitarea activității partidului „Inima Moldovei” a fost suspendat de Curtea de Apel Centru, după ce avocații formațiunii au cerut verificarea constituționalității unor articole din Legea partidelor politice.
Competitivitate, agricultură, mediu sunt primele clustere pentru care Parlamentul a aprobat planurile de armonizare cu legislația UE.
Un fost bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” # Veridica.md
Bărbatul a participat la distribuirea a peste 5,2 milioane de lei către persoane afiliate partidului, în plicuri cu mesajul „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Rusia acuză NATO de planuri de invazie; R. Moldova califică afirmațiile drept manipulare electorală # Veridica.md
uvernul a respins astăzi așa-numitele „alerte” privind presupuse planuri ale Uniunii Europene de a ocupa R. Moldova, calificându-le drept o „reacție isterică” a serviciilor ruse la discursul susținut luni de președinta Maia Sandu.
Documentul consemnează, însă, şi dovezi ale unor „cazuri de tortură şi rele tratamente” la care au fost supuşi civili deţinuţi de autorităţile ucrainene.
Alegerile parlamentare din 28 septembrie a.c. sunt cruciale pentru viitorul european al Republicii Moldova, chiar dacă forțe proruse, oligarhice sau, pur și simplu, frustrate de actuala putere proeuropeană, încearcă să minimizeze importanța acestui scrutin.
Marta Kos: R. Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare # Veridica.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj video cu ocazia finalizării procesului de screening bilateral, felicitând autoritățile și cetățenii moldoveni pentru „un pas important” pe drumul integrării europene.
ALEGERI PARLAMENTARE/ Criptomonede și bani din Rusia. 30 de percheziții efectuate astăzi în Nord # Veridica.md
Peste 800.000 de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor, iar o persoană a fost reținută.
R. Moldova și țările nordice și baltice lansează un proiect comun pentru consolidarea rezilienței instituționale # Veridica.md
Inițiativa vizează întărirea capacităților în domeniul securității cibernetice și modernizarea infrastructurii pentru gestionarea crizelor.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul și UE sabotează pacea, în timp ce Rusia și SUA caută soluții diplomatice # Veridica.md
UE împiedică negocierile de pace, în timp ce Rusia și SUA caută soluții diplomatice pentru conflictul armat din Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
R. Moldova a finalizat procesul bilateral de screening, o etapă-cheie în pregătirea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană # Veridica.md
Chișinăul și Bruxellul au analizat peste 100.000 de pagini de legislație.
Aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.
Spania pledează pentru aderarea deplină a Palestinei la ONU.
