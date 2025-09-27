Cetățenii municipiului Chișinău sunt îndemnați să participe la scrutinul electoral din 28 septembrie 2025

Primăria Municipiului Chișinău, 27 septembrie 2025 13:20

Primăria Municipiului Chișinău îndeamnă cetățenii să par...

• • •

Acum 30 minute
13:20
Acum 24 ore
14:10
Pe podul din str. Mihai Viteazul a fost restabilită circulația pe 6 benzi, în regim permanent Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
Ieri
13:20
Dansuri în parc pentru seniorii din capitală, pe 27 și 28 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
12:50
Curse speciale de autobuz către „Chișinău ARENA”, pe durata Campionatului European de Futsal, în perioada 28 septembrie-5 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiul...
10:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 27 – 28 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul...
09:10
Instituirea cu titlu de proiect –pilot a rutei de autobuz nr. 50 „str. Henri Coandă – str. Varnița” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Suspendarea traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin, în contextul evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &ici...
23:40
Festivalul Etniilor în municipiul Chișinău, ediția a XXIV-a Primăria Municipiului Chișinău
Duminică, 21 septembrie 2025, în Grădina ...
23:40
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
23:40
Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău adresează felicitări cu ...
23:40
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 15–21 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
23:40
Evoluția lucrărilor în cadrul etapei a II-a a Proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, desfășurate în sectorul Ciocana Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău și Î.M. Re...
22 septembrie 2025
14:10
13:30
11:10
21 septembrie 2025
12:40
10:20
Depunere de flori la monumentul Domnitoriului Ștefan cel Mare și Sfânt, în contextul desfășurării Festivalului Etniilor la Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Duminică, 21 septembrie 2025, în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală, se desfășoară cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor în municipiul Chișinău, cu genericul „Unitate prin diversitate” – sărbătoarea multiculturalismului și toleranței interetnice. Evenimentul este organizat de Agenția Relații Interetnice în comun cu Primăria Municipiului Chișinău. Participanții la Festival au posibilitatea de a cunoaște cultura comunităților etnice din Republica Moldova, inclusiv portu...
09:30
20 septembrie 2025
08:40
Seniorii din capitală, invitați în weekend la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
08:40
08:40
08:40
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 01 – 07 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
08:40
Completează chestionarul privind mobilitatea urbană în Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău invită cetățenii să participe la ...
08:40
Continuă lucrările de modernizare a Pădurii-Parc „Râșcani” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că lu...
08:40
CE Gimnaziul-Grădiniță „STEAM” – un proiect municipal model Primăria Municipiului Chișinău
Complexul Educațional Gimnaziul–Grădiniță...
08:40
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 13 – 14 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 13 ...
08:40
Seniorii din capitală sunt invitați pe 13 și 14 septembrie, la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
08:40
Atenție! Suspendarea traficului rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin, în contextul evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău anunță că sâ...
08:40
În capitală a avut loc maratonul la alergări „Chișinău Marathon 2025”, Primăria Municipiului Chișinău
Duminică, 14 septembrie, c...
08:40
Rezultatele înscrierii copiilor în clasa I, în școlile din municipiul Chișinău, pentru anul de studii 2025-2026 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pentru anul de ...
08:40
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 08–14 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
08:40
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Maria Drăgan, tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
08:40
Atentie! Ruta nr. 38 de troleibuz circulă temporar cu itinerar modificat Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
08:40
Atenție, chișinăuieni! Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru miercuri, 17 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pent...
08:40
Startul lucrărilor de asfaltare a străzii Maria Drăgan din sectorul Ciocana Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
08:40
Limitarea temporară a accesului persoanelor în anumite locuri publice din capitală, în perioada 15-21 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în ...
08:40
Chișinăul beneficiază de expertiză intrenațională în cadrul procesului de planificare urbană integrată Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că, în săptămâna ...
08:40
Festivalul Etniilor în municipiul Chișinău, ediția a XXIV-a va avea loc pe 21 septembrie 2025, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează ...
08:40
Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de intensificări ale vântului pentru joi, 18 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru ...
08:40
Suspendarea parțială a traficului rutier pe anumite străzi din capitală Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
08:40
Un nou serviciu de intervenție timpurie pentru copii deschis la IMSP AMT Centru Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că la...
08:40
Inaugurarea Centrului Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn Primăria Municipiului Chișinău
În premieră, la Spitalul Clinic Muni...
08:40
Agenda Festivalului Etniilor în municipiul Chișinău, din 21 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 21 ...
08:40
Suspendarea traficului rutier pe str. Mirceşti, sectorul Râșcani Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbătă 20 se...
08:40
Seniorii din capitală sunt invitați la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber, pe 20 și 21 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
08:40
Sistarea circulației transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. Sfatul Țării, în contextul evenimentului „Festivalul Etniilor”, ediția a XXIV-a Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 20...
08:40
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 20 – 21 septembrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 20 ...
19 septembrie 2025
15:40
11:10
09:30
