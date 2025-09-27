În ziua tăcerii, responsabilul de rețele al Bisericii Ruse, campanie pentru Blocul Patriotic
TVR Moldova, 27 septembrie 2025 13:20
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în plină „zi a tăcerii”, consultantul politic rus Anton Usov, coordonator al rețelei bisericești de Telegram și Tik-Tok din protopopiatele Episcopiei de Soroca și Drochia ale Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, a trimis preoților un mesaj video prin care îndeamnă credincioșii și preoții cum și pentru cine să voteze duminică, transmite NordNews.md.
• • •
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a organizat 301 de secții de votare în diaspora, pentru alegerile parlamentare de mâine din Republica Moldova. Lista tuturor secțiilor de votare pentru diaspora moldovenească este pe site-ul MAE al Republicii Moldova. În România sunt 23 de secții.
TVR Moldova difuzează, în reluare, „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia” # TVR Moldova
TVR Moldova difuzează sămbătă, pe 27 septembrie, ora 20:00, în reluare, documentarul „Cu potirul printre obuze. Sfântul Iraclie din Basarabia”, un film dedicat memoriei Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie (Flocea), simbol al rezistenței spirituale și identitare românești în timpul prigoanei sovietice.
Rusia și reprezentanții săi au lansat o campanie de dezinformare, susținând că Moldova, împreună cu România și Ucraina, planifică o operațiune militară împotriva Transnistriei, o regiune ocupată de Kremlin în estul țării. Noul val de propagandă susținută de Kremlin circulă pe scară largă pe rețelele de socializare cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Moldova, programate pentru 28 septembrie, se menționează într-o analiză a publicației ucrainene „Kyiv Independent”.
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în urma hotărârii Comisiei Electorale Centrale (CEC). Pentru aprobarea deciziei au votat șase membri CEC.
Într-o biserică din Hâncești, au fost depistate ziare cu caracter românofob, „Sare și Lumină” # TVR Moldova
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Hâncești au depistat vineri într-o biserică din Hâncești mai multe publicații cu titlul „Sare și Lumină”, similare celor de la Bălți, scoase la tipar de o tipografie clandestină.
Republica Moldova va fi, în premieră, gazda unui Campionat European de Futsal. Din 28 septembrie, opt naționale cu jucători de până la 19 ani vor concura la turneul continental, organizat la Chișinău Arena. Se vor bate pentru trofeu și "tricolorii" noștri, care și-au pus ca scop să se prezinte la nivel într-o grupă cu Ucraina, Italia și Portugalia.
În Serbia, au fost arestate două persoane implicate în instruirea moldovenilor pentru destabilizări # TVR Moldova
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în Republica Moldova.
Percheziții la Soroca într-un dosar de corupere a alegătorilor: mai multe persoane vizate # TVR Moldova
Polițiștii şi procurorii din Soroca au efectuat, astăzi, percheziții în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor.
Imnul Republicii Moldova a răsunat la Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă. Alexandra Moisei a cucerit medalia de aur la categoria de 65 de kilograme, cu participarea sportivelor de până la 17 ani.
„Indignare și mâhnire”. Mitropolia Basarabiei face apel la cumpătare, unitate și discernământ # TVR Moldova
Mitropolia Basarabiei își exprimă din nou indignarea și mâhnirea față de recentele sancțiuni abuzive impuse de mitropolitul Vladimir asupra preoților care, urmând glasul conștiinței și dorința comunităților pe care le păstoresc, cu responsabilitate pastorală și fidelitate față de adevăr, au ales să revină în sânul Bisericii Ortodoxe Române, Biserica Mamă a poporului nostru.
Polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală. Un bărbat de 54 de ani din Ceadîr-Lunga a fost reținut.
În ultima zi de campanie electorală, mai mulți concurenți electorali au îndemnat cetățenii să iasă duminică la vot. Cu un mesaj a venit și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
Nereguli în ultimele săptămâni de campanie: Cheltuieli nejustificate și influențe străine # TVR Moldova
Aproape 24 de milioane de lei au cheltuit concurenţii electorali în ultimele două săptămâni de campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Constatarea apare în ultimul raport al misiunii de observare Promo-LEX. Cel mai mari cheltuieli le-au raportat PAS, Blocul Patriotic, Partidul Nostru şi Blocul Alternativa. Între timp, alte 700 de mii de lei, utilizate de candidaţi, nu au fost declarate la CEC. Misiunea a mai constatat că în campanie s-au implicat cel puţin 15 entități din străinătate, inclusiv rețele coordonate din Federația Rusă care promovau mesaje pro-ruse şi anti-UE.
De Ziua Europeană a Limbilor, filologul Valentin Guțu explică greșelile frecvente din română # TVR Moldova
Astăzi, de Ziua europeană a limbilor, filologul Valentin Guțu, ne spune despre calchierile din engleză și ce alte greșeli de exprimare comitem în limba română.
Un fost viceprimar de Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice # TVR Moldova
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul de corupție în care au fost vizate șapte persoane, printre care și fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Vladimir Coteț. Inculpații au fost acuzați de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și fals în acte publice.
Sunt acuzaţii grave la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iaşi. 6 copii, internaţi în secţia de Terapie Intensivă, au murit în ultima perioadă după ce ar fi fost infectaţi cu bacteria Serratia. Rudele acuză conducerea spitalului şi medicii responsabili că nu au luat măsuri de la primele cazuri, ceea ce ar fi dus la răspândirea bacteriei. Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii au început anchete, iar mai multe amenzi au fost date. Şi poliţiştii de la Inspectoratul Judeţean Iaşi s-au sesizat din oficiu, scrie TVR Info.
Război sfânt: Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din R. Moldova # TVR Moldova
Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni să facă pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri de debit încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă. În schimb, preoții au creat canale Telegram pentru a influența alegerile din Moldova, avertizând împotriva integrării în Uniunea Europeană și promovând valorile tradiționale în detrimentul „Europei gay”, informează Reuters.
În perioada 25 - 28 septembrie 2025, la Chișinău se va desfășura cea de-a 7-a ediție a Forumului Global de Turism Medical – GHTF 2025.
Rodica Șevciuc, medic chirurg-oftalmolog, atenționează că folosirea excesivă a calculatoarelor și a gadget-urilor ne poate afecta sănătatea ochilor. Medicul recomandă controale profilactice încă din copilărie.
Ana Groza, Director Executiv al Asociației Investitorilor Străini; Natalia Sturza, Director General al Grupului de Companii Felicia și Ruxanda Lipcan, Director de Vânzări și Marketing la Fautor Winery, fac parte din generația de lideri care cred că parcursul european al Republicii Moldova este singura cale spre un viitor sigur și prosper.
La Chişinău a început a treia ediţie celui mai amplu eveniment literar din Sud-Estul Europei - FILIT # TVR Moldova
La Chişinău a început de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere – FILIT, cel mai amplu eveniment literar din Sud-Estul Europei. Festivalul aduce împreună scriitori din unsprezece ţări, ateliere, dezbateri, lecturi publice şi întâlniri cu publicul, în încercarea de a promova lectura și dialogul cultural. Participarea la evenimente este gratuită.
Folosirea unui ruj rezistent, care să arate impecabil întreaga zi, îți oferă încredere și libertate de mișcare. Cu atâtea opțiuni disponibile, poate părea dificil să găsești rujul care îmbină perfect durata cu o senzație plăcută pe buze. Acest ghid te ajută să alegi informat, să aplici corect rujul și să obții rezultate vizibile, fără senzații neplăcute sau retușuri constante. Indiferent de stilul preferat, vei descoperi pașii importanți pentru a transforma aplicarea rujului într-o experiență simplă și plăcută.
„Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera” # TVR Moldova
Mariana Rufa, Director Executiv al Asociației Businessului European, și Mila Malairau, Director Executiv al Camerei de Comerț Americane din Moldova, sunt două dintre vocile puternice ale mediului de afaceri care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Ele cred că direcția europeană aduce beneficii reale pentru oameni, comunități și companii.
De la „Ascultaţi ce spune moşul” la combinații pe TikTok: Alegerile din RM în ultimii 30 de ani # TVR Moldova
De la „Ascultaţi ce spune moşul” până la campanii electorale pe TikTok: aşa au evoluat alegerile din Republica Moldova în ultimele trei decenii. Odată cu generaţiile, politica moldovenească şi-a schimbat nu doar feţele, ci şi limbajul. Dacă în anii 90 era suficient un zâmbet și o strângere de mână în piaţă sau în centrul satului, astăzi, cine nu are algoritmii online de partea lui riscă să rămână în afara jocului. Această transformare a schimbat radical modul în care partidele comunică, cum se construiesc mesajele electorale și cum sunt influențați alegătorii.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat vineri sentința în cazul președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid „Șor”, găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării partidului de la un grup criminal organizat.
/ LIVE / Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT: Performance-uri poetice și momente artistice # TVR Moldova
Sub genericul CHILL Edition, ediția de anul acesta a FILIT Chișinău reunește în Republica Moldova zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, Armenia, Georgia, Slovacia, România: prozatori, poeți, traducători, jurnaliști, editori, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri culturali, jurnaliști, alături de artiști și performeri.
În campania electorală, promisiunile politicienilor care vor să ocupe o funcţie de deputat în Parlamentul Republicii Moldova au fost multe. S-au auzit şi s-au văzut peste tot. Inclusiv la sate, prin ziarele lăsate la poartă, pliantele lipite pe stâlpii de electricitate sau întâlnirile cu alegătorii, atent filmate şi editate pentru a fi postate, apoi, pe reţelele sociale. Asta nu a făcut, însă, alegerea sătenilor mai uşoară. Numărul mare de concurenţi electorali, dar si ce ar putea urma după scrutin aduc confuzie în rândul unora dintre alegători.
„Inima Moldovei” denunţă excluderea partidului din cursa electorală: „Un spectacol politic” # TVR Moldova
Irina Vlah a criticat decizia de excludere a Partidului Republican „Inima Moldovei” din cursa electorală şi a catalogat-o drept un act „abuziv”, menit să reducă formaţiunea la tăcere. Într-o declaraţie publică, partidul afirmă că măsura face parte dintr-un „spectacol politic” pregătit din timp şi că a fost însoţită de falsuri şi abuzuri repetate.
Mureșan: Alegerea este între o Moldovă prosperă în UE și una vulnerabilă sub influența Rusiei # TVR Moldova
De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi, în viitor, România și Uniunea Europeană. Cu acest mesaj pentru cetăţeni a venit europarlamentarul Siegfried Mureşan, în preajma alegerilor parlamentare. Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova a mai amintit despre influenţa şi imixtiunea Kremlinului în scrutinul de duminică.
Candidații Partidului „Inima Moldovei” au fost excluși din cursa electorală, în urma unei decizii a Comisiei Electorale Centrale (CEC). Astfel, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei urmează a prezenta, timp de 24 de ore, la CEC lista actualizată a candidaților electorali, în conformitate cu reprezentarea pe sexe.
„Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate” — viziunea femeilor lider din R. Moldova # TVR Moldova
Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative la Efes Moldova, Carmina Vicol, CEO Monicol și Prime Capital, și Carolina Bugaian, președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova, transmit un mesaj comun: integrarea europeană înseamnă oportunități, egalitate și stabilitate.
/ VIDEO / Nouă persoane din Criuleni cercetate penal pentru coruperea alegătorilor la parlamentare # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni, într-o cauză pornită pentru coruperea alegătorilor de către fostul partid politic „Șor”, declarat neconstituțional.
Cod galben de înghețuri: Ministerul Agriculturii avertizează fermierii să-și protejeze culturile # TVR Moldova
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de înghețuri pentru perioada 27–29 septembrie 2025, în orele nocturne și ale dimineții. Meteorologii prognozează temperaturi de -1 și -2 grade Celsius, care pot afecta culturile agricole, în special legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi aflați încă în vegetație.
„Susținere deplină”: Mobilizare amplă a universităților ieșene pentru parlamentarele din R. Moldova # TVR Moldova
Universitățile publice din Iași, „Al. Ioan Cuza”, „Ion Ionescu de la Brad”, „George Enescu”, „Grigore T. Popa”, „Gheorghe Asachi”, susțin participarea activă a studenților din Republica Moldova la alegerile parlamentare cruciale din 28 septembrie 2025.
Ministerul Apărării al R. Moldova informează că militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la vot în conformitate cu prevederile constituționale, duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
Nouă persoane din Criuleni cercetate penal pentru coruperea alegătorilor la parlamentare # TVR Moldova
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul în această săptămână că NATO este pregătită să răspundă la noi încălcări ale spațiului său aerian cu forță deplină, inclusiv doborârea unor avioane rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu schimbul de replici, scrie Bloomberg.
Poliția verifică sediul Judecătoria Buiucani după alerta cu bombă / Ședința lui Plahotniuc amânată # TVR Moldova
ACTUALIZARE. Ședința de judecată privind solicitarea procurorilor de a-l judeca separat pe Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară” a fost amânată pentru 29 septembrie, după ce Poliția a fost alertată cu privire la o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoriei Buiucani. Serviciile specializate efectuează în continuare verificările necesare.
O persoană a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru racolarea persoanelor care să meargă la proteste, anunță Procuratura Generală (PG). Persoana a confirmat că în vederea racolării persoanelor, îi asigura pe aceștia că vor primi mijloace bănești, care urmau să le încaseze prin intermediul aplicației mobile „PSB Bank”, în cazul dacă alegătorii nu-și vor dea votul pentru unul din partidele politice expres indicate de ordonatorii infracțiunii.
Plahotniuc a invocat boala și nu s-a prezentat la judecătoria unde i s-au citit mandatele de arest # TVR Moldova
Vineri dimineață, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată unde urma să îi fie aduse la cunoștință mandatele de arest emise în trei dosare penale, motivând starea sa de sănătate. În absența sa, judecătorul a dat citire mandatelor de arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorul anticorupție, Alexandru Cernei, a declarat că instanța a verificat certificatele medicale prezentate de penitenciar și a constatat că starea de sănătate a lui Plahotniuc este satisfăcătoare, însă acesta a refuzat să participe pentru a lua act personal de documente.
Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de polițiștii din Orhei # TVR Moldova
Oamenii legii destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova.
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Plahotniuc a invocat boala și nu s-a prezentat la judecătoria unde i s-a citit mandatele de arest # TVR Moldova
Activitatea punctului de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” este temporar sistată, anunță Poliția de Frontieră. Potrivit acesteia, s-a produs o pană de curent, iar echipa tehnică se află la fața locului.
Alegătorii vor primi stickere „Am VOTAT” la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
