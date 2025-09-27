Parlamentul R. Moldova – De la agrarieni și comuniști, „coaliții monstruoase”, „alianțe-beton” și „binoame”, până la majoritate proeuropeană
Europa Libera Moldova, 27 septembrie 2025 13:10
Parlamentul R. Moldova – De la agrarieni și comuniști, „coaliții monstruoase”, „alianțe-beton” și „binoame”, până la majoritate proeuropeană
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum o oră
13:10
Acum 2 ore
12:30
12:10
Acum 4 ore
Acum 6 ore
Acum 24 ore
22:10
22:00
21:50
17:50
14:20
Ieri
12:50
10:40
09:10
25 septembrie 2025
16:30
15:10
14:50
14:10
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
12:10
08:50
24 septembrie 2025
18:20
18:20
17:10
16:30
15:50
15:20
14:50
11:30
08:50
Filarmonica Națională, cinci ani în ruine: există proiect de reconstrucție, nu și bani # Europa Libera Moldova
La cinci ani de la incendiul devastator care a distrus, aproape în întregime, Filarmonica Națională, clădirea a devenit adăpost pentru boschetari și loc de depozitare a deșeurilor. Reconstrucția se tărăgănează și din cauza că proiectul câștigător, propus de arhitecți germani, este extrem de costisitor - 75 de milioane de euro, bani pe care autoritățile nu-i au....
23 septembrie 2025
19:00
17:30
Europa Liberă a mers la întâlnirile electorale ale candidaților partidelor cu cele mai mari șanse să intre în Parlament, potrivit sondajelor. La Blocul „Alternativa”, am participat la o întâlnire în Chișinău, primarul capitalei fiind unul dintre liderii blocului. Și l-am însoțit pe fostul premier Ion Chicu în raionul Basarabeasca, unde acesta a mers la piață și a discutat cu locuitorii. În reportaj îți arătăm exact cum a fost....
16:40
13:00
12:30
„La Uman va fi mai bine decât în Dubai”. Mii de evrei hasidici sărbătoresc Roș Hașana în centrul Ucrainei # Europa Libera Moldova
Mii de pelerini hasidici sărbătoresc Roș Hașana, Anul Nou Evreiesc, pe 22-23 septembrie, la Umani, un oraș din centrul Ucrainei. Anul acesta, ei au trecut în tranzit prin aeroportul din Iași, și nu prin cel din Chișinău, după eșecul unor discuții între guvernele moldovean și israelian privind transportul organizat. Dar Chișinăul a promis să asigure pelerinilor condiții optime pentru tranzitul terestru prin R. Moldova....
12:20
09:50
08:20
22 septembrie 2025
18:20
18:00
17:10
17:10
Europa Liberă a mers la întâlnirile electorale ale candidaților partidelor cu cele mai mari șanse de a intra în Parlament, potrivit sondajelor. La Fălești, în raionul său de baștină, l-am surprins pe Renato Usatîi, liderul „Partidului Nostru”. Vezi în reportaj ce întrebări i-au adresat alegătorii și cum a răspuns. Următorul e de la întâlnirile electorale ale blocului Alternativa....
14:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.