De ce dieta mediteraneană este considerată cea mai sănătoasă alegere alimentară

11:10

Ceapa este unul dintre ingredientele esențiale în bucătării din întreaga lume, de la tocănițe tradiționale până la curry-uri exotice. Dar mulți dintre noi petrec prea mult timp încercând să o caramelizăm corect, fără a obține aroma intensă dorită. Oamenii de știință susțin că există un truc simplu care poate reduce timpul de gătire la jumătate […] Post-ul Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă apare prima dată în Observatorul de Nord.