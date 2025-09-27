ULTIMA ORĂ, VIDEO // ,,Armata în sutane" al lui Putin, în acțiune și în ,,ziua tăcerii". Un propagandist rus le-a dat INDICAȚII preoților Mitropoliei Moldovei pentru cine să voteze duminică. În schimb le-a promis ,,mere"

Ziarul National, 27 septembrie 2025 11:45

În ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în plină „zi a tăcerii”, consultantul politic rus Anton Usov care este coordonator al rețele...

Acum 30 minute
11:45
Acum 2 ore
11:00
Iulian Drăgoi (MAI): Colaborare esențială cu Moldova contra amenințărilor hibride și pentru integrarea europeană Ziarul National
Într-un interviu recent acordat, Iulian Drăgoi, Șef al Serviciului de Presă la Ministerul Afacerilor Interne din România, a discutat despre activit...
Acum 4 ore
10:00
Atac cu drone rusești în Viniția: incendii și avarii la infrastructura critică fără victime raportate Ziarul National
Un atac cu drone rusești asupra regiunii Viniția a generat incendii și a deteriorat o clădire rezidențială, au declarat autoritățile locale citate ...
09:00
Moldova în fața alegerilor parlamentare cruciale: Ocazia de a alege un viitor pro-european sau influența Rusiei? Ziarul National
Moldova se pregătește să organizeze duminică alegeri parlamentare de mare importanță, care ar putea influența decisiv candidatura țării la aderarea...
09:00
Horoscopul zilei 27.09.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎn fața ta se deschide o zi plină de oportunități neprevăzute. Energia de care dispui poate duce la realizări importante, așa că nu te te...
Acum 6 ore
08:00
Avertisment: Rusia ar putea stimula proteste violente în Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu după alegeri Ziarul National
Kremlinul pregătește terenul pentru a declanșa potențiale proteste violente cu scopul de a o înlătura pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,...
08:00
Nou guvern la Chișinău: viitor incert pentru Moldova și Ucraina? Strategiile Kremlinului și impactul alegerilor asupra integrării europene. Ziarul National
Noul guvern ce urmează să fie format la Chișinău va avea un impact major nu doar asupra viitorului Moldovei, ci și asupra Ucrainei. Nu este vorba d...
08:00
Moscova își escaladează strategiile hibride împotriva Europei, vizând inclusiv Moldova în eforturile sale destabilizatoare Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, ceea ce forțează liderii europeni să reevalueze dimensi...
08:00
Posibile scenarii de guvernare în Republica Moldova după alegerile parlamentare: Alegeri anticipate sau coaliții dificile? Ziarul National
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au analizat diferite scenarii posibile după alegerile parlamentare din 28 septembrie, bazându-se pe...
08:00
Alegeri parlamentare în Republica Moldova: miză europeană versus influența rusă Ziarul National
Moldova va organiza alegeri parlamentare pe 28 septembrie, eveniment considerat crucial pentru aspirațiile sale de a adera la Uniunea Europeană. Ța...
07:00
Reducerea exporturilor de combustibili din Rusia provoacă creșterea prețurilor la petrol și agită piețele globale Ziarul National
Cotațiile petrolului au crescut vineri, înregistrând un avans săptămânal de peste 4%. Asta s-a întâmplat după atacurile Ucrainei asupra infrastruct...
Acum 12 ore
03:00
Zelenski solicită sprijinul lui Trump cu rachete Tomahawk pentru a forța Rusia spre pace Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut recent președintelui american Donald Trump să îi furnizeze rachete Tomahawk. Scopul acestui dem...
02:00
Arestări în Serbia: Instruiri de destabilizare pregăteau proteste violente la alegerile din Moldova Ziarul National
Poliția sârbă a arestat două persoane suspectate de organizarea instruirii cetățenilor români și moldoveni în Serbia. Se presupune că aceștia au pr...
02:00
Zelenski și liderul militar ucrainean anunță: Ofensiva Rusiei din 2025, un eșec cu pierderi grele pentru Moscova! Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și comandantul său militar suprem au afirmat vineri că ofensivele ruse nu și-au atins obiectivele în aces...
26 septembrie 2025
23:45
Ulianovschi îndeamnă cetățenii să voteze responsabil pentru o Moldovă europeană și modernă Ziarul National
Liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a transmis un mesaj important către cetățeni, la finalul campaniei electoral...
Acum 24 ore
22:45
NATO caută soluții mai eficiente pentru contracararea dronelor economice ale Rusiei, sugerează Mark Rutte. Ziarul National
Armatele din Vest nu pot continua să doboare dronele care se apropie folosind rachete costisitoare, a declarat joi secretarul general NATO, Mark Ru...
22:45
Zelenski acuză dronele maghiare de intruziune; Ungaria neagă și acuză obsesii antimaghiare ale Ucrainei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut vineri că drone de recunoaștere din Ungaria au intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Ca răspun...
22:45
Comisia Electorală din Republica Moldova elimină partidul „Moldova Mare” din cursa electorală, cu legături suspectate la Ilan Șor. Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ...
21:45
ULTIMA ORĂ // Lovitură dură pentru Șor. Partidul ,,Moldova Mare" condus de Victoria Furtună a fost EXCLUS din cursa parlamentară Ziarul National
Partidul ,,Moldova Mare" condus de Victoria Furtună, o apropiată a lui Ilan Șor, a fost exclus în această seară din cursa pentru alegerile par...
21:30
România pregătește parteneriat strategic cu Ucraina pentru producția de drone, dar apărarea aeriană complexă mai așteaptă șapte ani Ziarul National
România plănuiește să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone, folosind mecanismul de finanțare a apărării din cadrul Uniunii Europene. Cu t...
21:30
Recean avertizează: succesul pro-rus din Moldova, o amenințare pentru Europa întreagă! Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că un succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică ar putea amenința...
20:45
Kremlinul avertizează: doborârea avioanelor rusești, o provocare iresponsabilă pentru NATO Ziarul National
Kremlinul a declarat vineri că ideea doborârii avioanelor ruseşti, în cazul în care acestea încalcă spaţiul aerian al ţărilor NATO, este „periculoa...
20:45
PAS încheie campania cu un marș simbolic pentru Europa în centrul capitalei Ziarul National
În ultima zi a campaniei electorale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a organizat un marș intitulat „Tu ce faci duminică?”. Participanții s-a...
20:45
Băsescu avertizează: Alegerile din Moldova pot duce la o bază militară anti-NATO și anti-România! Ziarul National
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat vineri un avertisment dur cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova. El co...
20:45
Prognoza stabilă pentru 27 septembrie 2025 Ziarul National
Pentru 27 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova se menține stabilă și plăcută. Temperaturile medii vor varia în jurul valorii de 15 °C pe ti...
19:45
Cadrele didactice sunt invitate la un curs gratuit despre Inteligența Artificială în educație la Chișinău Ziarul National
Cadrele didactice și manageriale din școlile naționale sunt invitate să participe la cursul de formare „Inteligența Artificială în educație”, găzdu...
19:45
Boris Volosatîi contrazice retragerea AUR România și afirmă participarea fermă a AUR Moldova la alegerile parlamentare Ziarul National
Boris Volosatîi, liderul listelor AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a dezmințit vineri zvonurile potrivit cărora partidul s-ar r...
18:45
Zelenski acuză Ungaria de utilizarea dronelor pentru recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei Ziarul National
Ucraina bănuiește că Ungaria a efectuat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul său aerian, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski...
18:45
Maia Sandu denunță ingerințele externe în alegerile parlamentare și cere sprijinul europarlamentarilor pentru protejarea democrației din Moldova Ziarul National
Președintele Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu un grup de membri ai Parlamentului European, sosiți în Republica Moldova pentru a suprave...
18:45
Generozitate românească: 15.000 de seturi de rechizite pentru copiii din Moldova, prin proiectul „Cutia Școlarului” Ziarul National
15.000 de seturi de rechizite scolare, oferite cu generozitate de Guvernul Romaniei, au fost distribuite copiilor din diverse gradinite si institut...
18:45
Ungaria acuzată de spionaj aerian: Zelenski reacționează la tensiunile crescânde la granița ucraineană Ziarul National
Ucraina suspectează Ungaria că ar fi desfășurat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul său aerian, a acuzat vineri președintele ucrainean Volo...
17:45
Maia Sandu atrage atenția europarlamentarilor asupra ingerințelor externe în alegerile din Republica Moldova Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu un grup de membri ai Parlamentului European, veniți să supravegheze alege...
17:15
DOC // Mark Tkaciuk, legături strânse cu serviciile secrete rusești. Cum au deveni „proeuropeni” cu aprobarea FSB cei care se vor „alternativa pentru Moldova” ​ Ziarul National
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, recent reorientat către Europa în cadrul Blocului "Alternativa", ar fi cooperat cu ser...
17:15
Protoiereul Petru BUBURUZ: de la Marea Adunare Națională la 88 de ani – Epigoni sau urmași? Cine îi va continua drumul? Ziarul National
La 88 de ani, protoiereul Petru Buburuz rămâne o lumină vie a credinței și demnității basarabene. Preotul care a binecuvântat Marea Adunare Nați...
17:00
Kremlinul denunță amenințările lui Zelenski ca fiind iresponsabile Ziarul National
Președinția rusă a calificat vineri drept ”iresponsabile” amenințările cu atacuri asupra Kremlinului făcute de președintele ucrainean Volodimir Zel...
16:45
Condamnare de 4 ani pentru liderul unui fost partid politic, acuzat de finanțare ilegală în Republica Moldova Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 26 septembrie sentința de condamnare împotriva președintelui Oficiului Teritorial ...
16:45
ULTIMA ORĂ // Cu LACRIMI în ochi, Chirtoacă îi îndeamnă pe colegii săi din PL să voteze cu PAS la alegerile de duminică: „Având în vedere circumstanțele actuale nu aș vrea să distrugem și următorii 25 de ani din istoria noastră prin alegeri greșite” Ziarul National
Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, a îndemnat membrii Partidului Liberal (PL) să voteze Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la al...
16:00
Kremlinul denunță drept iresponsabile avertismentele lui Zelenski privind posibilele atacuri asupra sa Ziarul National
Președinția califică vineri drept „iresponsabile” declarațiile considerate drept „amenințări” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pr...
16:00
ULTIMA ORĂ // Dodon și Șor au bătut palma? Oligarhul condamnat anunță de la Moscova că va fi viitorul PREMIER al R. Moldova, după ce va înlăturat PAS de la putere Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor susține că dânsul va fi viitorul prim-ministru al R. Moldova, dacă va fi înlăturat de la putere Partidul Acțiune și Sol...
15:30
ULTIMA ORĂ, DOC // Victoria Furtună riscă să fie SCOASĂ din cursa electorală. Dovezile ce demonstrează că Rusia finanțează activitatea formațiunii „Moldova Mare”: „Dați-mi mai mult de 100 mii euro...” Ziarul National
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei ...
15:30
Maia Sandu cheamă moldovenii la vot: „Moldova, ești frumoasă și curajoasă, înaintează spre un viitor mai bun în PACE!” Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățenii moldoveni cu drept de vot, îndemnându-i să dea dovadă de spirit ...
14:15
ULTIMA ORĂ // Așa-zisul bloc patriotic format la Moscova se DESTRAMĂ înainte de alegeri. Irina Vlah și oamenii săi, EXCLUȘI de pe LISTA parlamentară Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Așa-zisul bloc patriotic format la Moscova se DESTRAMĂ înainte de alegeri. Irina Vlah și oamenii săi, EXCLUȘI de pe LISTA parlamen...
14:15
Rusia intenționează să majoreze TVA-ul pentru a susține eforturile militare din Ucraina Ziarul National
Rușii ar putea fi nevoiți să contribuie mai mult financiar la războiul din Ucraina, după ce Guvernul lui Vladimir Putin a propus o creștere a TVA-u...
14:00
Descinderi la Criuleni: Procuratura și CNA investighează o rețea de corupere a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare Ziarul National
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au desfășurat în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în dive...
14:00
Fugarul Maxim Moroșan, acuzat de legături cu destabilizările orchestrate de Rusia, ar fi fugit în Transnistria Ziarul National
Socialistul Maxim Moroșan, implicat în ancheta privind destabilizările orchestrate de Rusia prin instruiri în Serbia, a fugit în regiunea transnist...
12:45
Merz propune un împrumut inteligent pentru Ucraina folosind active rusești „înghețate” fără confiscare Ziarul National
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, propune un mecanism european complex pentru împrumutarea unei sume de 140 de miliarde de euro Ucrainei, folos...
12:45
Kremlinul plănuiește provocări violente în Moldova după alegeri pentru a destabiliza guvernul Sandu. Ziarul National
Potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Kremlinul ar putea încerca să provoace proteste violente în Republica Moldova...
12:45
Macron: Donald Trump se apropie mai mult ca oricând de Ucraina și europeni, sporind presiunea asupra Rusiei Ziarul National
Președintele francez afirmă că liderul american Donald Trump este "mai aproape ca oricând" de Ucraina. El își exprimă speranța că această apropiere...
Ieri
12:00
Rusia, acuzată de campanie de dezinformare masivă în alegerile din R. Moldova: UE și Maia Sandu denunță amestecul Kremlinului Ziarul National
Republica Moldova este ținta unei „campanii de dezinformare fără precedent”, desfășurată de Rusia în contextul apropiatelor alegeri legislative, ac...
12:00
Arest preventiv de 30 de zile pentru un suspect de corupere electorală la Bălți Ziarul National
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți investighează un caz de corupere electorală. Potrivit ...
