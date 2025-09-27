Parlamentul Slovaciei a consfințit în Constituție existența a doar două sexe – masculin și feminin
Radio Moldova, 27 septembrie 2025 11:40
Deputații Consiliului Național al Slovaciei au aprobat un proiect de amendament la Constituție, prin care sunt recunoscute doar două sexe - masculin și feminin. Totodată, amendamentul interzice adopția copiilor de către cupluri neînregistrate precum și maternitatea surogat. Pentru document au votat 90 de deputați din cei 99 prezenți; transmite DW.
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
12:00
Revista Presei // În ziua alegerilor, casa unui localnic din satul Novaia Nicolaevca, raionul Ungheni, devine secție de votare pentru consăteni # Radio Moldova
Ziua tăcerii; trei ani de închisoare pentru fostul viceprimar de Chișinău, Vlad Coteț; Republica Moldova – printre liderii mondiali la exportul de vișine în acest an – sunt câteva dintre subiectele presei, trecute în revistă.
Acum o oră
11:40
Biserica Ortodoxă sărbătorește sâmbătă Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele 12 sărbători împărătești și cea mai importantă dintre sărbătorile închinate semnului Crucii. Prin această sărbătoare sunt celebrate două evenimente importante.
11:40
11:20
Campania electorală pentru alegerile parlamentare s-a încheiat. Sâmbătă, 27 septembrie, este ziua tăcerii, fiind interzisă agitația electorală, subliniază Comisia Electorală Centrală (CEC).
Acum 2 ore
11:00
Noapte de atacuri cu drone asupra Ucrainei: incendii în trei regiuni, o femeie rănită # Radio Moldova
În noaptea de 26 spre 27 septembrie, mai multe regiuni din Ucraina au fost ținta atacurilor cu drone lansate de armata rusă. Loviturile au provocat incendii la obiective de infrastructură și clădiri civile, iar în regiunea Dnipropetrovsk o femeie a fost rănită, informează Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență.
10:40
Cetățenii Republicii Moldova sunt chemați, pe 28 septembrie 2025, la urne pentru a-și alege un nou Parlament. Potrivit analiștilor, scrutinul de duminică este unul cu miză majoră: va decide direcția pe care va merge R. Moldova în următorii patru ani – va continua parcursul european, fiind în pragul deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, sau va reveni în sfera de influență a Federației Ruse.
Acum 4 ore
10:00
Prima colecție de instrumente muzicale cu coarde din R. Moldova, semnată de un lutier italian celebru # Radio Moldova
La Chișinău a fost inaugurată prima colecție de instrumente de coarde din Republica Moldova, un proiect de amploare inițiat de Sala cu Orgă, în parteneriat cu Ministerul Culturii. Colecția este compusă din 24 de instrumente muzicale, realizate în întregime de renumitul lutier Cesare Cipriani din Cremona, oraș italian considerat leagănul artei lutiere europene. Cu această ocazie a fost prezentat documentarul care a surprins în detaliu procesul artistic și tehnic al creării instrumentelor.
09:10
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk pentru a-l determina pe Putin să negocieze # Radio Moldova
Președintele Ucrainei a cerut transmiterea Forțelor Armate ale Ucrainei a rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune, teoretic capabile să atingă ținte în Moscova, în timpul unei întâlniri private cu șeful Casei Albe, în marja Adunării Generale a ONU, relatează DW, cu referire la publicația The Telegraph.
Acum 24 ore
23:00
22:50
200 de dolari pentru un vot? Poliția documentează tentative de corupere a cetățenilor din regiunea transnistreană # Radio Moldova
Poliția Națională documentează posibile tentative de corupere a alegătorilor, vizând cetățeni din regiunea transnistreană care ar fi fost tentați cu sume de câte 200 de dolari pentru a se deplasa în România și a vota la scrutinul parlamentar, de duminică. Informațiile au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.
21:40
ELECTORALA 2025 // Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală: 21 de concurenți la alegerile parlamentare # Radio Moldova
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost exclus din cursa pentru alegerile parlamentare. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală (CEC) vineri-seară, 26 septembrie, cu șase voturi „pentru” și trei abțineri.
21:20
Economia Rusiei se află într-o stare proastă din cauza războiului din Ucraina, iar armata rusă aproape că a încetat să mai cucerească teritorii ucrainene, a declarat președintele SUA, Donald Trump, citat de publicația The Moscow Times.
21:10
21:10
Două zile au mai rămas până la Campionatul European de futsal „sub 19 ani”: Arena Chișinău este gata de marele eveniment # Radio Moldova
Momentul adevărului pentru fotbalul în sală din Republica Moldova. Două zile au mai rămas până la unul dintre mai importante evenimente sportive găzduite de țara noastă în acestă toamnă. Campionatul European de juniori „sub 19 ani” va avea loc la Arena Chișinău în perioada 28 septembrie - 5 octombrie.
21:00
Nevzorov, interviu la Moldova 1: Alegerea prorusă va transforma R. Moldova într-un spațiu de război # Radio Moldova
Jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, Nevrozov accentuează amenințarea strategică pe care, în opinia sa, o reprezintă Rusia pentru viitorul european al R. Moldova.
21:00
Viorel Cernăuțeanu: „Finanțarea ilegală aproape s-a dublat, iar riscurile de destabilizare rămân majore” # Radio Moldova
Inspectoratul General al Poliției anunță măsuri sporite de securitate pentru ziua scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Șeful instituției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că obiectivul principal al poliției este protejarea democrației și a siguranței cetățenilor, în condițiile unor riscuri crescute de corupere a alegătorilor, campanii masive de dezinformare și încercări de destabilizare a ordinii publice.
20:50
Fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Vladimir Coteț, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a recunoscut vinovate șapte persoane pentru corupere pasivă, fals în acte publice, trafic de influență și corupere activă.
20:30
Jurnaliști georgieni, opriți pe aeroportul din Chișinău și întorși din drum de Poliția de Frontieră # Radio Moldova
Poliția de Frontieră a interzis accesul în R. Moldova pentru jurnalistul georgian Saba Khvichia și operatorul său, angajați ai postului de televiziune Imedi, considerat proguvernamental în Georgia.
20:20
19:50
Într-un interviu exclusiv pentru Moldova 1, jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov avertizează ferm alegătorii din Republica Moldova că o apropiere de Kremlin ar transforma țara „într-un spațiu de război”, cu case arse și libertăți anihilate, și îi îndeamnă să respingă candidații care „miros a Moscova”. Interviul, difuzat de postul public, pune în lumină amenințarea strategică pe care, în opinia sa, Rusia o reprezintă pentru viitorul european al R. Moldova.
18:20
Sute de simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), însoțiți de mai mulți candidați ai formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, au organizat vineri, 26 septembrie, în ultima zi a campaniei electorale, un marș cu genericul: „Tu ce faci duminică?”.
18:10
Două terenuri de sport, construite cu sprijinul Uniunii Europene, au fost inaugurate la Cimișlia. Au fost create condiții moderne pentru practicarea tenisului de câmp, baschetului sau voleiului. Antrenorii spun că, astfel, tinerii vor fi mai motivați să practice sportul în aer liber.
17:50
Secții de votare realocate: CEC publică adresele unde vor putea vota alegători stânga Nistrului # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală a publicat adresele secțiilor de votare realocate pentru alegătorii localităților din stânga Nistrului. Adresele au fost modificate în urma unei sesizări despre existența unor riscuri majore la adresa securității, inclusiv posibile alerte cu bombă și provocări în ziua votării.
17:20
Maia Sandu, discuții cu europarlamentari veniți în R. Moldova să monitorizeze scrutinul: Acțiunile de influență externă amenință procesul electoral # Radio Moldova
Voința alegătorilor din R. Moldova poate fi subminată de riscurile generate de finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, rețelele create pentru cumpărarea voturilor, campaniile de dezinformare, atacurile cibernetice și chiar pregătirea unor posibile violențe, susține președinta Maia Sandu.
17:20
CEC a decis retipărirea buletinelor de vot pentru secția de votare din Ottawa, pe fondul grevei poștale din Canada # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală a decis retipărirea buletinelor de vot pentru secția de votare din Ottawa și transmiterea lor print-un serviciu de curierat diplomatic, în condițiile grevei serviciului poștal canadian, care poate să întârzie livrarea buletinelor expediate anterior.
17:10
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cu o avere nejustificată de aproape 10 milioane de lei # Radio Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, ar putea rămâne fără aproximativ zece milioane de lei. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința acestuia, stabilind mai multe încălcări grave ale legislației privind declararea averii și intereselor personale.
17:00
Acoperișul unei clădiri părăsite de pe teritoriul Liceului „Aristotel” din capitală, mistuit de flăcări # Radio Moldova
O clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia din municipiul Chișinău a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza zilei de 26 septembrie. Incendiul a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Republican „Aristotel”, fiind sesizat printr-un apel la 112 la ora 16:02.
16:50
Jonas Sjöstedt, eurodeputat suedez, interviu pentru Moldova 1: „Este în beneficiul Europei ca R. Moldova să devină membră a UE” # Radio Moldova
Interviu cu Jonas Sjöstedt, eurodeputat suedez, acordat lui Dan Alexe, corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles
16:50
Blocul Electoral Patriotic a ieșit la protest după decizia CEC: „Este un abuz din partea guvernării # Radio Moldova
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a protestat împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale privind imposibilitatea participării la alegeri a Partidului Republican „Inima Moldovei”, inclusiv în calitate de membru al blocului electoral, în urma unei încheieri judecătorești de suspendare a activității formațiunii pe motive de finanțare ilegală. Manifestanții au acuzat încălcarea dreptului la vot.
16:40
Scenarii postelectorale ADEPT: O guvernare monocoloră depinde de un rezultat electoral excepțional # Radio Moldova
Viitorul politic al Republicii Moldova depinde nu doar de rezultatul numeric al scrutinului parlamentar de duminică, ci și de modul în care vor fi gestionate riscurile externe și capacitatea instituțională de a răspunde provocărilor hibride. O guvernare monocoloră, deși, fără îndoială, cea mai stabilă formulă politică, este puțin probabilă și depinde de un rezultat electoral excepțional. Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, care a analizat posibilele scenarii postelectorale, menționează că cele mai verosimile vizează coalițiile binare, dar nu poate fi neglijată nici probabilitatea destabilizării situației după alegeri.
16:40
Record pentru R. Moldova: exporturile de vișine cresc spectaculos, țara urcă pe locul 4 în lume # Radio Moldova
Republica Moldova a urcat pe locul 4 în lume la exportul de vișine, înregistrând un „un record absolut”, potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță. Doar în luna iunie, exporturile au atins 3,1 milioane de dolari, ceea ce este cu 50% mai mult decât întregul volum obținut în 2024.
16:30
Reclame plătite din străinătate: cum încearcă oligarhii fugari să influențeze alegerile din R. Moldova # Radio Moldova
În luna august 2025, Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, dar și prin alți actori politici locali, a cheltuit peste 33.600 de euro pentru reclame pe platformele Meta, arată o analiză a organizației WatchDog. Pe YouTube, Șor, Andrei Năstase și Natalia Morari au difuzat în total 274 de reclame politice, însă sumele nu pot fi estimate, întrucât Google nu a activat eticheta „political ads” pentru Republica Moldova. Experții constată că aceste campanii ale rețelei Șor au urmărit subminarea parcursului european al Republicii Moldova și destabilizarea climatului politic, prin promovarea unor mesaje propagandistice și manipulatoare.
16:10
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este una dintre cele mai tensionate și complexe din ultimii ani, marcată de practici interne netransparente, influențe externe și polarizare, atestă un nou raport prezentat de Asociația Promo-LEX. Mihaela Duca Anghelici, șefa echipei de analiză, constată că procesul electoral este afectat de utilizarea abuzivă a resurselor administrative, implicarea cultelor religioase și finanțarea ilegală a partidelor politice de către Federația Rusă.
16:00
15:50
Președita Sandu transmite un mesaj de mobilizare la vot: „Lucrurile bune se fac cu greu, lucrurile rele pot veni într-o noapte” # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de mobilizare a cetățenilor înaintea alegerilor parlamentare din această duminică. „Republica Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova”, a declarat șefa statului.
15:40
Primele înghețuri din această toamnă ar putea afecta fructele și legumele care nu au fost încă recoltate, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în contextul avertizării Cod galben emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru acest sfârșit de săptămână.
15:30
Gospodarii din nordul țării au dat startul recoltării strugurilor și producerii vinului de casă. Deși mulți depun eforturi pentru a obține un vin de calitate, procesul de fermentație implică și riscuri și asta pentru că eliberează dioxid de carbon, un gaz incolor și inodor, dar extrem de periculos, care poate provoca intoxicații grave și chiar decese în spații închise fără ventilație corespunzătoare. Salvatorii avertizează populația să respecte măsurile de siguranță, pentru a preveni tragediile.
15:10
Un spital din Gaza, identificat drept „ascunzătoare” a militanților Hamas, bombardat de armata israeliană # Radio Moldova
Unul dintre cele mai mari spitale din Fâșia Gaza a fost bombardat de armata israeliană. Deocamdată nu se cunoaște dacă au există victime. Este a treia unitate din ultimele săptămâni care a devenit ținta armatei israeliene. Autoritățile de la Tel Aviv susțin că spitalele din enclavă sunt folosite drept ascunzători de către teroriștii Hamas. În același timp, președintele american, Donald Trump, spune că un acord de pace în Orientul Mijlociu este tot mai aproape.
14:40
Promo-LEX: 72 de cazuri de discurs de ură și cheltuieli neraportate în campania electorală # Radio Moldova
Discursuri de ură, finanțare netransparentă, implicarea cultelor religioase, utilizarea resurselor administrative și intimidări – acestea sunt doar câteva dintre neregulile documentate de Promo-LEX în campania electorală. În raportul nr. 4, ultimul înaintea alegerilor de duminică, observatorii constată că scrutinul este marcat de atacuri discriminatorii, cheltuieli neraportate de sute de mii de lei și abuzuri ale partidelor aflate în competiție.
14:00
14:00
13:30
Avioane de vânătoare rusești au survolat din nou Marea Baltică în apropierea spațiului aerian al NATO # Radio Moldova
Avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci aeronave militare ruse, care zburau în apropierea spațiului aerian al NATO, încălcând regulile internaționale de siguranță a zborurilor, a anunțat Comandamentul NATO. Interceptoarele au identificat și escortat cele cinci avioane deasupra Mării Baltice, în largul coastelor Letoniei – trei MiG-31, un Su-30 și un Su-35, transmite DW.
13:10
ELECTORALA 2025 // Partidul „Democrația Acasă” rămâne în cursa pentru alegerile parlamentare: a îndeplinit condițiile impuse de CEC # Radio Moldova
Partidul Politic „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, rămâne în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, după ce a eliminat din lista electorală candidații „cu probleme”, identificați de Comisia Electorală Centrală (CEC). Decizia a fost luată de autoritatea electorală centrală vineri, 26 septembrie.
13:10
12:40
Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au descins vineri dimineață cu percheziții în raionul Criuleni, într-o cauză penală ce vizează coruperea alegătorilor de către fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional. Sunt vizate nouă persoane suspectate că ar fi implicate într-o schemă organizată de cumpărare a voturilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
12:30
Alegerile parlamentare din R. Moldova, „un test pentru întreaga Uniune Europeană”, afirmă Siegfried Mureșan # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova au o miză care depășește granițele țării, fiind decisive nu doar pentru viitorul european al acesteia, ci și pentru securitatea României și a Uniunii Europene. Președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, afirmă că scrutinul reprezintă o alegere clară între integrarea în Uniunea Europeană și vulnerabilitatea țării noastre în fața influenței Rusiei.
12:30
ELECTORALA 2025 // Soldații și pacificatorii moldoveni, așteptați la vot în țară și peste hotare # Radio Moldova
Militarii în termen și cei prin contract din cadrul Armatei Naționale își vor exercita dreptul la vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în conformitate cu prevederile constituționale. Potrivit Ministerului Apărării, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unităților militare în care își desfășoară activitatea.
Ieri
12:10
ELECTORALA 2025 // Socialiștii, la Curtea Constituțională: „Abuz” legislativ, care permite limitarea activității partidelor în perioada electorală # Radio Moldova
Partidul Socialiștilor, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), a solicitat vineri, 26 septembrie, Curții Constituționale să declare neconstituțional articolul din Legea cu privire la partidele politice, care permite limitarea activității formațiunilor în perioada electorală.
12:10
În arest pentru corupere electorală, la Bălți: suspectul promitea bani alegătorilor și recruta oameni pentru proteste # Radio Moldova
O persoană din Bălți a fost reținută preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectată de corupere electorală. Aceasta ar fi racolat persoane pentru a participa la proteste contra bani.
12:10
ELECTORALA 2025 // Apel BEP după decizia CEC de relocare a secțiilor de votare pentru alegătorii transnistreni # Radio Moldova
Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) califică decizia Comisiei Electorale Centrale de relocare a unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului drept „o diversiune politică împotriva propriului popor”. Formațiunea contestă motivele de securitate invocate de autoritatea electorală și acuză o îngreunare deliberată a accesului la vot pentru acești alegători.
