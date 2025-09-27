Vânatul este interzis în zona de frontieră pe 28 septembrie
Omniapres, 27 septembrie 2025 11:40
În ziua alegerilor, în zona de frontieră este interzisă vânătoarea pentru toate tipurile de animale, precum și transportarea oricărui tip de arme de foc și muniție. Potrivit Poliției de Frontieră, această măsură este aplicată în baza Ordinului nr. 19-A emis de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și are drept scop asigurarea securității frontierei […] The post Vânatul este interzis în zona de frontieră pe 28 septembrie appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum o oră
11:40
În ziua alegerilor, în zona de frontieră este interzisă vânătoarea pentru toate tipurile de animale, precum și transportarea oricărui tip de arme de foc și muniție. Potrivit Poliției de Frontieră, această măsură este aplicată în baza Ordinului nr. 19-A emis de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova și are drept scop asigurarea securității frontierei […] The post Vânatul este interzis în zona de frontieră pe 28 septembrie appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
10:10
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la vot în conformitate cu prevederile constituționale, duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Ministerul Apărării anunță că soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unității […] The post Militarii Armatei Naționale vor participa la alegerile parlamentare appeared first on Omniapres.
09:40
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi una dintre cele mai importante sărbători ale anului – Înălțarea Sfintei Cruci. Prăznuită în fiecare an în 27 septembrie, această sărbătoare este cea mai veche sărbătoare închinată lemnului sfânt, numită în popor și Ziua Crucii. În această zi, este comemorată suferința şi moartea pe cruce a lui Iisus Hristos. […] The post Creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci appeared first on Omniapres.
09:30
Campania electorală s-a încheiat, iar sâmbătă, 27 septembrie, este „ziua tăcerii”, perioadă în care, potrivit Codului Electoral, sunt interzice toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și din partea susținătorilor acestora. Conform prevederilor Codului electoral, propaganda electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este […] The post Alegeri parlamentare: Azi e „Ziua tăcerii” appeared first on Omniapres.
09:20
Ziua vine cu surprize și momente frumoase. Vom fi mai rapizi și mai eficienți în tot ce avem de rezolvat, ca să ne rămână timp și pentru noi, pentru relaxare și pentru a ne pregăti de un început de săptămână productiv. BALANȚĂ O să vă lăsați antrenați de prieteni și s-o porniți într-o escapadă turistică, […] The post Horoscop 27 septembrie 2025. Zodia care va intra la cheltuială appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
21:30
CEC a exclus partidul Moldova Mare din alegeri. Victoria Furtună: Legea nu vă oferă așa drept # Omniapres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus partidul Moldova Mare din alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă, după mai multe ore de dezbateri. În favoarea deciziei au votat șase membri ai CEC, iar trei s-au abținut. Hotărârea a fost luată în baza unei sesizări a Partidului Social Democrat […] The post CEC a exclus partidul Moldova Mare din alegeri. Victoria Furtună: Legea nu vă oferă așa drept appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Poliția din Orhei a destructurat o rețea de trafic de droguri care lucra prin Telegram # Omniapres
Polițiștii din Orhei au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. În vizorul oamenilor legii au apărut o tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți. Bărbatul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa […] The post VIDEO // Poliția din Orhei a destructurat o rețea de trafic de droguri care lucra prin Telegram appeared first on Omniapres.
17:30
The post LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 26 septembrie 2025 appeared first on Omniapres.
17:30
VIDEO // Boris Volosatîi: „Diaspora nu e infractor, vom anula legea rușinoasă despre proveniența banilor” # Omniapres
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor” până la ultimul euro, calificând această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente, transmite formațiunea prin intermediul unui comunicat de presă. „Diaspora care, de […] The post VIDEO // Boris Volosatîi: „Diaspora nu e infractor, vom anula legea rușinoasă despre proveniența banilor” appeared first on Omniapres.
17:10
The post LIVE // Marșul „Tu ce faci duminică?” organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate appeared first on Omniapres.
16:50
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Republican „Aristotel” din capitală. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a declarat pentru UNIMEDIA că patru echipaje de pompieri luptă cu focul. „În după-amiaza zilei, pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida incendiul care a afectat o clădire părăsită de pe strada […] The post Incendiu pe teritoriul unui liceu din Chișinău: 5 echipe de pompieri luptă cu flăcările appeared first on Omniapres.
16:30
VIDEO // Maia Sandu, apel către cetățeni: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot!” # Omniapres
Președinta Maia Sandu a transmis vineri, în ultima zi a campaniei electorale, un mesaj mobilizator adresat cetățenilor, îndemnându-i să participe la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. Lidera de la Chișinău a vorbit despre responsabilitatea fiecărui cetățean în apărarea democrației și a viitorului european al țării. „Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul […] The post VIDEO // Maia Sandu, apel către cetățeni: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot!” appeared first on Omniapres.
16:10
Poliția avertizează prin SMS: Vânzarea votului se pedepsește cu amendă de până la 37 500 de lei # Omniapres
Cetățenii din Republica Moldova au început să primească masiv mesaje SMS din partea Poliției, prin care sunt avertizați să nu accepte mită electorală și să denunțe orice tentativă de corupere a votului. În ajunul alegerilor, autoritățile trag un semnal de alarmă: vânzarea sau cumpărarea votului este o infracțiune și se sancționează cu amenzi de până […] The post Poliția avertizează prin SMS: Vânzarea votului se pedepsește cu amendă de până la 37 500 de lei appeared first on Omniapres.
15:30
Partidul „Inima Moldovei” reacționează după excluderea din alegeri: „Un scenariu politic bine orchestrat” # Omniapres
Partidul „Inima Moldovei” condamnă decizia de excludere din cursa electorală, calificând-o drept „abuzivă” și parte a unui „scenariu politic bine orchestrat”. „Această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă, cu scopul de a ne reduce la tăcere. […] Cei care au implementat acest scenariu murdar să nu […] The post Partidul „Inima Moldovei” reacționează după excluderea din alegeri: „Un scenariu politic bine orchestrat” appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Olesea Stamate: „Am primit mai multe semnale despre intenția de a ne fura votul” # Omniapres
Candidata independentă Olesea Stamate trage un semnal de alarmă cu doar câteva zile înainte de alegeri, susținând că a primit mai multe semnale privind tentative de fraudare a votului. Ea face apel la vigilență maximă în ziua scrutinului, în special din partea observatorilor naționali și internaționali. „Am primit mai multe semnale despre intenția de a […] The post VIDEO // Olesea Stamate: „Am primit mai multe semnale despre intenția de a ne fura votul” appeared first on Omniapres.
14:50
Partidul AUR din Republica Moldova anunță că rămâne în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea precizează că decizia anunțată de AUR România, de retragere, nu are nicio relevanță pentru scrutinul din Republica Moldova. ”Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiție electorală. Singurul partid AUR care […] The post Partidul AUR din Republica Moldova anunță că rămâne în cursa electorală appeared first on Omniapres.
14:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi, 26 septembrie, excluderea Partidului Republican „Inima Moldovei” din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea vine ca urmare a suspendării activității formațiunii de către Curtea de Apel Centru, iar efectul imediat este anularea înregistrării tuturor celor 26 de candidați propuși de partid, inclusiv a liderei Irina Vlah, […] The post CEC a exclus partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală appeared first on Omniapres.
14:10
Liderul Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a îndemnat moldovenii la responsabilitate și demnitate în ziua scrutinului parlamentar. Politicianul susține că formațiunea sa intră în alegeri cu promisiunea unei guvernări bazate pe profesionalism și respect față de cetățeni. ”Știu că mulți dintre voi sunteți dezamăgiți, obosiți de promisiuni și de o guvernare care a lăsat în […] The post Marian Lupu: „Respect Moldova” propune soluții pentru economie, educație și sănătate appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Partidul Nostru mizează pe susținerea masivă a diasporei. Comunități din Italia transmit semnale de mobilizare # Omniapres
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Partidul Nostru și liderul formațiunii, Renato Usatîi, contează pe un sprijin semnificativ din partea cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Primele semnale vin din Italia, unde comunități de moldoveni din orașe precum Mestre, Pesaro sau Piacenza și-au exprimat susținerea pentru partid, declarând că se vor […] The post VIDEO // Partidul Nostru mizează pe susținerea masivă a diasporei. Comunități din Italia transmit semnale de mobilizare appeared first on Omniapres.
13:10
CNA investighează 9 persoane suspectate de cumpărarea voturilor în mai multe localități din Criuleni # Omniapres
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani […] The post CNA investighează 9 persoane suspectate de cumpărarea voturilor în mai multe localități din Criuleni appeared first on Omniapres.
13:10
The post LIVE // CEC decide în privința participării ”Inimei Moldovei” la alegeri appeared first on Omniapres.
12:40
Maia Sandu, despre garderoba sa: „Pot face o excursie prin dulap, să vedeți fiecare haină” # Omniapres
Președinta Maia Sandu respinge acuzațiile apărute în spațiul public privind presupusa sa garderobă luxoasă. Într-un interviu oferit pentru Dorin Galben, șefa statului a declarat că nu deține haine de firmă scumpe și că își gestionează cheltuielile strict din salariul său de aproximativ 20 000 de lei lunar. „Nu am nicio haină de firmă scumpă și […] The post Maia Sandu, despre garderoba sa: „Pot face o excursie prin dulap, să vedeți fiecare haină” appeared first on Omniapres.
Ieri
12:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică actualizată de cod galben de înghețuri, valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 27–29 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer, se vor înregistra înghețuri cu intensitatea de -1…-3°C. Avertizarea vine […] The post Meteorologii extind codul galben de înghețuri până pe 29 septembrie appeared first on Omniapres.
11:50
Eugeniu Nichiforciuc: „Respect Moldova” își propune să readucă profesionalismul în Parlament # Omniapres
În ultima zi de campanie, fondatorul Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, a adresat un mesaj cetățenilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, subliniind că echipa sa vrea să ofere „o alternativă responsabilă” la actuala guvernare. El a amintit că multe dintre proiectele de succes, de care se bucură cetățenii în prezent, au fost inițiate anterior […] The post Eugeniu Nichiforciuc: „Respect Moldova” își propune să readucă profesionalismul în Parlament appeared first on Omniapres.
11:50
Renato Usatîi îl acuză pe un deputat PAS de implicare în scheme ilegale. Vladimir Bolea: ”Nu faceți justiție televizată” # Omniapres
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul. „De ce nu ați făcut PR […] The post Renato Usatîi îl acuză pe un deputat PAS de implicare în scheme ilegale. Vladimir Bolea: ”Nu faceți justiție televizată” appeared first on Omniapres.
11:40
Olesea Stamate: Moldova are șansa să rupă cercul promisiunilor deșarte prin vot pentru un candidat independent # Omniapres
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, afirmă că cetățenii Republicii Moldova se află în fața unei alegeri decisive: să repete votul pentru partide care au dezamăgit sau să acorde încredere unui candidat independent. „Pentru prima dată, moldovenii pot alege între frică, șantaj și un vot cu adevărat liber, acordat fără strângere […] The post Olesea Stamate: Moldova are șansa să rupă cercul promisiunilor deșarte prin vot pentru un candidat independent appeared first on Omniapres.
11:20
O alertă cu bombă a fost înregistrată în această dimineață, în jurul orei 09:42, la sediul Judecătoriei Buiucani din capitală. Clădirea urma să găzduiască o ședință în care ar fi fost adus și fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Apelul de urgență a fost efectuat de un bărbat, iar în urma sesizării, la fața […] The post Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie adus Vlad Plahotniuc appeared first on Omniapres.
11:20
Expert Watchdog, despre dosarul Plahotniuc: Retorica politică nu ar trebui să influențeze validitatea probelor prezentate în instanță # Omniapres
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc reprezintă un test de maturitate pentru sistemul de justiție din Republica Moldova. Expertul în justiție Alexandru Bot (WatchDog) a declarat pentru Moldova 1 că acest caz va demonstra dacă reforma judiciară și procesul de vetting au dat rezultate, iar deciziile instanțelor trebuie să rămână strict juridice, nu politice, scrie telegraph.md. „Urmează să execute mandatul […] The post Expert Watchdog, despre dosarul Plahotniuc: Retorica politică nu ar trebui să influențeze validitatea probelor prezentate în instanță appeared first on Omniapres.
10:40
1,17 miliarde de lei într-o zi: record de încasări la bugetul de stat, înregistrat de Fisc # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a înregistrat încasări de 1,17 miliarde de lei la bugetul de stat într-o singură zi, marcând un rezultat remarcabil pentru data de 25 septembrie 2025. Această performanță reflectă o creștere semnificativă a nivelului de conformare voluntară a contribuabililor, dar și eficiența sporită a sistemului fiscal național. Potrivit autorității fiscale, rezultatul […] The post 1,17 miliarde de lei într-o zi: record de încasări la bugetul de stat, înregistrat de Fisc appeared first on Omniapres.
10:10
Alegeri 2025: Schimbări de locație pentru mai multe secții de votare destinate cetățenilor din stânga Nistrului # Omniapres
Comisia Electorală Centrală anunță că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Decizia a fost luată […] The post Alegeri 2025: Schimbări de locație pentru mai multe secții de votare destinate cetățenilor din stânga Nistrului appeared first on Omniapres.
09:40
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a Procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție. Comisia a concluzionat că procurorii corespund criteriilor prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a aprobat rapoartele de evaluare, propunând […] The post Procurorul-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtună, a trecut evaluarea de integritate appeared first on Omniapres.
09:00
Plahotniuc, reținut după extrădare este acuzat în 5 dosare penale, inclusiv „Frauda bancară” și „Metalferos” # Omniapres
Vladimir Plahotniuc va fi adus azi, la ora 09:00, în fața instanței, unde îi vor fi aduse la cunoștință mandatele de arest emise anterior. Fostul lider PDM este acuzat oficial de implicare în frauda bancară, corupere pasivă, abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale, spălare de bani, escrocherie și conducerea unei organizații criminale. Aceste acuzații […] The post Plahotniuc, reținut după extrădare este acuzat în 5 dosare penale, inclusiv „Frauda bancară” și „Metalferos” appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 26 septembrie 2025. Decizii importante în dragoste și reușite pe plan profesional # Omniapres
Ziua de azi aduce echilibru și momente de liniște, dar și ocazii de a lua hotărâri majore în viața personală; pentru unele zodii apar reușite profesionale și câștiguri financiare, iar pentru altele dragostea și familia devin centrul atenției. BALANȚĂ E o perioadă încărcată și-aveți și treburi de serviciu, și afaceri particulare, lucrați, practic, pe mai […] The post Horoscop 26 septembrie 2025. Decizii importante în dragoste și reușite pe plan profesional appeared first on Omniapres.
25 septembrie 2025
18:10
Ministerul Apărării a emis un avertisment oficial referitor la circularea pe platforma Telegram a unor documente false, prezentate drept „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Autoritățile subliniază că aceste acte nu au fost emise de minister și urmăresc răspândirea panicii, precum și inducerea ideii unei pregătiri de război. Ministerul Apărării atrage atenția că […] The post Ministerul Apărării avertizează: „Citațiile” de chemare militare pe Telegram sunt false appeared first on Omniapres.
17:40
Liderul blocului „Victorie”, Ilan Șor, care nu a fost admis în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, a lansat un apel public către cetățenii Republicii Moldova să voteze împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a blocului electoral „Alternativa”. Într-un mesaj video difuzat pe rețelele sociale, Șor a acuzat actuala guvernare condusă de Maia […] The post Șor îndeamnă moldovenii să voteze împotriva PAS și a blocului „Alternativa” appeared first on Omniapres.
17:30
O nouă rută de autobuz a fost lansată astăzi în municipiul Chișinău, răspunzând solicitărilor venite din partea locuitorilor și angajaților din zonele străzilor Varnița și Calea Moșilor. Este vorba despre linia de autobuz nr. 50 „str. Henri Coandă – str. Varnita”, care va funcționa în regim de proiect pilot, în scopul testării eficienței și necesității […] The post Varnița și Calea Moșilor, conectate acum prin noua rută de autobuz nr. 50 appeared first on Omniapres.
17:10
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a comentat revenirea în țară a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, printr-o declarație ironică. „Welcome back. Țara l-a așteptat demult. Șase ani în urmă, de când a plecat. Vedem ce va urma. Am văzut că Maia Sandu nu voia să îl aducă, nu avea bani de avion. Bine […] The post Dodon, despre revenirea lui Plahotniuc: „Welcome back. Țara l-a așteptat demult” appeared first on Omniapres.
16:40
Iurie Roșca, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Ex-vicepreședintele Parlamentului a părăsit Moldova # Omniapres
Curtea de Apel Centru a menținut, la data de 25 septembrie 2025, sentința emisă anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul fostului vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, anunță Procuratura Anticorupție. Instanța de apel a admis doar parțial apelurile apărării, reducând durata pedepsei cu […] The post Iurie Roșca, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Ex-vicepreședintele Parlamentului a părăsit Moldova appeared first on Omniapres.
16:10
Temperaturi sub zero grade: Metereologii anunță cod galben de îngheț pe 27 și 28 septembrie # Omniapres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben de înghețuri, valabilă pentru întreaga țară în intervalul 27–28 septembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în nopțile și diminețile acestor zile, se vor înregistra temperaturi negative la suprafața solului, cu valori cuprinse între -1 și -2°C. Fenomenul este cauzat de un val de aer rece care […] The post Temperaturi sub zero grade: Metereologii anunță cod galben de îngheț pe 27 și 28 septembrie appeared first on Omniapres.
15:30
VIDEO // Maia Sandu: „Au fost companii care au încercat să aducă componente pentru drone în Transnistria” # Omniapres
Mai multe companii au încercat să introducă în regiunea transnistreană componente pentru fabricarea de drone, afirmă președinta Maia Sandu. Tentativele au fost dejucate de autoritățile moldovene, care suspectează că materialele urmau să fie utilizate în scopuri militare. Într-un interviu acordat pentru Dorin Galben, șefa statului a avertizat că Rusia încearcă să transforme Republica Moldova într-un […] The post VIDEO // Maia Sandu: „Au fost companii care au încercat să aducă componente pentru drone în Transnistria” appeared first on Omniapres.
15:20
VIDEO // Maia Sandu vorbește despre un posibil complot împotriva sa: ”Dacă ajung la putere, Dodon și Plahotniuc mă vor pune la închisoare” # Omniapres
Președintele Maia Sandu consideră că, odată revenit acasă, Vlad Plahotniuc va încerca să schimbe puterea politică actuală, de aceea, spune ea, acesta este un test pentru justiția moldovenească. Pe de altă parte, ea nu crede că fostul lider democrat „s-a lăsat prins”, după cum se spune, și nici că ar fi atașat ideologic de Rusia, […] The post VIDEO // Maia Sandu vorbește despre un posibil complot împotriva sa: ”Dacă ajung la putere, Dodon și Plahotniuc mă vor pune la închisoare” appeared first on Omniapres.
15:10
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 250 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea unui alt lot de vaccin împotriva hepatitei virale B la adulți. Este vorba despre 4.800 de doze de vaccin ce vor fi utilizate pentru imunizarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupurile […] The post CNAM alocă peste 250 000 de lei pentru vaccinuri împotriva hepatitei virale B appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Doi tineri, reținuți pentru fabricarea de euro falși: Captură de 10 000 de euro la Ialoveni # Omniapres
Doi tineri din Chișinău, cu vârste de 23 și 24 de ani, au fost reținuți de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților de la „Fulger”, fiind bănuiți de implicare într-o rețea specializată în fabricarea și distribuirea de euro falși. Cazul a ieșit la iveală după ce autoritățile […] The post VIDEO // Doi tineri, reținuți pentru fabricarea de euro falși: Captură de 10 000 de euro la Ialoveni appeared first on Omniapres.
14:40
Prețul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală va fi revizuit, astfel încât polița să fie accesibilă pentru toți cetățenii, care să beneficieze de servicii medicale de calitate și moderne. Asigurări în acest sens au fost oferite de fondatorul și vicepreședintele Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, în cadrul dezbaterilor electorale de la TV8, unde […] The post VIDEO // ”Respect Moldova” propune alocarea a 8% din PIB pentru sănătate appeared first on Omniapres.
14:40
Olesea Stamate: Statul trebuie să încurajeze crearea unităților de procesare a producției agricole în raioane # Omniapres
O soluție care ar ajuta la oprirea exodului forței de muncă din sate este implicarea statului în crearea unor unități de procesare a producției agricole la nivel regional. Propunerea vine de la candidatul independent pentru funcția de deputat Olesea Stamate. În opinia sa, e nevoie de programe dedicate pentru înființarea întreprinderilor care să producă valoare […] The post Olesea Stamate: Statul trebuie să încurajeze crearea unităților de procesare a producției agricole în raioane appeared first on Omniapres.
14:40
Grupuri de susținători ai lui Vlad Plahotniuc au venit, azi-dimineață, la Aeroportul din Chișinău, acolo unde a aterizat avionul cu care fostul lider al PDM a fost adus de la Atena. În cadrul unui miting pașnic, participanții au condamnat presiunile la care este supus Plahotniuc și au calificat dosarul în care este vizat acesta drept […] The post Simpatizanții lui Plahotniuc, la Aeroport: „PAS încearcă să-și elimine oponenții!” appeared first on Omniapres.
14:00
Svetlana Sainsus, cofondatoarea Caritate.md, își împlinește visul: va juca într-un film artistic care va ajunge pe Netflix # Omniapres
Un proiect cinematografic ambițios, cu actori de la Hollywood și filmări realizate chiar în Chișinău, va aduce Republica Moldova pe harta internațională a filmului. Cofondatoarea Caritate.md, Svetlana Sainsus, a fost aleasă pentru un rol în lungmetrajul „Chișinău, my love”, regizat de cineastul moldovean Mihai Țărnă. Filmul, care va combina acțiunea cu o poveste de dragoste, […] The post Svetlana Sainsus, cofondatoarea Caritate.md, își împlinește visul: va juca într-un film artistic care va ajunge pe Netflix appeared first on Omniapres.
13:50
Nu mai puțin de 2% dintre moldoveni dețin criptomonede, anunță CryptoDigest Moldova. Estimarea aparține Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și se conține în raportul ”Perspective Economice Regionale”, publicat în septembrie. Republica Moldova se clasează pe locul 12 dintre cele 40 de țări incluse în clasamentul elaborat de BERD. Țara noastră este între Ghana […] The post Raport BERD: Cel puțin 2% dintre moldoveni dețin criptovalute appeared first on Omniapres.
13:30
Bărbat de 75 de ani, salvat de pompieri după ce a căzut într-o fântână în raionul Hîncești # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de marți, 24 septembrie 2025, iar apelul de urgență a fost […] The post Bărbat de 75 de ani, salvat de pompieri după ce a căzut într-o fântână în raionul Hîncești appeared first on Omniapres.
13:10
Adriana Ochișanu a publicat primul mesaj, după ce fiul ei, Cristian Botgros, a ajuns în spital # Omniapres
Interpreta Adriana Ochișanu a rupt tăcerea și a scris un mesaj emoționant adresat fiului ei, Cristian Botgros, după ce presa a relatat că acesta se află în comă, în urma unei presupuse supradoze. „Dragul meu Cristi, dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit […] The post Adriana Ochișanu a publicat primul mesaj, după ce fiul ei, Cristian Botgros, a ajuns în spital appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.