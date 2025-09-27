Vânatul este interzis în zona de frontieră pe 28 septembrie

14:40

Grupuri de susținători ai lui Vlad Plahotniuc au venit, azi-dimineață, la Aeroportul din Chișinău, acolo unde a aterizat avionul cu care fostul lider al PDM a fost adus de la Atena. În cadrul unui miting pașnic, participanții au condamnat presiunile la care este supus Plahotniuc și au calificat dosarul în care este vizat acesta drept […] The post Simpatizanții lui Plahotniuc, la Aeroport: „PAS încearcă să-și elimine oponenții!” appeared first on Omniapres.