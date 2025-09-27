Criză la centrala nucleară Zaporojie: peste trei zile fără alimentare externă cu energie, risc major de siguranță

17:30

Angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) au dejucat, săptămâna aceasta, trei tentative de corupere activă la punctul de trecere a frontierei „Mirnoe”, pe sensul de intrare în Republica ... Post-ul Trei tentative de mituire, dejucate la frontiera de la „Mirnoe”. Poliția de Frontieră: „Evitați orice tentativă de corupere!” apare prima dată în Unica.md.