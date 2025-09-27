Cum influențează somnul sănătatea mintală: ce spun studiile recente
EA.md, 27 septembrie 2025 10:20
Somnul joacă un rol esențial în menținerea sănătății mintale, iar cercetările recente subliniază tot mai clar legătura strânsă dintre calitatea somnului și bunăstarea psihică. Studiile arată că atât privarea de somn, cât și tulburările de somn pot avea un impact major asupra funcțiilor cognitive, a emoțiilor și a stabilității mentale. Un studiu publicat în jurnalul
Somnul joacă un rol esențial în menținerea sănătății mintale, iar cercetările recente subliniază tot mai clar legătura strânsă dintre calitatea somnului și bunăstarea psihică. Studiile arată că atât privarea de somn, cât și tulburările de somn pot avea un impact major asupra funcțiilor cognitive, a emoțiilor și a stabilității mentale. Un studiu publicat în jurnalul
Rețelele sociale au devenit o parte integrantă a vieții cotidiene, în special pentru femei, care folosesc platformele digitale nu doar pentru comunicare, ci și pentru informare, divertisment și exprimare personală. Însă, în ciuda beneficiilor evidente, cercetările recente semnalează un impact tot mai pronunțat al rețelelor sociale asupra stimei de sine, mai ales în rândul tinerelor.
Inteligența financiară nu este un talent înnăscut, ci o abilitate care se învață și se rafinează constant, indiferent de etapa vieții în care te afli. Studiile arată că femeile, în special, au fost adesea excluse din educația financiară formală, iar acest lucru contribuie la diferențe semnificative în nivelul de încredere și autonomie în gestionarea banilor.
Azi productivitatea este adesea asociată cu ore lungi de muncă și efort neîntrerupt, iar pauzele scurte pot părea un lux sau chiar o distragere inutilă. Cu toate acestea, cercetările sugerează că pauzele regulate contribuie la menținerea sănătății mintale și fizice pe termen lung. De ce sunt importante pauzele scurte? Pauzele scurte sunt perioade de timp
Mentalitatea de creștere este un concept dezvoltat de psihologul Carol Dweck, profesor la Universitatea Stanford, care explică modul în care percepția asupra inteligenței și abilităților personale influențează succesul și dezvoltarea personală. Spre deosebire de mentalitatea fixă, care presupune că talentele și capacitățile sunt înnăscute și neschimbabile, mentalitatea de creștere se bazează pe ideea că aptitudinile
Gândirea negativă nu este doar o stare de spirit trecătoare, ci un mod de procesare a realității care poate avea efecte profunde asupra sănătății mintale și fizice. Deși este normal să avem gânduri negative din când în când, atunci când ele devin un tipar constant, pot duce la anxietate, depresie, stres cronic și chiar boli
Negocierea salariului este un subiect adesea abordat în contextul inegalității de gen, iar studiile recente confirmă o tendință semnificativă: femeile, de regulă, cer salarii mai mici decât bărbații pentru aceleași poziții. Deși există o mulțime de factori care contribuie la acest fenomen, este important să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru și cum pot
Oboseala permanentă, lipsa de energie și dificultățile de concentrare pot avea multe cauze, însă una dintre cele mai frecvente și subdiagnosticate este disfuncția glandei tiroide. Această glandă mică, în formă de fluture, situată la baza gâtului, joacă un rol crucial în metabolism, temperatură corporală și nivel de energie. Cercetările recente confirmă legătura directă între tulburările
Cupa Anuală de Fotbal Hospice Angelus Moldova. Ediția a XII-a! Ce trebuie să faci pentru a te înscrie cu prietenii tăi # EA.md
Fundația Hospice Angelus Moldova are plăcerea să vă comunice despre desfășurarea celei de-a XII-a ediție a Cupei Anuale la Fotbal Hospice Angelus – un turneu de mini fotbal care va avea loc în data de 18 octombrie, ora 08:15, Clubul Sportiv „Dinamo" (str. Alexei Șciusev 106A). Cupa Anuală la Fotbal Hospice Angelus Moldova este un
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că a „capturat" mai mulți politicieni pro-Moscova, dar nu și pe liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Șefa statului a declarat că unii politicieni fac afirmații populiste de dimineață până seara, fără ca nimeni să știe de unde își finanțează activitatea. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Dorin
Svetlana Sainsus, cofondatoarea fundației Caritate.md, a fost recent invitata podcastului „Arde. Bandstage", în cadrul căruia a răspuns la câteva întrebări legate de viața sa profesională și personală. Svetlana a fost întrebată cât ar costa o eventuală colaborare cu ea, la care a răspuns: „Eu am un preț pentru toate companiile, este același preț, dar cel
Atunci când ai un copil mic, fiecare scutec contează. Nu doar cât de bine ține, dar și ce materiale folosește! Pielea bebelușului este delicată și expusă constant la umezeală, frecare și potențiale iritații. Produsele naturale și organice devin soluții importante pentru părinții care vor să facă alegeri sigure și informate. Scutece Kit&Kin – beneficii clare
e 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova merg la urne pentru a alege un nou Parlament. Scrutinul nu este doar unul intern – miza este direcția țării: apropierea de Uniunea Europeană sau o revenire în sfera de influență a Moscovei. Sondaje și dileme Potrivit unui studiu realizat de CBS Research, PAS conduce cu aproape 30% din intențiile de vot, urmat de Blocul
Maia Sandu îi onorează pe Viorel Cernăuțeanu și Dumitru Scurtu cu ordinul „Credință Patriei”, chiar în plină campanie electorală # EA.md
Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Protecție și Pază de Stat au fost recompensați cu medalii și ordine de stat pentru profesionalismul și contribuția lor la menținerea legalității și ordinii publice, scrie UNIMEDIA. Printre distinși se numără Viorel Cernăuțeanu,
(Video) „Îmi pare rău pentru multe lucruri care le-am spus. . .” – Patric Hanganu, regrete la un de la scandalul public # EA.md
Patric Hanganu a stârnit recent valuri de reacții după apariția sa la emisiunea lui Dorin Galben. Artistul a făcut declarații neașteptate și a recunoscut că regretă modul în care a prezentat monologul, lăsând internauții și fanii să discute intens despre cele spuse. În continuare, vom detalia ce a declarat Hanganu și reacțiile care au urmat.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea unui lot de hrișcă de pe piață. Motivul rechemării: niveluri ridicate ale rezidurilor de pesticid „Glifosat". Consumatorii care au cumpărat produsul sunt sfătuiți să nu-l consume și să-l returneze comerciantului.
O femeie de 41 de ani din raionul Dondușeni a decedat la spital, după ce ar fi fost agresată de soțul său. Incidentul s-a produs pe 22 septembrie. Potrivit surselor UNIMEDIA, bărbatul i-ar fi tăiat capul femeii și a lăsat-o să zacă în drum. „La data de 22 septembrie 2025, în jurul orei 21:00,
Discrepanță între autorități: Procurorii susțin că Țuțu e în Transnistria, dar premierul Recean evită să confirme Deși procurorii afirmă că fostul deputat Constantin Țuțu s-ar afla în regiunea transnistreană și prezintă probe foto în acest sens, premierul Dorin Recean a evitat să confirme oficial, menționând doar că autoritățile cunosc despre „intenția" lui de a se
„Eroul casei”: Bebeluș de 5,14 kg, născut natural de o mămică de 32 de ani la Institutul Mamei și Copilului # EA.md
Un caz remarcabil la Institutul Mamei și Copilului: o mămică de 32 de ani din Dubăsarii Vechi a dat naștere natural unui băiețel sănătos de 5,14 kg. Medicii notează că astfel de nașteri sunt extrem de rare, întrucât bebelușii cu greutatea peste 5 kg sunt, de obicei, aduși pe lume prin cezariană. „La sfârșitul
Președintele Maia Sandu a comentat într-un interviu extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, fostul lider al PD, adus în cătușe din Grecia la Chișinău. Șefa statului afirmă că nu crede că oligarhul „s-a lăsat prins" și avertizează că ar putea încerca să mituiască persoane pentru a evita justiția. Într-un interviu pentru Dorin Galben, Maia Sandu a spus
Ministerul Apărării trage un semnal de alarmă: Noi falsuri despre „citații militare” circulă pe rețelele sociale # EA.md
Ministerul Apărării avertizează: pe Telegram circulă falsuri privind „citații" de chemare în instituțiile militare, destinate cetățenilor. Autoritățile subliniază că documentele sunt false și reprezintă o nouă încercare de a răspândi panică prin zvonuri despre o presupusă pregătire de război. „Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citații cetățenilor și că toate aceste
Vlad Plahotniuc a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, conform mandatelor emise anterior de instanțe la cererea procurorilor. Fostul lider democrat extrădat în Republica Moldova din Grecia nu a fost încă audiat, dar urmează să-i fie aduse la cunoștință învinuirile, după care audiat pe marginea lor. Informația a fost confirmată de
„Mulțumesc că sunt mama ta…” Mesajul Adrianei Ochișanu după ce fiul ei ar fi făcut supradoză # EA.md
Adriana Ochișanu nu a mai putut rămâne indiferentă și a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei, Cristian Botgros, după ce s-a zvonit că tânărul instrumentist, nepotul maestrului Nicolae Botgros, ar fi ajuns în comă în urma unei supradoze. „Dragul meu Cristi, Dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns joi în Moldova, cu doar trei zile înainte de alegerile parlamentare. Fostul lider al PD, arestat în iulie în Grecia, a fost plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Ministerul Justiției a declarat pentru Agora că acesta nu va beneficia de condiții privilegiate, singura excepție fiind o celulă separată. „Ministerul
(Video) Dianna Rotaru răspunde zvonurilor despre infidelitate: „Nici Iisus Hristos nu a fost iubit de toți!” # EA.md
Zvonuri despre infidelitate și tensiuni în familie: Dianna Rotaru rupe tăcerea fără a confirma sau infirma Recent, presa de peste Prut a relatat că interpreta și prezentatoarea Dianna Rotaru și-ar fi înșelat soțul, Rareș Crăciun, care ar avea și dovezi. În articole se menționa că acesta s-ar fi plâns că partenera îl șantajează și nu
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că abuzurile au început imediat ce fostul lider democrat a ajuns în Moldova. Conform declarațiilor sale, la Aeroportul Internațional Chișinău, Rogac a fost supus unui control „special" fără nicio explicație și a fost ținut intenționat departe de clientul său. „Așa cum am anticipat, imediat cum am aterizat
Cinci dintre cele mai aştept
Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, este internat în stare gravă la spital, după ce ar fi consumat substanțe interzise. Potrivit surselor UNIMEDIA, tânărul a fost diagnosticat cu ciroză pancreatică și se află în comă. Până în acest moment, familia nu a venit cu declarații oficiale. Articolul Nepotul lui Nicolae Botgros, între viață și moarte după o supradoză de droguri apare prima dată în ea.md.
Un fermier din Soroca a fost pus în dificultate după ce Igor Dodon a postat un video lângă un morman de mere, afirmând că roada a fost abandonată pentru că „nu are cine s-o cumpere”. După filmare, localnicii au început să vină și să ia merele gratuit. Proprietarul livezii a dezmințit declarațiile, explicând că […] Articolul (Video) Video-ul lui Dodon și merele „uitate”: adevărul fermierului apare prima dată în ea.md.
Carolina Romanciuc, tânăra mamă din Tighina care susține că a ajuns din confuzie într-un dosar penal și a stat după gratii 3 luni, doar pentru că ar semăna cu adevărata suspectă, este în pragul disperării. „Cinci luni de bătaie de joc, 3 luni după gratii, 2 sub control judiciar, fără să-mi văd copilul, pentru ce? […] Articolul „Eu sunt distrusă”: Carolina, fata închisă pe nedrept 3 luni, încă cere dreptate! apare prima dată în ea.md.
Ion Ceban, după discursul Maiei Sandu: „Aplauze pentru regie și scenografie, nu pentru mesaj” # EA.md
Ion Ceban, liderul Blocului Alternativa, a lansat critici dure la adresa discursului susținut de președinta Maia Sandu luni seara, pe care l-a catalogat drept unul dezbinător și lipsit de speranță. „A ieșit într-o vestimentație neagră, tragic de tot, ca în cele mai sumbre drame, cu o voce care prevestea, nu știu, sfârșitul lumii. Nu, eu […] Articolul Ion Ceban, după discursul Maiei Sandu: „Aplauze pentru regie și scenografie, nu pentru mesaj” apare prima dată în ea.md.
Partidul Acțiune și Solidaritate a depus miercuri raportul financiar la Comisia Electorală Centrală pentru campania electorală în curs. Conform documentului, publicat de jurnalistul Dmitri Cîrîcu, partidul de guvernare a strâns 15 milioane de lei, majoritatea provenind din alocațiile de la bugetul de stat. „Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a declarat la Comisia Electorală Centrală […] Articolul PAS anunță 15 milioane de lei cheltuiți în campanie: întrebarea rămâne — de unde vin banii? apare prima dată în ea.md.
SIE Moscova avertizează: Europa ar pregăti ocuparea Moldovei, cu intervenție militară după alegeri! # EA.md
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse anunță că, potrivit informațiilor SVR, oficialii europeni de la Bruxelles intenționează să mențină Moldova pe calea politicii lor „rusofobe”. În comunicatul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova se precizează că acest obiectiv ar putea fi urmărit „cu orice preț”, inclusiv prin trupe militare și […] Articolul SIE Moscova avertizează: Europa ar pregăti ocuparea Moldovei, cu intervenție militară după alegeri! apare prima dată în ea.md.
Percheziții masive în România înainte de alegerile parlamentare: Victoria Furtună, în vizorul autorităților # EA.md
Polițiștii din din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți in Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este și fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, scrie presa română. Surse judiciare susțin […] Articolul Percheziții masive în România înainte de alegerile parlamentare: Victoria Furtună, în vizorul autorităților apare prima dată în ea.md.
Un bărbat de 56 de ani, din raionul Drochia, a fost reţinut pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic. Incidentul a avut loc luni noapte, atunci când un echipaj de poliţie a vazut maşina lui care se deplasa haotic, scrie TVR Moldova. Potrivit […] Articolul Preot beat din rețeaua Șor, cu 26 de încălcări, reținut; bodyguardul Vaca Lionea, condamnat apare prima dată în ea.md.
Până la 1 noiembrie 2025, Moldovagaz, întreprinderea moldo-rusă, trebuie să procure și să stocheze peste 57 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru a acoperi 15% din necesitățile regiunii transnistrene, potrivit unei decizii a ANRE. La costul actual de pe bursele externe, crearea unor astfel de stocuri ar necesita cheltuieli de 20-23 […] Articolul Rise: Un agent secret plătește pentru gazele livrate Transnistriei apare prima dată în ea.md.
Un ciclon venit din Groenlanda se apropie de Moldova. Începând din noaptea de joi, 25 septembrie, sunt așteptate ploi slabe, iar între 26 și 28 septembrie temperaturile vor scădea până la -2°C, aducând înghețuri locale. De joi, 25 septembrie, până duminică, 28 septembrie, maximele diurne vor scădea semnificativ și vor oscila între +14 și […] Articolul Alertă meteo: Ciclon din Groenlanda aduce ploi și înghețuri în Moldova! apare prima dată în ea.md.
Averea Alternativei: un lider trăiește din 2.800 de lei pe lună, altul încasează sute de mii din cumetrii și aniversări! # EA.md
Ion Ceban, liderul listei Blocului Electoral „Alternativa”, a câștigat aproape 20.000 de euro la cumetrie; Alexandr Stoianoglo, pe locul doi, a raportat venituri de circa 700.000 de lei în 2024; Ion Chicu a declarat venituri de 540.000 de lei, datorii de 840.000 de lei și o donație de 150.000 de lei; iar Marc Tkaciuk, al […] Articolul Averea Alternativei: un lider trăiește din 2.800 de lei pe lună, altul încasează sute de mii din cumetrii și aniversări! apare prima dată în ea.md.
După patru ani la putere, a reușit PAS să-și îndeplinească promisiunile electorale? Înaintea alegerilor parlamentare, răspunsul rămâne neclar și disputat. Totuși, experții experții Watchdog.MD au analizat punct cu punct programul PAS, pentru a vedea ce promisiuni au fost îndeplinite și care au rămas doar pe hârtie. Rezultatul este unul mediu: gradul de realizare a promisiunilor PAS […] Articolul Ce a reușit și ce nu PAS în patru ani de guvernare? apare prima dată în ea.md.
Sora lui Emilian Crețu, influencera Nina Crețu, fosta iubită a lui Renato Usatîi, a donat aproape 100.000 lei Partidului Nostru! ZdG scrie că Nina Crețu a donat 96 de mii de lei în campania electorală pentru Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, la începutul lunii septembrie 2025. Jurnaliștii acestei instituții de presă au încercat […] Articolul Donații pentru fostul? Nina Crețu, sponsorul din umbră al lui Renato Usatîi! apare prima dată în ea.md.
Când un bărbat iubește cu adevărat acest lucru îl vei simți, asta pentru că, comportamentul lui nu va lăsa loc pentru dubii. Va avea grijă să-ți amintească în fiecare zi și cel mai important, nu prin vorbe ci prin fapte! Un bărbat care iubește cu adevărat va face tot posibilul pentru a te vedea fericită. […] Articolul Cum să înțelegi dacă un bărbat te iubește cu adevărat? Lucrurile pe care neapărat le face apare prima dată în ea.md.
Muzica readuce la viață ruinele antice Festivalul Phaselis transformă situl arheologic din Antalya într-o scenă de concert de talie mondială # EA.md
În perioada 22-27 septembrie, unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice de pe coasta Mediteranei devine gazda unei experiențe muzicale unice. Ajuns la ediția cu numărul 15, Festivalul Phaselis aduce muzica clasică, jazzul și sonoritățile tradiționale în inima fostei cetăți liciene, printre ruine străvechi și ceruri înstelate. Aflat în zona Kemer-Tekirova din Antalya, festivalul propune […] Articolul Muzica readuce la viață ruinele antice Festivalul Phaselis transformă situl arheologic din Antalya într-o scenă de concert de talie mondială apare prima dată în ea.md.
Reducere pentru copil? Un lanț hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care își măresc familia chiar în camerele lor! # EA.md
Polonia găsește o metodă inedită de a combate criza demografică: un grup hotelier oferă beneficii cuplurilor care concep copii în camerele sale. Grupul Arche, care deține 23 de hoteluri și numeroase clădiri în țară, și-a lansat un program de stimulente care include „evenimente speciale gratuite”, precum botezul, pentru cei care pot demonstra că micuțul a […] Articolul Reducere pentru copil? Un lanț hotelier din Polonia oferă recompense cuplurilor care își măresc familia chiar în camerele lor! apare prima dată în ea.md.
(video) „Șefu’, ce faceți?” — Polițist surprins în timp ce dezlipește pliante ale Blocului Alternativa # EA.md
Polițist prins în flagrant: dezlipea pliante electorale ale Blocului ALTERNATIVA — imaginile au fost distribuite de Ion Ceban pe rețelele sociale. „Îmi pare nespus de rău că polițiștii sunt nevoiți să îndeplinească indicații stupide și murdare la ora 03:00”, a scris acesta. „Îmi pare rău că se recurge la tot felul de ilegalități în […] Articolul (video) „Șefu’, ce faceți?” — Polițist surprins în timp ce dezlipește pliante ale Blocului Alternativa apare prima dată în ea.md.
„Iată familia mea” — Scandal electoral: PAS prezintă un candidat Alternativa drept fiul unei pretore și apoi șterge filmulețul # EA.md
Scandal pe rețelele sociale: PAS Chișinău a publicat un filmuleț în care susținea că Anton Școlnic, candidat pe lista Blocului Alternativa la parlamentare, ar fi fiul pretorei Sinigla Școlnic. Videoclipul a fost ulterior șters, scrie UNIMEDIA. Consilierul municipal Ion Bulgac a condamnat materialul, calificându-l drept „defăimător”. La scurt timp, Anton Școlnic a reacționat public, postând […] Articolul „Iată familia mea” — Scandal electoral: PAS prezintă un candidat Alternativa drept fiul unei pretore și apoi șterge filmulețul apare prima dată în ea.md.
Șarpe surprins în parcul Dendrariu din Chișinău — imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. „Dă-te la o parte”, a avertizat autorul imaginilor video în timp ce filma reptila. Articolul (video) Alertă în parc: Un șarpe periculos surprins târându-se printre iarbă în capitală apare prima dată în ea.md.
Scandal în direct pe ajutorul de 1000 de lei: Ivanov întreabă revoltat, „În 4 ani de vremuri bune, de ce tocmai acum?!” # EA.md
Scandal în direct între Serghei Ivanov și Dan Perciun pe tema ajutorului de 1000 de lei pentru elevi: Ivanov întreabă revoltat „De ce acum, și nu 500 sau 2.000 de lei?!”, iar Perciun îl acuză pe Usatîi că, pe vremea când era primar la Bălți, „nu a făcut nimic, în afară de drumuri stricate”. […] Articolul Scandal în direct pe ajutorul de 1000 de lei: Ivanov întreabă revoltat, „În 4 ani de vremuri bune, de ce tocmai acum?!” apare prima dată în ea.md.
(Video) Olesea Stamate anunță: „Voi iniția revizuirea plafonului pentru achizițiile în numerar” # EA.md
Alegeri 2025! Candidatul independent la funcția de deputat, Olesea Stamate, anunță un nou angajament important: revizuirea legii privind plafonarea achizițiilor în numerar. Stamate subliniază că fiecare lege trebuie analizată cu atenție și adaptată contextului național, astfel încât să răspundă realităților economice și sociale ale Moldovei. „Avem cetățeni care muncesc de ani buni peste hotare […] Articolul (Video) Olesea Stamate anunță: „Voi iniția revizuirea plafonului pentru achizițiile în numerar” apare prima dată în ea.md.
Maia Sandu avertizează moldovenii înainte de alegeri: „Dacă Rusia preia controlul Moldovei, consecințele vor fi imediate și periculoase” # EA.md
Maia Sandu, mesaj dur înainte de alegeri: „Moldova nu e de vânzare pentru 3 arginți” — președinta avertizează întreaga societate înainte de scrutinul din 28 septembrie. „Dragi moldoveni de acasă și din toată lumea, Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun […] Articolul Maia Sandu avertizează moldovenii înainte de alegeri: „Dacă Rusia preia controlul Moldovei, consecințele vor fi imediate și periculoase” apare prima dată în ea.md.
Avocatul fostului deputat Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că clientul său se află în continuare în Grecia, unde are interdicție de a părăsi țara. Potrivit acestuia, Țuțu și-a procurat un bilet de avion spre Chișinău pentru data de 16 octombrie, „anticipând că până atunci situația va fi clarificată”, potrivit moldova1.md. Avocatul a precizat că […] Articolul Când ar putea reveni Țuțu în Moldova? Avocatul său: „Și-a luat bilet pentru octombrie” apare prima dată în ea.md.
