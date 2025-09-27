Cum să-ți dezvolți inteligența financiară, indiferent de vârstă

07:20

Scandal în direct între Serghei Ivanov și Dan Perciun pe tema ajutorului de 1000 de lei pentru elevi: Ivanov întreabă revoltat „De ce acum, și nu 500 sau 2.000 de lei?!", iar Perciun îl acuză pe Usatîi că, pe vremea când era primar la Bălți, „nu a făcut nimic, în afară de drumuri stricate".