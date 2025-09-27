Parlamentul în album: colorat și de inspirație patos

12:15

În ultimii doi ani, în Moldova au fost introduse noi deduceri pentru cheltuielile angajatorilor. Pe lângă cheltuielile alimentare, care erau în vigoare anterior, astăzi acestea sunt cheltuielile pentru sport, recreere și îngrijirea copiilor. Însă practica arată că nu toți au riscat încă să le folosească din cauza controlului complicat și a unui pachet mare de documente pe care angajatorii trebuie să le întocmească în acest scop.