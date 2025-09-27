Parlamentul în album: colorat și de inspirație patos
Logos-Press, 27 septembrie 2025 10:15
În timpul lucrărilor celui de-al 11-lea parlament, au avut loc 172 de sesiuni plenare, au fost adoptate 1 589 de acte normative, au fost ratificate 259 de acorduri internaționale și au fost denunțate 26 de tratate, a raportat Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
10:15
În timpul lucrărilor celui de-al 11-lea parlament, au avut loc 172 de sesiuni plenare, au fost adoptate 1 589 de acte normative, au fost ratificate 259 de acorduri internaționale și au fost denunțate 26 de tratate, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Alexandra Moisei a adus echipei naționale a Republicii Moldova o medalie de aur la categoria de greutate 65 kg la Campionatul Mondial de lupte pe plajă pentru sportivi sub 17 ani, – informează Logos Press.
18:15
Strategia națională pentru cultură și patrimoniu pentru perioada 2025-2035 a fost aprobată de Guvern la 24 septembrie. Aceasta a fost elaborată de Ministerul Culturii în cooperare cu Biroul Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa și cu sprijinul Delegației UE în Moldova.
17:15
Operatorul ucrainean Naftogaz negociază cu producătorii americani pentru furnizarea directă de gaze naturale lichefiate către Ucraina, a informat Logos Press
16:15
Băncile moldovenești vor primi peste 77 de milioane de euro pentru a sprijini IMM-urile # Logos-Press
Peste 77 de milioane de finanțare bancară pentru aproape 1 000 de întreprinderi mici și mijlocii moldovenești vor fi mobilizate prin garanții acordate de Grupul Băncii Europene de Investiții pentru două bănci moldovenești, informează Logos Press.
15:30
Moldova s-a clasat pe locul 85 din 165 de țări în clasamentul „Economic Freedom in the World 2025”, publicat pe 25 septembrie de Institutul Fraser în comun cu Centrul Bendukidze, – Logos Press.
14:15
Cu 8-13% până la sfârșitul săptămânii curente, unii producători importanți de materii prime și concentrat de mere din Moldova au redus prețurile de achiziție pentru merele industriale, – informează Logos Press.
13:15
Consiliul Uniunii Europene a anunțat la 25 septembrie 2025 decizia de a invita Republica Moldova să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind facilitarea formalităților în comerțul cu mărfuri, informează Logos Press.
12:15
În ultimii doi ani, în Moldova au fost introduse noi deduceri pentru cheltuielile angajatorilor. Pe lângă cheltuielile alimentare, care erau în vigoare anterior, astăzi acestea sunt cheltuielile pentru sport, recreere și îngrijirea copiilor. Însă practica arată că nu toți au riscat încă să le folosească din cauza controlului complicat și a unui pachet mare de documente pe care angajatorii trebuie să le întocmească în acest scop.
11:15
În august 2025, datoria publică totală a fost de 125,7 miliarde LE, în creștere în principal datorită creșterii împrumuturilor interne ale statului, a raportat Logos Press.
Ieri
10:15
UE ar trebui să ofere Ucrainei un împrumut fără dobândă de 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.
09:15
Curtea de Apel Chișinău a satisfăcut cererea Ministerului Justiției și a restricționat pentru 12 luni activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei” al fostului bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, – informează Logos Press.
08:15
Orientările practice privind aplicarea standardelor internaționale pentru bunurile imobile continuă să fie discutate în mod activ în comunitatea profesională. Agenția pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru a organizat dezbateri publice cu privire la secțiunile „Orientări privind evaluarea: Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor” și „Codul-cadru de etică pentru evaluatori”.
25 septembrie 2025
19:15
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Leonid Olejnichenko, a anunțat salariul noului antrenor principal al echipei naționale a Moldovei, Lilian Popescu, și cuantumul primelor plătite jucătorilor în caz de victorie sau egal, informează Logos Press.
18:45
La 24 septembrie, Sala cu Orgă a găzduit inaugurarea primei colecții din Moldova de instrumente cu coarde realizate de maestrul Cesare Cipriani în tradiția maeștrilor școlii cremoneze Amati, Stradivarius, Guarneri – informează Logos Press.
18:30
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va fi responsabil de identificarea și monitorizarea principalelor obstacole în calea comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, informează Logos Press.
17:45
Arhitecți, urbaniști, ingineri, oficiali și experți internaționali au participat la platforma de dialog „Arhitectura viitorului educației – soluții pentru rețeaua de școli model”, informează Logos Press.
17:00
În acest an, Moldova, ca și alte țări din regiunea Mării Negre, va avea o recoltă mare de cartofi. Cu toate acestea, prețurile la cartofi au scăzut deja la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, iar perspectivele pentru agricultori nu sunt îmbucurătoare, relatează Logos Press.
16:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a înrăutățit din nou prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei în 2025, de această dată la 1,5 la sută. Acest lucru este reflectat în Prospectele Economice Regionale actualizate”, a relatat Logos Press.
15:15
Președintele american Donald Trump nu și-a schimbat politica în ultima sa declarație privind Ucraina, în care a permis revenirea acesteia la fostele sale frontiere.
14:30
Potrivit rapoartelor guvernamentale, banii partenerilor pentru proiectele de investiții nu sunt utilizați integral, în ciuda unor progrese în executarea investițiilor de capital, a raportat Logos Press.
13:45
Turismul medical aduce până la 200 de milioane de euro pe an economiei moldovenești, inclusiv industriilor conexe: transport, cazare, catering și turism de reabilitare”, relatează Logos Press.
12:30
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova și unul dintre cei mai influenți oligarhi ai țării, a fost extrădat din Grecia în Moldova astăzi, 25 septembrie, informează Logos Press.
12:15
Primele înghețuri din septembrie, care sunt prognozate deja în zilele următoare, vor crește riscurile de pierderi cantitative și calitative ale unor culturi, informează Logos Press.
11:15
Miercuri, 24 septembrie, a fost publicată o nouă versiune a Legii cetățeniei – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:15
Guvernul lansează un instrument financiar precum Fondul de fonduri pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și pentru a atrage investiții private, a raportat Logos Press.
09:15
Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional „AKIS Agricultural Knowledge and Innovation System” și regulamentul privind resursa informațională relevantă, a raportat Logos Press.
08:15
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transferate beneficiarilor pe baza unui nou mecanism simplificat care elimină birocrația și asigură accesul rapid la investiții pentru persoanele fizice, persoanele juridice și asociațiile de proprietari, a informat Logos Press.
24 septembrie 2025
19:15
Para-judoiștii moldoveni Ion Basoc și Oleg Krețul au evoluat cu succes la Campionatul European de Para Judo printre sportivii cu deficiențe de vedere (IBSA), care s-a încheiat la Tbilisi (Georgia), – informează Logos Press.
18:15
Moldova a lansat un proiect de consolidare a capacității instituționale a MAEIE sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru a consolida securitatea cibernetică și a moderniza infrastructura sa de gestionare a crizelor până în 2028, informează Logos Press.
17:15
Problema subevaluării activelor, acțiunilor și a altor forme de participare la capital în țară, raportată de autoritățile publice centrale, a devenit cronică, generând proastă administrare și încălcare a legii, a raportat Logos Press.
16:15
Andrian Munteanu a fost numit director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un mandat de 5 ani, începând cu 24 septembrie, informează Logos Press.
15:15
La recentul Moldova Business Week au participat potențiali investitori, mari oameni de afaceri, reprezentanți ai structurilor internaționale și ai misiunilor diplomatice din peste 40 de țări, informează Logos Press.
14:15
Bugetul de stat alocă 535.750 lei pentru acordarea burselor prezidențiale celor mai merituoși studenți și elevi din instituțiile de învățământ superior și profesional pentru anul universitar 2025-2026, informează Logos Press.
13:15
Comunitatea științifică din Moldova se oferă să beneficieze de finanțare europeană în cadrul proiectului „Empowering Research, Expanding Horizons” (M-HERO) cu un buget de 943,750 euro, – informează Logos Press.
12:15
Vor fi introduse dispoziții în legislația muncii pentru a reglementa expunerea lucrătorilor la substanțe chimice și la alți factori nocivi, inclusiv expunerea la monitoarele de calculator, a informat Logos Press.
11:15
Pentru prima dată de la modificarea legislației, au fost emise amenzi pentru neutilizarea autorizațiilor de racordare la rețeaua electrică a centralelor electrice cu o putere instalată mai mare de 200 kW, emise sau prelungite până la 27 martie 2025, dar neutilizate până la data expirării, a informat Logos Press.
10:15
Rata la creditele bancare pentru microîntreprinderile și întreprinderile agricole mici care implementează proiecte investiționale cu componentă de grant în cadrul programului IFAD în Moldova a fost redusă la 10,10% de la nivelul anterior de 10,36%, informează Logos Press.
09:15
Moldova a primit cote suplimentare de permise pentru transportul rutier internațional în 2025, ceea ce deschide mai multe oportunități pentru operatorii de transport pe piețele externe, a raportat Logos Press.
08:15
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE este pregătită să aloce 200 de milioane de euro pentru mesele școlare ale elevilor ucraineni, a informat Logos Press.
23 septembrie 2025
19:15
Atacantul francez al echipei PSG, Ousmane Dembele, a primit Balonul de Aur în cadrul prestigioasei ceremonii de decernare care a avut loc cu o zi înainte la teatrul Châtelet din Paris – informează Logos Press.
18:15
Criptomonedele au devenit parte a economiei moderne, iar Moldova trebuie să implementeze și să reglementeze noile tehnologii, inclusiv monedele stabile, pentru a facilita tranzacțiile comerciale și a atrage capital, a raportat Logos Press.
17:15
Cererea și oferta de valută, susținute de remitențele din străinătate, au rămas echilibrate în luna august, iar Banca Națională nu a intervenit pe piața valutară internă, informează Logos Press.
16:15
La 22 septembrie s-a încheiat procesul bilateral de screening RM-UE, în cadrul căruia, timp de 15 luni, au fost analizate peste 100 de mii de pagini de acte normative și legislative ale Republicii Moldova pentru a verifica conformitatea cu legislația europeană, – relatează Logos-Press.
15:15
Noi cote pentru exporturile către UE vor fi disponibile de la începutul lunii octombrie # Logos-Press
Cotele extinse pentru livrările de fructe moldovenești către Uniunea Europeană, aprobate în cadrul procesului de modificare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător DCFTA, urmează să fie deschise la 4 octombrie anul curent, informează Logos Press.
14:15
Licitația dreptului de arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică a statului a adus la bugetul de stat aproape 3,2 milioane de lei, informează Logos Press.
13:15
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei se așteaptă să primească venituri suplimentare de aproximativ 22,5 miliarde de grivne anul viitor datorită introducerii taxei pe vânzări prin intermediul platformelor online și a accizei pe apa dulce – potrivit Logos Press.
12:15
Într-o perioadă de migrație în masă a tinerilor pentru a studia și a lucra în străinătate, sectorul IT din Moldova devine un centru de atracție pentru forța de muncă locală, oferind salarii competitive, oportunități de carieră și o infrastructură fiscală atractivă, relatează Logos Press.
11:15
Oferta de valută pe piața cash depășește cererea, rămânând una dintre principalele surse de venit și modalități de economisire pentru cetățeni, potrivit Logos Press.
10:15
Consiliul de soluționare a litigiilor din cadrul Serviciului Vamal va avea acum șase reprezentanți ai asociațiilor de afaceri în loc de trei, a raportat Logos Press.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.