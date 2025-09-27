Militarii Armatei Naționale vor participa la alegerile parlamentare

16:10

Cetățenii din Republica Moldova au început să primească masiv mesaje SMS din partea Poliției, prin care sunt avertizați să nu accepte mită electorală și să denunțe orice tentativă de corupere a votului. În ajunul alegerilor, autoritățile trag un semnal de alarmă: vânzarea sau cumpărarea votului este o infracțiune și se sancționează cu amenzi de până […]