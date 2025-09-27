Înălțarea Sfintei Cruci la ortodocșii de stil vechi – simbol al jertfei, iubirii și mântuirii

11:30

Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Patriotic, a anunțat public organizarea de manifestații pentru ziua de 29 septembrie, imediat după scrutinul parlamentar. „Victoria nu valorează nimic dacă nu suntem gata ... Post-ul Igor Dodon anunță proteste pentru „apărarea victoriei” după alegeri. PSRM a rezervat Piața Marii Adunări Naționale pentru manifestații pe 29 septembrie apare prima dată în Unica.md.