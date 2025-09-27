Fotbal feminin. Cupa Moldovei va debuta miercuri, 1 octombrie

17:10

15.000 de seturi de rechizite școlare, oferite de Guvernul României, au fost distribuite copiilor din mai multe grădinițe și instituții de învățământ din întreaga țară. Din acest lot, 5.000 de seturi au ajuns la copiii din grădinițe, iar câte 5.000 de seturi au fost repartizate elevilor din ciclul primar și gimnazial, respectiv. Donația este oferită