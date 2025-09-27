Fotbal feminin. Cupa Moldovei va debuta miercuri, 1 octombrie
Provincial, 27 septembrie 2025 08:50
Fotbal feminin. Cupa Moldovei va debuta miercuri, 1 octombrie

Provincial, 27 septembrie 2025 08:50

Cupa Moldovei la fotbal feminin revine pe 1 octombrie cu meciurile tur din cadrul etapei preliminare. În sezonul 2025/26, 5 echipe din campionatul național: Real Succes-ȘS-11, FC Zimbru, RSDUȘOR Nistru-Cioburciu și Agarista-CSF Anenii Noi 2020, SS-4 Tiraspol vor lupta pentru trofeul competiției. Programul turului preliminar îl găsiți aici: 15:00 RSDUȘOR Nistru-Cioburciu – Real Succes-ȘS-11 (Stadionul sătesc Cioburciu) 15:00 […]
Grigore Novac: Cetățenii din stânga Nistrului pot vota în orice secție de votare

Deputatul PSRM, Grigore Novac, a reamintit astăzi că cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu sau reședință în localitățile din stânga Nistrului au dreptul să voteze în orice secție de votare de pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, fiind incluși pe listele suplimentare. "În legătură cu decizia CEC de a schimba adresa a 5 din cele 12 […]
Unicul consilier municipal moldovean din Marea Britanie îl sprijină pe Andrei Năstase în demersurile sale pentru diaspora # Provincial
Unicul consilier municipal moldovean din Marea Britanie îl sprijină pe Andrei Năstase în demersurile sale pentru diaspora

Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat o veste bună pentru cetățenii moldoveni din Marea Britanie. Totodată, el a mulțumit pentru susținere unicului consilier municipal din Marea Britanie originar din Republica Moldova, Gheorghe Grozav. „Am reușit. O veste minunată pentru diaspora din Marea Britanie! Recunoașterea extinsă a permiselor de conducere moldovenești va […]
La Bălți a avut loc Gala Inițiativelor de Tineret – 2025

Astăzi, la Bălți, s-a desfășurat Gala Inițiativelor de Tineret – 2025, un eveniment ce a subliniat meritele tinerilor și aportul lor valoros în îmbunătățirea vieții comunității. Evenimentul a evidențiat realizările tinerilor, inițiativele lor și contribuția semnificativă la schimbările pozitive în diverse domenii. În cadrul galei au fost apreciate proiectele implementate de grupurile de tineri din […]
(VIDEO) Liceu modernizat, iluminat public și drumuri mai bune pentru locuitorii din Slobozia Mare # Provincial
(VIDEO) Liceu modernizat, iluminat public și drumuri mai bune pentru locuitorii din Slobozia Mare

Cei peste 5.000 de locuitori ai satului Slobozia Mare, raionul Cahul, beneficiază de condiții de trai semnificativ îmbunătățite datorită implementării a cinci proiecte esențiale, finanțate de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Localnicii beneficiază acum de un liceu modernizat, iluminat public eficient pe 90% din suprafața satului și un […]
Zece premianți din Ialoveni au obținut note de 9 și 10 la „Marea Dictare Națională"

Consiliul raional Ialoveni a premiat astăzi, 26 septembrie participanții la „Marea Dictare Națională", desfășurată în premieră la nivel raional, după ce s-au evidențiat prin performațe unice și au obținut notele de 9 și 10 la lucrările scrise. Cu acest prilej, conducerea raionului Ialoveni a acordat diplome și premii celor zece participanți care au obținut notele […]
Vasile Cemortan a inspectat lucrările de reparație a drumului din satul Popeștii de Sus # Provincial
Vasile Cemortan a inspectat lucrările de reparație a drumului din satul Popeștii de Sus

Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a efectuat o vizită de lucru în satul Popeștii de Sus, unde a verificat mersul lucrărilor de reparație a segmentului de drum de pe traseul „L115 – Drumul de acces spre satul Popeștii de Jos". În prezent, se află în faza finală lucrările de aplicare a stratului de beton asfaltic, […]
Lucrările de revitalizare a sectorului Căușenii Vechi avansează

Astăzi, 26 septembrie 2025, echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a întreprins vizite de monitorizare în cadrul proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni". Au participat reprezentanți ai beneficiarului – primăria orașului Căușeni, antreprenorii și diriginții de șantier pentru cele 2 din 4 Loturi monitorizate. LOT […]
Lecții de română pentru copiii refugiați romi din Bulboaca

La Centrul de plasament temporar din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, elevii refugiați de etnie romă participă la cursuri de limbă română, organizate de Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova „Tărnă Rom". Elevi înscriși la cursuri frecventează Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin" din orașul Anenii Noi, unde învață și 29 de copii refugiați din Ucraina. „Acest […]
Lista actualizată a secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului # Provincial
Lista actualizată a secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului

Comisia Electorală Centrală (CEC) aduce la cunoștința publică că, urmare a deciziei de realocate a unor secții de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, au fost modificare adresele acestora: Denumirea secției de votare Nr. secției de votare Adresa sediului secției de votare Municipiul Chișinău 37/1 mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr. 64, Liceul […]
Foc într-o clădire părăsită din Chișinău. Liceul din apropiere nu a fost afectat

Update: incendiul a fost localizat la ora 16:51. Datorită intervenției operative a pompierilor arderea nu a obținut răspândire. Clădirea liceului actual unde are procesul de studii nu este afectată. În după-amiaza zilei de 26 septembrie 2025, pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida incendiul care a afectat o clădire părăsită de pe strada Sprâncenoaia 1/A […]
15 mii de seturi de rechizite școlare pentru copiii din grădinițele și școlile din Republica Moldova, oferite de Guvernul României # Provincial
15 mii de seturi de rechizite școlare pentru copiii din grădinițele și școlile din Republica Moldova, oferite de Guvernul României

15.000 de seturi de rechizite școlare, oferite de Guvernul României, au fost distribuite copiilor din mai multe grădinițe și instituții de învățământ din întreaga țară. Din acest lot, 5.000 de seturi au ajuns la copiii din grădinițe, iar câte 5.000 de seturi au fost repartizate elevilor din ciclul primar și gimnazial, respectiv. Donația este oferită […]
Un fost viceprimar al mun. Chișinău – condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice # Provincial
Un fost viceprimar al mun. Chișinău – condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice

La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate șapte persoane pentru comiterea infracțiunilor de corupere pasivă, fals în acte publice, trafic de influență și corupere activă. Instanța a dispus, în cazul unui inculpat care a deținut funcția de viceprimar al municipiului Chișinău, aplicarea unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru fals în […]
Guvernul României a oferit cadouri pentru peste 450 de elevi din Bălți

În cadrul unor ceremonii festive, cele mai mici clase de școlari din Bălți au primit cadouri din partea primarului Alexandr Petkov, împreună cu Dragoș Hoța, reprezentant al Guvernului României, și Constantin-Valentin Răducanu, reprezentant al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Beneficiarii darurilor au fost peste 450 de copii – elevi ai claselor primare din mai […]
Serviciul 112 este pregătit pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează cetățenii că, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, va fi pe deplin pregătit să preia toate apelurile de urgență de la cetățeni, inclusiv cele referitoare la procesul electoral. Apelurile vor fi gestionate prompt și direcționate către serviciile specializate, astfel încât orice situație să fie […]
Ialoveni eficientizează energetic cinci instituții medicale

Consiliul raional Ialoveni a semnat astăzi, 26 septembrie, Acordul adițional la contractul Programului „Îmbunătățirea eficienței energetice a instituțiilor medicale din raionul Ialoveni", finanțat prin intermediul NEFCO (Corporația Financiară Nordică de Mediu), cu contribuția de cofinanțare a Consiliului raional și sprijinul sub formă de grant din partea Parteneriatului pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de […]
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei

Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 – 28 septembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica, în Parcul „Valea Trandafirilor", pe aleea principală, până la 30.09.2025 […]
Maia Sandu: Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova

Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a reamintit că, acum zece ani, împreună cu sute de mii de oameni, a pornit lupta împotriva regimului oligarhic și a corupției, iar această luptă a adus schimbări decisive pentru țară. Președinta Sandu a subliniat că drumul […]
Andrei Năstase: Se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora. Trimiterile vor fi supuse taxelor… # Provincial
Andrei Năstase: Se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora. Trimiterile vor fi supuse taxelor…

Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, afirmă că „se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora. Deși încearcă să nege acest lucru, prin documente oficiale actuala putere și-a asumat ca imediat după alegeri să introducă noi poveri fiscale, cu efecte directe asupra oamenilor simpli. […]
Municipiile Ungheni și Dorohoi fac front comun împotriva dezastrelor și schimbărilor climatice # Provincial
Municipiile Ungheni și Dorohoi fac front comun împotriva dezastrelor și schimbărilor climatice

Municipiul Ungheni a găzduit conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea capacităților pentru adapt
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Provincial
La data de 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen […] Post-ul Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
Pe podul din str. Mihai Viteazul, restabilită circulația pe 6 benzi, în regim permanent # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că începând din 25 septembrie 2025, pe podul din str. Mihai Viteazul a fost restabilită circulația pe 6 benzi în regim permanent, conform schemei de organizare a circulației rutiere. Reluarea circulației obișnuite pe pod a fost posibilă după finalizarea lucrărilor de reparație din cadrul proiectului „Reparația podului rutier amplasat pe str. […] Post-ul Pe podul din str. Mihai Viteazul, restabilită circulația pe 6 benzi, în regim permanent apare prima dată în Provincial.
Stickere „Am VOTAT” pentru alegătorii care participă la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 # Provincial
Comisia Electorală Centrală anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”. Acțiunea are menirea de a transforma momentul votului într-o experiență memorabilă, de a consolida sentimentul […] Post-ul Stickere „Am VOTAT” pentru alegătorii care participă la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
Pe parcursul zilei de 26 septembrie 2025, în raionul Fălești au avut loc aplicații complexe la protecția civilă. Scopul principal al acestor exerciții este de a exersa, perfecționa și consolida capacitățile de răspuns și intervenție ale organelor de conducere și forțelor protecției civile în cazul producerii unor situații excepționale cu impact major asupra populației și […] Post-ul Aplicații complexe la Protecția Civilă desfășurate în raionul Fălești apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău investește în echipamente moderne pentru gestionarea eficientă a deșeurilor # Provincial
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” continuă investițiile în echipamente moderne, menite să eficientizeze procesul de gestionare a deșeurilor și să contribuie la un oraș mai curat și mai bine administrat. În acest context, operatorul municipal de salubrizare a achiziționat un excavator modern, care va fi utilizat atât pentru lucrările specifice depozitului municipal de deșeuri […] Post-ul Primăria Chișinău investește în echipamente moderne pentru gestionarea eficientă a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
AUR din Republica Moldova: Nu ne retragem din alegeri. Nu suntem o filială a AUR România # Provincial
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție oficială, după ce la București, reprezentanții AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi subliniază că AUR România nici măcar nu a fost înregistrat în competiția electorală de la Chișinău. „Singurul partid […] Post-ul AUR din Republica Moldova: Nu ne retragem din alegeri. Nu suntem o filială a AUR România apare prima dată în Provincial.
Campionatul European de Futsal U19 este pe cale să înceapă, turneul final urmând să debuteze pe 28 septembrie la Arena Chișinău. Pentru prima dată, competiția este găzduită de Republica Moldova. Selecționata noastră va juca primul meci pe 28 septembrie, contra Ucrainei, la Chișinău Arena, cu începere de la ora 13:00. Astăzi, în exclusivitate pentru site-ul fmf.md, […] Post-ul Futsal U19. Lotul final pentru Campionatul European apare prima dată în Provincial.
La data de 25 septembrie 2025, echipa SAMU Orhei a participat la exercițiul interdepartamental cu forțe și mijloace în teren, cu tematica „lichidarea consecințelor situației excepționale provotate în urma incendiului într-un liceu. Scopul evenimentului constă în orgаnizаrеа și asigurarea funcționalității calitative а forțelor și mijloacelor de intervenție; localizarea și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale, incendiilor la […] Post-ul Echipa SAMU Orhei la exercițiul interdepartamental în teren apare prima dată în Provincial.
Adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și mun. Bender, modificate # Provincial
În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4098/2025, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru siguranța alegătorilor, dar și a funcționarilor electorali, s-a constatat necesitatea schimbării locațiilor unor secții de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în mun. Bender, după cum urmează: […] Post-ul Adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și mun. Bender, modificate apare prima dată în Provincial.
Primăria municipiului Bălți informează că, începând de astăzi, în oraș funcționează o nouă rută de troleibuz – ruta nr. 11. Potrivit autorităților, această rută leagă satul Sadovoe de centrul orașului și va asigura o conexiune de transport stabilă între municipiu și suburbie, oferind condiții confortabile de deplasare pentru pasageri. Noua rută reprezintă un pas important […] Post-ul La Bălți a fost lansată ruta de troleibuz nr. 11 apare prima dată în Provincial.
Primăria Municipiului Chișinău a investit un milion de lei în lucrările de modernizare a condițiilor de studii la Gimnaziul nr. 51 ”Gh. Malarciuc” din Vatra. În cadrul proiectului de investiție, au fost reparate două săli de clasă, laboratorul de fizică, sălile depozitului alimentar, vestiarul pentru băieți, o parte din holul instituției, unde învață peste 230 […] Post-ul Școală renovată la Vatra: 1 milion de lei pentru condiții mai bune de învățare apare prima dată în Provincial.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță că, în cursul acestei săptămâni, au fost înregistrate trei tentative de corupere activă, toate dejucate cu profesionalism de angajații instituției. Vigilența polițiștilor de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei „Mirnoe” a dus la contracararea acestor incidente, produse pe sensul de intrare în Republica Moldova. În fiecare […] Post-ul Trei tentative de corupere, dejucate de polițiștii de frontieră la PTF „Mirnoe” apare prima dată în Provincial.
12 sectoare de drumuri, cu o lungime totală de peste 5200 de metri, au fost asfaltate la Ungheni în perioada de vară-toamnă a anului curent. Premiera este triplă: ▪️ niciodată, până acum, nu au fost asfaltate la Ungheni, într-un singur an, atât de multe străzi cu o lungime atât de mare; ▪️ toate cele 12 […] Post-ul Peste 5 km de drumuri din Ungheni, asfaltate pentru prima dată apare prima dată în Provincial.
Reabilitarea străzii Nicolae Testemițanu din orașul Călărași este în plină desfășurare. Lucrările sunt realizate din bugetul local, ca parte a contribuției noastre în cadrul Proiectului „Mă Implic”, oferit de Guvernul Elveției prin Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, implementat de Skat Consulting Ltd. Potrivit Primăriei, valoarea investiției: 2 843 811,04 lei. Aceasta presupune: asfaltarea porțiunii de […] Post-ul (VIDEO) Lucrări de reabilitare pe strada Nicolae Testemițanu din Călărași apare prima dată în Provincial.
Ziua Mondială a Turismului marcată la Soroca printr-un eveniment festiv la Muzeul de Istorie # Provincial
Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca a găzduit, astăzi, evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Turismului, organizat de Secția Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca. „Această sărbătoare are ca scop de a crea o comunitate internațională conștientă de rolul turismului și de impactul său asupra valorilor sociale, politice, economice și culturale ale oamenilor […] Post-ul Ziua Mondială a Turismului marcată la Soroca printr-un eveniment festiv la Muzeul de Istorie apare prima dată în Provincial.
CFM și Carpatica Feroviar România semnează un acord pentru transportul de mărfuri prin punctul Prut 2 – Fălciu # Provincial
La 25 septembrie 2025 ÎS „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și SA „Carpatica Feroviar România” au încheiat un acord privind organizarea transportului feroviar de mărfuri de export/import, inclusiv prin noul punct de trecere al frontierei Prut 2 – Fălciu. Delegația CFM, condusă de Serghei Cotelinic, Director General al întreprinderii, a efectuat o vizită de lucru […] Post-ul CFM și Carpatica Feroviar România semnează un acord pentru transportul de mărfuri prin punctul Prut 2 – Fălciu apare prima dată în Provincial.
În această săptămână, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, oficiul Briceni, acționând pe baza unei informații operative, au documentat activitatea unui grup infracțional organizat, format din cetățeni ai Republicii Moldova și ai Ucrainei, specializat în organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru migranți ucraineni. În zona de frontieră, […] Post-ul Migranți ucraineni trecuți ilegal peste graniță: reținut un bărbat din Bălți apare prima dată în Provincial.
Percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor: sunt vizate 9 persoane # Provincial
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică, declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de corupere electorală, manifestate prin oferirea și darea de bani […] Post-ul Percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor: sunt vizate 9 persoane apare prima dată în Provincial.
La Primăria Bălți au fost felicitate cuplurile care au sărbătorit 50 și 60 de ani de viață împreună # Provincial
Astăzi, 26 septembrie 2025, la Primăria municipiului Bălți au fost felicitate cuplurile care au sărbătorit jubileele de 50 și 60 de ani de viață de familie. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, i-a felicitat pe soții care au trăit împreună 50 și 60 de ani și au marcat jubileele de aur și diamant, exprimându-le admirația sa, […] Post-ul La Primăria Bălți au fost felicitate cuplurile care au sărbătorit 50 și 60 de ani de viață împreună apare prima dată în Provincial.
Copiii, tinerii și sportivii din Cimișlia se bucură de două stadioane multifuncționale moderne. Noile terenuri, destinate baschetului, voleiului și tenisului de câmp, au fost construite cu sprijinul Uniunii Europene și vor găzdui antrenamente, competiții și evenimente comunitare în aer liber. Evenimentul de inaugurare a fost sărbătorit alături de întreaga comunitate prin dansuri, cântece și meciuri […] Post-ul Cimișlia a inaugurat două stadioane multifuncționale, construite cu sprijinul UE apare prima dată în Provincial.
Mai multe tentative de fraudare a legislației vamale au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport, în conlucrare cu polițiștii de frontieră. Astfel, în cadrul controlului unor colete aflate în tranzit din Ucraina, cu destinația Baku, prin utilizarea tehnicii de scanare au fost depistate neconcordanțe între datele din actele de însoțire și conținutul real. Dacă […] Post-ul Tentative de fraudare a legislației vamale, contracarate la vama Aeroport apare prima dată în Provincial.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de înghețuri pentru perioada 27–28 septembrie 2025, în orele nocturne și ale dimineții. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor coborî până la -1…-2°C, fapt ce poate afecta culturile agricole, în special legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi aflați încă în vegetație. Pentru a reduce riscurile, MAIA […] Post-ul Cod galben de înghețuri în perioada 27–28 septembrie: risc pentru culturile agricole apare prima dată în Provincial.
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la vot în conformitate cu prevederile constituționale, duminică, 28 septembrie, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Astfel, soldații din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău vor putea vota la secțiile de votare din raza de circumscripție a unității militare, în baza […] Post-ul Militarii Armatei Naționale vor participa la alegerile parlamentare apare prima dată în Provincial.
BEP: Locuitorii din Transnistria au fost practic declarați cetățeni de categoria a doua, lipsiți de dreptul de vot doar pentru că nu susțin politica PAS # Provincial
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că „decizia CEC de a transfera secțiile de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria reprezintă o diversiune politică împotriva propriului popor”. Potrivit formațiunii, această măsură nu are nimic în comun cu principiile democratice. Ea este menită să îngreuneze în mod […] Post-ul BEP: Locuitorii din Transnistria au fost practic declarați cetățeni de categoria a doua, lipsiți de dreptul de vot doar pentru că nu susțin politica PAS apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA,a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să spună „NU minciunilor” și să voteze Blocul ALTERNATIVA la parlamentarele din 28 septembrie. „Din prima zi a primului mandat și până astăzi am fost și sunt primarul tuturor chișinăuienilor atât al celor care m-au ales, cât și al celor care […] Post-ul Ion Ceban, apel către chișinăuieni: Spuneți NU minciunilor și votați Alternativa apare prima dată în Provincial.
La această oră, în cadrul postului vamal de frontieră Cahul–Oancea s-a produs o pană de curent. Echipa tehnică se află la fața locului, iar pe perioada lucrărilor activitatea postului este temporar sistată. Pentru a evita întârzieri, călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru alte posturi vamale, precum: Giurgiulești–Galați Leova–Bumbăta Vă mulțumim pentru înțelegere! Vom […] Post-ul Activitatea postului vamal Cahul–Oancea, temporar sistată apare prima dată în Provincial.
Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală # Provincial
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciunea comiterii infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei penale, începând cu luna mai 2025 și până în prezent, mai mulți membri și simpatizanți ai unui bloc politic, având scopul determinării alegătorilor să își exercite într-un anumit […] Post-ul Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală apare prima dată în Provincial.
În perioada 27 septembrie – 26 octombrie 2025, se va desfășura Campionatul orașului Ialoveni la fotbal între sectoare. Toate meciurile vor avea loc pe stadionul din sectorul Moldova, oferind locuitorilor ocazia de a susține echipele reprezentative ale sectoarelor orașului într-o competiție corectă și plină de dinamism. Prin această inițiativă, Primăria orașului Ialoveni urmărește să promoveze […] Post-ul Primăria Ialoveni anunță startul Campionatului de fotbal între sectoare apare prima dată în Provincial.
IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară # Provincial
Angajații IGSU continuă să desfășoare activități de prevenire a situațiilor de risc în instituțiile de învățământ din întreaga țară. Scopul acestora este creșterea nivelului de pregătire a elevilor și a personalului didactic, precum și atragerea atenției asupra prevenirii situațiilor de urgență. În perioada 18–24 septembrie 2025, salvatorii au vizitat 67 de instituții, instruind 9.658 de […] Post-ul IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară apare prima dată în Provincial.
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Decizia a fost luată […] Post-ul CEC a decis relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului apare prima dată în Provincial.
