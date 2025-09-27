PeScurt // O zi până la alegeri. Campania electorală s-a încheiat, iar agitația electorală este interzisă. Mâine, 28 septembrie, alegătorii sunt așteptați la urne pentru a alege un nouă legislatură a Parlamentului..

PeScurt // O zi până la alegeri. Campania electorală s-a încheiat, iar agitația electorală este interzisă. Mâine, 28 septembrie, alegătorii sunt așteptați la urne pentru a alege un nouă legislatură a Parlamentului..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md