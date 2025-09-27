(Hartă) Cum afli la ce secție de votare trebuie să ajungi duminică

12:30

Mii de pelerini hasidici sărbătoresc Roș Hașana, Anul Nou Evreiesc, pe 22-23 septembrie, la Umani, un oraș din centrul Ucrainei. Anul acesta, ei au trecut în tranzit prin aeroportul din Iași, și nu prin cel din Chișinău, după eșecul unor discuții între guvernele moldovean și israelian privind transportul organizat. Dar Chișinăul a promis să asigure pelerinilor condiții optime pentru tranzitul terestru prin R. Moldova....