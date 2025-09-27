Praznic Împărătesc în calendarul neîndreptat. Creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci 

17:20

Un camion cu ovine este blocat de cinci zile între vămile Albiţa şi Leuşeni, fiind refuzat de Serviciul Vamal din R. Moldova, deşi au aviz veterinar, scrie Pro TV România. Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, pe data de 20 septembrie, în jurul orei 21:00, un transport de ovine cu un efectiv de 32 de […] Articolul Vameșii de la Leușeni blochează, de cinci zile, intrarea în R. Moldova a unui TIR plin cu oi. Animalele riscă să fie ucise apare prima dată în ZIUA.md.