Praznic Împărătesc în calendarul neîndreptat. Creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci
Ziua, 27 septembrie 2025 08:10
Creștinii ortodocși care urmează calendarul neîndreptat sărbătoresc astăzi una dintre cele mai importante sărbători ale anului – Înălțarea Sfintei Cruci. Prăznuită în fiecare an în 27 septembrie, această sărbătoare este cea mai veche sărbătoare închinată lemnului sfânt, numită în popor și Ziua Crucii. În această zi, este comemorată suferința şi moartea pe cruce a lui Iisus
• • •
Acum 30 minute
08:40
Campania electorală s-a încheiat, iar sâmbătă, 27 septembrie, este „ziua tăcerii", perioadă în care, potrivit Codului Electoral, sunt interzice toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și din partea susținătorilor acestora. Conform prevederilor Codului electoral, propaganda electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este
Acum o oră
08:10
Praznic Împărătesc în calendarul neîndreptat. Creștinii ortodocși sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci # Ziua
Creștinii ortodocși care urmează calendarul neîndreptat sărbătoresc astăzi una dintre cele mai importante sărbători ale anului – Înălțarea Sfintei Cruci. Prăznuită în fiecare an în 27 septembrie, această sărbătoare este cea mai veche sărbătoare închinată lemnului sfânt, numită în popor și Ziua Crucii. În această zi, este comemorată suferința şi moartea pe cruce a lui Iisus
Acum 12 ore
21:20
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună a fost exclus din alegeri. O decizie în acest sens a fost luată, vineri seara, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală. CEC a luat decizia ca urmare a unei sesizări depuse în 22 septembrie de către Partidul Social Democrat European prin care cere a cerut eliminarea din
Acum 24 ore
18:30
România vrea să colaboreze cu Ucraina pentru a produce drone în cadrul noului mecanism de finanțare al apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puțin șapte ani până când va dispune de un sistem de apărare aeriană pe mai multe straturi, a declarat o sursă guvernamentală pentru Reuters. „Avem nevoie de mai multe sisteme
18:00
Merele moldovenești au ajuns la Cercul Polar. O companie va livra fructe pentru școlile din Islanda # Ziua
Merele din R. Moldova ating noi piețe îndepărtate. O companie din Briceni va livra, pentru prima dată, aproximativ 300 de tone de fructe în Islanda până în primăvara 2026. Primul lot cu 20 de tone de mere din soiul Gala a fost deja expediat în insula nordică. Asociația „Moldova Fruct" susține că negocierile pentru acest
17:30
FOTO | Un nou exercițiu amplu de simulare a unui cutremur a fost organizat de IGSU la Fălești # Ziua
Exerciții ample de simulare a unui seism și de lichidare a consecințelor cutremurului au fost organizate vineri în raionul Fălești. Autoritățile au testat intervenția simultană a echipelor de salvatori în diferite zone și situații și au organizat și aplicații complexe la capitolul protecție civilă. Conform scenariului, în urma unui cutremur devastator au fost provocate distrugeri majore ale infrastructurii,
17:10
Incendiu grav pe teritoriul unui liceu din cartierul Telecentru al Capitalei. A luat foc o clădire părăsită # Ziua
Incendiu grav în cartierul Telecentru al Capitalei. O clădire părăsită de pe teritoriul unui liceu a luat foc. Pentru stingerea flăcărilor au intervenit cinci echipaje ale pompierilor. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:02. Potrivit datelor înregistrate, a fost observat fum dens. Pompierii care au ajuns la fața locului au stabilit că focul a
16:50
VIDEO | AUR Moldova promite să anuleze legea care-i obligă pe moldovenii din diasporă să demonstreze proveniența banilor # Ziua
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, critică dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor" până la ultimul euro. El califică această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente. „Diaspora care, de fapt, este perfuzia care ține pe picioare acest
16:50
R. Moldova a fost în iunie printre liderii mondiali la exportul de vișine. Jumătate din cantitate a plecat în Polonia # Ziua
Republica Moldova s-a situat în luna iunie 2025 pe locul IV în topul exportatorilor mondiali de vișine, iar aproape 50% din cantitatea exportată a fost vândută în Polonia, la cel mai bun preț înregistrat vreodată pentru vișinele moldovenești, a declarat vineri, 26 septembrie 2025, economistul Veaceslav Ioniță (IDIS „Viitorul"), în emisiunea „Analize economice cu Veaceslav
16:20
Deputatul britanic Karl Turner i-a transmis o scrisoare lui Andrei Năstase în care promite sprijin pentru moldovenii din Regatul Unit # Ziua
Deputatul laburist Karl Turner, membru al Parlamentului britanic, i-a transmis lui Andrei Năstase un mesaj, în care îl asigură că va acorda tot sprijinul său pentru comunitatea moldovenească din Regatul Unit. Mesajul vine ca urmare a vizitei efectuate de Năstase la Londra, Hull și Northampton. „Am apreciat deschiderea dumneavoastră în a prezenta atât nevoile de
16:20
Parlamentul Slovac aprobă o modificare constituțională anti-LGBTQ: „Noi avem două sexe, masculin şi feminin, definite la naştere” # Ziua
Parlamentul Slovac a adoptat vineri o serie de amendamente constituționale prin care restrânge drepturile cuplurilor de același sex și înăsprește regulile privind tranziția de gen, transmite AFP. Textul, votat cu 90 de voturi pentru și 7 împotrivă în legislativul de 150 de locuri, stabilește că „există două sexe, masculin și feminin, definite la naștere", iar
16:00
Turcia și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea strategică în domeniul nuclear civil, a anunțat ministrul turc al Energiei și Resurselor Naturale, Alparslan Bayraktar. „În urma întâlnirii la care au participat liderii noștri și secretarul de stat american Marco Rubio, am semnat un memorandum de înțelegere în domeniul cooperării tehnico-nucleare civile
15:50
VIDEO | Scandal în lumea sporturilor de contact: Pavel Voronin și clubul „Basarabia”, excluși din Federația Națională Oriental Kickboxing # Ziua
Federația Națională de Oriental Kickboxing, condusă de Tudor Gorea, l-ar fi exclus pe Pavel Voronin, unul dintre cei mai importanți sportivi pe care i-a avut această disciplină în Republica Moldova, scrie Real Media. Decizia a vizat nu doar pe fostul luptător, dar și întregul club „Basarabia", unde Voronin activează ca antrenor principal, alături de toți
15:40
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid ,,Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare # Ziua
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat la patru ani de închisoare cu executare pe președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid ,,Șor". Decizia a fost pronunțată vineri, 26 septembrie. Acesta a fost găsit vinovat de „săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat", potrivit Procuraturii
15:20
O nouă moarte misterioasă la Moscova. Un fost oficial de rang înalt din Sankt Petersburg a căzut de la etajul unui hotel din capitala rusă # Ziua
Cadavrul unui bărbat, identificat preliminar ca fiind Aleksandr Fedotov, fost președinte al Comitetului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport din Sankt Petersburg (KRTI), a fost descoperit, joi, la Moscova. Potrivit surselor citate de Fontanka, tragedia s-a produs cu o zi înainte, trupul neînsuflețit fiind găsit sub ferestrele unui hotel din zona Șeremetievo, unde Fedotov ar fi
15:00
Secretarul general NATO recunoaște că Alianța nu are metode eficiente pentru doborârea dronelor rusești ieftine: „Nu este sustenabil” # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța învață rapid din experiența Ucrainei în combaterea dronelor, deoarece nu este sustenabil să fie utilizate rachete scumpe pentru a doborî aparate de zbor necostisitoare. „Nu este sustenabil să doborâm drone care costă 1.000–2.000 de dolari cu rachete ce valorează poate jumătate de milion sau un
14:50
„Inima Moldovei”, reacție la excluderea din cursa electorală: „Ultimul act dintr-un spectacol politic” # Ziua
Partidul „Inima Moldovei" condamnă decizia Comisiei Electorale Centrale de excludere a formațiunii din cursa electorală, despre care spune că „este abuzivă și reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere". „Partidul „Inima Moldovei" a atenționat la fiecare etapă a acestui spectacol
14:20
Lovitură pentru Blocul Patriotic, care rămâne fără 26 de candidați. CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală # Ziua
Partidul „Inima Moldovei", a cărui activitate a fost limitată de instanță, a fost scos din cursa electorală. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală cu șase voturi pentru și trei împotrivă. Astfel, formațiunea, ca parte a Blocului Patriotic, are interdicția de a participa la scrutin, iar candidații acestui partid au fost excluși din bloc.
14:20
Danemarca a închis pentru a treia oară într-o săptămână spațiul aerian din cauza unor drone neidentificate # Ziua
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis în noaptea de vineri timp de o oră din cauza unei drone neidentificate. În timpul restricției, mai multe zboruri au fost anulate, iar două avioane care se îndreptau spre Aalborg au fost redirecționate către alte aeroporturi. „Am inspectat cu atenție zona și nu
14:10
AUR din Republica Moldova neagă faptul că s-ar retrage din alegeri: „Nu suntem o filială a AUR România” # Ziua
AUR din Republica Moldova a venit cu precizări, în urma declarațiilor lansate la București de către AUR România, care a anunțat că se retrage din alegerile parlamentare de duminică. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi a ținut să precizeze că nu este o filială a partidului cu același nume de peste Prut, respectiv, reprezentanții AUR de
14:00
Un nou acord cu România privind strategia de transport feroviar. Va fi utilizat și noul segment reconstruit Cantemir – Fălciu # Ziua
Calea Ferată din Moldova a încheiat un acord privind organizarea transportului feroviar de mărfuri cu compania românească „Carpatica Feroviar România", recent înființată cu capital integral de stat. Înțelegerea prevede consolidarea pieței transporturilor feroviare, inclusiv prin utilizarea noului segment, aflat în construcție, de la Cantemir – Fălciu. Delegația CFM, condusă de șeful întreprinderii Serghei Cotelinic, a
13:50
Întâlnire tensionată la Moscova. Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești # Ziua
Reprezentanții țărilor membre NATO au avertizat autoritățile ruse cu privire la posibilitatea doborârii avioanelor care intră în spațiul lor aerian, au relatat surse Bloomberg. Discuția a avut loc în cadrul unei „întâlniri tensionate" între șefii ambasadelor Marii Britanii, Germaniei și Franței și partea rusă la Moscova. Diplomații europeni și-au exprimat îngrijorarea față de incursiunile avioanelor
13:30
CEC urmează să decidă dacă scoate sau nu din cursă „Inima Moldovei”. Membrii Blocului Patriotic protestează în susținerea Irinei Vlah # Ziua
Membrii și simpatizanții Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei protestează, în aceste momente, la Comisia Electorală Centrală, unde urmează să fie luată o decizie cu privire la participarea la alegeri a formațiunii conduse de Irina Vlah, componentă a blocului. Participanții la acțiune au acuzat guvernarea că încearcă să elimine din cursa
13:10
BERD reduce prognoza de creștere economică pentru R. Moldova. Vom avea doar 1,5% creștere în 2025 # Ziua
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a redus prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025 de la 1,8% la 1,5%, dar a menținut la 3,8% estimarea pentru 2026, potrivit unui nou raport publicat joi, 25 septembrie, citat de bani.md. BERD explică revizuirea prognozei prin „performanța slabă a agriculturii și industriei prelucrătoare,
13:00
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 5 copii ar fi murit în ultimele zile, secția ATI închisă # Ziua
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a demarat o anchetă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași, după apariția unor informații alarmante privind un posibil focar de infecție cu bacteria „Serratia marcescens". Potrivit publicației locale 7Iași, cinci copii internați în secția de Terapie Intensivă ar fi murit în ultimele zile din cauza infecției, iar alți pacienți
12:40
Fostul director FBI, James Comey, inculpat pentru scurgeri de informații și declarații false în Congres privind Rusia # Ziua
Un juriu federal din Statele Unite a formulat acuzații împotriva fostului director al FBI, James Comey, pentru declarații false în fața Congresului și obstructionarea activității unui comitet al Senatului. Acuzațiile vizează declarația sa din 30 septembrie 2020, când Comey a susținut că nu a permis angajaților FBI să ofere informații mass-mediei prin surse anonime. Potrivit
12:40
Andrei Năstase acuză guvernarea că ar pregăti noi poveri fiscale pentru cetățenii din diasporă, la scurt timp după alegeri # Ziua
Candidatul independent Andrei Năstase susține că, după alegerile parlamentare, guvernarea PAS ar intenționa să introducă noi taxe, care vor lovi direct în cetățeni, în special în cei din diasporă. În acest context, el le cere reprezentanților actualei puteri să semneze un angajament public prin care să garanteze că acest lucru nu va fi admis. Potrivit
12:20
Partidul „Democrația Acasă" rămâne în cursa electorală pentru alegerile parlamentare, după ce, în 23 septembrie, formațiunea a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale și i-a cerut partidului să revizuiască lista de candidați timp de 24 de ore, în caz contrar riscă să fie exclus din cursa electorală. Modificarea listei de candidați a fost
12:00
VIDEO | Volosatîi crede că retragerea BUN din cursă este o trădare a unioniștilor: „AUR rămâne singura opțiune veritabilă pentru Reunire” # Ziua
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, critică decizia Blocului Unității Naționale (BUN) de a se retrage din cursa electorală în favoarea partidului de guvernământ, pe care o califică drept o trăd
11:50
VIDEO | Ceban îndeamnă locuitorii Capitalei să nu asculte de cei care-l acuză că ar fi anti-european: „În Chișinău avem cele mai mari investiții europene” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a venit astăzi cu apel către locuitorii Capitalei, prin care le cere să analizeze ce a făcut și să nu se lase influențați de campania de discreditare din partea oponenților săi, care-l acuză că ar fi împotriva integrării europene. El a subliniat că, deși a fost acuzat și anterior că ar […] Articolul VIDEO | Ceban îndeamnă locuitorii Capitalei să nu asculte de cei care-l acuză că ar fi anti-european: „În Chișinău avem cele mai mari investiții europene” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 26 septembrie, nouă o avertizare meteorologică Cod galben de înghețuri, valabilă în perioada 27–29 septembrie, pe întreg teritoriul R. Moldova. Potrivit specialiștilor, în orele nocturne și dimineața, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer, se vor produce înghețuri cu intensități de de până la […] Articolul ALERTĂ | Cod galben de îngheț, de alegeri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Usatîi, acuzații dure la adresa unui deputat PAS, pe care îl acuză că ar fi implicat în scheme ilegale. Vladimir Bolea: „Nu faceți justiție televizată” # Ziua
Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi spune că oamenii legii ar avea probe în acest sens, însă nu au urmat acțiuni în raport cu parlamentarul. „De ce nu ați făcut PR […] Articolul Usatîi, acuzații dure la adresa unui deputat PAS, pe care îl acuză că ar fi implicat în scheme ilegale. Vladimir Bolea: „Nu faceți justiție televizată” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Vama Cahul-Oancea de la frontiera cu România și-a suspendat activitatea azi-dimineață din cauza unei pene de curent. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră care a informat că o echipă tehnică a ajuns la fața locului, iar pe perioada lucrărilor activitatea postului a fost temporar sistată. În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să opteze […] Articolul Vama de la Cahul a fost închisă din cauza unei pene de curent apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Pe fondul tensiunilor crescânde, Polonia îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a emis un apel urgent către cetățenii săi, recomandându-le să părăsească imediat teritoriul Belarusului. Avertizarea a fost publicată de Ambasada Poloniei la Minsk, care subliniază că deplasarea ar trebui făcută cât mai rapid prin mijloace private sau comerciale disponibile. „MAE îi îndeamnă pe toți cetățenii polonezi care se mai află […] Articolul Pe fondul tensiunilor crescânde, Polonia îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Expertul în justiție Alexandru Bot, despre dosarul Plahotniuc: „Deciziile instanțelor trebuie să rămână strict în sfera juridică” # Ziua
Retorica politică nu ar trebui să influențeze validitatea probelor prezentate în instanță în dosarele în care este vizat Vlad Plahotniuc, chiar dacă acuzațiile de natură politică sunt inevitabile într-un caz de o asemenea rezonanță. Opinia aparține expertul în justiție Alexandru Bot, exprimată în cadrul unei intervenții video la postul public de televiziune Moldova 1. Expertul […] Articolul Expertul în justiție Alexandru Bot, despre dosarul Plahotniuc: „Deciziile instanțelor trebuie să rămână strict în sfera juridică” apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Judecătoria Chișinău a adus la cunoștință mandatul de arestare în cazul lui Plahotniuc în lipsa fostului lider democrat # Ziua
Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău i-a adus la cunoștință lui Vlad Plahotniuc mandatul de arestare, pus în aplicare joi imediat după extrădare. Dispozitivul a fost citit de judecători în lipsa fostului lider al PDM, care a trimis instanței o cerere prin care invocă motive de sănătate. În aceste condiții, avocatul Lucian Rogac a solicitat organizarea […] Articolul Judecătoria Chișinău a adus la cunoștință mandatul de arestare în cazul lui Plahotniuc în lipsa fostului lider democrat apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
26 septembrie, ziua de cinstire a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnul Țării Românești, marele învățat și ctitor de biserici # Ziua
Astăzi, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab, una dintre cele mai luminoase figuri ale istoriei și spiritualității românești. Domn al Țării Românești între 1512 și 1521, el a rămas în memoria poporului prin credința, înțelepciunea și cultura sa, dar și prin ctitoriile care dăinuie până astăzi. Născut în ultimul sfert al […] Articolul 26 septembrie, ziua de cinstire a Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnul Țării Românești, marele învățat și ctitor de biserici apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Tragedie în Antalya. O turistă din Rusia a murit după ce a fost lovită de un catamaran într-o stațiune din Kemer # Ziua
O turistă din Rusia, în vârstă de 42 de ani, a murit pe litoralul turcesc din Kemer, la scurt timp după ce a ajuns în vacanță. Potrivit presei din Turcia, femeia a înotat dincolo de zona delimitată de geamanduri, moment în care a fost lovită de un catamaran de parasailing aflat în viteză. Martorii au […] Articolul VIDEO | Tragedie în Antalya. O turistă din Rusia a murit după ce a fost lovită de un catamaran într-o stațiune din Kemer apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Ziua Mutării la Domnul a Sfântului Evanghelist Ioan, „Apostolul iubirii” și „ucenicul iubit al lui Hristos” # Ziua
Astăzi, Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește pe Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, în ziua mutării sale la cele veșnice. Este numit și „Apostolul iubirii” sau „ucenicul iubit al lui Hristos”, iar în iconografia ortodoxă este asociat cu Vulturul, pentru că Evanghelia Sfântului Ioan este considerată cea mai înaltă și cea mai profundă dintre cele […] Articolul Ziua Mutării la Domnul a Sfântului Evanghelist Ioan, „Apostolul iubirii” și „ucenicul iubit al lui Hristos” apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Desfășurare de forțe la Cahul. Zeci de voluntari și polițiști caută o fată de 20 de ani, dispărută fără urmă # Ziua
Poliția solicită ajutorul cetățenilor pentru a găsi o tânără de 20 de ani, dispărută a Cahul. Fata a dispărut joi, 25 septembrie, la amiază. A plecat de la Colegiul din Cahul, unde își face studiile, și nu a mai revenit. Poliția a creat grupuri mixte de polițiști, voluntari și studenți de la Colegiul de Medicină, care […] Articolul Desfășurare de forțe la Cahul. Zeci de voluntari și polițiști caută o fată de 20 de ani, dispărută fără urmă apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Procurorul-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtuna, propus pentru promovarea evaluării externe # Ziua
Comisia de evaluare a procurorilor l-a propus pentru promovarea evaluării externe pe procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, după ce acesta a finalizat procesul de verificare a integrității financiare și etice. Pentru a promova evaluarea externă a fost propus și procurorul Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție. […] Articolul Procurorul-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtuna, propus pentru promovarea evaluării externe apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Șeful Pentagonului a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute de generali și amirali americani din întreaga lume # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a ordonat sute de generali și amirali ai SUA din întreaga lume să se adune marțea viitoare la Quantico, Virginia, pentru o întâlnire a cărei temă rămâne neclară, au declarat mai mulți oficiali pentru CNN și The Washington Post. Reuniunea, descrisă ca „extrem de neobișnuită”, a fost adăugată brusc […] Articolul Șeful Pentagonului a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute de generali și amirali americani din întreaga lume apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
08:40
Alegătorii din stânga Nistrului nu vor putea vota la secțiile din Varnița, Cocieri, Doroțcaia și Hagimus. CEC a schimbat adresele # Ziua
Comisia Electorală Centrală a schimbat, din motive de securitate, adresele pentru cinci secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană. Astfel, două birouri din Varnița au fost mutate în orașul Anenii Noi, secția din Hagimus a fost reamplasată în orașul Căușeni, iar cele din Doroțcaia și Cocieri – în municipiul Chișinău. CEC anunță că decizia […] Articolul Alegătorii din stânga Nistrului nu vor putea vota la secțiile din Varnița, Cocieri, Doroțcaia și Hagimus. CEC a schimbat adresele apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Ultima zi a campaniei electorale pentru cei 22 de concurenți rămași în cursa pentru alegerile parlamentare # Ziua
Astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru cele 15 partide, trei blocuri și patru candidați independenți care participă la alegerile parlamentare. Sâmbătă și duminică, în ziua scrutinului, orice acțiune de promovare și propagandă va fi interzisă atât pentru concurenți, cât și pentru alegători. Amenzile pot ajunge până la 3000 de lei. Sâmbătă, 27 septembrie, […] Articolul Ultima zi a campaniei electorale pentru cei 22 de concurenți rămași în cursa pentru alegerile parlamentare apare prima dată în ZIUA.md.
25 septembrie 2025
19:20
Curtea de Apel a decis limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pe o perioadă de un an. Decizia nu este definitivă # Ziua
Curtea de Apel Centru a decis joi, 25 septembrie, limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”,condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de un an. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Justiției și poate fi contestată în termen de 15 zile. După pronunțarea deciziei, Irina Vlah a declarat că decizia este „motivată politic” și „face parte […] Articolul Curtea de Apel a decis limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pe o perioadă de un an. Decizia nu este definitivă apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
După extrădare, procurorii i-au adus la cunoștință lui Plahotniuc acuzațiile în cauzele în care este vizat # Ziua
După extrădare și plasarea în arest în Penitenciarul nr. 13, procurorii i-au adus la cunoștință lui Vlad Plahotniuc acuzațiile în cele patru anchete penale aflate în desfășurare și i-au transmis rechizitoriul în cauza penală care este deja pe rol în instanță. Potrivit Procuraturii Generale, fostul lider al PDM este învinuit de comiterea unui șir […] Articolul După extrădare, procurorii i-au adus la cunoștință lui Plahotniuc acuzațiile în cauzele în care este vizat apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
„Situația este obiectivă.” Liderul prorus din Crimeea i-a îndemnat pe locuitorii peninsulei să rabde două săptămâni fără benzină # Ziua
În Crimeea au apărut probleme majore cu aprovizionarea stațiilor de carburanți, a anunțat liderul instalat de Moscova, Serghei Aksionov. Potrivit acestuia, deficitul de benzină este cauzat de scăderea producției la rafinăriile din Rusia. „Situația este obiectivă. Rog locuitorii și oaspeții peninsulei să dea dovadă de răbdare”, a declarat Aksionov, precizând că se află „în contact […] Articolul „Situația este obiectivă.” Liderul prorus din Crimeea i-a îndemnat pe locuitorii peninsulei să rabde două săptămâni fără benzină apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Comisia de evaluare a procurorilor a format patru noi complete de examinare a dosarelor. Astfel, numărul completelor ce vor evalua integritatea etică și financiară a procurorilor a crescut până la șase. Potrivit Comisiei, reorganizarea activității, prin constituirea de noi complete menite să asigure o repartizare mai echilibrată a dosarelor de evaluare, a avut loc în […] Articolul Comisia de evaluare a procurorilor a fost suplimentată cu patru noi complete de examinare apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Vameșii de la Leușeni blochează, de cinci zile, intrarea în R. Moldova a unui TIR plin cu oi. Animalele riscă să fie ucise # Ziua
Un camion cu ovine este blocat de cinci zile între vămile Albiţa şi Leuşeni, fiind refuzat de Serviciul Vamal din R. Moldova, deşi au aviz veterinar, scrie Pro TV România. Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, pe data de 20 septembrie, în jurul orei 21:00, un transport de ovine cu un efectiv de 32 de […] Articolul Vameșii de la Leușeni blochează, de cinci zile, intrarea în R. Moldova a unui TIR plin cu oi. Animalele riscă să fie ucise apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
CSAT a stabilit cine ia decizia de doborâre a dronelor şi aeronavelor care încalcă spaţiul aerian al României # Ziua
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a decis, joi, că aeronavele şi dronele militare care încalcă spaţiul aerian al României vor putea fi doborâte la decizia comandantului misiunii, în conformitate cu regulile NATO, iar în cazul aeronavelor civile decizia de intervenţie rămâne la ministrul român al Apărării. Totodată, autorităţile de la București vor actualiza […] Articolul CSAT a stabilit cine ia decizia de doborâre a dronelor şi aeronavelor care încalcă spaţiul aerian al României apare prima dată în ZIUA.md.
