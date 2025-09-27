Avertisment: Rusia ar putea stimula proteste violente în Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu după alegeri
Ziarul National, 27 septembrie 2025 08:00
Kremlinul pregătește terenul pentru a declanșa potențiale proteste violente cu scopul de a o înlătura pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,...
• • •
Acum 10 minute
09:00
Moldova în fața alegerilor parlamentare cruciale: Ocazia de a alege un viitor pro-european sau influența Rusiei? # Ziarul National
Moldova se pregătește să organizeze duminică alegeri parlamentare de mare importanță, care ar putea influența decisiv candidatura țării la aderarea...
09:00
Acum 2 ore
08:00
Avertisment: Rusia ar putea stimula proteste violente în Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu după alegeri # Ziarul National
Kremlinul pregătește terenul pentru a declanșa potențiale proteste violente cu scopul de a o înlătura pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu,...
08:00
Nou guvern la Chișinău: viitor incert pentru Moldova și Ucraina? Strategiile Kremlinului și impactul alegerilor asupra integrării europene. # Ziarul National
Noul guvern ce urmează să fie format la Chișinău va avea un impact major nu doar asupra viitorului Moldovei, ci și asupra Ucrainei. Nu este vorba d...
08:00
Moscova își escaladează strategiile hibride împotriva Europei, vizând inclusiv Moldova în eforturile sale destabilizatoare # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, ceea ce forțează liderii europeni să reevalueze dimensi...
08:00
Posibile scenarii de guvernare în Republica Moldova după alegerile parlamentare: Alegeri anticipate sau coaliții dificile? # Ziarul National
Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au analizat diferite scenarii posibile după alegerile parlamentare din 28 septembrie, bazându-se pe...
08:00
Moldova va organiza alegeri parlamentare pe 28 septembrie, eveniment considerat crucial pentru aspirațiile sale de a adera la Uniunea Europeană. Ța...
Acum 4 ore
07:00
Reducerea exporturilor de combustibili din Rusia provoacă creșterea prețurilor la petrol și agită piețele globale # Ziarul National
Cotațiile petrolului au crescut vineri, înregistrând un avans săptămânal de peste 4%. Asta s-a întâmplat după atacurile Ucrainei asupra infrastruct...
Acum 8 ore
03:00
Zelenski solicită sprijinul lui Trump cu rachete Tomahawk pentru a forța Rusia spre pace # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut recent președintelui american Donald Trump să îi furnizeze rachete Tomahawk. Scopul acestui dem...
02:00
Arestări în Serbia: Instruiri de destabilizare pregăteau proteste violente la alegerile din Moldova # Ziarul National
Poliția sârbă a arestat două persoane suspectate de organizarea instruirii cetățenilor români și moldoveni în Serbia. Se presupune că aceștia au pr...
02:00
Zelenski și liderul militar ucrainean anunță: Ofensiva Rusiei din 2025, un eșec cu pierderi grele pentru Moscova! # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și comandantul său militar suprem au afirmat vineri că ofensivele ruse nu și-au atins obiectivele în aces...
Acum 12 ore
23:45
Ulianovschi îndeamnă cetățenii să voteze responsabil pentru o Moldovă europeană și modernă # Ziarul National
Liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, a transmis un mesaj important către cetățeni, la finalul campaniei electoral...
22:45
NATO caută soluții mai eficiente pentru contracararea dronelor economice ale Rusiei, sugerează Mark Rutte. # Ziarul National
Armatele din Vest nu pot continua să doboare dronele care se apropie folosind rachete costisitoare, a declarat joi secretarul general NATO, Mark Ru...
22:45
Zelenski acuză dronele maghiare de intruziune; Ungaria neagă și acuză obsesii antimaghiare ale Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut vineri că drone de recunoaștere din Ungaria au intrat în spațiul aerian al Ucrainei. Ca răspun...
22:45
Comisia Electorală din Republica Moldova elimină partidul „Moldova Mare” din cursa electorală, cu legături suspectate la Ilan Șor. # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ...
21:45
ULTIMA ORĂ // Lovitură dură pentru Șor. Partidul ,,Moldova Mare" condus de Victoria Furtună a fost EXCLUS din cursa parlamentară # Ziarul National
Partidul ,,Moldova Mare" condus de Victoria Furtună, o apropiată a lui Ilan Șor, a fost exclus în această seară din cursa pentru alegerile par...
21:30
România pregătește parteneriat strategic cu Ucraina pentru producția de drone, dar apărarea aeriană complexă mai așteaptă șapte ani # Ziarul National
România plănuiește să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone, folosind mecanismul de finanțare a apărării din cadrul Uniunii Europene. Cu t...
21:30
Recean avertizează: succesul pro-rus din Moldova, o amenințare pentru Europa întreagă! # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că un succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică ar putea amenința...
20:45
Kremlinul avertizează: doborârea avioanelor rusești, o provocare iresponsabilă pentru NATO # Ziarul National
Kremlinul a declarat vineri că ideea doborârii avioanelor ruseşti, în cazul în care acestea încalcă spaţiul aerian al ţărilor NATO, este „periculoa...
20:45
În ultima zi a campaniei electorale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a organizat un marș intitulat „Tu ce faci duminică?”. Participanții s-a...
20:45
Băsescu avertizează: Alegerile din Moldova pot duce la o bază militară anti-NATO și anti-România! # Ziarul National
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat vineri un avertisment dur cu privire la alegerile parlamentare din Republica Moldova. El co...
20:45
Pentru 27 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova se menține stabilă și plăcută. Temperaturile medii vor varia în jurul valorii de 15 °C pe ti...
Acum 24 ore
19:45
Cadrele didactice sunt invitate la un curs gratuit despre Inteligența Artificială în educație la Chișinău # Ziarul National
Cadrele didactice și manageriale din școlile naționale sunt invitate să participe la cursul de formare „Inteligența Artificială în educație”, găzdu...
19:45
Boris Volosatîi contrazice retragerea AUR România și afirmă participarea fermă a AUR Moldova la alegerile parlamentare # Ziarul National
Boris Volosatîi, liderul listelor AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a dezmințit vineri zvonurile potrivit cărora partidul s-ar r...
18:45
Zelenski acuză Ungaria de utilizarea dronelor pentru recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei # Ziarul National
Ucraina bănuiește că Ungaria a efectuat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul său aerian, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski...
18:45
Maia Sandu denunță ingerințele externe în alegerile parlamentare și cere sprijinul europarlamentarilor pentru protejarea democrației din Moldova # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu un grup de membri ai Parlamentului European, sosiți în Republica Moldova pentru a suprave...
18:45
Generozitate românească: 15.000 de seturi de rechizite pentru copiii din Moldova, prin proiectul „Cutia Școlarului” # Ziarul National
15.000 de seturi de rechizite scolare, oferite cu generozitate de Guvernul Romaniei, au fost distribuite copiilor din diverse gradinite si institut...
18:45
Ungaria acuzată de spionaj aerian: Zelenski reacționează la tensiunile crescânde la granița ucraineană # Ziarul National
Ucraina suspectează Ungaria că ar fi desfășurat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul său aerian, a acuzat vineri președintele ucrainean Volo...
17:45
Maia Sandu atrage atenția europarlamentarilor asupra ingerințelor externe în alegerile din Republica Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu un grup de membri ai Parlamentului European, veniți să supravegheze alege...
17:15
DOC // Mark Tkaciuk, legături strânse cu serviciile secrete rusești. Cum au deveni „proeuropeni” cu aprobarea FSB cei care se vor „alternativa pentru Moldova” # Ziarul National
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, recent reorientat către Europa în cadrul Blocului "Alternativa", ar fi cooperat cu ser...
17:15
Protoiereul Petru BUBURUZ: de la Marea Adunare Națională la 88 de ani – Epigoni sau urmași? Cine îi va continua drumul? # Ziarul National
La 88 de ani, protoiereul Petru Buburuz rămâne o lumină vie a credinței și demnității basarabene. Preotul care a binecuvântat Marea Adunare Nați...
17:00
Președinția rusă a calificat vineri drept ”iresponsabile” amenințările cu atacuri asupra Kremlinului făcute de președintele ucrainean Volodimir Zel...
16:45
Condamnare de 4 ani pentru liderul unui fost partid politic, acuzat de finanțare ilegală în Republica Moldova # Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 26 septembrie sentința de condamnare împotriva președintelui Oficiului Teritorial ...
16:45
ULTIMA ORĂ // Cu LACRIMI în ochi, Chirtoacă îi îndeamnă pe colegii săi din PL să voteze cu PAS la alegerile de duminică: „Având în vedere circumstanțele actuale nu aș vrea să distrugem și următorii 25 de ani din istoria noastră prin alegeri greșite” # Ziarul National
Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, a îndemnat membrii Partidului Liberal (PL) să voteze Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la al...
16:00
Kremlinul denunță drept iresponsabile avertismentele lui Zelenski privind posibilele atacuri asupra sa # Ziarul National
Președinția califică vineri drept „iresponsabile” declarațiile considerate drept „amenințări” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pr...
16:00
ULTIMA ORĂ // Dodon și Șor au bătut palma? Oligarhul condamnat anunță de la Moscova că va fi viitorul PREMIER al R. Moldova, după ce va înlăturat PAS de la putere # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor susține că dânsul va fi viitorul prim-ministru al R. Moldova, dacă va fi înlăturat de la putere Partidul Acțiune și Sol...
15:30
ULTIMA ORĂ, DOC // Victoria Furtună riscă să fie SCOASĂ din cursa electorală. Dovezile ce demonstrează că Rusia finanțează activitatea formațiunii „Moldova Mare”: „Dați-mi mai mult de 100 mii euro...” # Ziarul National
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei ...
15:30
Maia Sandu cheamă moldovenii la vot: „Moldova, ești frumoasă și curajoasă, înaintează spre un viitor mai bun în PACE!” # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățenii moldoveni cu drept de vot, îndemnându-i să dea dovadă de spirit ...
14:15
ULTIMA ORĂ // Așa-zisul bloc patriotic format la Moscova se DESTRAMĂ înainte de alegeri. Irina Vlah și oamenii săi, EXCLUȘI de pe LISTA parlamentară # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Așa-zisul bloc patriotic format la Moscova se DESTRAMĂ înainte de alegeri. Irina Vlah și oamenii săi, EXCLUȘI de pe LISTA parlamen...
14:15
Rusia intenționează să majoreze TVA-ul pentru a susține eforturile militare din Ucraina # Ziarul National
Rușii ar putea fi nevoiți să contribuie mai mult financiar la războiul din Ucraina, după ce Guvernul lui Vladimir Putin a propus o creștere a TVA-u...
14:00
Descinderi la Criuleni: Procuratura și CNA investighează o rețea de corupere a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare # Ziarul National
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au desfășurat în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în dive...
14:00
Fugarul Maxim Moroșan, acuzat de legături cu destabilizările orchestrate de Rusia, ar fi fugit în Transnistria # Ziarul National
Socialistul Maxim Moroșan, implicat în ancheta privind destabilizările orchestrate de Rusia prin instruiri în Serbia, a fugit în regiunea transnist...
12:45
Merz propune un împrumut inteligent pentru Ucraina folosind active rusești „înghețate” fără confiscare # Ziarul National
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, propune un mecanism european complex pentru împrumutarea unei sume de 140 de miliarde de euro Ucrainei, folos...
12:45
Kremlinul plănuiește provocări violente în Moldova după alegeri pentru a destabiliza guvernul Sandu. # Ziarul National
Potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Kremlinul ar putea încerca să provoace proteste violente în Republica Moldova...
12:45
Macron: Donald Trump se apropie mai mult ca oricând de Ucraina și europeni, sporind presiunea asupra Rusiei # Ziarul National
Președintele francez afirmă că liderul american Donald Trump este "mai aproape ca oricând" de Ucraina. El își exprimă speranța că această apropiere...
12:00
Rusia, acuzată de campanie de dezinformare masivă în alegerile din R. Moldova: UE și Maia Sandu denunță amestecul Kremlinului # Ziarul National
Republica Moldova este ținta unei „campanii de dezinformare fără precedent”, desfășurată de Rusia în contextul apropiatelor alegeri legislative, ac...
12:00
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți investighează un caz de corupere electorală. Potrivit ...
12:00
Fructele moldovenești își câștigă locul pe rafturile europene datorită Mialex Nord: Povestea succesului din livezi către supermarketuri # Ziarul National
Când pășești într-un supermarket din Germania, Polonia sau România, fructele disponibile pot proveni din Republica Moldova. Ele vin, mai precis, di...
10:45
ULTIMA ORĂ // Ilan Șor a dat COMANDA - rețeaua criminală, finanțată de la Moscova, MOBILIZATĂ să lucreze pentru așa-zisul bloc patriotic al lui Dodon, Tarlev, Vlah și Voronin. Activiștii lui Șor sunt REVOLTAȚI: „Nu voi vota pentru acești pede...” # Ziarul National
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul R. Moldova, în susținerea Blocului ”Patriotic”. Redacția...
Ieri
09:00
