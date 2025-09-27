Serbia a reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru destabilizări în Moldova
SafeNews, 27 septembrie 2025 07:10
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în cadrul cărora mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în Republica Moldova. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, laptopuri, echipamente speciale și arme. Unul dintre suspecți este cercetat și pentru deținere ilegală de armament. Potrivit Ministerului
Acum 5 minute
07:30
Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că țara sa nu intenționează să invoce articolul 4 din Tratatul NATO în contextul mai multor incidente legate de survolul unor drone necunoscute. Cu o zi înainte, ministrul Apărării din Danemarca, Troels Lund Poulsen, declarase că Danemarca ia în considerare activarea articolului 4 din Tratatul
Acum 15 minute
07:20
NATO nu-și poate permite să doboare dronele rusești cu rachete scumpe: „Nu e sustenabil. Învățăm de la ucraineni” # SafeNews
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care le încalcă spațiul aerian cu rachete scumpe, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învață rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele rusești. „Nu este sustenabil să doborâm drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete
Acum 30 minute
07:10
Acum 12 ore
21:20
VIDEO // Marian Lupu: „Munca moldovenilor de peste hotare nu trebuie pedepsită, ci respectată” # SafeNews
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, afirmă că actuala guvernare PAS i-a sancționat pe cetățeni prin restricții dure care afectează economia națională. El susține că în loc să vină cu soluții, guvernanții au creat obstacole pentru oameni atât în țară, cât și în diaspora. „Mă îngrijorează faptul că PAS, în lupta fenomenul corupției electorale, a
19:00
VIDEO // Percheziții la sudul țării într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută. # SafeNews
Polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală. Potrivit informațiilor acumulate, în perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate. Aceștia ar fi utilizat mijloace bănești sub formă de active virtuale,
19:00
Victoria Furtună: „Pe 28 septembrie nu stați acasă! Cu cât suntem mai mulți la vot, cu atât le este mai greu să falsifice rezultatele” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel către cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, îndemnându-i să participe activ la scrutin. Într-o postare publică, aceasta a acuzat guvernarea că încearcă să descurajeze oamenii să vină la urne, susținând că lipsa de participare ar facilita manipularea rezultatelor, scrie libertv.md. „Scopul tacticii de
Acum 24 ore
18:00
Zelenski acuză Ungaria de survolarea Ucrainei cu drone de spionaj, pe fondul unor tensiuni preexistente # SafeNews
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. "Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil ungare", anunţă pe reţele de socializare preşedintele ucrainean. Volodimir Zelenski face acest anunţ
17:50
Lui Macron i se cere să-l grațieze pe Sarkozy, pentru ca acesta să nu ajungă la închisoare: „O umilire a statului şi instituţiilor” # SafeNews
Un fost consilier special al lui Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, a cerut vineri ca fostul şef de stat să fie graţiat înainte să ajungă în închisoare, şi denunţă o „o umilire a statului şi instituţiilor", relatează AFP. „O graţiere nu şterge condamnarea şi poate fi parţială. Aşadar, nu mi se pare absurd să fie graţiat
17:50
Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare # SafeNews
Iranul şi Rusia, aliata sa. au semnat un contract estimat la 25 de miliarde de dolari în vederea construirii a patru centrale nucleare în sudul Iranului, anunţă vineri televiziunea iraniană, relatează AFP. Iranul deţine în prezent o singură centrală nucleară operaţională – la Bushehr -, cu o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, care reprezintă
17:40
Un scandal privind abuzuri sexuale în Ungaria se extinde, riscând să afecteze campania electorală. Viktor Orban promite răzbunare # SafeNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a amenințat că îi va pedepsi aspru pe cei care lansează acuzații nefondate împotriva cabinetului său, în încercarea de a devia atenția de la un scandal care ar putea să-i afecteze campania pentru realegerea din anul viitor, relatează Bloomberg. În ultimele luni, Ungaria a fost martora unei furtuni politice fără precedent:
17:40
Consiliul Audiovizualului a aplicat amenzi totale de 70.000 lei și 6 avertizări publice pentru nereguli în reflectarea campaniei electorale # SafeNews
În ședința din 26 septembrie, Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat amenzi în valoare totală de 70.000 de lei și a emis șase avertizări publice pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA), a legislației electorale și a normelor privind reflectarea alegerilor parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie. Sancțiunile vizează mai multe posturi de televiziune
17:30
VIDEO // Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare!” # SafeNews
Liderul partidului Moldova Mare, Boris Volosatîi, a criticat dur, în cadrul dezbaterilor electorale de la postul național de televiziune, prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor" până la ultimul euro. El a calificat această practică drept o umilință adusă celor care au susținut țara în cele mai grele momente.
17:30
Un cetățean al Israelului, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut la intrarea în țară, după ce în bagajul său de mână au fost descoperite substanțe susceptibile a fi droguri. Incidentul a avut loc la intrarea în România, unde un microbuz Mercedes-Benz Sprinter, înmatriculat în Republica Moldova, a fost supus unui control amănunțit
17:20
Un fost viceprimar al Chișinăului și șase funcționari, condamnați pentru fapte de corupție și falsificare de documente scapă de pedepse din cauza prescripției # SafeNews
Pe 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis condamnarea a șapte persoane implicate într-un caz complex de corupție și fals în acte publice. Printre cei judecați se află un fost viceprimar al municipiului Chișinău, căruia instanța i-a aplicat o pedeapsă de 3 ani de închisoare și i-a interzis accesul la funcții publice pentru următorii
17:20
Documente sensibile arată că Rusia pregătește trupe chineze pentru o posibilă invazie a Taiwanului # SafeNews
Rusia își transferă din experiența de luptă pentru operațiuni de antrenament a unităților aeropurtate chineze, cruciale pentru a ocupa poziții cruciale în Taiwan în eventualitatea în care Beijingul lansează o invazie asupra țării insulare, relatează The Washington Post, citat de Meduza. Documentele obținute de grupul de hackeri „Black Moon" și puse la dispoziția jurnaliștilor de la The
17:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu membrii Parlamentului European veniți pentru monitorizarea alegerilor din Republica Moldova. Află ce au discutat # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întâlnire importantă cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în țară pentru a supraveghea desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În cadrul discuției, șefa statului a evidențiat numeroasele riscuri externe care pun în pericol corectitudinea procesului electoral. Printre acestea se numără finanțările ilegale ale
17:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 26 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
16:50
Clădire părăsită cuprinsă de flăcări pe teritoriul Liceului Teoretic Republican “Aristotel”. Pompierii au intervenit la fața locului # SafeNews
O clădire părăsită situată pe strada Sprâncenoaia 1/A din municipiul Chișinău a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza zilei de 26 septembrie 2025. Incendiul a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic Republican "Aristotel" și a afectat acoperișul construcției abandonate. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 16:02, iar la fața locului au fost mobilizate cinci
16:50
Articolul LIVE // Marșul „Tu ce faci duminică?” organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate apare prima dată în SafeNews.
16:30
Șase copii internați la Spitalul Sfânta Maria din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie contractată în spital # SafeNews
Acuzaţii extrem de grave au declanşat o anchetă la Spitalul Sfânta Maria din Iași, cel mai mare de pediatrie din regiunea Moldovei. Şase copii internaţi la Reanimare au murit acolo în ultimele zile, după ce s-ar fi infectat cu o bacterie extrem de periculoasă. Şase copii, cu vârste de până la 15 ani, internaţi în
16:10
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere # SafeNews
Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu de la Adunarea Generală a ONU de la New York, prevăzut pentru vineri, urmează să fie difuzat şi în Fâşia Gaza, a relatat cotidianul israelian Haaretz. Publicaţia, care citează surse militare, menţionează că sunt în desfăşurare pregătiri pentru a transmite în enclava palestiniană discursul lui Netanyahu printr-un sistem de difuzoare
16:00
Starbucks a anunţat joi un plan de restructurare în valoare de 1 miliard de dolari, care prevede închiderea unor cafenele din America de Nord şi concedierea angajaţilor, în cadrul strategiei „Back to Starbucks", derulată de CEO-ul Brian Niccol, transmite CNBC, scrie News.ro. Compania a precizat într-un document depus la SEC că numărul locaţiilor proprii din America
16:00
VIDEO // Doi bărbați din Bălți și Florești, reținuți pentru trafic de droguri în valoare de 300.000 de lei # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 28 și 33 de ani, originari din municipiul Bălți și raionul Florești, sunt cercetați penal după ce au fost prinși în flagrant în timp ce transportau sute de pachețele cu droguri destinate comercializării în Chișinău și nordul țării. Aceștia au fost documentați de ofițerii Direcției Investigații „Nord" a INI, în
15:50
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea să conducă temporar Fâșia Gaza în cazul unui acord de pace # SafeNews
Fostul prim-ministru britanic Tony Blair a participat la discuții privind preluarea conducerii unei autorități de tranziție din Fâșia Gaza în cazul unui armistițiu, scrie presa britanică. El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict, potrivit informațiilor BBC . Tony
15:40
Pescuit ilegal cu plasă de 200 de metri în zona de frontieră: Un bărbat din satul Văratic prins în flagrant în timp ce pescuia în râul Ciuhur # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Văratic, raionul Edineț, a fost surprins în timp ce pescuia ilegal în apele râului Ciuhur, folosind o plasă de monofilament – un dispozitiv interzis prin lege. Incidentul a avut loc pe 25 septembrie, în zona de protecție a frontierei de stat, între localitățile Văratic
15:30
VIDEO // Trei persoane, bănuite de cultivarea, păstrarea și consumul de droguri, cercetate de poliție în raionul Cahul și Cantemir # SafeNews
Trei bărbați cu vârste de 34, 43 și 44 de ani sunt cercetați de poliție, fiind bănuiți de creșterea, păstrarea și întrebuințarea substanțelor narcotice pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir. Pe parcursul acestei luni, ofițerii Direcției investigații „Sud" a Inspectoratului Național de Investigații au desfășurat mai multe acțiuni de documentare în acest caz. În urma
15:20
VIDEO // Apelul Maiei Sandu înainte de alegerile parlamentare: „Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova” # SafeNews
În ajunul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj puternic către cetățeni, îndemnându-i să participe la scrutinul din 28 septembrie. Șefa statului a subliniat importanța votului într-un moment crucial pentru viitorul țării. „Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată.
15:20
Alertă la granița de est a UE. Avioanele de luptă ale Ungariei au interceptat mai multe aeronave rusești # SafeNews
Incidentul a avut loc joi deasupra Mării Baltice, la vest de coasta Letoniei, a anunțat Comandamentului Aerian Aliat al NATO. Avioanele de vânătoare Gripen ale Forțelor Aeriene Maghiare, care fac parte din forța NATO de poliție aeriană, au fost trimise de la baza aeriană Šiauliai din Lituania pentru a intercepta cinci avioane ale Rusiei deasupra Mării Baltice,
15:00
Noua tactică de luptă a rușilor este ca tortura „miilor de tăieturi”, spune șeful armatei ucrainene # SafeNews
Trupele rusești folosesc o nouă strategie care constă în efectuarea a numeroase atacuri cu grupuri foarte mici de soldați pentru a penetra apărarea ucraineană folosind mai puțini oameni, a afirmat comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, potrivit France Presse. „De la începutul verii, tacticile inamicului s-au schimbat", a declarat el unui grup de jurnaliști,
14:50
Încă un președinte al fostului Partid „Șor”, de această dată de la Oficiul Teritorial Ocnița, condamnat la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # SafeNews
Un fost reprezentant al Partidului „Șor" a fost condamnat, vineri, la patru ani de închisoare cu executare, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de implicare în finanțarea ilegală a formațiunii politice, declarată neconstituțională în 2023. Potrivit anchetatorilor, inculpatul, care a condus filiala din Ocnița a partidului, a colaborat cu un grup criminal
14:40
Bărbat din Bălți, arestat pentru 30 de zile după ce a fost prins organizând migrația ilegală a ucrainenilor peste frontieră # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, originar din municipiul Bălți, a fost reținut de polițiștii de frontieră după ce a fost prins în flagrant în timp ce aștepta un grup de cetățeni ucraineni pentru a-i călăuzi ilegal peste frontiera de stat. Acesta este bănuit că ar fi constituit o reț
14:30
Partidul Irinei Vlah, exclus din alegerile parlamentare. CEC a interzis participarea „Inimii Moldovei” în urma unei decizii judecătorești # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis, în cadrul ședinței din 26 septembrie, că formațiunea „Inima Moldovei”, condusă de fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia vine ca urmare a unei hotărâri a Curții de Apel Chișinău, care a constatat că partidul a beneficiat de finanțări […] Articolul Partidul Irinei Vlah, exclus din alegerile parlamentare. CEC a interzis participarea „Inimii Moldovei” în urma unei decizii judecătorești apare prima dată în SafeNews.
14:20
VIDEO // Doi membri ai unei rețele de traficanți din Bălți, reținuți pentru distribuirea drogurilor prin Telegram. Poliția a confiscat substanțe de circa 500.000 de lei # SafeNews
O tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din municipiul Bălți, sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice, prin intermediul aplicației Telegram. Cei doi ar fi fost implicați în recepționarea, ambalarea și distribuirea drogurilor în diverse regiuni ale Republicii Moldova. Potrivit polițiștilor din […] Articolul VIDEO // Doi membri ai unei rețele de traficanți din Bălți, reținuți pentru distribuirea drogurilor prin Telegram. Poliția a confiscat substanțe de circa 500.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
14:20
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție fermă, după ce AUR România a anunțat la București „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi subliniază că AUR România nici măcar nu a fost înregistrat în competiția electorală de la Chișinău. „Singurul partid AUR […] Articolul AUR din Republica Moldova: „Nu ne retragem. Nu suntem o filială a AUR România” apare prima dată în SafeNews.
14:10
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă” # SafeNews
Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat” Belarusul, pe fondul tensiunilor crescânde generate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. „În cazul unei deteriorări drastice a situației de securitate, a închiderii frontierelor sau a altor circumstanțe neprevăzute, evacuarea se poate dovedi mult mai dificilă sau chiar imposibilă”, a declarat […] Articolul Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă” apare prima dată în SafeNews.
14:00
Comisia Electorală Centrală a decis astăzi majorarea numărului de buletine de vot pentru secția de votare din Ottawa, Canada, în urma unei solicitări urgente venite din partea Ministerului Afacerilor Externe. Demersul a fost necesar după ce autoritățile au fost informate că livrarea inițială a buletinelor este pusă în pericol de o grevă a serviciului poștal […] Articolul CEC majorează tirajul buletinelor de vot pentru secția din Ottawa, Canada. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Radu Burduja: „Vom promova interesul național și vom consolida armata, cu Respect pentru Moldova” # SafeNews
Republica Moldova trebuie să aibă o politică externă echilibrată, bazată pe interesul național, suveranitatea și neutralitatea țării, precum și să-și consolideze sistemul de apărare. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Radu Burduja, fost secretar general de stat al Ministerului Apărării, în cadrul unei dezbateri electorale organizate de TVR Moldova. „Noi optăm pentru […] Articolul VIDEO // Radu Burduja: „Vom promova interesul național și vom consolida armata, cu Respect pentru Moldova” apare prima dată în SafeNews.
13:50
Socialistul Maxim Moroșan, vizat în ancheta privind destabilizările orchestrate de Rusia prin instruiri în Serbia, a dat bir cu fugiții în regiunea transnistreană, susțin sursele ONE TV. Nu este clar dacă Moroșan încă se află în stânga Nistrului. Cel puțin pe cale legală, acesta nu a ieșit din țară, mai spun sursele noastre. Moroșan a […] Articolul Maxim Moroșan, vizat în dosarul destabilizărilor, a dat bir cu fugiții apare prima dată în SafeNews.
13:50
O tânără în vârstă de 20 de ani, studentă la un colegiu din Cahul, a fost dată dispărută după ce a plecat, în cursul zilei de ieri, de la cursuri și nu a mai ajuns acasă. Autoritățile au fost alertate de familie și colegi, iar de atunci au fost demarate ample operațiuni de căutare. Echipe […] Articolul Alertă la Cahul: Tânără de 20 de ani dispărută. Poliția cere ajutorul populației apare prima dată în SafeNews.
13:40
Victoria Furtună: „Republica Moldova are nevoie de un Nürnberg financiar pentru hoții țării” # SafeNews
Lidera Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel dur în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, cerând un „audit total și fără precedent” asupra creditelor acordate de-a lungul anilor și a schemelor financiare din sectorul energetic. „Astăzi nu mai avem nevoie de lozinci noi și frumoase. Este critic necesar […] Articolul Victoria Furtună: „Republica Moldova are nevoie de un Nürnberg financiar pentru hoții țării” apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // Rețea de corupere electorală, destructurată în raionul Criuleni: bani și bunuri oferite alegătorilor înainte de scrutinul parlamentar # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au descins în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 cu percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni, într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Investigațiile vizează acțiuni de corupere electorală prin oferirea de bani și bunuri cu scopul de a […] Articolul VIDEO // Rețea de corupere electorală, destructurată în raionul Criuleni: bani și bunuri oferite alegătorilor înainte de scrutinul parlamentar apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO // Volosatîi, răspuns pentru BUN? “Unionismul nu se vinde și nu se predă! Pe 28 septembrie votați AUR” # SafeNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a adresat un apel ferm către unioniștii din Republica Moldova și din diaspora, în contextul retragerii unor formațiuni pretins unioniste din cursa electorală în favoarea partidului de guvernământ. „Frați unioniști, știu că sunteți supărați. Știu că sunteți dezamăgiți. Ați crezut că, intrând împreună în această bătălie electorală, partidele […] Articolul VIDEO // Volosatîi, răspuns pentru BUN? “Unionismul nu se vinde și nu se predă! Pe 28 septembrie votați AUR” apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // Vlad Batrîncea a contestat la CC unele modificări abuzive la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală # SafeNews
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat că a adresat Curții Constituționale o sesizare pentru a contesta o sintagmă abuzivă din art. 21 alin. (8) al Legii partidelor politice, care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală. „Până la 14 iunie 2025 era […] Articolul VIDEO // Vlad Batrîncea a contestat la CC unele modificări abuzive la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală apare prima dată în SafeNews.
11:30
Dmitri Torner, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”! # SafeNews
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a lansat un apel către alegători în contextul finalizării campaniei electorale a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025. Politicianul spune că, spre deosebire de majoritatea concurenţilor electorali, care au ales calea confruntărilor politice, Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a ales să-şi […] Articolul Dmitri Torner, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”! apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un tânăr a ajuns la spital, după ce a căzut în gol de la înălțime. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 24 septembrie, în jurul orei 16:29, pe șantierul de construcție Horus City de pe strada Tudor Vlladimirescu din capitală, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi […] Articolul Accident pe un șantier de construcții din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:40
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid” # SafeNews
Încă un aeroport danez a trebuit să fie închis în noaptea de joi spre vineri în urma unei a doua alerte cu drone în decurs de două nopţi, Copenhaga afirmând că este vizată de la începutul săptămânii de un „atac hibrid” de origine necunoscută. Spaţiul aerian deasupra aeroportului din Aalborg, în nordul Danemarcei, a trebuit […] Articolul Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis. Copenhaga invocă un „atac hibrid” apare prima dată în SafeNews.
09:30
VIDEO // Îndemnul la vot al lui Marian Lupu la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # SafeNews
Stimați moldoveni, Duminică, 28 septembrie, suntem așteptați la urne ca să decidem încotro va merge Republica Moldova în următorii patru ani. Nu vom alege doar componența noului Parlament, ci va fi o alegere pentru țară, pentru familiile noastre și pentru viitorul copiilor noștri. Știu că mulți dintre voi sunteți dezamăgiți, obosiți de promisiuni și de […] Articolul VIDEO // Îndemnul la vot al lui Marian Lupu la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:20
Milionar rus găsit mort în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. Soțul Mrs. World 2014 fugise din sala de judecată unde era acuzat de fraudă de milioane de dolari # SafeNews
Milionarul rus Boris Avakian, 43 de ani, a fost găsit mort, pe 23 septembrie, în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. El fugise din sala de judecată unde era acuzat de fraudă de milioane de dolari, relatează portalul independent Lenta agenția RBC și Gazeta Express. Boris Avakian a fost șeful celei mai mari case de […] Articolul Milionar rus găsit mort în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. Soțul Mrs. World 2014 fugise din sala de judecată unde era acuzat de fraudă de milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
09:10
Provocare majoră: navă nord-coreeană, respinsă cu focuri de avertisment. Ce interdicție importantă a încălcat # SafeNews
O navă nord-coreeană, care a intrat în apele Coreii de Sud, a provocat indignare, fiind respinsă cu semnale sonore și focuri de avertisment. În urma acestor măsuri, în final, vasul s-a retras, a anunţat vineri Seulul, notează Reuters. Nava comercială nord-coreeană a traversat „Linia Limitei de Nord” (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între […] Articolul Provocare majoră: navă nord-coreeană, respinsă cu focuri de avertisment. Ce interdicție importantă a încălcat apare prima dată în SafeNews.
08:50
Ultima zi de campanie electorală are loc astăzi, 26 septembrie, pentru candidații înscriși în cursa parlamentară. În competiție s-au înregistrat 15 partide politice, trei blocuri electorale și patru candidați independenți. Începând de mâine, 27 septembrie, va fi instituită „ziua tăcerii”, perioadă în care orice formă de promovare politică este interzisă. Pe durata zilei de sâmbătă, […] Articolul Campania electorală se încheie astăzi. De mâine intră în vigoare „ziua tăcerii” apare prima dată în SafeNews.
