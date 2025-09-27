Horoscop 27 septembrie 2025: Energia Scorpionului invită la transformare, iar semnele fixe vor resimți cel mai intens tensiunile.
Regional Moldova, 27 septembrie 2025 07:10
O zi intensă, cu aspecte astrale care aduc claritate, dar și provocări emoționale. Luna tranzitează spre finalul Scorpionului,… Articolul Horoscop 27 septembrie 2025: Energia Scorpionului invită la transformare, iar semnele fixe vor resimți cel mai intens tensiunile. apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 30 minute
07:10
Horoscop 27 septembrie 2025: Energia Scorpionului invită la transformare, iar semnele fixe vor resimți cel mai intens tensiunile. # Regional Moldova
O zi intensă, cu aspecte astrale care aduc claritate, dar și provocări emoționale. Luna tranzitează spre finalul Scorpionului,… Articolul Horoscop 27 septembrie 2025: Energia Scorpionului invită la transformare, iar semnele fixe vor resimți cel mai intens tensiunile. apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 24 ore
13:10
Maratonul suferinței și al speranței: tânărul ieșean care a alergat cât până în Grecia și înapoi # Regional Moldova
La doar 26 de ani, Adrian Șovea, un tânăr din Iași, a desenat pe harta țării o cruce… Articolul Maratonul suferinței și al speranței: tânărul ieșean care a alergat cât până în Grecia și înapoi apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Autoritățile israeliene au anunțat arestarea lui Yaakov Perl, un bărbat de 49 de ani cu dublă cetățenie americano-israeliană,… Articolul Cetățean americano-israelian, arestat pentru spionaj în favoarea Iranului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:00
(video) Sesizare la Curtea Constituțională. Vlad Batrîncea: Modificările la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală, sunt abuzive # Regional Moldova
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat… Articolul (video) Sesizare la Curtea Constituțională. Vlad Batrîncea: Modificările la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală, sunt abuzive apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:20
(video) Dmitri Torner, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” # Regional Moldova
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a lansat un apel către alegători în… Articolul (video) Dmitri Torner, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Votaţi Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Merz vrea să finanțeze Ucraina cu banii Rusiei: un împrumut mascat care ar echivala cu o confiscare istorică # Regional Moldova
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat joi o propunere ambițioasă și controversată: Ucraina să primească un împrumut de… Articolul Merz vrea să finanțeze Ucraina cu banii Rusiei: un împrumut mascat care ar echivala cu o confiscare istorică apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:20
Petr Vlah – către alegători: Făcând o campanie electorală curată, promovând soluţii pentru problemele cu care se confruntă ţara, noi ne-am demonstrat respectul faţă de alegător # Regional Moldova
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel către alegători, în… Articolul Petr Vlah – către alegători: Făcând o campanie electorală curată, promovând soluţii pentru problemele cu care se confruntă ţara, noi ne-am demonstrat respectul faţă de alegător apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Carduri bancare rusești și forumuri pedagogice: cum au ajuns mai mulți profesori din Găgăuzia în atenția Ministerului Educației # Regional Moldova
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat se află… Articolul Carduri bancare rusești și forumuri pedagogice: cum au ajuns mai mulți profesori din Găgăuzia în atenția Ministerului Educației apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a lansat joi un avertisment dur în legătură cu poziția recent exprimată de președintele… Articolul Tusk avertizează asupra „iluziei” create de Trump privind Ucraina apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Paradoxal – Candidați anti-românești și anti-europeni, dar cu venituri din România # Regional Moldova
Cel puțin cinci candidați înscriși la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea partidelor care promovează retorici… Articolul Paradoxal – Candidați anti-românești și anti-europeni, dar cu venituri din România apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:10
O mișcare cu ecou în structurile de securitate ale Statelor Unite: Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a… Articolul Sute de comandanți militari americani, convocați la o reuniune de urgență apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:00
Moldova, invitată să adere la Convenția europeană privind simplificarea formalităților în comerț # Regional Moldova
Consiliul Uniunii Europene a anunțat astăzi că Republica Moldova a primit invitația oficială de a adera la Convenția… Articolul Moldova, invitată să adere la Convenția europeană privind simplificarea formalităților în comerț apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ieri
07:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis joi un comunicat ferm, prin care denunță apariția pe rețelele sociale a… Articolul Atac hibrid la adresa României și Moldovei: MAE demontează un fals apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:00
Horoscop 26 septembrie 2025: Încearcă să rămâi echilibrat și să nu te lași copleșit de presiuni externe # Regional Moldova
Astăzi, energiile astrale aduc o combinație de claritate interioară și provocări practice. Unele zodii vor trebui să facă… Articolul Horoscop 26 septembrie 2025: Încearcă să rămâi echilibrat și să nu te lași copleșit de presiuni externe apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
25 septembrie 2025
12:10
Ursula von der Leyen lansează ideea unei „vârste digitale de majorat” pentru accesul la rețelele sociale # Regional Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a readus în prim-plan o dezbatere sensibilă: stabilirea unei vârste minime… Articolul Ursula von der Leyen lansează ideea unei „vârste digitale de majorat” pentru accesul la rețelele sociale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
(video) Plahotniuc a fost întâmpinat de activiștii PAS și nu a fost lăsat să vorbească cu presa # Regional Moldova
Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova în această dimineață, cu o cursă din Grecia. După ce a… Articolul (video) Plahotniuc a fost întâmpinat de activiștii PAS și nu a fost lăsat să vorbească cu presa apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Sondaj: După 28 septembrie 2025, noua guvernare de la Chișinău ar putea fi asigurată de două partide proeuropene # Regional Moldova
Conform unui sondaj de opinie realizat de Center for Political Advertising and Analytics, două formațiuni pro-europene – Partidul Acțiune… Articolul Sondaj: După 28 septembrie 2025, noua guvernare de la Chișinău ar putea fi asigurată de două partide proeuropene apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Premieră în Republica Moldova: Guvernul lansează primul „Fond de Fonduri” pentru IMM-uri și investiții private # Regional Moldova
Republica Moldova marchează o etapă importantă în dezvoltarea mediului de afaceri: pentru prima dată a fost creat un… Articolul Premieră în Republica Moldova: Guvernul lansează primul „Fond de Fonduri” pentru IMM-uri și investiții private apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:00
Bulgaria face un pas decisiv în direcția reducerii dependenței energetice de Rusia. Premierul Rosen Jelyazkov a anunțat marți,… Articolul Bulgaria pune capăt tranzitului gazului rusesc către Serbia și Ungaria apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:00
Victimă a unei farse sau martor al adevărului? Dragalin vorbește despre culisele demisiei, însă autenticitatea conversației rămâne incertă # Regional Moldova
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a ajuns în vizorul cunoscuților farsori ruși Vovan și Lexus, celebri… Articolul Victimă a unei farse sau martor al adevărului? Dragalin vorbește despre culisele demisiei, însă autenticitatea conversației rămâne incertă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:30
Guvernul României urmează să ratifice joi Acordul semnat la 18 octombrie 2024, la București, între România și Ucraina… Articolul România și Ucraina își unesc forțele în gestionarea situațiilor de urgență apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:50
Lavrov și Rubio, față în față la ONU: apel american pentru încetarea războiului din Ucraina # Regional Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în… Articolul Lavrov și Rubio, față în față la ONU: apel american pentru încetarea războiului din Ucraina apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Vezi cât costă biletele pentru meciul demonstrativ al lui Ronaldinho la Iași și ce vedete vin # Regional Moldova
La Iași se pregătește un eveniment sportiv de amploare care promite să transforme stadionul „Emil Alexandrescu” într-o adevărată… Articolul Vezi cât costă biletele pentru meciul demonstrativ al lui Ronaldinho la Iași și ce vedete vin apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Toamna aduce răcoare: temperaturile scad brusc, iar Chișinăul se pregătește de sezonul de încălzire # Regional Moldova
Toamna își intră în drepturi, iar vremea se schimbă simțitor începând de mâine. Meteorologii anunță o răcire bruscă… Articolul Toamna aduce răcoare: temperaturile scad brusc, iar Chișinăul se pregătește de sezonul de încălzire apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:00
Horoscop 25 septembrie 2025 – o zi a deciziilor sincere și a curajului de a lăsa trecutul în urmă # Regional Moldova
O zi plină de provocări și clarificări karmice. Influența astrală aduce momente de sinceritate, revelații bruște și dorința… Articolul Horoscop 25 septembrie 2025 – o zi a deciziilor sincere și a curajului de a lăsa trecutul în urmă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
06:40
Mâine, 25 septembrie, mai multe sectoare ale municipiului Chișinău, dar și numeroase localități din țară, vor rămâne temporar… Articolul Fără lumină mâine în capitală și în mai multe localități din țară apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
24 septembrie 2025
19:00
Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Au discutat situația politică din țară, dar și au exclus un grup de membri # Regional Moldova
Partidul Politic Inima Moldovei a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic. În comunicatul de presă al formațiunii se… Articolul Partidul „Inima Moldovei” a desfășurat ședința CNP: Au discutat situația politică din țară, dar și au exclus un grup de membri apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:30
(video) Lilia Pogolșa, vicepreședinta Partidului „Respect Moldova”: „Educația trebuie să fie o prioritate, nu o povară” # Regional Moldova
Educația trebuie să redevină o prioritate și să nu mai fie tratată ca o povară. Opinia a fost… Articolul (video) Lilia Pogolșa, vicepreședinta Partidului „Respect Moldova”: „Educația trebuie să fie o prioritate, nu o povară” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
15:30
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l… Articolul PDMM acuză guvernarea că folosește instanțele pentru a-i bloca activitatea apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:00
Un grup de locuitori din Amsterdam a deschis o acțiune în instanță împotriva consiliului local, acuzând autoritățile că… Articolul Locuitorii din Amsterdam dau în judecată consiliul local – vezi ce revendică apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Conform Cărții Recordurilor Guinness, cel mai vechi tort cunoscut din lume datează de aproximativ 4200 de ani. Descoperirea… Articolul Cel mai vechi tort din lume: vezi rețeta de acum 4200 de ani apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Bulgarii, umiliți la raft: plătesc cu 66% mai mult decât olandezii pentru aceleași produse de bază # Regional Moldova
O comparație recentă a prețurilor dintre Bulgaria și Olanda a stârnit indignare în rândul consumatorilor din sud-estul Europei.… Articolul Bulgarii, umiliți la raft: plătesc cu 66% mai mult decât olandezii pentru aceleași produse de bază apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Ultima Oră: Plahotniuc rupe tăcerea înainte de alegeri: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS # Regional Moldova
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau… Articolul Ultima Oră: Plahotniuc rupe tăcerea înainte de alegeri: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Avocatul Lucian Rogac a confirmat marți că procesul de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va avea… Articolul Zi decisivă pentru extrădarea lui Plahotniuc apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Apa la preț corect: Guvernul plafonează tariful pentru sticlele de 500 ml în aeroporturi și gări # Regional Moldova
Apa potabilă îmbuteliată, vândută în sticle de 500 ml în spațiile unde opțiunile de cumpărare sunt limitate –… Articolul Apa la preț corect: Guvernul plafonează tariful pentru sticlele de 500 ml în aeroporturi și gări apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Donald Trump la ONU: „Energia verde e o înșelătorie, ca și schimbările climatice” # Regional Moldova
Președintele american Donald Trump a provocat rumoare la Adunarea Generală a ONU, acuzând tranziția energetică și politicile climatice… Articolul Donald Trump la ONU: „Energia verde e o înșelătorie, ca și schimbările climatice” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:10
Legături periculoase între Călin Georgescu și mercenarii lui Horațiu Potra. Procurorul general confirmă conexiuni cu Moscova # Regional Moldova
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a prezentat marți seară detalii explozive despre ancheta în care este implicat… Articolul Legături periculoase între Călin Georgescu și mercenarii lui Horațiu Potra. Procurorul general confirmă conexiuni cu Moscova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Trump își schimbă poziția privind Ucraina: „Un tigru de hârtie” la Moscova și un „moment de cotitură” pentru Kiev # Regional Moldova
Fostul președinte american Donald Trump a surprins opinia publică și cancelariile internaționale printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa,… Articolul Trump își schimbă poziția privind Ucraina: „Un tigru de hârtie” la Moscova și un „moment de cotitură” pentru Kiev apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:20
A ales culoarul verde, dar a ascuns dolarii: captură enormă pe Aeroportul Internațional Chișinău # Regional Moldova
O tentativă de trecere ilegală a unei sume considerabile de bani peste frontieră a fost dejucată de funcționarii… Articolul A ales culoarul verde, dar a ascuns dolarii: captură enormă pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Horoscop 24 septembrie 2025: nu te grăbi în decizii importante și acordă timp emoțiilor tale # Regional Moldova
O zi marcată de tensiuni subtile, dar și de oportunități neașteptate. Astrele pun accent pe răbdare, echilibru și… Articolul Horoscop 24 septembrie 2025: nu te grăbi în decizii importante și acordă timp emoțiilor tale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
23 septembrie 2025
15:00
Somnul de calitate nu este doar o plăcere, ci o necesitate vitală pentru buna funcționare a organismului. Totuși,… Articolul Spune adio insomniei: cum te ajută Feng Shui să ai un somn mai bun apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:10
Tinerii ingineri Eshel Wasim și Dharsan Srinivasan, absolvenți ai Birla Institute of Technology and Science, au conceput un… Articolul REBIRTH, între visul salvării și realitatea constrângerilor aviatice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Ordonanță istorică în Japonia: un oraș limitează timpul utilizării smartphone-urilor # Regional Moldova
Conducerea orașului Toyoake, situat în prefectura Aichi din centrul Japoniei, a adoptat luni o ordonanță inedită, prin care… Articolul Ordonanță istorică în Japonia: un oraș limitează timpul utilizării smartphone-urilor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
Blocul Unirea Națiunii (BUN) a anunțat ieri că se retrage din competiția pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie… Articolul BUN face front comun cu PAS: „Niciun vot pentru caracatița putinistă” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:50
(video) Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru # Regional Moldova
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată… Articolul (video) Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe aceleași greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:00
Invazie tăcută în Marea Neagră: delicatese de 100 de dolari amenință ecosistemul local # Regional Moldova
Schimbările climatice modifică profund ecosistemele Dunării și ale Mării Negre. Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din… Articolul Invazie tăcută în Marea Neagră: delicatese de 100 de dolari amenință ecosistemul local apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Turismul elen traversează o perioadă de vârf istoric, confirmându-și rolul de motor central al economiei Greciei. Datele oficiale… Articolul Grecia, lider european la turism: venituri record și deficit extern redus apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Premier Energy avertizează: culesul nucilor de lângă liniile electrice – pericol mortal # Regional Moldova
Culesul nucilor din pomii aflați în apropierea liniilor electrice aeriene poate părea o activitate banală, dar reprezintă un… Articolul Premier Energy avertizează: culesul nucilor de lângă liniile electrice – pericol mortal apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:00
Pietrele albastre de la Stonehenge: Misterul transportului dezlegat după un secol # Regional Moldova
Noi descoperiri arheologice readuc în prim-plan originea pietrelor albastre de la celebrul monument Stonehenge și confirmă ipoteza unui… Articolul Pietrele albastre de la Stonehenge: Misterul transportului dezlegat după un secol apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Investiții grele în resurse: Coal Energy vrea să transforme România într-un hub al cărbunelui și metalelor rare # Regional Moldova
Coal Energy, odinioară al patrulea cel mai mare producător privat de cărbune din Ucraina, a fost forțată să… Articolul Investiții grele în resurse: Coal Energy vrea să transforme România într-un hub al cărbunelui și metalelor rare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.