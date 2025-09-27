Horoscop 27 septembrie – FECIOARĂ – o întâlnire care poate lăsa niște ecouri plăcute
HotNews, 27 septembrie 2025 07:00
Horoscop 27 septembrie – o zi cu surprize. O să fim expeditivi cu treburile de orice fel ca să ne rămână timp și pentru noi, să ne luăm un respiro, să dăm randament, ca lumea, la treaba de luni încolo. BALANȚĂ O să vă lăsați antrenați de prieteni și s-o porniți într-o escapadă turistică, într-o […]
Acum o oră
07:00
Acum 12 ore
21:50
După ce partidul Moldova Mare a fost exclus din alegeri, Victoria Furtună a declarat ca legea nu oferă așa drept CEC-ului # HotNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a exclus partidul Moldova Mare din alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă, după mai multe ore de dezbateri. În favoarea deciziei au votat șase membri ai CEC, iar trei s-au abținut. Hotărârea a fost luată în baza unei sesizări a Partidului Social Democrat […]
Acum 24 ore
17:30
Boris Volosatîi: „Diaspora este perfuzia care ține pe picioare acest stat. Opriți umilința oamenilor plecați la muncă peste hotare!” # HotNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a criticat dur prevederile legislative care obligă cetățenii reveniți din diasporă să demonstreze „proveniența banilor" până la ultimul euro, calificând această practică drept o umilință la adresa celor care au susținut țara în cele mai grele momente. „Diaspora care, de fapt, este perfuzia care ține pe picioare acest […]
14:40
AUR din Republica Moldova „dă de pământ” cu încercarea AUR din România de a crea confuzie în rândul electoratului unionist # HotNews
AUR din Republica Moldova a reacționat dur la declarațiile făcute de liderii AUR din România, care au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală" pentru alegerile parlamentare de la Chișinău. Formațiunea condusă de Boris Volosatîi afirmă că AUR România nici măcar nu a fost înregistrat în competiția electorală și denunță această manevră drept o încercare de […]
12:30
BREAKING NEWS: Renato Usatîi susține că există “peste 40 de înregistrări” care probează implicarea deputatului PAS, Boris Marcoci, în acte de corupție la vamă # HotNews
Renato Usatîi a recunoscut în cadrul dezbaterilor electorale că deține „peste 40 de înregistrări cu deputatului PAS Boris Marcoci, în care se colectează bani de la vamă și se organizează întreaga schemă cu drumurile". Potrivit informațiilor furnizate de Usatîi, aceste înregistrări au fost ascultate la „ședința PAS", dar nu au urmat nicio acțiune de natură […]
12:10
NEWS ALERT: Olesea Stamate: Observatorii electorali din partea PAS au indicații clare – orice buletin de vot pe care stă ștampila VOTAT în dreptul numelui ei, să fie trecut la buletine nevalabile. # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, dezvăluie că în timpul campaniei electorale s-a întâlnit cu mai multe persoane care au fost, fie membri, fie președinți ai secțiilor de vot în campania prezidențială și care i-au spus că de ei s-au apropiat în timpul alegerilor persoane care le-au propus 100.000 de […]
11:40
VIDEO: Vlad Batrîncea, cu sesizare la Curtea Constituțională: PAS sub așa-zisa formulă de „limitare a partidului politic” exclude concurenții incomozi # HotNews
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral Patriotic, a anunțat că a adresat Curții Constituționale o sesizare pentru a contesta o sintagmă abuzivă din art. 21 alin. (8) al Legii partidelor politice, care prevede posibilitatea limitării activității partidelor în campania electorală. „Până la 14 iunie 2025 era […]
11:10
VIDEO: Liderul AUR, Boris Volosatîi, face apel la unioniști după retragerea BUN în favoarea PAS: „Unionismul nu se negociază și nu se abandonează pentru aranjamente politice” # HotNews
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat un apel către unioniștii din țară și din diaspora, în contextul deciziei Blocului Unirea Națiunii (BUN) de a se retrage din cursa electorală în favoarea partidului de guvernare, PAS. „Frați unioniști, știu că sunteți supărați. Știu că sunteți dezamăgiți. Ați crezut că, intrând împreună în această […]
11:00
Horoscop 26 septembrie – SCORPION – inițiativele vă reușesc, poate începeți un nou proiect # HotNews
Horoscop 26 septembrie – o zi liniștită. O să avem timp și pentru sufletul nostru, să ne bucurăm de ce avem, că suntem sănătoși, și câte și mai câte. BALANȚĂ E o perioadă încărcată și-aveți și treburi de serviciu, și afaceri particulare, lucrați, practic, pe mai multe fronturi și chiar o faceți cu succes. Poate-ați […]
11:00
„Dosarul Plahotniuc este un test pentru justiția noastră, nu pentru politicieni”, spune Alexandru Bot, avocat și expert WatchDog # HotNews
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc reprezintă un test de maturitate pentru sistemul de justiție din Republica Moldova. Expertul în justiție Alexandru Bot (WatchDog) a declarat pentru Moldova 1 că acest caz va demonstra dacă reforma judiciară și procesul de vetting au dat rezultate, iar deciziile instanțelor trebuie să rămână strict juridice, nu politice, scrie telegraph.md „Urmează […]
Ieri
15:00
Sergiu Butuc, liderul INIMA MOLDOVEI: PAS va rămâne în istorie ca o bandă care timp de 4 ani a ținut Moldova în frică # HotNews
Sergiu Butuc, liderul INIMA MOLDOVEI – Cantemir, la Marșul Blocului Patriotic pentru alegeri corecte: PAS va rămâne în istorie ca o bandă care timp de 4 ani a ținut Moldova în frică. Interdicții, amenzi, arestări, percheziții, povești false – asta e tot ce au reușit galbenii. Ei încearcă să convingă oamenii că fără ei Moldova […]
14:10
„PAS încearcă să-și elimine oponenții!”, declară manifestații și susținătorii lui Plahotniuc la Aeroportul din Chișinău # HotNews
Grupuri de susținători ai lui Vlad Plahotniuc au venit, azi-dimineață, la Aeroportul din Chișinău, acolo unde a aterizat avionul cu care fostul lider al PDM a fost adus de la Atena. În cadrul unui miting pașnic, participanții au condamnat presiunile la care este supus Plahotniuc și au calificat dosarul în care este vizat acesta drept […]
12:00
VIDEO: La revenirea acasă, macații i-au interzis lui Vlad Plahotniuc să discute cu jurnaliștii # HotNews
Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova în această dimineață, cu o cursă din Grecia. După ce a trecut procedurile de frontieră, el a fost preluat de forțele de ordine și condus rapid spre un microbuz al Poliției, fără a i se permite să discute cu jurnaliștii care l-au așteptat la aeroport, scrie telegraph.md La […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Horoscop 25 septembrie – SĂGETĂTOR – vin de undeva niște bani și o să vă puteți plăti taxe # HotNews
Horoscop 25 septembrie – o zi destul de bună. O să avem mai mult spor în formulă de echipă și dăm greutățile jos de pe umeri. Ne mai și relaxăm. BALANȚĂ O să faceți niște demersuri ca să vă luați banii și să puteți acoperi niște cheltuieli care s-au cam adunat și o să vă […]
24 septembrie 2025
15:10
Partidul Democrat Modern (PDMM) declară că PAS folosește Ministerul Justiției pentru a reduce la tăcere formațiunea noastră # HotNews
„Partidul de la guvernare recurge la noi presiuni în raport cu Partidul Democrat Modern pe care vor să-l reducă la tăcere. Este reacția PDMM la cererea Ministerului Justiției transmisă Curții de Apel Centru prin care solicită instanței limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de un an", acuză PDMM printr-un comunicat. Formațiunea califică acțiunea drept „o […]
14:20
BREAKING NEWS VIDEO: La sediul partidului ”Moldova Mare” a fost descoperit echipament de spionaj # HotNews
Partidul „Moldova Mare" susține că în sediul său central a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns, pe care îl consideră dovada unor practici ilegale din partea autorităților. Lidera formațiunii, Victoria Furtuna, susține că incidentul arată cum "guvernarea recurge la supraveghere și intimidare în loc să respecte standardele democratice". Potrivit acesteia, adevăratele probleme ale țării […]
14:10
Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron, în centrul unei anchete privind SMS-urile legate de acordul UE-Mercosur # HotNews
Mediatoarea europeană, Teresa Anjinho, a deschis o anchetă asupra SMS-urilor schimbate între Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron referitoare la acordul comercial UE-Mercosur, după ce o cerere de acces la aceste mesaje, formulată de o jurnalistă, a fost ignorată timp de 15 luni și ulterior respinsă, scrie Euractiv Mediatoarea europeană anchetează SMS-urile schimbate între […]
12:10
Olesea Stamate: Cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, amintește foștilor colegi din PAS: cu Șor și toată rețeaua lui se putea și trebuia de luptat mult mai hotărât și fără a ține cont de anumite potențiale calcule electorale. Ceea ce se face astăzi, trebuia să se facă în primele zile ale guvernării […]
11:50
ULTIMA ORĂ | Vlad Plahotniuc: Niciun vot direct sau indirect pentru PAS. Votați doar partidele și blocurile cu șanse de a trece în viitorul Parlament # HotNews
Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui […]
10:30
Olesea Stamate anunță un alt angajament legislativ și anume, inițierea revizuirii plafonări achizițiilor în numerar. Fiecare lege trebuie să țină cont de contextul național. Republica Moldova are cetățeni care muncesc de ani buni peste hotare și acum nu pot procura un imobil acasă, din cauza solicitărilor excesive ale băncilor, constată Olesea Stamate, candidat independent pentru […]
10:20
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, propune eliminarea finanțării partidelor din bugetul de stat # HotNews
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat că formațiunea sa va susține, în viitorul Parlament, eliminarea finanțării partidelor politice din bugetul de stat. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii „Gonța Media", moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța. „Chiar recent am aflat că pentru partidele care sunt la guvernare, numai pentru anul 2025, s-au cheltuit […]
08:40
Donald Trump a declarat, marţi, că ţările NATO ar trebui să doboare aparatele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni. „Credeţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor […]
08:10
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, declară că fiecare țară care a reușit să se dezvolte economic, sa atragă investiții dar și să rețină cetățenii săi de la imigrare, a pus educația în capul mesei. Ce trebuie să schimbăm în educație?, se întreabă Olesea Stamate. Curricula mai simplă (fără informații exagerat de multe și […]
07:30
Curtea de Apel Centru suspendă examinarea cererii Ministerului Justiției de a limita activitatea Partidul politic „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah. Aceasta după ce, reprezentații formațiunii au solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice, iar magistrații au dat curs acestui demers. Potrivit deciziei instanței de apel, până când Curtea Constituțională se va pronunța, […]
07:00
Horoscop 24 septembrie – o zi acidulată. Apar preocupări la tot pasul, dar și noi o să avem soluțiile la purtător. BALANȚĂ Vi se fac niște oferte de lucru, dar o să vă consultați întâi cu niște persoane competente ca să știți dacă e potrivită vouă munca respectivă și, după, dați răspunsul. O să puteți […]
23 septembrie 2025
13:40
Partidul „Moldova Mare” are soluții pentru creșterea producției locale prin scutiri de taxe # HotNews
Partidul „Moldova Mare" anunță că va sprijini economia națională prin măsuri de modernizare a industriei și creștere a ponderii produselor autohtone pe piață. Scutirea de taxe vamale și TVA pentru importul de echipamente tehnologice este una dintre inițiativele economice prezentate de candidatul Mihail Boico, antreprenor și doctor în științe fizico-matematice. Potrivit acestuia, aceste facilități vor […]
10:20
VIDEO: Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Primul pas pe care-l vom face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului 2021 # HotNews
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice. Dmitri Torner, liderul formațiunii, a menţionat că primul pas pe care partidul îl va face pentru optimizarea cheltuielilor publice va fi aducerea bugetelor tuturor ministerelor, agenţiilor şi birourilor la nivelul anului […]
07:10
Horoscop 23 septembrie – trecem în revistă ce ne dorim și proiectăm frumos pe un ecran și considerăm că s-a și întâmplat ca să prindă viață visul. BALANȚĂ Sunteți într-o expectativă și o să urgentanți niște demersuri ca să vă lansați în proiecte noi că ați observat că lucrurile se urnesc greu. O operație – […]
22 septembrie 2025
17:30
VIDEO Olesea Stamate: Noi vrem oameni adecvați în fruntea țării, care nu ne rup în bucăți pentru putere # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, constată că astăzi, tot ce au partidele să vă spună, este un singur lucru – vin rușii, iar țara cade în haos! Aceasta nu este politică, ci este șantaj!, susține Olesea Stamate Da, pericolul rusesc există și nu trebuie ignorat Dar Adevărul e simplu – rușii nu intră […]
16:40
Victoriei Furtună: Regimul aflat la putere își cheamă ”prietenii” în ajutor, încercând să-i asmuțească împotriva celor incomozi # HotNews
"
16:10
Olesea Stamate: Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un instrument de vot, ci trebuie să-i facem partenerii de dezvoltare pentru Republicii Moldova! # HotNews
Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un vot la alegeri. Ei au experiența directă, din țările în care locuiesc, referitoare la ce merge bine acolo, și ce ar merita să fie implementat la noi, spune Olesea Stamate , candidat independent pentru alegerile parlamentare. Olesea Stamate declară că Biroul Relații cu […] The post Olesea Stamate: Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un instrument de vot, ci trebuie să-i facem partenerii de dezvoltare pentru Republicii Moldova! first appeared on HotNews.md.
12:40
Unii angajați ai Spitalului Raional Nisporeni ar fi impuși să lucreze una din patru ture fără a fi plătiți, afirmă candidata independentă la parlamentare Olesea Stamate. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, politiciana a povestit că dezvăluirea i-a făcut-o una dintre femeile care lucrează asistentă medicală în cadrul instituției, transmite Realitatea. Din spusele Olesei […] The post Ministerul Sănătății s-a autosesizat pe marginea declarațiilor Olesei Stamate first appeared on HotNews.md.
12:30
Renato Usatîi: Partidul Nostru propune ca minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești # HotNews
Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! Acesta este un alt obiectiv al Partidului Nostru!, declară Renato Usatîi. De ce predomină astăzi produsele de import pe rafturile magazinelor? Pentru că guvernarea apără […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru propune ca minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești first appeared on HotNews.md.
11:40
O persoană a fost reținută de ofițerii CNA, după ce în această dimineață, 22 septembrie, au fost efectuate percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul țării. Reținerea are legătură cu un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Investigațiile vizează un grup organizat, […] The post BREAKING NEWS! După perchezițiile de dimineață, o persoană a fost reținută first appeared on HotNews.md.
09:20
Olesea Stamate vrea mai mult control pentru a preveni vânzarea de alcool și tutun minorilor # HotNews
Candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, denunță lipsa de aplicare a sancțiunilor împotriva celor care vând tutun și alcool minorilor și promite că va face din acest subiect o prioritate în viitoarea sa activitate parlamentară. Într-un mesaj video, Olesea Stamate afirmă că legislația actuală prevede pedepse clare pentru astfel de încălcări, însă ele sunt […] The post Olesea Stamate vrea mai mult control pentru a preveni vânzarea de alcool și tutun minorilor first appeared on HotNews.md.
09:10
Horoscop 22 septembrie – o să ne bucurăm de prezența unor oameni dragi, de vorbele bune pe care ni le adresează și o să ne încărcăm sufletește cu tot ce trebuie ca să putem merge mai departe cu încredere în noi înșine. BALANȚĂ Poate va trebui să luați o decizie și o să vă analizați […] The post Horoscop 22 septembrie – RAC – o să rezolvați aspecte financiare și o să recuperați bani first appeared on HotNews.md.
09:10
Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare, acuză guvernarea de „trădare de Patrie” și cere tragerea la răspundere a conducerii PAS # HotNews
Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare și fost procuror anticorupție, a venit cu acuzații grave la adresa conducerii Republicii Moldova și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ea a declarat că deține probe privind „crime grave și deosebit de grave, trădare de Patrie, corupție și abuz de putere” comise de actualii guvernanți, transmite Omniapres.md. „Astăzi […] The post Victoria Furtună, liderul Partidului Moldova Mare, acuză guvernarea de „trădare de Patrie” și cere tragerea la răspundere a conducerii PAS first appeared on HotNews.md.
07:50
BREAKING NEWS VIDEO: Peste 250 de percheziții în aceastǎ dimineațǎ In mai multe localitǎți din țarǎ # HotNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în aceastǎ dimineațǎ, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce […] The post BREAKING NEWS VIDEO: Peste 250 de percheziții în aceastǎ dimineațǎ In mai multe localitǎți din țarǎ first appeared on HotNews.md.
21 septembrie 2025
21:40
Vasile Costiuc anunță că mâine va fi reținut iar Partidul Democrația Acasă ar urma să fie scos din alegerile parlamentare până joi. The post BREAKING NEWS! VIDEO Vasile Costiuc anunță că mâine va fi reținut first appeared on HotNews.md.
07:20
Horoscop 21 septembrie – CAPRICORN – poate vă întâlniți cu un angajator care așteaptă răspuns de la voi # HotNews
Horoscop 21 septembrie – decizii astăzi! O să fim tentați să gândim cu capul, dar e bine să punem și sufletul acolo ca să luăm decizia potrivită. Să fim echilibrați, așa ar trebui. FECIOARĂ Se poate să faceți o tratatie în cinstea voastră – poate pentru ziua de naștere, logodnă, căsătorie, un examen sau un […] The post Horoscop 21 septembrie – CAPRICORN – poate vă întâlniți cu un angajator care așteaptă răspuns de la voi first appeared on HotNews.md.
20 septembrie 2025
11:30
La Odesa a fost destructurată o grupare de traficanți de droguri care și-au organizat o afacere cu substanțe psihotrope. Drogurile erau produse într-un laborator și expediate atât în Ucraina, cât și în străinătate. Una dintre suspecte s-a dovedit a fi minoră, transmite focus.ua. În grupare erau cinci tineri — trei bărbați și două fete, inclusiv […] The post Un cartel de droguri din Odesa transporta substanțe psihotrope în Moldova first appeared on HotNews.md.
08:20
Ministerul Sănătății oferă detalii după ce un copil de 13 ani a decedat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru # HotNews
Un copil de 13 ani a murit la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Acesta a fost transferat de la Spitalul raional Căușeni, unde a fost tratat de bronhopneumonie cu sindrom toxico-infecțios. La Chișinău a fost a fost diagnosticat cu retenție urinară de etiologie toxică medicamentoasă. Cu precizări în acest sens vine Ministerul Sănătății […] The post Ministerul Sănătății oferă detalii după ce un copil de 13 ani a decedat la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 20 septembrie – o să ne bucurăm de niște oportunități care ne pot readuce o relație pe care o credeam pierdută și să o luăm de la capăt, mult mai asumați. FECIOARĂ O să vă bucurați de o invitație într-o stațiune de agrement, poate pentru ziua cuiva de naștere sau de o căsătorie, și […] The post Horoscop 20 septembrie – BALANȚĂ – Inițiativele voastre vor fi bine primite de anturaj first appeared on HotNews.md.
19 septembrie 2025
18:00
Irina Vlah: Se mai îndoiește cineva că ceea ce se întâmplă Partidului Republican „Inima Moldovei” este comandă politică?! # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „abuzurile continuă”. Juriștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au solicitat Curții de Apel Centru să le pună la dispoziție cererea Ministerului Justiției, prin care se solicită limitarea activității formațiunii noastre, dar li s-a spus că vor putea obține documentul abia luni. „Între timp, din informația de […] The post Irina Vlah: Se mai îndoiește cineva că ceea ce se întâmplă Partidului Republican „Inima Moldovei” este comandă politică?! first appeared on HotNews.md.
17:40
VIDEO Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea # HotNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, îl acuză pe Igor Dodon că, prin acțiunile și declarațiile sale, lucrează indirect în favoarea Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Dodon, prin aceste atacuri, nu face decât să o ajute pe Maia Sandu ca PAS să obțină majoritatea. El merge pe […] The post VIDEO Renato Usatîi: Igor Dodon acționează în interesul Maiei Sandu și ajută PAS să obțină majoritatea first appeared on HotNews.md.
15:10
Olesea Stamate: Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă turații tot mai mari # HotNews
Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă proporții tot mai mari, declară deputata Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit ei, nu poți combate dezinformarea printr-o altă dezinformare sau prin interdicții. Dezinformarea se combate prin educarea cetățenilor și prin enunțarea adevărului. Cetățenii știu, atunci când un politician sau un reprezentant […] The post Olesea Stamate: Dezinformarea este un fenomen care îngrijorează și capătă turații tot mai mari first appeared on HotNews.md.
10:30
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză. Incidentul vine la mai mult de o săptămână după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează Reuters. Autorităţile au precizat că […] The post Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării first appeared on HotNews.md.
09:10
Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! # HotNews
Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor de arendă a lacurilor din Moldova și un control dur în domeniu. Despre aceasta a vorbit liderul partidului Renato Usatîi, răspunzând la întrebarea adresată de un localnic în cadrul întâlnirii cu cetățenii din raionul Basarabeasca. „Da, trebuie să recunoaștem că peste 90% dintre iazurile și bazinele acvatice […] The post Renato Usatîi: Partidul Nostru va insista pe revizuirea tuturor contractelor și a legislației privind darea în arendă a obiectivelor acvatice din țară! first appeared on HotNews.md.
09:00
Olesea Stamate cere explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui # HotNews
Procurorii ar trebui să iasă cu explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui. Despre aceasta spune deputata Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, care subliniază că “nici juriștii nu mai înțeleg […] The post Olesea Stamate cere explicații publice “ce se întâmplă cu dosarul Plahotniuc” în condițiile în care anterior au cerut comasarea acestuia cu alte dosare, iar zilele trecute au cerut separarea lui first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 19 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi. O să avem disponibilitate să facem lucruri în folosul altora, care or să ne meargă și nouă la suflet. FECIOARĂ E posibil să dați curs unei invitații și să vă deplasați prin țară la o nuntă, la un botez sau […] The post Horoscop 19 septembrie – RAC – vin bani de undeva și o să aveți de cheltuială first appeared on HotNews.md.
