Podcasturi

BNM.md, 27 septembrie 2025 03:20

Podcasturi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 2 ore
03:20
VIDEO// Episodul 5 al podcastului „Sensul banilor”, cu participarea doamnei Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), și a domnului Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova BNM.md
Moderator: Vitalie Guțu, jurnalist.
03:20
Podcasturi BNM.md
Acum 12 ore
18:50
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018” (riscul de credit al contrapărţii) (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 10.10.2025) BNM.md
  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 29 septembrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018 (riscul de credit al contrapărţii)” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop includerea unor rapoarte noi  în ceea ce privește tratamentul aplicabil riscului de credit al contrapărții, în special pentru contractele bilaterale cu instrumente financiare derivate, tranzacții de răscumpărare, operațiuni de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacții cu termen lung de decontare și tranzacții de creditare în marjă. Elaborarea noilor rapoarte a fost generată de prevederile noi UE ce țin de reglementarea managementului riscului de credit al contrapărții. Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și în scopul transpunerii parțiale a anexelor I și II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/3117 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2021/451. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10 octombrie 2025 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău.   Limba Română
18:30
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 10.10.2025) BNM.md
  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.124/2025 pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.124/2025). Conform art.II din Legea nr.124/2025, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în concordanță cu legea în cauză. De asemenea, proiectul HCE este elaborat întru realizarea prevederilor Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.306/2025 (Cluster 2 Piața internă, Capitolul 4 Libera circulație a capitalului, anexa A). Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10.10.2025, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md, secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei http://www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.   Limba Română
17:30
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, Noiembrie 2024 BNM.md
17:20
Proiectul Horărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 12.08.2025) BNM.md
  ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii are drept scop  ajustarea prevederilor unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei aferente domeniului valutar la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.174/2024 pentru modificarea unor acte normative și Legea nr.124/2025 pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, precum și un șir de modificări care vizează procesul de autorizare a operațiunilor valutare de către BNM, având menirea să asigure o interpretare univocă a acestora și să eficientizeze aplicarea normelor în cauză de către rezidenți. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10.10.2025, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md, secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei http://www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.   Limba Română
17:00
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Ambasadei SUA în Republica Moldova BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 26 septembrie 2025, o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, domnul Nick Pietrowicz, și cu ofițerul economic Andrew Freeman.
Acum 24 ore
14:00
Interviu cu François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței BNM.md
Interviul a fost realizat în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, organizată la Chișinău de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
12:30
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, la aniversarea ASEM: Construim împreună viitorul european al Republicii Moldova BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat astăzi, 26 septembrie, la evenimentul organizat cu ocazia aniversării a 34 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și celebrării Zilei Economistului în Republica Moldova.
12:20
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 26 Septembrie 2025 BNM.md
10:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 19 Septembrie 2025 BNM.md
Ieri
19:20
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
16:20
Poziţii informative, August 2025 BNM.md
16:10
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, August 2025 BNM.md
16:10
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, August 2025 BNM.md
16:10
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, August 2025 BNM.md
13:20
Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:20
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:20
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
13:20
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:20
Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:20
Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:00
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 25 Septembrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 24 Septembrie 2025 BNM.md
11:20
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna august 2025 BNM.md
11:00
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna august 2025 BNM.md
23 septembrie 2025
19:30
Activitatea BNM pe piaţa valutară (operațiuni reflectate potrivit datei tranzacției), August 2025 BNM.md
19:30
Piaţa valutara fără numerar, August 2025 BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 23 Septembrie 2025 BNM.md
22 septembrie 2025
17:40
Piața valutară în numerar în luna august 2025 BNM.md
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
16:40
Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2025 BNM.md
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
16:30
Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna august 2025 BNM.md
În luna august 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 79,2% comparativ cu 79,9% în luna iulie 2025.
16:10
Transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice efectuate prin sistemul bancar naţional, ajustate sezonier, August 2025 BNM.md
16:10
Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază bruto), BNM.md
16:10
Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază netă), August 2025 BNM.md
14:50
Experți, cercetători și oficiali din 14 țări discută la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare BNM.md
Republica Moldova a intrat astăzi pe harta dialogului financiar internațional, găzduind în premieră conferința „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
14:50
FinanciarELE: Leadership-ul feminin în finanțe, pe agenda conferinței internaționale inaugurale “New Technology for Old Markets”, cu participare din 14 țări BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a subliniat, în cadrul conferinței internaționale anuale ”New Technology for Old Markets” („Tehnologii noi pentru piețe tradiționale”), desfășurată recent la Chișinău, importanța leadership-ului feminin în procesul de transformare a economiei țării.
12:10
Activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, August 2025 BNM.md
12:10
Piaţa valutară în numerar, August 2025 BNM.md
12:10
Cererea și oferta de valută pe piața valutară, August 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 22 Septembrie 2025 BNM.md
21 septembrie 2025
17:30
Franța susține Moldova: guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, prezent la Chișinău la invitația guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, și guvernatorul Băncii Franței, domnul François Villeroy de Galhau, au avut o întrevedere bilaterală la Chișinău, desfășurată în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, organizată de BNM în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
19 septembrie 2025
20:30
Experți, cercetători și oficiali din 15 țări discută la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare BNM.md
Republica Moldova a intrat astăzi pe harta dialogului financiar internațional, găzduind în premieră conferința „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.