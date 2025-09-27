Podcasturi
27 septembrie 2025
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018” (riscul de credit al contrapărţii) (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 10.10.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 29 septembrie 2025, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018 (riscul de credit al contrapărţii)” (în continuare – proiectul hotărârii), având drept scop includerea unor rapoarte noi în ceea ce privește tratamentul aplicabil riscului de credit al contrapărții, în special pentru contractele bilaterale cu instrumente financiare derivate, tranzacții de răscumpărare, operațiuni de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacții cu termen lung de decontare și tranzacții de creditare în marjă. Elaborarea noilor rapoarte a fost generată de prevederile noi UE ce țin de reglementarea managementului riscului de credit al contrapărții. Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art. 84 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727) și în scopul transpunerii parțiale a anexelor I și II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/3117 al Comisiei din 29 noiembrie 2024 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2021/451. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10 octombrie 2025 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numărul de telefon (022) 822-225 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 10.10.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.124/2025 pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.124/2025). Conform art.II din Legea nr.124/2025, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în concordanță cu legea în cauză. De asemenea, proiectul HCE este elaborat întru realizarea prevederilor Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.306/2025 (Cluster 2 Piața internă, Capitolul 4 Libera circulație a capitalului, anexa A). Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10.10.2025, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md, secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei http://www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Proiectul Horărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 12.08.2025) # BNM.md
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (aferente domeniului valutar)” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii are drept scop ajustarea prevederilor unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei aferente domeniului valutar la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.174/2024 pentru modificarea unor acte normative și Legea nr.124/2025 pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, precum și un șir de modificări care vizează procesul de autorizare a operațiunilor valutare de către BNM, având menirea să asigure o interpretare univocă a acestora și să eficientizeze aplicarea normelor în cauză de către rezidenți. Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10.10.2025, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md, secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei http://www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu reprezentanți ai Ambasadei SUA în Republica Moldova # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a avut astăzi, 26 septembrie 2025, o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, domnul Nick Pietrowicz, și cu ofițerul economic Andrew Freeman.
Interviul a fost realizat în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, organizată la Chișinău de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, la aniversarea ASEM: Construim împreună viitorul european al Republicii Moldova # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat astăzi, 26 septembrie, la evenimentul organizat cu ocazia aniversării a 34 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și celebrării Zilei Economistului în Republica Moldova.
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
În luna august 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 79,2% comparativ cu 79,9% în luna iulie 2025.
Experți, cercetători și oficiali din 14 țări discută la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare # BNM.md
Republica Moldova a intrat astăzi pe harta dialogului financiar internațional, găzduind în premieră conferința „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
FinanciarELE: Leadership-ul feminin în finanțe, pe agenda conferinței internaționale inaugurale “New Technology for Old Markets”, cu participare din 14 țări # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a subliniat, în cadrul conferinței internaționale anuale ”New Technology for Old Markets” („Tehnologii noi pentru piețe tradiționale”), desfășurată recent la Chișinău, importanța leadership-ului feminin în procesul de transformare a economiei țării.
Franța susține Moldova: guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, prezent la Chișinău la invitația guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, și guvernatorul Băncii Franței, domnul François Villeroy de Galhau, au avut o întrevedere bilaterală la Chișinău, desfășurată în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, organizată de BNM în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
