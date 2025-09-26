Operațiunea Matrioshka din Moldova. Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că încurajează pedofilia

12:30

În ultimii doi ani, Vasile Tarlev nu a avut oficial niciun venit. Cel puțin asta susține în declarațiile de avere pe 2023 și 2024 depuse la Comisia Electorală Centrală, scrie rise.md. Dar, la câteva luni de la prezidențialele din toamna lui 2024, la care a obținut puțin peste 3% din voturi, acesta și-a cumpărat o …