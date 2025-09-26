După ce partidul Moldova Mare a fost exclus din alegeri, Victoria Furtună a declarat ca legea nu oferă așa drept CEC-ului

16:10

Cetățenii noștri stabiliți peste hotare nu pot fi priviți doar ca un vot la alegeri. Ei au experiența directă, din țările în care locuiesc, referitoare la ce merge bine acolo, și ce ar merita să fie implementat la noi, spune Olesea Stamate , candidat independent pentru alegerile parlamentare. Olesea Stamate declară că Biroul Relații cu […]