CEC a anulat înregistrarea Partidului „MOLDOVA MARE” și a candidaților săi la alegerile din 28 septembrie 2025

14:30

15 agenți economici, dintre care unul afiliat unui concurent electoral, sunt sponsorii Uniunii Juriștilor din Moldova, o entitate condusă de doi avocați cu afiliere politică, care a decis, în premieră, să se implice în monitorizarea unui scrutin electoral. Organizația este condusă de fostul avocat al candidatului Igor Dodon, tot el fratele unui candidat electoral, și […] Acest articol Sponsorii unui ONG cu afiliere politică, care monitorizează alegerile parlamentare: afaceriștii care gestionează „parcarea specială”, un milionar afiliat unui candidat, o companie de construcții, una de mezeluri și un lanț de farmacii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.