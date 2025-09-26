Serviciul 112 este pregătit pentru apelurile de urgență legate de procesul electoral din 28 septembrie

09:30

Presa de la Chișinău scrie despre revenirea lui Vladimir Plahotniuc, după ce s-a ascuns șase ani de justiția din Republica Moldova. De data aceasta, fostul oligarh nu a mai intrat discret în țară sau cu avion privat, ci în contextul a șase dosare penale pe numele său, care includ acuzații grave precum: escrocherie, spălare de bani, crearea unei organizații criminale, îmbogățire ilicită și corupție. De asemenea, presa se întreabă „Cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari?”. Într-un comentariu pentru Veridica.md, jurnalista Paula Erizanu analizează influența finanțării obscure asupra scenei politice din Republica Moldova. Erizanu se întreabă ce partide ar mai supraviețui dacă am avea transparență reală în finanțarea campaniilor și dacă justiția ar funcționa eficient. Totodată, persistă întrebarea „De ce persoane sancționate internațional, investigate jurnalistic și conectate clar la bani ilegali mai au acces la alegeri?”.