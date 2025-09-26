CEC a exclus partidul Moldova Mare din alegeri. Victoria Furtună: Legea nu vă oferă așa drept

11:50

Vlad Plahotniuc a revenit în Republica Moldova în această dimineață, cu o cursă din Grecia. După ce a trecut procedurile de frontieră, el a fost preluat de forțele de ordine și condus rapid spre un microbuz al Poliției, fără a i se permite să discute cu jurnaliștii care l-au așteptat la aeroport, scrie telegraph.md.