Partidul Victoriei Furtună, exclus din cursa electorală

18:10

Ministerul de Interne al Serbiei anunță că a reținut doi bărbați, fiind acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni ai Republicii Moldova și României, lângă orașul sârb Loznica, înainte de alegerile parlamentare de duminică. Potrivit MAI din Serbia, cei „arestați sunt acuzați că au organizat un antrenament tactic de luptă pentru cetățenii moldoveni […] Articolul Serbia: Doi bărbați care ar fi instruit cetățeni ai R. Moldova pentru proteste violente – reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.