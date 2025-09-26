Partidul Victoriei Furtună, exclus din cursa electorală
Vocea Basarabiei, 26 septembrie 2025 21:30
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. O hotărâre în acest sens a fost luată astăzi de Comisia Electorală Centrală (CEC). Conform deciziei CEC, a fost anulată înregistrarea concurentului electoral Partidul „Moldova Mare" și a listei de candidați pentru alegerile parlamentare din 28
Acum o oră
21:30
Acum 2 ore
20:20
Copii din 26 de raioane ale Republicii Moldova primesc, în aceste zile, 15 000 de pachete cu rechizite prin proiectul „Cutia preșcolarului și a școlarului", finanțat pentru al treilea an consecutiv de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Astăzi, copii din Gimnaziul și Grădinița Negureni, raionul Telenești și cei de la Gimnaziul „A.I. Cuza", Gimnaziul
Acum 4 ore
19:40
Un bărbat de 54 de ani din Ceadîr-Lunga a fost reținut pentru 72 de ore în urma perchezițiilor efectuate de polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia într-un dosar pornit pentru corupere electorală. Acesta este suspectat că împreună cu alte persoane, ar fi oferit sume de bani locuitorilor din raion pentru a-i determina să voteze în
18:40
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii din Republica Moldova și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Dintre cele 21
18:30
Președintele Oficiului teritorial Ocnița al fostului Partid „Șor" a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Bărbatul a fost găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal
Acum 6 ore
18:10
Serbia: Doi bărbați care ar fi instruit cetățeni ai R. Moldova pentru proteste violente – reținuți # Vocea Basarabiei
Ministerul de Interne al Serbiei anunță că a reținut doi bărbați, fiind acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni ai Republicii Moldova și României, lângă orașul sârb Loznica, înainte de alegerile parlamentare de duminică. Potrivit MAI din Serbia, cei „arestați sunt acuzați că au organizat un antrenament tactic de luptă pentru cetățenii moldoveni
17:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat lista actualizată a secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Astfel, CEC anunță că în urma deciziei de realocare a unor secții de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului au fost modificare adresele acestora: CEC îndeamnă alegătorii să consulte din timp informațiile publicate și să se
17:10
Președintele R. Moldova, către europarlamentarii veniți să monitorizeze alegerile: Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în Republica Moldova pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul întrevederii, șefa statului a atras atenția asupra acțiunilor persistente de influență externă care amenință procesul democratic. Ea a menționat finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, rețelele menite
16:50
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în „pro-european" în cadrul Blocului „Alternativa", ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse, transmite Deschide.md. Sursele redacției relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov,
16:30
(VIDEO) Președintele Senatului României, îndemn către basarabeni: R. Moldova are curajul să aleagă un viitor european # Vocea Basarabiei
Președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean, a venit cu un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El a subliniat importanța participării la vot și a alegerii unui viitor european, remarcând că duminică, Republica Moldova scrie o nouă filă din povestea ei. „Este ziua în care cetățenii basarabeni hotărăsc
Acum 8 ore
15:40
Maia Sandu, mesaj pentru cetățeni înaintea alegerilor parlamentare: „Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova” # Vocea Basarabiei
„Moldova, ești frumoasă și curajoasă, mergi înainte spre un viitor mai bun în pace!". Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a îndemnat cetățenii să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a subliniat într-o adresare video că acum zece ani, împreună cu sute de mii de oameni, a pornit lupta
15:20
Campania „Vocea Basarabiei – Vocea Europei" este concepută pentru a promova identitatea europeană, valorile comune ale Uniunii Europene și procesul de aderare a Republicii Moldova la UE. Într-un context geopolitic marcat de nevoia de consolidare a unității și rezilienței societății, această campanie urmărește creșterea nivelului de informare, înțelegere și implicare civică a cetățenilor prin conținut
15:10
(DOC) Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Ilan Șor. Cum Rusia a finanțat activitățile partidului „Moldova Mare” # Vocea Basarabiei
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia", transmite Deschide.md. Reporterii redacției au intrat în posesia mai multor date privind activitatea formațiunii, inclusiv rapoarte financiare, convorbiri cu curatorii ruși și planul de activitate pentru alegerile parlamentare. Conform bugetului prezentat
14:20
Partidul „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, nu va putea participa la alegerile parlamentare, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a anulat astăzi înregistrarea membrilor acestei formațiuni în calitate de candidați la scrutin. Decizia a fost luată astăzi în baza hotărârii Curții de Apel Centru, care a dispus suspendarea activității partidului condus de Irina Vlah,
Acum 12 ore
13:50
Socialistul Maxim Moroșan, vizat în dosarul destabilizărilor, a dat bir cu fugiții # Vocea Basarabiei
Socialistul Maxim Moroșan, vizat în ancheta privind destabilizările orchestrate de Rusia prin instruiri în Serbia, a dat bir cu fugiții în regiunea transnistreană, susțin sursele ONE TV. Nu este clar dacă Moroșan încă se află în stânga Nistrului. Cel puțin pe cale legală, acesta nu a ieșit din țară, mai spun sursele noastre. Moroșan a
13:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere de justificată în valoare de peste peste 10 milioane de lei la fostul deputat democrat Vladimir Andronachi. Astfel, în urma controlului, inspectorul de integritate a stabilit o diferență de peste 4 milioane de lei între proprietățile dobândite și veniturile obținute, dar și o diferență de peste
13:10
Comisia Electorală Centrală a decis să tipărească din nou buletinele de vot pentru secția de votare 38/12 din Canada, în urma unei notificări privind o grevă națională a serviciului poștal canadian. Măsura a fost luată pentru a evita eventuale întârzieri în livrarea materialelor electorale, transmite IPN. Președinta CEC, Angelica Caraman, a declarat că decizia a
12:50
Nouă persoane din raionul Criuleni sunt cercetate de oamenii legii pentru corupere electorală. Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie, percheziții la domiciliile, în automobilele și birourile suspecților. Astfel, până la această oră, au fost ridicate mijloace financiare, carduri înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alți purtători de informații.
11:50
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul R. Moldova, în susținerea Blocului „Patriotic", transmite deschide.md. Această redacție a intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună
11:30
Europarlamentar: De votul cetățenilor R. Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și UE în viitor # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a îndemnat toți cetățenii Republicii Moldova să participe la alegerile parlamentare din 28 noiembrie, subliniind că o prezență mare la urne va dejuca planul Rusiei de a influența acest scrutin. Potrivit europarlamentarului, de votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și Uniunea Europeană în viitor „Votul de
11:10
Astăzi este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie. Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei, informează Comisia Electorală Centrală. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. De
11:00
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani înaintea unei ședințe de judecată în dosarul lui Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Alertă cu bombă a fost anunțată în această dimineața la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să fie examinat un dosar în care este învinuit fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc Potrivit IPN, toate persoanele au fost evacuate din sediul judecătoriei. La fața locului au sosite serviciile specializate, care desfășoară verificări. Deocamdată nu a
10:10
Vlad Plahotniuc, absent din nou în fața instanței. Trei mandate de arest, examinate în lipsa sa # Vocea Basarabiei
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a lipsit astăzi de la ședința de judecată programată la Judecătoria Ciocana, unde urmau să fie examinate mandatele de arest pe numele său în trei dosare penale. Potrivit avocatului său, Lucian Rogac, absența clientului său a fost motivată de probleme de sănătate. Înainte de începerea ședinței, Rogac a
09:50
Alegeri sub asediu digital: Boții pro-Kremlin inundă Telegram-ul din Moldova înainte de votul crucial din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a alege noul Parlament, într-un context electoral marcat de polarizare, tensiuni geopolitice și o amplă operațiune de influențare orchestrată pe rețeaua Telegram. O investigație realizată de OpenMinds a dezvăluit o rețea vastă de 462 de boți activi pe 76 de canale moldovenești, care au
09:40
R.Moldova în fața alegerilor decisive: între manipularea Kremlinului și alegerea drumului european # Vocea Basarabiei
Pe 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a publicat un comunicat alarmist în care acuză Bruxelles-ul de complot electoral, NATO de mobilizări militare la graniță și evocă scenarii de provocări armate în Transnistria. Tonul documentului, marcat de contradicții semantice precum „regimuri totalitar-liberale" și „dictatură sub masca democrației", trădează natura sa propagandistică și nu
Acum 24 ore
09:00
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procesul de verificare a integrității financiare și etice a Procurorului-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție. Ambii au promovat evaluarea externă, constatându-se că întrunesc criteriile prevăzute de lege, transmite MOLDPRES. Evaluarea a inclus analiza declarațiilor de avere și interese pentru
08:40
Alegătorii vor primi stickere „Am VOTAT” la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, alegătorii vor putea pleca acasă cu stickere personalizate „Am VOTAT", menite să transforme momentul participării la urne într-o experiență memorabilă. Potrivit CEC, inițiativa are scopul de a consolida sentimentul de mândrie civică și de apartenență, dar și de a mobiliza cetățenii să participe
25 septembrie 2025
23:30
Curtea de Apel Centru a decis astăzi suspendarea activității Partidului „Inima Moldovei" pentru o perioadă de 12 luni. Hotărârea a fost emisă la cererea Ministerului Justiției. Decizia este executorie, dar poate fi contestată în termen de
22:30
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 25.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 25.09.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan, 25.09.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
20:00
Comisia Electorală Centrală, anunț important privind secțiile de votare din stânga Nistrului # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat schimbarea sediilor unor secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului și stabilirea unor locații de rezervă pentru altele, în vederea asigurării desfășurării în siguranță a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, CEC informează despre reamplasarea următoarele secții de votare: – secțiile de votare nr. 37/3 și 37/4 […] Articolul Comisia Electorală Centrală, anunț important privind secțiile de votare din stânga Nistrului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Procuratura Anticorupție anunță că Vladimir Plahotniuc a fost reținut astăzi, imediat după ce a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova. Fostul lider democrat a fost escortat la Penitenciarul nr. 13, iar ulterior procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile în patru cauze penale în care este vizat. Astfel, Vladimir Plahotniuc a primit rechizitoriul în dosarul […] Articolul Procurorii i-au prezentat învinuirile lui Plahotniuc în patru dosare penale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Estonia și Letonia se alătură Poloniei: Irina Vlah primește noi interdicții de intrare # Vocea Basarabiei
Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei”, a primit interdicție de intrare și pe teritoriul Letoniei și Estoniei. Ministerul de Externe al Letoniei a anunțat că „interdicția de intrare în Letonia a fost impusă persoanei respective pe o perioadă nedeterminată”. Totodată, În Estonia, ministrul Afacerilor Externe, Margus Tsahkna, a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a două […] Articolul Estonia și Letonia se alătură Poloniei: Irina Vlah primește noi interdicții de intrare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Uniunea Europeană acuză Rusia de „ingerință profundă” în alegerile din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a acuzat joi faptul că Republica Moldova se confruntă cu o „campanie de dezinformare fără precedent” condusă de Rusia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare, transmite Agerpres. „Nu este prima dată când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare și dezinformare, dar astăzi merge mult mai departe”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a Comisiei […] Articolul Uniunea Europeană acuză Rusia de „ingerință profundă” în alegerile din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei”, a fost interzisă în Polonia pentru o perioadă de 5 ani. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei. „Irinei Vlah, politiciană din R. Moldova care asistă Federația Rusă în intervenția din pregătirile pentru alegerile parlamentare din R. Moldova, i se va interzice intrarea pe teritoriul Republicii […] Articolul Irina Vlah, interdicție de intrare în Polonia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
R. Moldova, invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Vocea Basarabiei
Consiliul Uniunii Europene a comunicat astăzi decizia prin care Republica Moldova este invitată să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Astfel, începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va putea deveni parte la Convenție, prin depunerea Instrumentului de Aderare la Secretariatul General al Consiliului UE. „Această invitație […] Articolul R. Moldova, invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Premierul de la Chișinău, după extrădarea lui Plahotniuc: „Cel care a încătușat o țară întreagă este adus în fața justiției din R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Premierul Dorin Recean a venit cu o reacție după ce astăzi oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. Șeful Guvernului de la Chișinău a subliniat că justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. „Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire […] Articolul Premierul de la Chișinău, după extrădarea lui Plahotniuc: „Cel care a încătușat o țară întreagă este adus în fața justiției din R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Curtea de Apel a redus pedeapsa pentru Iurie Roșca de la 6 la 4 ani de închisoare. Fostul viceprim-ministru și vicepreședinte al Parlamentului în două legislaturi este acuzat de trafic de influență, transmite IPN. Instanța a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, în rest, sentința a fost menținută fără modificări. […] Articolul Fost vicepreședinte al Parlamentului, condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
R. Moldova și Elveția, acord pentru combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale # Vocea Basarabiei
Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi acordul pentru lansarea primei faze a proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)”. Acordul are ca obiectiv îmbunătățirea rezultatelor Republicii Moldova în lupta împotriva corupției și a crimei organizate, cu scopul de a mobiliza bunurile și […] Articolul R. Moldova și Elveția, acord pentru combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Foștii președinți ai Oficiilor teritoriale din Dondușeni și Fălești ai partidului „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, cu executare în penitenciar […] Articolul Doi lideri ai fostului partid „Șor”, condamnați la închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Reținerea și extrădarea lui Vladimir Plahotniuc este „o știre bună pentru toată lumea”, însă finalitatea dosarelor acestuia rămâne „cel mai important test” pentru justiția din Republica Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu, care a subliniat că sistemul urmează să demonstreze dacă rezistă sau nu tentativelor de corupere. „Este clar […] Articolul Ce spune președinta Maia Sandu despre reținerea lui Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Ministerul Apărării de la Chișinău atenționează asupra unui nou fals apărut online # Vocea Basarabiei
Ministerul Apărării al Republicii Moldova atenționează că pe canalele de Telegram circulă din nou așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. „Aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război”, subliniază instituția. Ministerul Apărării a mai precizat că nu a transmis […] Articolul Ministerul Apărării de la Chișinău atenționează asupra unui nou fals apărut online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
(AUDIO) Pensionarii, abandonați de gruparea „ȘOR”: În loc să cumpăr mâncare, plătesc credite pentru „Pobeda” # Vocea Basarabiei
Deși li s-au promis „sprijin” și „protecție” în cazul în care vor fi trași la răspundere pentru participarea la acțiunile ilegale ale grupării „ȘOR”, pensionarii au fost abandonați, fiind obligați să se descurce singuri cu problemele create, transmite Deschide.md. Jurnaliștii redacției au intrat în posesia unor înregistrări audio din așa-zisul call-center al rețelei „ȘOR”, unde […] Articolul (AUDIO) Pensionarii, abandonați de gruparea „ȘOR”: În loc să cumpăr mâncare, plătesc credite pentru „Pobeda” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Bălți: Un activist al grupării „ȘOR”, reținut după ce ar fi mituit mai mulți alegători # Vocea Basarabiei
Un activist al organizației criminale „Șor” a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de coruperea alegătorilor și deținerea ilegală a armelor și munițiilor. Potrivit oamenilor legii, începând cu luna mai, bărbatul de 47 de ani, fiind activist al organizației criminale „Șor” și susținător al unei formațiuni politice înregistrate în cursa electorală, ar fi […] Articolul Bălți: Un activist al grupării „ȘOR”, reținut după ce ar fi mituit mai mulți alegători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Un bloc electoral și două partide ar intra în viitorul Parlament al Republicii Moldova, arată datele Barometrul Opiniei Publice (BOP), realizat și prezentat astăzi de Institutul de Politici Publice. Conform datelor sondajului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 28,6% din opțiunile de vot. De asemnea, Blocul Electoral „Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inima și Viitorul […] Articolul BOP: Trei formațiuni politice ar intra în viitorul Parlament al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar şi propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediţia 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău, care va avea loc între 16 şi 19 octombrie la […] Articolul Filme de Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, la ZFR Chişinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
(FOTO) Noi percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit CNA, în cadrul investigațiilor, „au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și […] Articolul (FOTO) Noi percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Ministrul Energiei, despre mesajele unor concurenți electorali privind prețul la gaz: „Nu vă lăsați mințiți. Gaz ieftin nu există!” # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu o reacție după ce unii concurenți electorali au lansat mai multe promisiuni privind prețul la gaz. Astfel, oficialul a precizat că politicienii care promit gaz ieftin fie mint intenționat, fie nu „pricep nimic în livrarea gazului”. Ministrul Energiei a ținut să precizeze că „gaz ieftin nu există” nici […] Articolul Ministrul Energiei, despre mesajele unor concurenți electorali privind prețul la gaz: „Nu vă lăsați mințiți. Gaz ieftin nu există!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Curtea Constituțională respinge sesizarea partidului Irinei Vlah: Activitatea formațiunii ar putea fi limitată # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Legea privind partidele politice, care permite limitarea activității unei formațiuni ca măsură asiguratorie. Aceasta a fost ridicată de către reprezentantul Partidului „Inima Moldovei” în cauza în care Ministerul Justiției a solicitat la Curtea de Apel Centru limitarea activității, transmite IPN. Ministerul Justiției […] Articolul Curtea Constituțională respinge sesizarea partidului Irinei Vlah: Activitatea formațiunii ar putea fi limitată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
