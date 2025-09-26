Doi bărbați arestați în Serbia, suspectați că au organizat antrenamente tactice pentru cetățeni moldoveni și români înaintea alegerilor de la Chișinău

09:10

O tânără, studentă în anul 5 la Colegiul de Medicină din Cahul, a fost dată dispărută după ce familia nu a mai reușit să o contacteze. Potrivit apropiaților, fata ar ... Post-ul O studentă de la Colegiul de Medicină Cahul, dată dispărută după un conflict la școală. Familia și Poliția cer ajutorul populației apare prima dată în Unica.md.