Percheziții în UTA Găgăuzia într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reținută
Radio Chisinau, 26 septembrie 2025 20:25
Polițiștii și procurorii din UTA Găgăuzia au desfășurat percheziții în cadrul unui dosar pornit pentru corupere electorală, în urma cărora a fost reținută o persoană, anunță Poliția Națională.
Acum 15 minute
20:25
Acum o oră
20:05
Vladimir Putin aprobă inițiativa de a interzice accesul observatorilor OSCE la alegerile din Rusia # Radio Chisinau
Federația Rusă ar putea interzice accesul observatorilor OSCE la alegeri. O propunere în acest sens a fost înaintată de șefa Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ella Pamfilova, liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Președintele rus a salutat inițiativa, transmite IPN.
19:50
ELECTORALA 2025 | CEC a actualizat lista secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat modificarea adreselor unor secții de votare destinate alegătorilor din localitățile din stânga Nistrului, în urma unei decizii de realocare.
Acum 2 ore
19:30
Luptătoarea Alexandra Moisei a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă, rezervat sportivelor sub vârsta de 17 ani, desfășurat în orașul Katerini, Grecia.
19:10
Mitropolitul Basarabiei, apel către cetățenii Republicii Moldova să voteze la alegerile de duminică: „Nu vă lăsați înșelați de bani sau promisiuni trecătoare” # Radio Chisinau
Mitropolitul Basarabiei a adresat un apel către cetățenii Republicii Moldova, îndemnându-i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În mesajul transmis, ÎPS Petru subliniază importanța exercitării dreptului la vot ca act de responsabilitate civică.
18:50
GALERIE FOTO | În Chișinău a avut loc marșul „Tu ce faci duminică?”, organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate # Radio Chisinau
În ultima zi de campanie electorală, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a organizat un marș cu genericul „Tu ce faci duminică?”. Participanții s-au adunat în fața centrului comercial UNIC și au pornit în coloană spre clădirea Parlamentului.
Acum 4 ore
18:35
SIS interzice intrarea în Republica Moldova a 21 de străini care solicitau acreditare ca observatori # Radio Chisinau
Serviciul de Informații și Securitate a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova a 21 de cetățeni străini. Surse au declarat pentru IPN că ofițerii moldoveni și-au exprimat rezervele pentru persoanele respective care au solicitat acreditarea în calitate de observatori internaționali din partea OSCE/BIDDOO în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
18:15
Un fost viceprimar de Chișinău, condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice # Radio Chisinau
Fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Vladimir Coteț, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru fals în acte publice și privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Până la decizia definitivă a instanței, Coteț a fost plasat în arest preventiv și escortat direct din sala de judecată, transmite IPN.
18:00
FOTO | DRRM continuă distribuirea pachetelor cu rechizite din cadrul proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului”, la Negureni și Bălți # Radio Chisinau
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) continuă distribuirea pachetelor din cadrul proiectului „Cutia preșcolarului și a școlarului”. Astăzi, 26 septembrie, cei care au primit rechizite de la autoritățile române au fost elevii de la Negureni, raionului Telenești și cei de la Bălți.
17:40
ELECTORALA 2025 | Maia Sandu, la întrevedere cu europarlamentari care vor monitoriza alegerile: „Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în Republica Moldova pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:20
Serbia a reținut doi bărbați care ar fi instruit circa 170 de moldoveni de pentru proteste violente în ziua alegerilor # Radio Chisinau
Ministerul de Interne al Serbiei a reținut doi bărbați, fiind acuzați că au antrenat până la 170 de cetățeni moldoveni și români, lângă orașul sârb Loznica, înainte de scrutinul parlamentar, transmite IPN.
17:00
ELECTORALA 2025 | „Democrația Acasă” și-a modificat lista candidaților, după avertismentul CEC. Partidul rămâne în cursa electorală # Radio Chisinau
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, rămâne în cursa pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie, după ce și-a ajustat lista de candidați conform recomandărilor Comisiei Electorale Centrale. Decizia a fost anunțată în ședința Comisiei de astăzi, transmite IPN.
16:40
Șeful oficiului teritorial Ocnița al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare # Radio Chisinau
Președintele Oficiului teritorial Ocnița al fostului Partid „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii. Decizia vine la scurt timp după ce alți doi foști lideri teritoriali din Dondușeni și Fălești au primit pedepse similare.
Acum 6 ore
16:25
Analist politic: Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a fost una dintre cele mai dure la nivel global în anul 2025 # Radio Chisinau
Astăzi este ultima zi de campanie electorală în Republica Moldova, înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Campania electorală a fost una dintre cele mai dure. Federația Rusă a desfășurat o ofensivă hibridă complexă pentru a crea diviziuni și confuzie în societate. În continuare, alegerea se va da între un viitor european și revenirea sub influența Rusiei. Analiștii politici au comentat pentru Radio Chișinău campania electorală și miza alegerilor de duminică.
16:05
ELECTORALA 2025 | Mihai Ghimpu: „Votați PL, votați PAS, votați pentru Uniunea Europeană” # Radio Chisinau
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, îndeamnă alegătorii să voteze pentru 28 septembrie fie formațiunea pe care o conduce, fie Partidul Acțiune și Solidaritate, susținând astfel parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit lui, de votul dat duminică va depinde direcția țării de mai departe, transmite IPN.
15:50
Calea Ferată din Moldova și Carpatica Feroviar România au încheiat un acord pentru transportul de mărfuri # Radio Chisinau
Dezvoltarea și modernizarea sectorului feroviar și facilitarea schimburilor comerciale în regiune sunt principalele obiective ale acordului semnat între Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și SA „Carpatica Feroviar România”. Parteneriatul prevede organizarea transportului feroviar de mărfuri de export și import, inclusiv prin noul punct de trecere a frontierei Prut 2 – Fălciu.
15:25
VIDEO | Maia Sandu, mesaj în ultima zi de campanie electorală: „Moldova, ești frumoasă și curajoasă, mergi înainte spre un viitor mai bun în pace!” # Radio Chisinau
Astăzi, 26 septembrie, în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare, președinta Maia Sandu a transmis un nou mesaj cetățenilor în care îndeamnă să meargă la vot duminică și menționează că „Moldova merită salvată de fiecare dată”.
15:05
Raport Promo-LEX | Campania electorală a fost marcată de dezinformare pe rețelele sociale și discursuri de ură, amplificate de o polarizare fără precedent a societății # Radio Chisinau
Campania electorală a fost marcată de dezinformare pe rețelele sociale și discursuri de ură, amplificate de o polarizare fără precedent a societății, arată cel de al patrulea raport al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, prezentat astăzi de Promo-LEX. În perioada 1– 24 septembrie au fost identificate și cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative, cheltuieli neraportate de către concurenți electorali, implicarea bisericii în alegeri, transmite Radio Chișinău.
15:00
VOX Radio Chișinău | „Vocea diasporei este una decisivă pentru viitorul țării” (VIDEO) # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare pot vota la alegerile din 28 septembrie în secții deschise în peste 40 de țări. Cele mai multe secții de votare vor fi deschise în Italia, Germania, Franța și Marea Britanie. Radio Chișinău a întrebat cetățenii moldoveni din diaspora dacă vor merge la vot și cât de importantă este această zi pentru ei.
14:50
Alerta de la Judecătoria Buiucani – falsă. Ședința în dosarul lui Plahotniuc, amânată # Radio Chisinau
Alerta cu bombă anunțată astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a dovedit a fi falsă. Ședința, la care urma să fie examinată cauza în care este învinuit Vlad Plahotniuc, a fost amânată pentru luni.
Acum 8 ore
14:30
ULTIMA ORĂ! CEC a exclus Partidul „Inima Moldovei” din cursa electorală. Reacția Irinei Vlah: „Vom continua lupta politică” # Radio Chisinau
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au decis astăzi ca Partidul Republican „Inima Moldovei” să fie exclus din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, toți cei 26 de candidați, inclusiv lidera partidului, Irina Vlah, trebuie să se retragă de pe lista electorală a Blocului Patriotic.
14:15
14:00
Irinel Ionel Scrioșteanu: România se ține de cuvânt, Autostrada Unirii merge mai departe # Radio Chisinau
Autostrada Unirii este un obiectiv strategic al României, iar ținta este conectarea Republicii Moldova cu centrul Europei. Declarația aparține secretarului de stat al Ministerului Transportului și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Despre soarta podurilor și autostrăzilor, chemate să unească sorți europene”, organizată de Agenția de presă IPN. Oficialul a precizat că autostrada Unirii rămâne unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură ale României, menit să conecteze estul țării cu centrul Europei și să creeze o legătură rutieră vitală cu Republica Moldova.
13:45
13:30
Fostul deputat Vladimir Andronachi, depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane lei. ANI va cere confiscarea # Radio Chisinau
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost depistat cu avere nejustificată de 10 milioane de lei, informează Autoritatea Națională de Integritate (ANI).
13:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 27-29 septembrie.
12:55
ELECTORALA 2025 | CEC retipărește buletinele de vot pentru o secție din Canada, din cauza unei greve poștale # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a decis să tipărească din nou buletinele de vot pentru secția de votare 38/12 din Canada, în urma unei notificări privind o grevă națională a serviciului poștal canadian. Măsura a fost luată pentru a evita eventuale întârzieri în livrarea materialelor electorale, transmite IPN.
12:40
CNA și Procuratura Anticorupție au descins cu percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Nouă persoane sunt vizate (FOTO) # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție desfășoară percheziții în mai multe localități din raionul Criuleni, în cadrul unui dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională.
Acum 12 ore
12:15
„Republica Moldova este sub asediu. Arma noastră este votul și trebuie să votăm cu privirea spre viitor”. Ambasadorul R. Moldova la București îndeamnă cetățenii să voteze pentru apartenența la UE # Radio Chisinau
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a vorbit într-un interviu acordat postului Radio România Actualități despre importanța votului din 28 septembrie, îndemnând cetățenii să se prezinte la urne și să voteze pentruu vitorul european al Republicii Moldova.
11:55
Trump anunță noi taxe vamale la medicamente, camioane grele și mobilă produse în afara Statelor Unite # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a anunțat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă produse în afara Statelor Unite, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
11:40
ELECTORALA 2025 | Ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Astăzi, 26 septembrie, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).
11:25
Poliția de Frontieră anunță că, în acest moment, la punctul de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” s-a produs o pană de curent, ceea ce a dus la sistarea temporară a activității.
11:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat încasări record pentru data de 25 septembrie 2025, suma colectată atingând 1,17 miliarde de lei într-o singură zi. Acest rezultat reflectă o creștere semnificativă a gradului de conformare voluntară din partea contribuabililor și este considerat un indicator pozitiv al responsabilității fiscale în creștere în Republica Moldova, precizează SFS.
10:45
Alerta cu bombă la Judecătoria Buiucani, unde urma să fie examinat dosarul lui Plahotniuc # Radio Chisinau
Alertă cu bombă a fost anunțată în această dimineața la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să fie examinat un dosar în care este învinuit fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN.
10:30
Conferință despre importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova, organizată astăzi la Iași de Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor # Radio Chisinau
Asociația Tinerilor Români din Afara Granișelor (ATRAG) organizează astăzi, la Iași, o conferință care are ca temă centrală importanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 seprembrie
10:25
10:10
Frontiera de stat, traversată de peste 81 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Au fost aplicate zeci de interdicții de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 81 737 traversări.
09:45
„Colaborăm bine cu partenerii occidentali, în timp ce încercăm să ajutăm și Republica Moldova”. Ce spune Nicușor Dan despre atacurile cibernetice ale Rusiei # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că, în ce privește acțiunile Rusiei de dezinformare,. România colaborează bine cu partenerii occidentali, în timp ce încearcă să ajute și Republica Moldova. Șeful statului amintește că în perioada alegerilor prezidențiale au fost efectuate 80.000 de atacuri cibernetice asupra României.
09:30
Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile parlamentare din Republica Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre revenirea lui Vladimir Plahotniuc, după ce s-a ascuns șase ani de justiția din Republica Moldova. De data aceasta, fostul oligarh nu a mai intrat discret în țară sau cu avion privat, ci în contextul a șase dosare penale pe numele său, care includ acuzații grave precum: escrocherie, spălare de bani, crearea unei organizații criminale, îmbogățire ilicită și corupție. De asemenea, presa se întreabă „Cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari?”. Într-un comentariu pentru Veridica.md, jurnalista Paula Erizanu analizează influența finanțării obscure asupra scenei politice din Republica Moldova. Erizanu se întreabă ce partide ar mai supraviețui dacă am avea transparență reală în finanțarea campaniilor și dacă justiția ar funcționa eficient. Totodată, persistă întrebarea „De ce persoane sancționate internațional, investigate jurnalistic și conectate clar la bani ilegali mai au acces la alegeri?”.
09:15
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 26 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 64 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 72 de bani.
09:00
MAE de la București acuză o campanie de manipulare în contextul alegerilor din Republica Moldova, după ce un deepfake cu Oana Țoiu s-a viralizat pe internet # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei Oana Țoiu.
08:40
Drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipsky din sud-vestul Rusiei în noaptea de joi spre vineri, au spus autoritățile ruse, citate de Kyiv Independent.
08:20
METEO | Vreme rece și fără precipitații. Ce temperaturi ne așteaptă astăzi, 26 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 26 septembrie, cer variabil și fără precipitații. Noaptea și dimineața, local, se vor semnala înghețuri cu intensitatea de -1..-2 grade Celsius.
08:05
Republica Moldova între fantasmele Kremlinului și destinul european. Op-Ed de Corneliu Bjola # Radio Chisinau
Pe 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a publicat un comunicat alarmist: Bruxelles ar complota pentru falsificarea alegerilor, NATO și-ar concentra trupele la graniță, iar Transnistria ar fi scena unor provocări armate. Textul abundă în contradicții semantice – „regimuri totalitar-liberale”, „dictatură sub masca democrației” – și seamănă mai degrabă cu un pamflet propagandistic decât cu o analiză de intelligence.
Acum 24 ore
21:15
ELECTORALA 2025 | Stickere „Am VOTAT” pentru alegătorii care participă la scrutinul parlamentar din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
20:55
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a Procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție. Comisia a concluzionat că procurorii corespund criteriilor prevăzute de lege și au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.
Ieri
20:35
Doi lideri teritoriali ai fostului Partid „Șor”, condamnați la închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi, 25 septembrie, sentința în cazul președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai fostului Partid Politic „Șor”, fiind acuzați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat.
20:10
Universitățile din Iași îi încurajează pe studenții basarabeni să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie # Radio Chisinau
Cele cinci universități publice din Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” – și-au exprimat joi sprijinul pentru participarea activă a studenților originari din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
19:50
Elveția va acorda Republicii Moldova sprijin în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Justiției și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi Acordul privind implementarea primei faze a Proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)”, comunică MOLDPRES.
19:30
Plahotniuc, oficial pus sub acuzare în patru dosare penale după extrădarea în Republica Moldova # Radio Chisinau
Procurorii i-au adus la cunoștință lui Vladimir Plahotniuc acuzațiile care i se aduc în patru cauze penale aflate la etapa de urmărire penală, în urma extrădării sale în Republica Moldova.
