Transport special organizat pentru spectatori la meciurile EURO U19 de futsal

Pentru a facilita accesul spectatorilor la meciurile Campionatului European de Futsal U19 găzduit la Chișinău, autoritățile vor opera curse speciale de autobuz spre Chișinău Arena.
„Cele mai mari investiții europene sunt la Chișinău" – bilanțul lui Ion Ceban

Primarul general al capitalei și liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către chișinăuieni, în care a făcut un bilanț al activității sale și a lansat critici
Ion Ceban anunţă: Podul Mihai Viteazul este redeschis circulației rutiere

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că Podul de pe strada Mihai Viteazul a fost redeschis pentru circulația rutieră. Deși traficul auto a fost reluat, lucrările continuă la partea pietonală
„Duminică ne facem auziți" – Ion Ceban promite un protest exemplar împotriva actualei puteri
În cadrul unui eveniment de campanie, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, a făcut un apel ferm la cetățeni să participe masiv la vot.„Duminică este o zi crucială pentru
Atacuri informatice asupra lui Ion Ceban în plină campanie electorală

Liderul Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că în ultimele zile paginile sale de pe rețelele de socializare au fost ținta unor atacuri menite să-i șteargă postările și să compromită
Anca Dragu: „La ASEM construim împreună viitorul european al Moldovei"

La Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a subliniat importanța unei colaborări strânse între instituțiile financiare și sectorul academic pentru a construi
Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!"
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea
Asigurările medicale au sprijinit peste o sută cincizeci de mii de pacienți în accesul la tratamente gratuite
În ultimele luni, autoritățile au raportat că peste 150.000 de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, în baza rețetei electronice. Pentru aceste tratamente gratuite, statul a alocat sume semnificative
„Prin votul nostru putem schimba acasă!" – Moldovenii din Italia, alături de Partidul Nostru la alegeri
Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mobilizarea cetățenilor moldoveni din diaspora devine tot mai vizibilă. În Italia, mai multe comunități de moldoveni și-au exprimat susținerea
Boris Marcoci, vizat de acuzațiile lui Usatîi privind colectarea ilegală de bani din vamă
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a adus acuzații dure la adresa actualului deputat PAS, Boris Marcoci, despre care spune că ar fi implicat în scheme ilegale. Mai mult, Usatîi
Chicu: „Demnitate și hotărâre – răspunsul nostru ca națiune"

În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu, unul dintre liderii blocului, a lansat un apel către cetățeni, îndemnându-i să transforme votul lor
Stoianoglo: „Singurul limbaj al PAS a devenit retorica fricii"

Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a lansat un nou apel către cetățeni să voteze responsabil și să respingă manipularea și propaganda actualei guvernări.„Dragi prieteni, am fost cu
În 2026: București‑Pașcani, 390 km de autostradă va fi în folosință

Lucrările la segmentul Autostrăzii Moldovei (tronsonul București‑Pașcani, prin Autostrada Focșani‑Bacău – A7) au avansat semnificativ, iar autoritățile estimează că în 2026 circulația va fi posibilă pe toată distanța de aproximativ 390
Duminică alegem litera A – alegem ALTERNATIVA pentru Moldova

Noi, Blocul ALTERNATIVA, garantăm pacea, unitatea și bunăstarea țării noastre. Dorim un viitor frumos tuturor copiilor, aici, acasă. Duminică votăm litera A în buletinul de vot, împreună votăm Blocul ALTERNATIVA.
Locuitorii din Bălți vor avea transport direct spre noua piață de pe strada Caracobanu

Municipiul Bălți se pregătește să lanseze două rute noi de troleibuz, care vor asigura legătura directă între cartierele orașului și piața agroalimentară de pe strada Caracobanu, aflată în prag de
Spitale din țară primesc aparatură performantă pentru serviciile de transfuzie sanguină

Mai multe spitale din Republica Moldova au fost dotate recent cu echipamente moderne pentru servirea procesului de transfuzie a sângelui, în cadrul inițiativelor de consolidare a infrastructurii medicale și de
Denis Șova avertizează: „Votul cetățenilor este folosit în scopuri meschine de alte forțe politice"
Alegătorii sunt „zombați" atât din exterior, cât și din interiorul țării. De aceea, este foarte important ca fiecare cetățean cu drept de vot să meargă la alegeri pe 28 septembrie.
Primarul Alexandr Petkov anunță lansarea a două noi rute de troleibuz în Bălți

Autoritățile din municipiul Bălți au anunțat lansarea a două noi rute de troleibuz. Una este planificată astfel încât locuitorii să poată ajunge la noua piață agroalimentară de „pe strada Baiducov",
Chișinău: Străzile Varnița și Calea Moșilor conectate printr-o nouă linie de autobuz

Transport public pe strada Varnița și strada Calea Moșilor – de astăzi. O nouă rută de autobuz este pusă de astăzi pe linie în municipiul Chișinău care era atât de
Ceban: „Guvernarea distrage atenția cu dosare politice, dar ignoră investițiile reale"

Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că încearcă să abată atenția cetățenilor de la dificultățile reale cu care se confruntă țara, prin mediatizarea excesivă a cazului Vlad
Guvernul lansează un sistem informațional pentru inovare în agricultură: digitalizare și formare pentru fermieri
Guvernul Republicii Moldova a aprobat conceptul și regulamentul pentru Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) — o platformă digitală menită să conecteze fermierii cu cercetători, consilieri agricoli și organizații de
Ceban: „Chișinăul are peste 2,2 miliarde lei în proiecte UE, guvernarea – nici o grădiniță construită"
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur guvernarea PAS, acuzând-o de „patru ani de minciuni" și lipsă de rezultate concrete. „În 2023 spuneau: Va ajunge Ceban primar, nu vor
Mesaj din Florești: Chicu cere investiții în drumuri și economie, nu „sperietori de război"
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor
Acțiune de salubrizare la Costești‑Stânca: 12 km de maluri curate și 30 m³ de deșeuri colectate
O acțiune de salubrizare de amploare s‑a desfășurat recent pe fâșiile riverane de protecție ale lacului de acumulare Costești‑Stânca și ale râului Prut, implicând autorități locale, instituții de mediu și
Alexandr Berlinschii: Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare, cu întoarcerea acestora acasă pentru a construi viitorul Moldovei – Inițiativa Partidului Nostru
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea
Proiect major de infrastructură la Cimișlia: investiție de circa 37 milioane de lei în canalizare extinsă
Orașul Cimișlia beneficiază de un proiect ambițios de extindere și modernizare a sistemului de canalizare, care prevede construirea unei stații de pompare a apelor uzate în zona „Cogâlnic" și instalarea a 27,3 km
Moldova găzduiește competiția continentală de judo tineret: sute de sportivi din peste 40 de țări
Chișinău va deveni pentru trei zile centrul judo‑ului european, găzduind Campionatul European de Judo rezervat sportivilor tineri. Aceasta este prima dată când Republica Moldova organizează un asemenea eveniment continental, ce
Restaurare tradiţională pentru biserica din lemn din Vorniceni: investiţii de peste 4,7 milioane lei
Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din satul Vorniceni, construită în anul 1839, a fost recent inaugurată după finalizarea lucrărilor de restaurare. Reparaţiile au fost realizate cu respectarea
Povestea Nova‑Plum‑Fruct: de la câteva hectare la exporturi spre Germania, Olanda și Grecia
Ruslan Jubârcă este unul dintre antreprenorii de succes din Republica Moldova care a reuşit să transforme un vis simplu într‑o afacere cu exporturi în Europa. Firma sa, Nova‑Plum‑Fruct, a pornit acum
Lotul moldovenesc revine de la Albena cu 11 medalii, printre care noi campioni mondiali

Lotul Republicii Moldova la para‑armwrestling a obținut un rezultat excelent la Campionatul Mondial desfășurat la Albena, Bulgaria, cucerind 11 medalii în total, dintre care două de aur. Echipa, formată din 13 sportivi, a
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că actuala guvernare „își trăiește ultimele zile” și că recurge la „campanii de minciuni și… Articolul Ceban: „Autoritățile tirajează falsuri, Blocul ALTERNATIVA le va contesta în instanță” apare prima dată în Good News.
1,4 miliarde lei pentru reabilitarea locuințelor: Guvernul promite facturi mai mici la energie # Good News
Guvernul a aprobat un nou Regulament privind transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru Eficiență Energetică, menit să simplifice mecanismele birocratice și să ofere acces mai rapid la… Articolul 1,4 miliarde lei pentru reabilitarea locuințelor: Guvernul promite facturi mai mici la energie apare prima dată în Good News.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere standard, valabile pentru 25 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 nu trebuie să… Articolul Benzina continuă să se ieftinească: Noile prețuri plafon apare prima dată în Good News.
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, anunță că în sediul central al formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală,… Articolul Victoria Furtună: În sediul Moldova Mare a fost găsit echipament de spionaj apare prima dată în Good News.
Guvernul a aprobat lista beneficiarilor burselor de merit pentru anul academic 2025–2026. În total, 15 elevi și studenți cu rezultate excepționale vor fi sprijiniți financiar. Astfel, 10 studenți din universitățile… Articolul Guvernul a aprobat 15 burse de merit pentru anul academic 2025–2026 apare prima dată în Good News.
Naționala Republicii Moldova la para-armwrestling s-a întors de la Campionatul Mondial desfășurat în Albena, Bulgaria, cu un rezultat remarcabil: 11 medalii, dintre care două de aur. Potrivit Ministerului Educației și… Articolul Aur pentru Moldova! Naționala de para-armwrestling revine cu 11 medalii de la Mondial apare prima dată în Good News.
Ceban cere intervenția instituțiilor și observatorilor: „Unde sunt când guvernarea își face campanie din tribuna Parlamentului?” # Good News
Ion Ceban acuză actuala guvernare de lașitate și abuz de resurse administrative în campania electorală. Într-o declarație publică, liderul Blocului ALTERNATIVA a criticat dur faptul că reprezentanții PAS evită dezbaterile… Articolul Ceban cere intervenția instituțiilor și observatorilor: „Unde sunt când guvernarea își face campanie din tribuna Parlamentului?” apare prima dată în Good News.
Autoritățile energetice din Republica Moldova au lansat un plan de investiții de peste 8 miliarde de lei pentru modernizarea rețelelor electrice de transport în perioada 2025–2034. Planul vizează extinderea infrastructurii… Articolul Peste 8,1 miliarde lei pentru modernizarea rețelelor electrice de transport 2025‑2034 apare prima dată în Good News.
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a avut o întâlnire cu locuitorii din Comrat, unde a discutat despre problemele și așteptările cetățenilor. Potrivit acestuia, oamenii își doresc mai multă unitate,… Articolul „Totul va fi bine” – mesajul optimist al lui Ion Ceban către locuitorii din Comrat apare prima dată în Good News.
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” cu Vera Terentiev că un partid aflat la guvernare ar trebui să vorbească despre rezultate… Articolul Ceban: Retorica oficială trebuie să fie axată pe progres, nu pe tensiuni și conflicte apare prima dată în Good News.
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire electorală cu angajații fabricii „Ionel” din Chișinău, unde a prezentat principalele priorități ale formațiunii.… Articolul Blocul ALTERNATIVA promite investiții în infrastructură și păstrarea școlilor apare prima dată în Good News.
Un guvern responsabil trebuie să se preocupe de dezvoltarea economiei și crearea condițiilor de trai pentru cetățeni. Despre acest lucru a declarat unul dintre lideri ai blocului electoral ALTERNATIVA, Mark… Articolul Tkaciuk propune cota zero la impozitul pe profit și sprijin pentru agricultură apare prima dată în Good News.
Atacantul francez Ousmane Dembele a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur 2025, în urma unui sezon remarcabil la Paris Saint-Germain. Ceremonia de decernare a avut loc la Paris, într-un cadru… Articolul Ousmane Dembele, primul Balon de Aur din carieră după un sezon istoric la PSG apare prima dată în Good News.
Festivalul Phaselis, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale de pe coasta Mediteranei, ajunge la cea de-a 15-a ediție, desfășurată în perioada 22-27 septembrie în situl arheologic Phaselis, situat în… Articolul Istorie, cultură și muzică: Festivalul Phaselis ajunge la a 15-a ediție în Turcia apare prima dată în Good News.
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media că instituțiile statului acționează la comandă politică și manifestă un control disproporționat asupra formațiunii sale. „Fiscul stă… Articolul Ceban: „Independența instituțiilor este doar declarativă” apare prima dată în Good News.
Medici moldoveni instruiți după standarde internaționale în managementul traumei clinice # Good News
Un grup de medici specialiști și rezidenți din Republica Moldova participă la cursuri de instruire în gestionarea traumelor, în cadrul programului „Advanced Trauma Life Support” (ATLS). Cursurile sunt organizate de… Articolul Medici moldoveni instruiți după standarde internaționale în managementul traumei clinice apare prima dată în Good News.
Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! Articolul Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! apare prima dată în Good News.
Un tânăr fermier din raionul Ștefan Vodă a pus în aplicare o metodă ingenioasă de cultivare a usturoiului, adaptată condițiilor climatice dificile. Într-o zonă afectată de secetă și fără sisteme… Articolul Metodă simplă, dar eficientă: un fermier din Ștefan Vodă protejează usturoiul cu paie apare prima dată în Good News.
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), solicitând organizarea unor dezbateri publice corecte și transparente. Solicitarea vine în contextul în care,… Articolul ALTERNATIVA provoacă PAS la dezbateri deschise și transparente apare prima dată în Good News.
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar… Articolul Partidul Nostru vrea să atragă tinerii în proiecte economice noi apare prima dată în Good News.
