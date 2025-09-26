Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 10.10.2025)
ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.165/2019” (în continuare – proiectul hotărârii). Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci la modificările operate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.124/2025 pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.124/2025). Conform art.II din Legea nr.124/2025, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în concordanță cu legea în cauză. De asemenea, proiectul HCE este elaborat întru realizarea prevederilor Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.306/2025 (Cluster 2 Piața internă, Capitolul 4 Libera circulație a capitalului, anexa A). Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 10.10.2025, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md, secretariat@bnm.md. Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei http://www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Limba Română
