Ucraina vrea să cumpere GNL din SUA fără intermediari

Logos-Press, 26 septembrie 2025 17:15

Operatorul ucrainean Naftogaz negociază cu producătorii americani pentru furnizarea directă de gaze naturale lichefiate către Ucraina, a informat Logos Press

Acum 15 minute
17:15
Acum 2 ore
16:15
Băncile moldovenești vor primi peste 77 de milioane de euro pentru a sprijini IMM-urile Logos-Press
Peste 77 de milioane de finanțare bancară pentru aproape 1 000 de întreprinderi mici și mijlocii moldovenești vor fi mobilizate prin garanții acordate de Grupul Băncii Europene de Investiții pentru două bănci moldovenești, informează Logos Press.
Acum 4 ore
15:30
Moldova pe locul 85 în clasamentul libertății economice Logos-Press
Moldova s-a clasat pe locul 85 din 165 de țări în clasamentul „Economic Freedom in the World 2025”, publicat pe 25 septembrie de Institutul Fraser în comun cu Centrul Bendukidze, – Logos Press.
14:15
Prețul mărului industrial a scăzut Logos-Press
Cu 8-13% până la sfârșitul săptămânii curente, unii producători importanți de materii prime și concentrat de mere din Moldova au redus prețurile de achiziție pentru merele industriale, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
13:15
Vor exista mai puține formalități în comerț Logos-Press
Consiliul Uniunii Europene a anunțat la 25 septembrie 2025 decizia de a invita Republica Moldova să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind facilitarea formalităților în comerțul cu mărfuri, informează Logos Press.
12:15
Avantajele deducerilor pentru reparații Logos-Press
În ultimii doi ani, în Moldova au fost introduse noi deduceri pentru cheltuielile angajatorilor. Pe lângă cheltuielile alimentare, care erau în vigoare anterior, astăzi acestea sunt cheltuielile pentru sport, recreere și îngrijirea copiilor. Însă practica arată că nu toți au riscat încă să le folosească din cauza controlului complicat și a unui pachet mare de documente pe care angajatorii trebuie să le întocmească în acest scop.
Acum 8 ore
11:15
Datoria publică crește pe baza împrumuturilor interne Logos-Press
În august 2025, datoria publică totală a fost de 125,7 miliarde LE, în creștere în principal datorită creșterii împrumuturilor interne ale statului, a raportat Logos Press.
10:15
Merz propune să dea Ucrainei 140 de miliarde de euro în detrimentul activelor rusești Logos-Press
UE ar trebui să ofere Ucrainei un împrumut fără dobândă de 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.
Acum 12 ore
09:15
„Inima Moldovei” pe punctul de a se retrage din alegeri Logos-Press
Curtea de Apel Chișinău a satisfăcut cererea Ministerului Justiției și a restricționat pentru 12 luni activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei” al fostului bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, – informează Logos Press.
08:15
Evaluarea garanțiilor a stârnit dezbateri Logos-Press
Orientările practice privind aplicarea standardelor internaționale pentru bunurile imobile continuă să fie discutate în mod activ în comunitatea profesională. Agenția pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru a organizat dezbateri publice cu privire la secțiunile „Orientări privind evaluarea: Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor” și „Codul-cadru de etică pentru evaluatori”.
Acum 24 ore
19:15
Problema financiară a echipei de fotbal Logos-Press
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Leonid Olejnichenko, a anunțat salariul noului antrenor principal al echipei naționale a Moldovei, Lilian Popescu, și cuantumul primelor plătite jucătorilor în caz de victorie sau egal, informează Logos Press.
18:45
O colecție de la Cesare Cipriani a apărut în Sala cu Orgă Logos-Press
La 24 septembrie, Sala cu Orgă a găzduit inaugurarea primei colecții din Moldova de instrumente cu coarde realizate de maestrul Cesare Cipriani în tradiția maeștrilor școlii cremoneze Amati, Stradivarius, Guarneri – informează Logos Press.
18:30
Ministerul Economiei va identifica obstacolele din calea comerțului cu UE Logos-Press
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va fi responsabil de identificarea și monitorizarea principalelor obstacole în calea comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, informează Logos Press.
17:45
O rețea de școli model va fi creată în Moldova Logos-Press
Arhitecți, urbaniști, ingineri, oficiali și experți internaționali au participat la platforma de dialog „Arhitectura viitorului educației – soluții pentru rețeaua de școli model”, informează Logos Press.
Ieri
17:00
Fermierii moldoveni și ucraineni nu vor putea face bani din cartofi Logos-Press
În acest an, Moldova, ca și alte țări din regiunea Mării Negre, va avea o recoltă mare de cartofi. Cu toate acestea, prețurile la cartofi au scăzut deja la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, iar perspectivele pentru agricultori nu sunt îmbucurătoare, relatează Logos Press.
16:15
BERD retrogradează din nou prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei Logos-Press
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a înrăutățit din nou prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei în 2025, de această dată la 1,5 la sută. Acest lucru este reflectat în Prospectele Economice Regionale actualizate”, a relatat Logos Press.
15:15
NYP: returnarea fostelor teritorii către Ucraina este o mișcare strategică Logos-Press
Președintele american Donald Trump nu și-a schimbat politica în ultima sa declarație privind Ucraina, în care a permis revenirea acesteia la fostele sale frontiere.
14:30
Nu se investește niciun ban în investiții de capital Logos-Press
Potrivit rapoartelor guvernamentale, banii partenerilor pentru proiectele de investiții nu sunt utilizați integral, în ciuda unor progrese în executarea investițiilor de capital, a raportat Logos Press.
13:45
Turismul medical generează 200 de milioane de dolari pe an Logos-Press
Turismul medical aduce până la 200 de milioane de euro pe an economiei moldovenești, inclusiv industriilor conexe: transport, cazare, catering și turism de reabilitare”, relatează Logos Press.
12:30
Aterizarea lină a lui Vlad Plahotniuc Logos-Press
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova și unul dintre cei mai influenți oligarhi ai țării, a fost extrădat din Grecia în Moldova astăzi, 25 septembrie, informează Logos Press.
12:15
Cantitatea și calitatea recoltelor pot fi afectate de înghețuri Logos-Press
Primele înghețuri din septembrie, care sunt prognozate deja în zilele următoare, vor crește riscurile de pierderi cantitative și calitative ale unor culturi, informează Logos Press.
11:15
Noua Lege privind cetățenia moldovenească va schimba „regulile jocului” Logos-Press
Miercuri, 24 septembrie, a fost publicată o nouă versiune a Legii cetățeniei – informează Logos Press.
10:15
Cabinetul de Miniștri a găsit o nouă modalitate de a atrage investiții private Logos-Press
Guvernul lansează un instrument financiar precum Fondul de fonduri pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și pentru a atrage investiții private, a raportat Logos Press.
09:15
AKIS: sistem de informare pentru agricultori Logos-Press
Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional „AKIS Agricultural Knowledge and Innovation System” și regulamentul privind resursa informațională relevantă, a raportat Logos Press.
08:15
Norme simplificate pentru îmbunătățirea eficienței energetice Logos-Press
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transferate beneficiarilor pe baza unui nou mecanism simplificat care elimină birocrația și asigură accesul rapid la investiții pentru persoanele fizice, persoanele juridice și asociațiile de proprietari, a informat Logos Press.
24 septembrie 2025
19:15
Nu am ajuns la „finala moldovenească” Logos-Press
Para-judoiștii moldoveni Ion Basoc și Oleg Krețul au evoluat cu succes la Campionatul European de Para Judo printre sportivii cu deficiențe de vedere (IBSA), care s-a încheiat la Tbilisi (Georgia), – informează Logos Press.
18:15
Diplomații vor fi implicați în gestionarea crizelor Logos-Press
Moldova a lansat un proiect de consolidare a capacității instituționale a MAEIE sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru a consolida securitatea cibernetică și a moderniza infrastructura sa de gestionare a crizelor până în 2028, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Camera de Conturi: statul nu-și cunoaște propriul preț Logos-Press
Problema subevaluării activelor, acțiunilor și a altor forme de participare la capital în țară, raportată de autoritățile publice centrale, a devenit cronică, generând proastă administrare și încălcare a legii, a raportat Logos Press.
16:15
Lupta împotriva spălării banilor este condusă din nou de un cetățean moldovean Logos-Press
Andrian Munteanu a fost numit director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un mandat de 5 ani, începând cu 24 septembrie, informează Logos Press.
15:15
Soluții investiționale la Moldova Business Week 2025 Logos-Press
La recentul Moldova Business Week au participat potențiali investitori, mari oameni de afaceri, reprezentanți ai structurilor internaționale și ai misiunilor diplomatice din peste 40 de țări, informează Logos Press.
14:15
Bursele prezidențiale vor costa bugetul 535 mii lei Logos-Press
Bugetul de stat alocă 535.750 lei pentru acordarea burselor prezidențiale celor mai merituoși studenți și elevi din instituțiile de învățământ superior și profesional pentru anul universitar 2025-2026, informează Logos Press.
13:15
Cercetătorii moldoveni își extind orizonturile Logos-Press
Comunitatea științifică din Moldova se oferă să beneficieze de finanțare europeană în cadrul proiectului „Empowering Research, Expanding Horizons” (M-HERO) cu un buget de 943,750 euro, – informează Logos Press.
12:15
Siguranța muncii va fi ridicată la nivel european Logos-Press
Vor fi introduse dispoziții în legislația muncii pentru a reglementa expunerea lucrătorilor la substanțe chimice și la alți factori nocivi, inclusiv expunerea la monitoarele de calculator, a informat Logos Press.
11:15
ANRE a aprobat primele amenzi pentru permisele „expirate” Logos-Press
Pentru prima dată de la modificarea legislației, au fost emise amenzi pentru neutilizarea autorizațiilor de racordare la rețeaua electrică a centralelor electrice cu o putere instalată mai mare de 200 kW, emise sau prelungite până la 27 martie 2025, dar neutilizate până la data expirării, a informat Logos Press.
10:15
Împrumuturile IFAD au devenit mai ieftine pentru agricultori Logos-Press
Rata la creditele bancare pentru microîntreprinderile și întreprinderile agricole mici care implementează proiecte investiționale cu componentă de grant în cadrul programului IFAD în Moldova a fost redusă la 10,10% de la nivelul anterior de 10,36%, informează Logos Press.
09:15
Moldova a primit mai multe permise Logos-Press
Moldova a primit cote suplimentare de permise pentru transportul rutier internațional în 2025, ceea ce deschide mai multe oportunități pentru operatorii de transport pe piețele externe, a raportat Logos Press.
08:15
UE va aloca Ucrainei 200 de milioane de euro pentru mesele școlare Logos-Press
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE este pregătită să aloce 200 de milioane de euro pentru mesele școlare ale elevilor ucraineni, a informat Logos Press.
23 septembrie 2025
19:15
Câștigătorul Ballon d’Or este Ousmane Dembele Logos-Press
Atacantul francez al echipei PSG, Ousmane Dembele, a primit Balonul de Aur în cadrul prestigioasei ceremonii de decernare care a avut loc cu o zi înainte la teatrul Châtelet din Paris – informează Logos Press.
18:15
„Welcome crypto”: economia are nevoie de noi tehnologii financiare Logos-Press
Criptomonedele au devenit parte a economiei moderne, iar Moldova trebuie să implementeze și să reglementeze noile tehnologii, inclusiv monedele stabile, pentru a facilita tranzacțiile comerciale și a atrage capital, a raportat Logos Press.
17:15
„Ajutorul extern” sprijină moneda Logos-Press
Cererea și oferta de valută, susținute de remitențele din străinătate, au rămas echilibrate în luna august, iar Banca Națională nu a intervenit pe piața valutară internă, informează Logos Press.
16:15
Ecranizarea cu UE este completă, reformele trebuie să continue Logos-Press
La 22 septembrie s-a încheiat procesul bilateral de screening RM-UE, în cadrul căruia, timp de 15 luni, au fost analizate peste 100 de mii de pagini de acte normative și legislative ale Republicii Moldova pentru a verifica conformitatea cu legislația europeană, – relatează Logos-Press.
15:15
Noi cote pentru exporturile către UE vor fi disponibile de la începutul lunii octombrie Logos-Press
Cotele extinse pentru livrările de fructe moldovenești către Uniunea Europeană, aprobate în cadrul procesului de modificare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător DCFTA, urmează să fie deschise la 4 octombrie anul curent, informează Logos Press.
14:15
Terenurile agricole ale statului au fost „scoase la mezat” Logos-Press
Licitația dreptului de arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică a statului a adus la bugetul de stat aproape 3,2 milioane de lei, informează Logos Press.
13:15
Ucraina introduce o taxă pe platformele online și o acciză pe apa dulce Logos-Press
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei se așteaptă să primească venituri suplimentare de aproximativ 22,5 miliarde de grivne anul viitor datorită introducerii taxei pe vânzări prin intermediul platformelor online și a accizei pe apa dulce – potrivit Logos Press.
12:15
„Funcția de ancorare” a sectorului IT Logos-Press
Într-o perioadă de migrație în masă a tinerilor pentru a studia și a lucra în străinătate, sectorul IT din Moldova devine un centru de atracție pentru forța de muncă locală, oferind salarii competitive, oportunități de carieră și o infrastructură fiscală atractivă, relatează Logos Press.
11:15
Populația este salvată de rezervele valutare Logos-Press
Oferta de valută pe piața cash depășește cererea, rămânând una dintre principalele surse de venit și modalități de economisire pentru cetățeni, potrivit Logos Press.
10:15
Discuțiile cu autoritățile vamale vor deveni mai ușoare pentru întreprinderi Logos-Press
Consiliul de soluționare a litigiilor din cadrul Serviciului Vamal va avea acum șase reprezentanți ai asociațiilor de afaceri în loc de trei, a raportat Logos Press.
09:15
Încă o tranșă de subvenții pentru crescătorii de animale Logos-Press
Peste 18 milioane de lei au fost aprobate săptămâna trecută de Agenția de Intervenții și Plăți AIPA pentru plata cererilor de subvenții ale fermierilor, informează Logos Press.
08:15
A fost anunțată o licitație pentru achiziționarea de medicamente în valoare de 5,5 milioane de lei Logos-Press
Centrul pentru Achiziții Centralizate de Stat în Sănătate a anunțat achiziționarea de medicamente necesare unităților sanitare de stat și organizațiilor bugetare furnizoare de servicii medicale și sociale, cu o valoare estimată de 5.561.100,34 lei fără TVA, informează Logos Press.
22 septembrie 2025
19:15
A doua medalie a echipei naționale a Moldovei la Cupa Mondială de lupte de la Zagreb Logos-Press
Luptătorul greco-roman Vitaly Eremenco a câștigat finala mică a competiției în categoria de greutate până la 63 kg la Campionatul Mondial Olimpic de Lupte, care s-a încheiat la Zagreb (Croația), și a obținut a doua medalie a echipei naționale a Moldovei la turneu, – informează Logos Press.
