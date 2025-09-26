DOC // Mark Tkaciuk, legături strânse cu serviciile secrete rusești. Cum au deveni „proeuropeni” cu aprobarea FSB cei care se vor „alternativa pentru Moldova”
Ziarul National, 26 septembrie 2025 17:15
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, recent reorientat către Europa în cadrul Blocului "Alternativa", ar fi cooperat cu ser...
Protoiereul Petru BUBURUZ: de la Marea Adunare Națională la 88 de ani – Epigoni sau urmași? Cine îi va continua drumul? # Ziarul National
La 88 de ani, protoiereul Petru Buburuz rămâne o lumină vie a credinței și demnității basarabene. Preotul care a binecuvântat Marea Adunare Nați...
Acum 30 minute
17:00
Președinția rusă a calificat vineri drept ”iresponsabile” amenințările cu atacuri asupra Kremlinului făcute de președintele ucrainean Volodimir Zel...
Acum o oră
16:45
Condamnare de 4 ani pentru liderul unui fost partid politic, acuzat de finanțare ilegală în Republica Moldova # Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 26 septembrie sentința de condamnare împotriva președintelui Oficiului Teritorial ...
16:45
ULTIMA ORĂ // Cu LACRIMI în ochi, Chirtoacă îi îndeamnă pe colegii săi din PL să voteze cu PAS la alegerile de duminică: „Având în vedere circumstanțele actuale nu aș vrea să distrugem și următorii 25 de ani din istoria noastră prin alegeri greșite” # Ziarul National
Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, a îndemnat membrii Partidului Liberal (PL) să voteze Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la al...
Acum 2 ore
16:00
Kremlinul denunță drept iresponsabile avertismentele lui Zelenski privind posibilele atacuri asupra sa # Ziarul National
Președinția califică vineri drept „iresponsabile” declarațiile considerate drept „amenințări” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pr...
16:00
ULTIMA ORĂ // Dodon și Șor au bătut palma? Oligarhul condamnat anunță de la Moscova că va fi viitorul PREMIER al R. Moldova, după ce va înlăturat PAS de la putere # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor susține că dânsul va fi viitorul prim-ministru al R. Moldova, dacă va fi înlăturat de la putere Partidul Acțiune și Sol...
Acum 4 ore
15:30
ULTIMA ORĂ, DOC // Victoria Furtună riscă să fie SCOASĂ din cursa electorală. Dovezile ce demonstrează că Rusia finanțează activitatea formațiunii „Moldova Mare”: „Dați-mi mai mult de 100 mii euro...” # Ziarul National
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei ...
15:30
Maia Sandu cheamă moldovenii la vot: „Moldova, ești frumoasă și curajoasă, înaintează spre un viitor mai bun în PACE!” # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel către cetățenii moldoveni cu drept de vot, îndemnându-i să dea dovadă de spirit ...
14:15
ULTIMA ORĂ // Așa-zisul bloc patriotic format la Moscova se DESTRAMĂ înainte de alegeri. Irina Vlah și oamenii săi, EXCLUȘI de pe LISTA parlamentară # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Așa-zisul bloc patriotic format la Moscova se DESTRAMĂ înainte de alegeri. Irina Vlah și oamenii săi, EXCLUȘI de pe LISTA parlamen...
14:15
Rusia intenționează să majoreze TVA-ul pentru a susține eforturile militare din Ucraina # Ziarul National
Rușii ar putea fi nevoiți să contribuie mai mult financiar la războiul din Ucraina, după ce Guvernul lui Vladimir Putin a propus o creștere a TVA-u...
14:00
Descinderi la Criuleni: Procuratura și CNA investighează o rețea de corupere a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare # Ziarul National
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au desfășurat în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni de urmărire penală în dive...
14:00
Fugarul Maxim Moroșan, acuzat de legături cu destabilizările orchestrate de Rusia, ar fi fugit în Transnistria # Ziarul National
Socialistul Maxim Moroșan, implicat în ancheta privind destabilizările orchestrate de Rusia prin instruiri în Serbia, a fugit în regiunea transnist...
Acum 6 ore
12:45
Merz propune un împrumut inteligent pentru Ucraina folosind active rusești „înghețate” fără confiscare # Ziarul National
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, propune un mecanism european complex pentru împrumutarea unei sume de 140 de miliarde de euro Ucrainei, folos...
12:45
Kremlinul plănuiește provocări violente în Moldova după alegeri pentru a destabiliza guvernul Sandu. # Ziarul National
Potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Kremlinul ar putea încerca să provoace proteste violente în Republica Moldova...
12:45
Macron: Donald Trump se apropie mai mult ca oricând de Ucraina și europeni, sporind presiunea asupra Rusiei # Ziarul National
Președintele francez afirmă că liderul american Donald Trump este "mai aproape ca oricând" de Ucraina. El își exprimă speranța că această apropiere...
12:00
Rusia, acuzată de campanie de dezinformare masivă în alegerile din R. Moldova: UE și Maia Sandu denunță amestecul Kremlinului # Ziarul National
Republica Moldova este ținta unei „campanii de dezinformare fără precedent”, desfășurată de Rusia în contextul apropiatelor alegeri legislative, ac...
12:00
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți investighează un caz de corupere electorală. Potrivit ...
12:00
Fructele moldovenești își câștigă locul pe rafturile europene datorită Mialex Nord: Povestea succesului din livezi către supermarketuri # Ziarul National
Când pășești într-un supermarket din Germania, Polonia sau România, fructele disponibile pot proveni din Republica Moldova. Ele vin, mai precis, di...
Acum 8 ore
10:45
ULTIMA ORĂ // Ilan Șor a dat COMANDA - rețeaua criminală, finanțată de la Moscova, MOBILIZATĂ să lucreze pentru așa-zisul bloc patriotic al lui Dodon, Tarlev, Vlah și Voronin. Activiștii lui Șor sunt REVOLTAȚI: „Nu voi vota pentru acești pede...” # Ziarul National
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul R. Moldova, în susținerea Blocului ”Patriotic”. Redacția...
09:00
♈️ BerbecÎncă de la primele ore, vine o fereastră de oportunitate pentru a înțelege mai bine problemele din trecut. Te vei simți inspirat și capab...
08:00
Moldova la răscruce: Alegerile parlamentare care ar putea rescrie viitorul european al națiunii # Ziarul National
Moldova va merge duminică la urne pentru alegerile parlamentare, pe care preşedintele său le-a prezentat drept cele mai cruciale din istoria aceste...
03:00
Tânără româncă acuzată de uciderea unui octogenar în Franța: incident șocant în gara din Tournus # Ziarul National
O tânără cu cetățenie romană a fost pusă sub acuzare în urma unei anchete legate de uciderea unui bărbat în vârstă de 81 de ani, la Tournus, depart...
23:00
Europenii avertizează Rusia: NATO pregătită să acționeze pentru apărarea spațiului aerian în estul Europei # Ziarul National
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul în această săptămână că NATO este pregătită să reacționeze cu forță maximă în cazul unor viitoare încălc...
22:00
Premierul polonez Donald Tusk demască "iluzia" schimbării poziției lui Trump față de Ucraina # Ziarul National
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat joi asupra „iluziei” create de poziția președintelui american Donald Trump față de Ucraina. Aceasta ...
22:00
UE apreciază eforturile Republicii Moldova pentru un vot liber și integru în alegerile parlamentare # Ziarul National
Alegerile parlamentare de duminică reprezintă un moment crucial pentru viitorul european al Republicii Moldova. Factorul esențial ar trebui să fie ...
20:30
Mâine, Republica Moldova va experimenta o scădere semnificativă a temperaturilor cu o diferență de peste 10 grade între ziua de joi și cea de viner...
20:15
Curtea de Apel Chișinău impune restricții asupra Partidului „Inima Moldovei” pentru un an din cauza suspiciunilor de finanțare ilegală # Ziarul National
Activitatea Partidului „Inima Moldovei” va fi restricționată pentru un an, conform unei decizii a Curții de Apel Chișinău. Această măsură a fost im...
19:15
Irina Vlah, interzisă în mai multe țări din Europa și Canada din cauza legăturilor cu Rusia # Ziarul National
Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a anunțat că liderul „Inima Moldovei”, fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, are interdicție de...
19:15
Irina Vlah, interdicție de cinci ani în Polonia din cauza susținerii influenței ruse în Moldova # Ziarul National
Polonia a decis să interzică accesul politicienei pro-ruse din Republica Moldova, Irina Vlah, pe teritoriul său pentru o perioadă de cinci ani, con...
19:15
Germania în alertă: sateliți ruși monitorizează sateliții noștri, avertizează ministrul Apărării # Ziarul National
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat asupra amenințării tot mai mari reprezentate de activitățile spațiale rusești, exprimând...
19:15
Mark Rutte susține măsuri dure împotriva avioanelor rusești în spațiul NATO, dacă este necesar # Ziarul National
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut comentariile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora țările membre NATO ar trebui s...
19:15
Vladimir Plahotniuc, reținut după extrădare: acuzat de fraude bancare și alte infracțiuni grave în Moldova # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a informat că Vladimir Plahotniuc, după ce a fost extrădat din Republica Elenă în Republica Moldova, a fost reț...
18:15
Ministerul Apărării din Moldova denunță citații false pentru chemarea în armată: manipulare preelectorală pentru a stârni panică # Ziarul National
Ministerul Apărării din Republica Moldova avertizează că pe canalele de Telegram circulă din nou așa-numitele „citații” de chemare în armată adresa...
17:45
Elevii refugiați din Ucraina de la liceul „Alexandr Pușkin” din Anenii Noi explorează cultura și istoria Moldovei prin proiecte inovatoare # Ziarul National
Copiii refugiați din Ukraina, elevi la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Anenii Noi, au inițiat numeroase proiecte de cercetare și au organizat...
17:45
Irina Vlah, interdicție de cinci ani în Polonia pentru sprijinirea Rusiei în alegeri # Ziarul National
Autoritățile din Varșovia au impus Irinei Vlah o interdicție de acces pe teritoriul Poloniei pentru o perioadă de cinci ani. Potrivit unui comun...
17:45
Avioane de vânătoare americane au interceptat avioane rusești în apropierea Alaskăi, anunță NORAD # Ziarul National
Comandamentul Nord-American al Apărării Aerospațiale (NORAD) a trimis miercuri avioane de vânătoare pentru a identifica și intercepta patru avioane...
17:45
ULTIMA ORĂ // Membra așa-zisului bloc patriotic format la Moscova, Irina Vlah, INTERZISĂ și în Polonia. Fosta bașkană este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul National
Lidera formațiunii „Inima Moldovei” și membra așa-zisului bloc patriotic, Irina Vlah, a fost interzisă în Polonia pentru o perioadă de cinci ani...
16:45
ULTIMA ORĂ // „Dughinistul” Iurie Roșca, CONDAMNAT la patru ani de închisoare, cu executare. Decizia Curții de Apel este EXECUTORIE. Cel care s-a dovedit un FALS unionist a PĂRĂSIT R. Moldova # Ziarul National
Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea ex-vicepreședintelui Parlamentului R Moldo...
16:30
ULTIMA ORĂ // Recean, despre extrădarea lui Plahotniuc în CĂTUȘE: „Oricâtă bravadă ar face acum, el va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul statului în interes personal și de clan” # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean este convins că fugarul Vlad Plahotniuc, extrădat astăzi în R. Moldova după fuga sa de acum mai bine de șase ani, va...
16:30
Maia Sandu, mesaj clar: Infractorii invincibili ajung, în cele din urmă, în fața justiției # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a reacționat după ce Vlad Plahotniuc, aflat sub acuzare penală, a fost adus astăzi la Chișinău. Maia Sandu a subliniat că î...
16:30
Maia Sandu, mesaj ferm după extrădarea lui Plahotniuc: Perseverența aduce infractorii în fața justiției! # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat joi la extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Ea a subliniat că atunci când persever...
15:45
Captură importantă pe autostrada M7: 4,4 kilograme de marijuana găsite într-un microbuz românesc în drum spre Italia # Ziarul National
Polițiștii gărzii financiare au descoperit peste 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz românesc. Acesta a fost oprit pentru control pe autost...
15:45
Zelenski anunță posibile alegeri după instaurarea unui armistițiu și pregătirea retragerii din funcție odată cu sfârșitul războiului # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-o înregistrare video pentru emisiunea "The Axios Show", că este pregătit să renunțe la fu...
15:45
Liderii Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai fostului Partid „Șor”, condamnați la 4 ani de detenție pentru finanțare ilegală # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 25 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o decizie de condamnare pentru președinții Oficiilor Teritoriale Dondușe...
15:00
Maia Sandu dezvăluie amenințările primite în contextul extrădării lui Plahotniuc: „Un sistem mafiot amenință democrația" # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dezvăluit că a fost amenințată cu încarcerarea dacă Vlad Plahotniuc ar fi extrădat la Chișinău. Ace...
15:00
Moldova se inspiră din modelul austriac pentru a-și moderniza sistemul de calificări educaționale # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării își propune să aducă Cadrul Național al Calificărilor la nivelul standardelor Uniunii Europene prin implementare...
14:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Igor Dodon, NELINIȘTIT după aducerea lui Plahotniuc în R. Moldova? Socialistul se adresează și acum cu RESPECT oligarhului care i-a aruncat CURCANII la Președinției: „Șase ani în urmă dumnealui a plecat, acum s-a întors...” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon este foarte precaut în ceea ce-l privește pe Vlad Plahotniuc, chiar dacă acum șase ani era amenințat chiar în sediul Pr...
14:15
Moldova testează tehnologia V2G în cadrul unui spațiu inovativ pentru avansul energiilor regenerabile # Ziarul National
Green City Lab va pune în practică testarea tehnologiei „Vehicul către Rețea (V2G)” în cadrul unui spațiu de testare inovativă din domeniul energie...
12:15
VIDEO // Cinci dintre cele mai așteptate FILME ale anului, inclusiv producțiile lui Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, dar și propunerea României la Premiile Oscar, în PREMIERĂ la ZFR Chişinău. Intrarea este GRATIS # Ziarul National
Cinci dintre cele mai aşteptate filme ale anului, între care noile producţii de regizori cunoscuţi precum Tudor Giurgiu şi Igor Cobileanski, ...
