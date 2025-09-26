Recomandările culturale și de divertisment – final de septembrie în Chișinău

15:40

Opt din zece europeni au în organism cel puțin două pesticide, iar la copii, concentrațiile sunt și mai mari, potrivit unui studiu amplu realizat între 2014 și 2021 în cinci țări europene de către Inițiativa Europeană de Biomonitorizare Umană (HBM4EU). Cercetătorii au găsit în total 46 de pesticide diferite și metaboliții lor în probele analizate. [...]