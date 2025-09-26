A fost lansat albumul Parlamentului de legislatura a XI-a, care conține informații relevante despre activitatea parlamentară din perioada 2021–2025
26 septembrie 2025
Albumul Parlamentului de legislatura a XI-a a fost lansat, iar varianta electronică poate fi consultată pe pagina web oficială a instituției parlamentare. Lucrarea oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor realizări, reforme și momente definitorii ale legislaturii în perioada 2021–2025. Albumul conține, în cele peste 200 de pagini, informații și imagini foto relevante din activitatea parlamentară […]
Președinta CEC a avut un dialog cu delegația OIF despre pregătirile pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), aflată în Republica Moldova într-o misiune de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat stadiul pregătirilor pentru ziua votării, cu accent pe organizarea și funcționarea organelor electorale la toate nivelurile, măsurile de integritate și […]
Guvernul României a donat 15.000 de seturi de rechizite școlare copiilor din Republica Moldova # Sinteza
15.000 de seturi de rechizite școlare, oferite de Guvernul României, au fost distribuite copiilor din mai multe grădinițe și instituții de învățământ din întreaga țară. Din acest lot, 5.000 de seturi au ajuns la copiii din grădinițe, iar câte 5.000 de seturi au fost repartizate elevilor din ciclul primar și gimnazial, respectiv. Donația este oferită […]
Fost viceprimar al Chișinăului, condamnat la 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice. Alte șase persoane, vizate în dosar de corupție # Sinteza
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovate șapte persoane pentru comiterea infracțiunilor de corupere pasivă, fals în acte publice, trafic de influență și corupere activă. Instanța a dispus, în cazul unui inculpat care a deținut funcția de viceprimar al municipiului Chișinău, aplicarea unei pedepse de 3 ani de închisoare pentru fals în acte publice, cu […]
Vlad Filat o acuză pe Maia Sandu de ipocrizie: „A ignorat criza demografică și a pierdut 250.000 de cetățeni” # Sinteza
Fostul prim-ministru a reacționat dur la declarațiile președintei Maia Sandu, făcute recent într-un interviu pentru jurnalistul Dorin Galben, unde șefa statului a afirmat că în campania electorală nu s-au discutat suficient teme serioase precum economia sau criza demografică. Mai mult, lidera de la Chișinău l-a catalogat pe ex-premier drept „o persoană irelevantă”. În replică, acesta […]
Observatorii acreditați de către CEC pot raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor # Sinteza
Comisia Electorală Centrală reamintește că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor putea semnala, în regim online, încălcările constatate în cadrul secției de votare în ziua alegerilor. Sesizările pot fi transmise prin intermediul platformei observator.cec.md. Acestea vor fi recepționate și examinate de organele electorale, fiindu-le oferite soluții în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura o […]
Andrei Năstase avertizează: „Se pregătesc noi poveri financiare pentru cetățeni și diaspora” # Sinteza
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat un apel către cetățeni să iasă la vot, declarând că vocea oamenilor trebuie apărată în Parlament. Într-un mesaj video, acesta a atras atenția asupra unor posibile măsuri fiscale care ar putea afecta direct familiile din Republica Moldova și diaspora. Potrivit lui Năstase, din 1 ianuarie 2026, coletele internaționale ar […]
Irina Vlah reacționează la decizia CEC: „Nu vom fi intimidați. Vom continua lupta politică și după excluderea din alegeri # Sinteza
Partidul Republican „Inima Moldovei” a reacționat după hotărârea Comisiei Electorale Centrale de a exclude formațiunea din competiția pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Liderii partidului califică măsura drept „abuzivă” și o consideră ultima etapă a unui „spectacol politic” menit să reducă la tăcere opoziția. Într-o declarație publicată pe pagina Irinei Vlah, aceasta susține că […]
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 27 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele # Sinteza
Astrele spun că 3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 27 septembrie 2025. Jupiter, planeta norocului, a abundenței și a expansiunii, le oferă acestor nativi susținerea de care au nevoie pentru a atrage succesul material și stabilitatea economică. Aceste zodii nu doar că vor primi surprize plăcute, ci vor avea și ocazia să își […]
CEC a exclus Partidul Inima Moldovei din alegeri. Blocul Patriotic obligat să modifice lista candidaților # Sinteza
Cu doar câteva ore înainte de deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis excluderea Partidului Inima Moldovei din competiția electorală. Potrivit hotărârii, Blocul electoral Patriotic a fost obligat să elimine de pe lista sa electorală toți candidații propuși de Partidul Inima Moldovei, formațiune condusă de […]
Un bărbat din Republica Moldova riscă până la 12 ani de închisoare pentru trafic de migranți ucraineni # Sinteza
În această săptămână, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, oficiul Briceni, acționând pe baza unei informații operative, au documentat activitatea unui grup infracțional organizat, format din cetățeni ai Republicii Moldova și ai Ucrainei, specializat în organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat pentru migranți ucraineni. În zona de frontieră, […]
Cancelarul german Friedrich Merz propune transformarea miliardelor rusești înghețate în sprijin pentru Ucraina # Sinteza
Cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru deblocarea unor active rusești înghețate în valoare de până la 140 de miliarde de euro pentru a sprijini efortul de război al Ucrainei, marcând prima manifestare publică de acest fel la nivel german. Propunerea, prezentată într-un editorial în Financial Times, prevede un împrumut fără dobândă din partea Uniunii […]
PA și CNA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane # Sinteza
Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025, acțiuni de urmărire penală în mai multe localități din raionul Criuleni în cadrul unei cauze pornite pe faptul coruperii alegătorilor de către o formațiune politică declarată neconstituțională. Cazul investigat vizează acțiuni de oferire și dare de bani și bunuri în scopul […]
O femeie de 64 de ani din Buzău a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă după ce a fost muşcată de un arici, incident petrecut în curtea locuinţei sale. O femeie de 64 de ani din Buzău a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de […]
Încasări record de 1,17 miliarde lei într-o singură zi la Bugetul de Stat. Anunțul Serviciului Fiscal de Stat # Sinteza
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul de stat au constituit 1,17 miliarde de lei pentru data de 25 septembrie 2025. Această sumă reprezintă un rezultat remarcabil pentru o singură zi și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Rezultatul obținut reflectă atât responsabilitatea sporită a contribuabililor, cât și […]
Tentative de fraudă vamală la Aeroportul Chișinău. Anabolizante și tutun nedeclarat depistate de vameși # Sinteza
Mai multe tentative de fraudare a legislației vamale au fost contracarate de funcționarii postului vamal Aeroport, în conlucrare cu polițiștii de frontieră. Astfel, în cadrul controlului unor colete aflate în tranzit din Ucraina, cu destinația Baku, prin utilizarea tehnicii de scanare au fost depistate neconcordanțe între datele din actele de însoțire și conținutul real. Dacă […]
Cimișlia inaugurează două stadioane multifuncționale moderne cu sprijinul Uniunii Europene # Sinteza
Copiii, tinerii și sportivii din Cimișlia se bucură de două stadioane multifuncționale moderne. Noile terenuri, destinate baschetului, voleiului și tenisului de câmp, au fost construite cu sprijinul Uniunii Europene și vor găzdui antrenamente, competiții și evenimente comunitare în aer liber. Evenimentul de inaugurare a fost sărbătorit alături de întreaga comunitate prin dansuri, cântece și meciuri […]
Peste 150 de mii de persoane au beneficiat în luna august de medicamente și dispozitive medicale compensate # Sinteza
Mai mult de 150 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna august prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta. Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate peste 97 de milioane de lei pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate, eliberate în luna august, cu cca 7,3 […]
Consiliul Audiovizualului aplică amenzi de 70 000 lei și 6 avertizări posturilor TV pentru încălcarea legislației electorale # Sinteza
Consiliul Audiovizualului a acordat amenzi totale de 70 000 lei și 6 avertizări publice, pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA) și a legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie curent. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea prevederilor privind asigurarea informării publicului din CSMA, a normelor din Regulamentul privind […]
Guvernul Japoniei donează echipamente frigorifice Centrului Național de Transfuzie a Sângelui # Sinteza
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de o donație valoroasă din partea Guvernului Japoniei, oferită prin intermediul Biroului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în Republica Moldova. Donația constă în 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale, în valoare de 158.000 de mii de dolari. Aceste echipamente frigorifice moderne sunt destinate secțiilor și […]
Polițiști de frontieră din Moldova instruiți în Polonia pentru utilizarea dronelor și a tehnicii moderne de supraveghere # Sinteza
Șaisprezece polițiști de frontieră au beneficiat de instruiri specializate, în perioada lunii septembrie, în domeniul supravegherii frontierei de stat, organizate de mentorii Centrului de Instruire al Gărzii de Frontieră Kętrzyn, Polonia. Tematica instruirii a vizat în special operarea dispozitivelor portabile de observare optoelectronice și a vehiculelor de observare, precum și principiile de utilizare a sistemelor […]
Elevi refugiați din Ucraina au prezentat proiecte despre cultura și istoria Moldovei la Anenii Noi # Sinteza
Copiii refugiați din Ucraina, elevi la Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin” din Anenii Noi, au realizat mai multe proiecte de cercetare și au desfășurat diverse activități interactive pentru a cunoaște cultura și istoria Republicii Moldova. Acestea au fost prezentate în cadrul unui eveniment festiv, la care au participat părinți, profesori și reprezentanți ai autorităților locale, ai […]
Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală # Sinteza
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciunea comiterii infracțiunii de corupere electorală. Potrivit materialelor cauzei penale, începând cu luna mai 2025 și până în prezent, mai mulți membri și simpatizanți ai unui bloc politic, având scopul determinării alegătorilor să își exercite într-un anumit […]
26 septembrie 2025 este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau […]
Angajații IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară # Sinteza
Angajații IGSU continuă să desfășoare activități de prevenire a situațiilor de risc în instituțiile de învățământ din întreaga țară. Scopul acestora este creșterea nivelului de pregătire a elevilor și a personalului didactic, precum și atragerea atenției asupra prevenirii situațiilor de urgență. În perioada 18–24 septembrie 2025, salvatorii au vizitat 67 de instituții, instruind 9.658 de […]
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Decizia a fost luată […]
Republica Moldova și Elveția au semnat Acordul pentru combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale # Sinteza
Capacitățile instituțiilor din țara noastră în lupta cu corupția, îndeosebi în domeniul recuperării bunurilor obținute ilegal și transformarea acestora în resurse pentru dezvoltarea țării, vor fi consolidate. Ministerul Justiției și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi Acordul pentru lansarea primei faze a Proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale […]
Irina Vlah reacționează dur după decizia Curții de Apel privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”: ”Este o decizie vădit motivată politic” # Sinteza
Curtea de Apel Centru a decis, la solicitarea Ministerului Justiției, să limiteze activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei”. Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă, însă deocamdată nu este clar ce impact va avea asupra statutului formațiunii în cadrul Blocului Electoral Patriotic. Într-o reacție publicată pe rețelele de socializare, lidera formațiunii, Irina Vlah, a […]
CEC dezminte informațiile false despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unei informații false, promovată pe rețele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”. În postare este invocat un așa-zis comunicat al CEC. Linkul publicat duce către o pagină clonată a site-ului CEC, cu […]
Andrei Năstase critică ipocrizia politicienilor după revenirea lui Plahotniuc: ”Acum toți vor privi cu groază spre acest om care le cunoaște toate secretele” # Sinteza
Candidatul independent Andrei Năstase a reacționat la revenirea în țară a oligarhului Vladimir Plahotniuc, amintind de lupta sa din ultimul deceniu și criticând dur pe cei care „trag leul mort de coadă”. „Vladimir Plahotniuc a fost adus acasă. După ani de fugă, după arestarea în Grecia și extrădare, un capitol se închide și unul, fără […]
CEC a pregătit stickere pentru alegătorii care participă la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”. Acțiunea are menirea de a transforma momentul votului într-o experiență memorabilă, de a consolida sentimentul […]
Lidera Moldova Mare cere un audit complet al creditelor și schemelor financiare: „Adevărul despre ajutorul Europei trebuie aflat” # Sinteza
Lidera Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a lansat un apel dur în cadrul emisiunii Gonța Media, moderată de jurnalistul Gheorghe Gonța, cerând un „audit total și fără precedent” asupra creditelor acordate de-a lungul anilor și a schemelor financiare din sectorul energetic. „Astăzi nu mai avem nevoie de lozinci noi și frumoase. Este critic necesar […]
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, pus sub acuzare pentru spălare de bani, escrocherie și conducerea unei organizații criminale # Sinteza
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Republica Elenă și predat astăzi organelor de drept din Republica Moldova, în urma deciziilor autorităților elene privind solicitările de extrădare transmise de Procuratura Generală la 24 iulie și 8 august 2025. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție i-au adus acestuia la cunoștință învinuirile în […]
Polonia se alătură Canadei și Lituaniei. Irina Vlah primește interdicție de intrare pentru cinci ani # Sinteza
Autoritățile din Polonia au decis, 25 septembrie, să impună sancțiuni naționale împotriva Irinei Vlah, cetățeană a Republicii Moldova. Fosta guvernatoare a Găgăuziei i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul polonez pentru o perioadă de cinci ani. Ea este acuzată de influențarea alegerilor parlamentare din Moldova în favoarea Rusiei, transmite Mediafax. Decizia a fost luată în urma solicitării ministrului […]
Volodimir Zelenski a spus când este dispus să se retragă din funcția de președinte al Ucrainei. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a acordat un interviu, pentru Axios, la New York, în care a spus, printre altele, că este dispus să nu mai fie președinte după terminarea războiului cu Rusia. Întrebat dacă ar accepta să facă alegeri […]
VIDEO// Maia Sandu: ”Am avut semnale că, dacă ajung la putere, Dodon și Plahotniuc mă vor pune la închisoare pentru că le stau în gât” # Sinteza
Președintele Maia Sandu consideră că, odată revenit acasă, Vlad Plahotniuc va încerca să schimbe puterea politică actuală, de aceea, spune ea, acesta este un test pentru justiția moldovenească. Pe de altă parte, ea nu crede că fostul lider democrat „s-a lăsat prins”, după cum se spune, și nici că ar fi atașat ideologic de Rusia, […]
Ministerul Educației colaborează cu Austria pentru implementarea Euroguidance, Europass și EQF în Republica Moldova # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării implementează instrumentele europene Euroguidance, Europass și EQF (Cadrul European al Calificărilor) pentru a adapta Cadrul Național al Calificărilor la standardele Uniunii Europene. În acest sens, MEC a avut o ședință online cu Agenția Austriacă pentru Educație și Internaționalizare (OeAD). Discuțiile au vizat schimbul de bune practici și implementarea acestor instrumente în […]
Doi lideri ai fostului Partid Șor condamnați la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală din partea unui grup criminal organizat # Sinteza
La data de 25 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare […]
Ministra Sănătății a participat la deschiderea Expoziției internaționale „MoldMedizin & MoldDent”, ediția a XXVIII-a # Sinteza
În perioada 25-27 septembrie, la Centrul internațional de expoziții „Moldexpo”,are loc Expoziția internațională specializată „MoldMedizin & MoldDent”, ediția a XXVIII-a. În acest an participă peste 50 de companii din Republica Moldova, România, dar și din alte state, 30 dintre care participă prima dată. Expoziția acoperă un spectru larg de produse și servicii medicale: echipamente și […]
La Institutul Mamei și Copilului, a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN) # Sinteza
Astăzi, 25 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN) – un pas esențial în modernizarea infrastructurii medicale și în dezvoltarea imagisticii medicale avansate în Republica Moldova. Aparatul de RMN de 1,5 Tesla – primul dintr-o instituție pediatrică din țară – costă 25,6 milioane de lei și a fost […]
Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc denunță abuzuri la aterizarea în Moldova: „Am fost percheziționat și îndepărtat intenționat de clientul meu” # Sinteza
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză autoritățile Republicii Moldova de încălcări grave ale drepturilor sale și ale clientului pe care îl reprezintă. „Imediat cum am aterizat în Moldova au început și abuzurile. Poliția de Frontieră de la Aeroportul din Chișinău mi-a periclitat trecerea și, fără să mi se explice motivele, pentru prima dată în […]
VIDEO// Vovan și Lexus i-au făcut o farsă lui Oazu Nantoi, iar acesta ”și-a deschis sufletul”: ”Nu am spus-o public, dar nu găsesc limbă comună cu Maia Sandu” # Sinteza
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oazu Nantoi, a fost ținta unui prank pus la cale de cunoscuții „trolli telefonici” ruși Vovan și Lexus. Crezând că discută cu fostul campion de șah Garry Kasparov, parlamentarul a făcut o serie de declarații controversate, printre care și faptul că „nu a reușit să găsească limbă comună cu Maia […]
VIDEO// Usatîi vrea limită de vârstă pentru deputați: ”După 65 de ani politicienii trebuie să meargă la crescut curcani și boboci, nu în Parlament” # Sinteza
Renato Usatîi a declarat, în cadrul unei emisiuni, că în Republica Moldova este necesară stabilirea unei limite de vârstă pentru deputați, reducerea numărului de mandate și eliminarea imunității parlamentare. „Specialiștii ies la pensie la 63 de ani, însă un deputat poate candida și la 82. Credeți-mă, după o anumită vârstă, omul nici nu mai ține […]
VIDEO// Renato Usatîi îl atacă subtil pe Ion Sturza: ”Fără GPS nu găsește drumul acasă, dar ne dă lecții de politică” # Sinteza
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a lansat critici la adresa fostului premier Ion Sturza, într-o emisiune, susținând că acesta nu ar mai avea credibilitate și că reprezintă un exemplu clar pentru necesitatea introducerii unei limite de vârstă în politică. Usatîi l-a numit pe Sturza „un moșneag bludnic”, afirmând că „nu s-a priceput nici când a […]
VIDEO// Gabriel Călin, lider UCSM: ”Votați echipa lui Călin, dacă vreți să scăpați de ce s-a întâmplat până acum în Moldova” # Sinteza
Pe final de campanie electorală, Uniunea Creștin Socială din Republica Moldova (UCSM) transmite un mesaj către alegători, criticând apelurile de a susține „candidații cu șanse” și partidele care au guvernat până acum. „Acum, pe final de campanie, o să vedeți tot mai multe îndemnuri să votați cu cei care au șansă, trimițându-vă iară spre cei […]
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri și […]
Polițiștii de frontieră Constanța au descoperit țigări de contrabandă de 100.000 lei într-un camion din Republica Moldova # Sinteza
Poliţiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit aproximativ 60.000 de ţigarete nedeclarate, estimate la o valoare de 100.000 de lei, ascunse în cabina unui camion înmatriculat în Republica Moldova condus de către un cetățean moldovean. În ziua de 23.09.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, județul Constanța, […]
Avocatul Lucian Rogac: ”PAS a transformat extrădarea lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol de prost gust și o folosește ca instrument electoral” # Sinteza
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că procesul de extrădare al fostului lider democrat a fost transformat într-un „spectacol politic de prost gust”, regizat de actuala guvernare în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. „Așa cum am menționat anterior, IGP, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui […]
VIDEO// Ion Ceban: ”Guvernarea PAS folosește cazul Plahotniuc pentru a distrage atenția de la problemele reale” # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău și cap de listă al Blocului Alternativa, Ion Ceban, a criticat guvernarea pentru modul în care gestionează agenda publică în plină campanie electorală. Acesta afirmă că subiectul Vlad Plahotniuc este folosit pentru a distrage atenția cetățenilor de la dificultățile reale cu care se confruntă societatea. „Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și […]
Un bărbat de 75 de ani a fost salvat de IGSU dintr-o fântână de acumulare a apelor pluviale la Hîncești # Sinteza
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit […]
