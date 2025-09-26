Zeci de capete de ovine, blocate la vama Leușeni-Albița, riscă să fie sacrificate

16:30

Fermierii din Europa se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Deși recoltele sunt peste medie, prețurile cerealelor rămân la un nivel extrem de scăzut, ceea ce face ca veniturile din vânzări să nu mai acopere costurile de producție. Comercianții de cereale explică faptul că piața este dezechilibrată: oferta depășește considerabil […]