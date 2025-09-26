COD GALBEN de înghețuri pe întreg teritoriul țării în perioada 27–29 septembrie
Agro TV, 26 septembrie 2025 17:10
Pentru perioada 27-28 septembrie se așteaptă cer variabil însoțit de vreme fără precipitații. Totodată, meteorologii anunță cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării pentru 27 și 29 septembrie. În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer, se vor produce înghețuri cu intensitatea de -1…-3 grade Celsius […] Articolul COD GALBEN de înghețuri pe întreg teritoriul țării în perioada 27–29 septembrie apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 30 minute
17:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 27 – 29 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 24 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 94 […] Articolul Noi prețuri la carburanți apare prima dată în AgroTV.
17:10
Un tir cu peste 32 de oi este blocat deja de mai bine de șase zile la Vama Leușeni-Albița. Potrivit presei române, motivul blocajului la granița dintre România și Republica Moldova este legat de incapacitatea firmei importatoare din Republica Moldova de a achita taxele vamale, aceasta aflându-se în insolvență. Autoritățile de peste Prut precizează că […] Articolul Zeci de capete de ovine, blocate la vama Leușeni-Albița, riscă să fie sacrificate apare prima dată în AgroTV.
17:10
Pentru perioada 27-28 septembrie se așteaptă cer variabil însoțit de vreme fără precipitații. Totodată, meteorologii anunță cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării pentru 27 și 29 septembrie. În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului și izolat în aer, se vor produce înghețuri cu intensitatea de -1…-3 grade Celsius […] Articolul COD GALBEN de înghețuri pe întreg teritoriul țării în perioada 27–29 septembrie apare prima dată în AgroTV.
17:00
Republica Moldova, invitată de adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Agro TV
Republica Moldova ar putea adera la convenția Uniunii Europene, care va simplifica comerțul. Consiliul Uniunii Europene a anunțat joi, 25 septembrie, decizia prin care țara noastră este invitată să adere la Convenția din 20 mai 1987. Potrivit autorităților, acesta este un pas istoric pentru Serviciul Vamal și pentru întreaga țară, confirmând direcția fermă de integrare […] Articolul Republica Moldova, invitată de adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri apare prima dată în AgroTV.
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică, valabilă pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie. Potrivit specialiștilor, în acest timp, se menține o scurgere redusă a apei în râurile din Republica Moldova. Zonele vizate sunt râul Prut, Nistru, sectorul Dubăsari – Tudora și majoritatea râurilor mici din țară. Potrivit clasificării Serviciului Hidrometeorologic de […] Articolul Cod roșu, portocaliu și galben de secetă pe unele râuri din țară apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
18:50
De Ziua Internațională a Limbilor, la Chișinău, se va desfășura Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. Astfel, timp de patru zile în capitală vor veni 75 de scriitori din 12 state ale lumii. Evenimentul își propune să promoveze în rândul cetățenilor noștri studierea limbilor străine, dar și să ancoreze Republica Moldova în Cultura Europeană. La […] Articolul La Chișinău se desfășoară Festivalul Internațional de Literatură și Traducere apare prima dată în AgroTV.
18:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 26 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 88 de […] Articolul Noi prețuri la carburanți apare prima dată în AgroTV.
Ieri
17:20
A început sezonul ciupercilor, dar și al intoxicațiilor. În acest context, specialiștii atenționează despre pericolul la care se expun cetățenii care consumă ciuperci de pădure. Potrivit medicului toxicolog, Alexandru Belecciu, otrăvirea cu ciuperci reprezintă o urgenţă medicală, iar cu cât simptomele intoxicației apar mai rapid, cu atât starea bolnavului este mai gravă. ALEXANDRU BELECCIU, medic […] Articolul Atenție la consumul de ciuperci! apare prima dată în AgroTV.
17:20
Un bărbat de 75 de ani a fost salvat, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale. Incidentul a avut loc miercuri, 24 septembrie, într-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hâncești. Potrivit salvatorilor, bărbatul desfășura lucrări în apropierea bazinului, iar la un moment dat nu a mai fost observat de vecini. Astfel, […] Articolul Un bărbat a fost salvat la Hâncenști dintr-o fântână apare prima dată în AgroTV.
17:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Conceptul Sistemului informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” și Regulamentul privind resursa informațională aferentă. Noul instrument digital va conecta fermierii cu cercetătorii, consilierii agricoli și organizațiile de profil, oferindu-le acces la informații actualizate, tehnologii moderne și oportunități de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor. INA BUTUCEL, secretar general adjunct […] Articolul AKIS- sistemul informațional care va conecta fermierii, cercetarea și consilierea apare prima dată în AgroTV.
17:10
MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 2025 – Inovație, colaborare și dezvoltare în domeniul sănătății, la Chișinău # Agro TV
Cea de-a XXVIII-a ediție a expoziției internaționale specializate MOLDMEDIZIN & MOLDDENT să desfășoară în aceste zile la Chișinău. La evenimentul de referință pentru sectorul medical și farmaceutic din Republica Moldova, participă 70 de expozanți, dintre care 20 sunt pentru prima dată. De la profesioniști din domeniul medical – medici, farmaciști, profesori universitari și studenți – […] Articolul MOLDMEDIZIN & MOLDDENT 2025 – Inovație, colaborare și dezvoltare în domeniul sănătății, la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
17:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină a alocat peste 250.000 de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea unui nou lot de vaccin împotriva hepatitei virale B, pentru adulți. Este vorba despre 4.800 de doze care vor fi utilizate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Lotul a fost recepționat la […] Articolul Un nou lot de vaccin împotriva hepatitei virale B, achiziționat de CNAM apare prima dată în AgroTV.
17:10
Pe 26 septembrie se așteaptă cer variabil însoțit de vreme fără precipitații. Totodată, meteorologii anunță cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul țării pentru 27 și 28 septembrie. Noaptea și dimineața, local, la înălțimea de 2 cm de la suprafața solului, se vor semnala înghețuri cu intensitatea de -1-2 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, temperaturile în […] Articolul COD GALBEN de înghețuri pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
17:00
Pacienții Institutul Mamei și Copilului vor beneficia de investigații diagnostice de o precizie sporită. Un cabinet de rezonanță magnetică nucleară a fost inaugurat joi, 25 septembrie SERGIU GLADUN, directorul Institutului Mamei și Copilului: ,,Acest echipament o să ne dea posibiliatea să facem diagnosticul mai precis și mai rapid, datorită acestui fapt sigur că asistența mediaclă […] Articolul Cabinet de rezonanță magnetică nucleară, inaugurat la Institutul Mamei și Copilului apare prima dată în AgroTV.
17:00
Prima linie feroviară electrificată cu ecartament european, construită în Republica Moldova # Agro TV
În Republica Moldova va fi construită prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni, ceea ce ar permite legătura directă cu infrastructura modernă de transport feroviar din Uniunea Europeană. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că proiectul reprezintă o investiție strategică, cu impact pozitiv pe termen lung. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale „Este […] Articolul Prima linie feroviară electrificată cu ecartament european, construită în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
16:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 26-28 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 64 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 2 bani și va avea valoarea 16 lei și 72 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 26-28 septembrie apare prima dată în AgroTV.
16:30
Primele 41 de gospodării vulnerabile din mediul rural al Republicii Moldova vor beneficia de lucrări de renovare energetică, finanțate prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial, susținut de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei. Intervențiile sunt programate să fie finalizate înainte de venirea sezonului rece, în funcție de particularitățile fiecărui lot regional, pentru a asigura […] Articolul 41 de gospodării vulnerabile din Republica Moldova vor fi renovate energetic apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Pe 25 septembrie, vom avea parte de cer variabil. Potrivit meteorologilor, temperaturile în centrul țării vor ajunge până la 17 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 10 grade Celsius, vântul va sufla cu o viteză de 18 km/h, din direcția nord-est. Ziua și noaptea se așteaptă precipitații slabe în nordul țării, iar vântul […] Articolul Ploi slabe în sudul țării apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 25 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 62 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se scumpește cu 8 bani și va avea valoarea 16 lei și 70 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 25 septembrie apare prima dată în AgroTV.
15:10
Guvernul a aprobat transmiterea a 119 bunuri publice, printre care clădiri, stații de pompare, bazine, canale și terenuri aferente, în administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Decizia a fost luată la propunerea Agenției Proprietății Publice, iar prin valorificarea ei, fermierii vor avea acces la surse sigure de irigare, contribuind la obținerea unei producții agricole mai […] Articolul 119 bunuri publice vor fi transmise Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare apare prima dată în AgroTV.
15:00
Guvernul a aprobat un nou Regulament care prevede transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru Eficiență Energetică către beneficiari. Documentul stabilește un mecanism simplificat, eliminând etapele birocratice și asigurând acces rapid la investiții pentru persoane fizice, juridice și asociații de proprietari. Conform regulamentului, bunurile și serviciile finanțate vor fi transmise gratuit, pe baza […] Articolul Regulament nou pentru transmiterea bunurilor destinate eficienței energetice apare prima dată în AgroTV.
12:10
Guvernul danez ar intenționa să introducă o taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă # Agro TV
Guvernul danez intenționează să implementeze prima taxă din lume care va fi aplicată pentru emisiile poluante ale animalelor de fermă, transmite Bloomberg. Astfel, potrivit autorităților, Guvernul de la Copenhaga investește miliarde de coroane în tehnologii care vor ajuta fermierii să își reducă emisiile, ceea ce va duce la diminuarea sumelor pe care vor trebui să le […] Articolul Guvernul danez ar intenționa să introducă o taxă pe emisiile poluante ale animalelor de fermă apare prima dată în AgroTV.
12:10
Un camion care transporta floarea-soarelui a luat foc pe traseul R-32 Cahul-Taraclia. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 23 septembrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit trei echipe de pompieri. În timpul operațiunii, pompierii au reușit evacuarea în siguranță a unei butelii de gaz din cabina camionului, […] Articolul Un camion care transporta floarea-soarelui a luat foc din mers pe traseul R-32 apare prima dată în AgroTV.
12:10
15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură pe parcursul anul de studii 2025-2026. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. GALINA RUSU, secretar general al Ministerului Educației și Cercetării: ,,Cuantumul burselor Președintelui Republicii Moldova sunt de 3.860 de lei pentru studenții din învățământul superior și 2.995 […] Articolul 15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova apare prima dată în AgroTV.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 25 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 87 de […] Articolul Noi prețuri la carburanți apare prima dată în AgroTV.
12:00
Participanții care au obținut note de „9” și „10” la Marea Dictare Națională, premiați de Ministerul Educației # Agro TV
Rezultate remarcabile la Marea Dictare Națională, care a avut loc de Ziua Limbii Române, pe 31 august. Potrivit Ministerului Educației, din cei peste 2000 de participanți, 18 au luat nota maximă „10”, iar 120 au obținut nota „9”. Participanții cu cele mai bune rezultate au fost premiați marți, 23 septembrie într-un eveniment festiv, organizat de […] Articolul Participanții care au obținut note de „9” și „10” la Marea Dictare Națională, premiați de Ministerul Educației apare prima dată în AgroTV.
23 septembrie 2025
16:30
Fermierii din Europa se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Deși recoltele sunt peste medie, prețurile cerealelor rămân la un nivel extrem de scăzut, ceea ce face ca veniturile din vânzări să nu mai acopere costurile de producție. Comercianții de cereale explică faptul că piața este dezechilibrată: oferta depășește considerabil […] Articolul Recoltă de grâu peste medie, dar prețuri extrem de scăzute apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 24 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 61de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu 2 bani și va avea valoarea 16 lei și 62 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea […] Articolul Curs valutar: 24 septembrie apare prima dată în AgroTV.
16:10
La strugurii tehnici și cei de masă se prognozează o roadă cu 25 la sută mai mare, comparativ cu anul trecut. Nivelul recoltei s-ar putea apropia de 150 de mii de tone, dintre care, 100 de mii de toane ar urma să ajungă pe piața externă. GHEORGHE GABERI, director Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Struguri: […] Articolul Producția de struguri ar putea crește cu 25% față de anul 2024 apare prima dată în AgroTV.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de pericol excepțional de incendii cu caracter natural pentru zona de sud și centru a Republicii Moldova. Avertizarea meteorologilor este valabilă până pe 30 septembrie. În partea de nord cerul va fi noros, iar în partea de sud, va fi variabil. Vântul va sufla din partea de […] Articolul Cod galben de incendii, temperaturile nu vor depăși 27 de grade apare prima dată în AgroTV.
15:40
Producția de miere din Republica Moldova a scăzut semnificativ în acest an, potrivit estimărilor preliminare. Comparativ cu 2024, când producția depășea 5.000 de tone, în 2025 se preconizează că va fi atins doar pragul de 2.000 de tone. Chiar și așa, exporturile nu s-au oprit. În primele șapte luni ale anului 2025, au fost exportate […] Articolul Producția de miere a scăzut semnificatin în acest an apare prima dată în AgroTV.
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aplicat pentru prima dată, de la modificarea legislației, sancțiuni titularilor de avize de racordare care nu și-au renunțat voluntar la acestea și nu au valorificat proiectele în termenele stabilite. Măsura vizează centralele electrice cu o capacitate mai mare de 200 kW, iar suma estimată ce va fi încasată […] Articolul ANRE aplică pentru prima dată taxa de nevalorificare a avizelor de racordare apare prima dată în AgroTV.
12:40
Republica Azerbaidjan anulează procedura de eliberare a poliței de asigurare internațională # Agro TV
Începând cu 1 octombrie curent, Republica Azerbaidjan anulează eliberarea poliței de asigurare internațională „Carte Verde” direct în punctele de trecere a frontierei. Agenția Națională Transport Auto anunță operatorii de transport rutier că, potrivit Agenției Transport Terestru din Azerbaidjan, șoferii și transportatorii care nu vor deține o poliță „Carte Verde” valabilă la intrarea pe teritoriul azer […] Articolul Republica Azerbaidjan anulează procedura de eliberare a poliței de asigurare internațională apare prima dată în AgroTV.
12:30
Sediul Centrului Național de Epileptologie, situat pe teritoriul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, a fost inaugurat marți, 23 septembrie, după o amplă reconstrucție. Valoarea investiției se ridică la aproape 40 de milioane de lei, sumă care acoperă lucrările de renovare, dotările de echipamente și mobilier. DIANA MANEA, directorul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău: […] Articolul Centrul Național de Epileptologie, deschis după reconstrucția capitală apare prima dată în AgroTV.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 24 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 29 de bani, cu 2 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 87 de […] Articolul Noi prețuri la carburanți apare prima dată în AgroTV.
11:50
Recoltarea nucilor de pe pomii care cresc în apropierea liniilor electrice aeriene reprezintă un pericol grav de electrocutare, avertizează reprezentanții Premier Energy. Astfel, autoritatea îndeamnă populația să respecte regulile de securitate electrică pentru a evita accidentele în timpul recoltării. Pericolul recoltării nucilor în apropierea liniilor electrice „Caracterul improvizat al activităţii ce presupune urcatul pe copaci […] Articolul Atenție! Recoltarea nucilor din apropierea liniilor electrice poate fi periculoasă apare prima dată în AgroTV.
11:50
Uniunea Europeană și Republica Moldova au convenit să prelungească până la 31 martie 2027 acordul privind transportul rutier, menit să faciliteze accesul țării la piețele globale și să consolideze legăturile economice cu spațiul comunitar, a anunțat Comisia Europeană. Acordul, aflat în vigoare din 29 iunie 2022, a permis liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă, […] Articolul UE și Republica Moldova prelungesc acordul de transport rutier până în martie 2027 apare prima dată în AgroTV.
22 septembrie 2025
16:50
Horticultorii au început să adune nucile. Tot mai solicitate pe piața internă, dar și pe cea externă sunt nucile verzi, a declarat pentru AGRO TV Moldova, Lilian Florea, proprietarul unei livezi de nuci de peste 160 de hectare din satul Inești. Potrivit acestuia, nucile au ajuns și la moldovenii din Elveția, Italia și Germania. O […] Articolul Nucile verzi sunt solicitate pe piața internă apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 23 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 59 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 2 bani și va avea valoarea 16 lei și 64 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 23 septembrie apare prima dată în AgroTV.
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 23 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 31 de bani, cu 5 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 88 de […] Articolul Noi prețuri la carburanți apare prima dată în AgroTV.
13:40
Pentru ziua de marți, 23 septembrie, meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centrul țării se așteptă maxime de 26 grade și minime de 12 grade. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 9 km/h. În nordul țării maximele vor fi de 23 de grade, iar minimele vor coborî până la 9 […] Articolul Cer variabil și maxime de 27 grade Celsius în sudul țării apare prima dată în AgroTV.
13:30
Fermierii mai au timp până pe 30 septembrie să depună cereri pentru subvențiile complementare # Agro TV
Fermierii și organizațiile din domeniul agricol mai au la dispoziție câteva zile pentru a depune cereri de subvenționare în cadrul măsurilor complementare. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că termenul limită este 30 septembrie. Sprijinul financiar este destinat nu doar agricultorilor individuali, ci și grupurilor de producători, asociațiilor de irigații, organizațiilor profesionale, centrelor […] Articolul Fermierii mai au timp până pe 30 septembrie să depună cereri pentru subvențiile complementare apare prima dată în AgroTV.
11:30
Accesul în terminalul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” va fi restricționat în perioada 25–30 septembrie curent, conform unei decizii a Grupului de Management a Riscurilor. Potrivit Poliției de Frontieră, în această perioadă, accesul va fi permis exclusiv pasagerilor care dețin bilet și documente de călătorie, precum și personalului autorizat și echipajelor aeronavelor. Autoritățile recomandă călătorilor să […] Articolul Acces limitat în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” apare prima dată în AgroTV.
11:20
Criză pe piața europeană a cartofilor: supraofertă, prețuri în scădere și concurență internațională în creștere # Agro TV
Industria europeană a cartofilor se confruntă cu o criză cauzată de o supraofertă istorică, pe fondul unei recolte record și a unei cereri în scădere, în special pentru cartofii prăjiți. După o perioadă de expansiune și investiții masive în procesare, începutul anului 2025 a marcat o corecție dureroasă în piață. Prețurile au scăzut brusc, iar […] Articolul Criză pe piața europeană a cartofilor: supraofertă, prețuri în scădere și concurență internațională în creștere apare prima dată în AgroTV.
11:20
Australia, în alertă din cauza gândacului Khapra: o amenințare majoră pentru exporturile agricole # Agro TV
Australia a intrat recent în stare de alertă după descoperirea larvelor de gândac Khapra în scutece importate, distribuite în supermarketuri din toată țara. Autoritățile au retras de urgență 1.500 de cutii contaminate din cele 2.000 aflate pe piață și colaborează cu distribuitorii și producătorii pentru a preveni răspândirea dăunătorului. Deși țara este în prezent liberă […] Articolul Australia, în alertă din cauza gândacului Khapra: o amenințare majoră pentru exporturile agricole apare prima dată în AgroTV.
10:30
Risipa alimentară reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru societatea modernă, afectând nu doar accesul oamenilor la hrană, ci și mediul înconjurător. În Republica Moldova, anual fenomenul ia amploare. În acest context, speciaiștii atenționează că sunt necesare acțiuni concrete pentru a limita pierderile. OLEG PARASCHIV, directorul Băncii de Alimente din Moldova: ,, De fiecare […] Articolul An de an, risipa alimentară ia amploare apare prima dată în AgroTV.
19 septembrie 2025
16:10
UE va elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova. Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, 18 septembrie, extinderea accesului pe piață pentru prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri, produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă. Astfel, Uniunea Europeană își […] Articolul UE va elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole moldovenești apare prima dată în AgroTV.
16:10
Pe 4 și 5 octombrie, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău va găzdui cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, cel mai mare eveniment dedicat tradițiilor vinicole și culturii oenologice din țară. Sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, sărbătoarea reunește producători locali, turiști și pasionați de vin, într-o atmosferă care îmbină degustările, […] Articolul Republica Moldova va celebra excelența vinului la Ziua Națională a Vinului apare prima dată în AgroTV.
16:10
Pentru sfârșitul săptămânii meteorologii prognozează cer variabil, fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest. În centul țării maximele vor ajunge până la 27 grade, iar minimele vor coborî până la 13 grade. În nordul țării ziua temperaturile vor oscila până la 24 de grade, iar noapte vor […] Articolul Cer variabil fără precipitații apare prima dată în AgroTV.
16:00
Echipamente medicale de peste 6.63 milioane de lei, donate Institutului Oncologic de către UE și OMS # Agro TV
Institutul Oncologic din Capitală a recepționat vineri, 19 septembrie, o donație de echipamente medicale performante în valoare de 6,63 milioane de lei, oferită de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Noile tehnologii vor permite diagnosticarea precoce și aplicarea unor tratamente minim invazive pentru pacienții oncologici. ANGELA PARASCHIV, secretar de stat al Ministerului Sănătății: ,, […] Articolul Echipamente medicale de peste 6.63 milioane de lei, donate Institutului Oncologic de către UE și OMS apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.