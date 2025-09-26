Fabrica de „pro-europeni” de la Moscova. Metamorfoza lui Mark Tkaciuk și conexiunile sale cu serviciile secrete de la Kremlin
Cotidianul, 26 septembrie 2025 17:10
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în ”pro-european” în cadrul Blocului ”Alternativa”, ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 10 minute
17:20
Analistul Mihai Isac: „Am ajuns să confundăm sfatul duhovnicesc cu îndemnul de vot, icoana cu afișul electoral, troița cu panoul LED”” # Cotidianul
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, linia dintre credință și politică a fost încălcată flagrant. Analistul politic Mihai Isac atrage atenția că o rețea de pagini și conturi online se folosește de simboluri religioase pentru a mobiliza alegătorii, transformând Biserica într-un vector de influență politică, în pofida dezicerii oficiale a Mitropoliei …
Acum 30 minute
17:10
Fabrica de „pro-europeni” de la Moscova. Metamorfoza lui Mark Tkaciuk și conexiunile sale cu serviciile secrete de la Kremlin # Cotidianul
Mark Tkaciuk, fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, proaspăt vopsit în ”pro-european” în cadrul Blocului ”Alternativa”, ar colabora deja de aproape un deceniu cu serviciile ruse. Sursele Deschide.MD relatează că acesta a început să interacționeze cu angajați ai FSB încă din 2016, iar persoana sa de contact ar fi fost agentului FSB Dmitri Loskutov, fost adjunct …
17:00
VIDEO | Maia Sandu, către cetățenii R. Moldova: Unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiți, că nu mai au pentru ce merge la vot. Să știți că pe asta contează Kremlinul și corupții. Moldova este casa noastră # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a transmis o adresare către cetățenii Republicii Moldova, în care a vorbit despre lupta de zece ani împotriva regimurilor oligarhice și corupte, despre provocările prin care a trecut țara și despre parcursul european al Republicii Moldova. Șefa statului i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la vot, subliniind că „Moldova este casa noastră …
Acum o oră
16:50
Seturi LEGO false cu soldați moldoveni și ucraineni. O nouă tactică de manipulare înaintea alegerilor din Republica Moldova # Cotidianul
În ajunul alegerilor parlamentare din 28 Septembrie, propagandiștii ruși au lansat în spațiul online imagini cu așa-zise seturi LEGO care ar ilustra militari moldoveni luptând alături de armata ucraineană. Specialiștii avertizează că este vorba despre o nouă tactică de dezinformare, parte dintr-o campanie mai amplă a Federației Ruse de a influența scrutinul electoral și de …
16:40
Solistul trupei Alternosfera: „Doar parcursul european. Niciun fel de Federație Rusă, niciun fel de federalizare. Neapărat trebuie să ieșim la vot” # Cotidianul
Marcel Bostan, solistul trupei Alternosfera, a vorbit, în cadrul unui interviu acordat pentru Context.ro, despre importanţa votului, a informării corecte, dar și despre mecanismele de propagandă rusă din Republica Moldova. Artistul a îndemnat cetățenii să fie vigilenți în fața dezinformării și să discute cât mai mult cu cei apropiați, prieteni, rude, vecini, mai ales cu …
Acum 4 ore
14:30
Conspirații și dezinformări pe TikTok în campania parlamentară: „Recuperarea” Bugeacului, „Sandu vrea să vândă țara”, „persecutarea” Bisericii și alte teme favorabile Rusiei # Cotidianul
Jurnaliștii de investigație de la Context.ro au publicat o amplă analiză a materialelor video plasate pe TikTok de candidații la alegerile parlamentare. Potrivit investigației, rețeaua socială a devenit un teren fertil pentru manipularea opiniei publice, prin promovarea de teorii false și conspiraționiste, puse intenționat în circulație de politicieni. „Marioneta” Sandu „duce LGBT-ul în grădinițe” și …
14:10
Decis! Partidul pro-rusei Irinei Vlah nu va participa la alegerile parlamentare. Cei 26 de candidați, retrași din Blocul „Patriotic”. # Cotidianul
Partidul „Inima Moldovei” nu mai participă la alegeri. CEC a votat excluderea formațiunii cu 6 voturi „pentru” și 3 „împotrivă”. Toți cei 26 de candidați, inclusiv Irina Vlah, au fost retrași din Blocul Patriotic. Amintim că activitatea Partidului Inima Moldovei a fost limitată prin decizia Curții de Apel Centru, la cererea Ministerului Justiției. Anterior, Curtea …
13:40
INTERCEPTĂRI CNA „Tudor, fuga! Zvârle tot după stencă! În dos zvârle tot ce e în cemadan și telefonul!”. Mascații au dat buzna peste mai mulți membri ai grupării „Șor”. 9 persoane, reținute # Cotidianul
Nouă persoane din raionul Criuleni sunt cercetate penal pentru implicare într-o schemă de corupere electorală organizată în favoarea unei formațiuni politice declarate neconstituționale. Vineri, 26 septembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliile, în automobilele și birourile suspecților. Potrivit anchetatorilor, suspecții au oferit bani și bunuri cetățenilor pentru a-i …
13:40
VIDEO De la medici și antreprenori la tineri activiști: moldovenii stabiliți în România transmit același mesaj înainte de alegeri – Europa înseamnă speranță, Rusia înseamnă întoarcerea la un trecut întunecat # Cotidianul
Sunt medici, antreprenori sau tineri profesioniști născuţi în Republica Moldova, dar care și-au construit viitorul peste Prut, în România. În săptămâna celui mai important vot din ultimii 30 de ani în R. Moldova, moldovenii stabiliţi în România au același mesaj: integrarea europeană e singura opţiune pentru Chişinău. În campania Europa înainte, Rusia înapoi, Observator News …
13:30
Moscova crede că odată ce ai intrat în „russkyi mir” nu mai poți ieși. Politolog român: Igor Dodon este expirat. Ion Ceban este cvasi-neutralizat. Stoianoglo este epuizat și incoerent, constant în nepricepere # Cotidianul
Federația Rusă crede că și-ar fi luat dreptul de veto și consideră că poate dicta Republicii Moldova în ce direcție de dezvoltare să o ia. Această concluzie putem să o facem din analiza făcută de politologul român, Radu Carp, care, într-o postare pe pagina sa de Facebook, scrie că odată ce ai intrat în „Russkyi …
Acum 6 ore
13:00
Republica Moldova, invitată oficial să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Cotidianul
Consiliul Uniunii Europene a comunicat ieri, 25 Septembrie, decizia prin care Republica Moldova este invitată să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Această decizie marchează un moment istoric pentru Republica Moldova și confirmă angajamentul ferm al țării noastre pe calea integrării europene. Aderarea la această convenție va …
13:00
Remus Cernea: „Putin va continua acest război și nu-i pasă nici de viețile rușilor. Comunismul este o continuare a țarismului, iar Putinismul este o continuare a ambelor.” # Cotidianul
Corespondentul de război și ex-deputatul român, Remus Cernea, avertizează că Rusia ar putea folosi Transnistria pentru a ataca sudul Ucrainei, în special regiunea Odesa. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului Raport, moderat de Nicolae Chicu, în contextul în care președinta Maia Sandu a denunțat recent intensificarea presiunilor hibride din partea Moscovei asupra Republicii Moldova. …
12:30
EXCLUSIV Blocul pro-rus „Patriotic” se va „lepăda” de oamenii Irinei Vlah. Alexandru Tănase, despre consecințele deciziei Curții de Apel privind limitarea activității partidului „Inima Moldovei” # Cotidianul
„Finita la commedia” pentru partidul pro-rus Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. După ce i-a fost interzis accesul în Canada, Polonia și Lituania, fosta bașcană primește acum o nouă lovitură: Curtea de Apel a limitat activitatea formațiunii pentru o perioadă de 12 luni. Ce se alege cu Blocul „Patriotic”? Într-o analiză oferită în exclusivitate redacției …
Acum 8 ore
10:30
Anatol Șalaru, despre alegerile din 28 septembrie: „R. Moldova trebuie să aleagă între pace și război, între civilizație și dictatură, între Europa și Rusia. Dacă partidele pro-ruse vor câștiga aceste alegeri, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din R. Moldova” # Cotidianul
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi cele mai importante din istoria Republicii Moldova, afirmă fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru. Potrivit lui, cetățenii nu vor alege doar între partide politice, ci între două destine opuse: pace sau război, civilizație sau dictatură, Europa sau Rusia. „Dacă partidele pro-ruse vor câștiga, acestea vor fi ultimele alegeri …
10:10
Europarlamentarul român: Miza alegerilor de duminică – viitorul Moldovei, dar și securitatea României și a Uniunii Europene # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan transmite un apel ferm către cetățenii Republicii Moldova înaintea scrutinului de duminică, subliniind că rezultatul alegerilor va influența nu doar viitorul țării, ci și securitatea României și a Uniunii Europene. „Votul de duminică nu este doar despre cine va guverna Republica Moldova în următorii patru ani. Este o alegere între o …
10:10
Patru secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, reamplasate din motive de securitate. IGP și SIS semnalează posibile destabilizări și amenințări în ziua alegerilor # Cotidianul
Patru secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului au fost reamplasate în urma semnalelor parvenite din partea Poliției Naționale și a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) privind posibile destabilizări și amenințări în ziua alegerilor. Este vorba de secțiile de votare din localitățile: Сocieri, Doroțcaia, Varnița și Hagimus. O decizie în acest sens a …
10:00
Miza alegerilor parlamentare, nu doar importantă pentru Republica Moldova. Europarlamentarul român: Depinde și siguranța României și a Uniunii Europene # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan transmite un apel ferm către cetățenii Republicii Moldova înaintea scrutinului de duminică, subliniind că rezultatul alegerilor va influența nu doar viitorul țării, ci și securitatea României și a Uniunii Europene. „Votul de duminică nu este doar despre cine va guverna Republica Moldova în următorii patru ani. Este o alegere între o …
09:50
AUDIO | Înregistrări din call-center-ul rețelei „Șor” scot la iveală drama pensionarilor: abandonați după promisiuni de protecție, bătrânii sunt forțați să ia credite pentru amenzile „Pobeda”, în loc să-și cumpere pâine # Cotidianul
Deși li s-au promis „sprijin” și „protecție” în cazul în care vor fi trași la răspundere pentru participarea la acțiunile ilegale ale grupării „ȘOR”, pensionarii au fost abandonați, fiind obligați să se descurce singuri cu problemele create. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia unor înregistrări audio din așa-zisul call-center al rețelei „ȘOR”, unde oamenii în …
Acum 24 ore
20:10
Partidul pro-rusei Irinei Vlah se confruntă cu probleme majore. Curtea de Apel limitează activitatea formațiunii “Inima Moldovei” # Cotidianul
Activitatea Partidului Inima Moldovei a fost limitată prin decizia Curții de Apel Centru, la cererea Ministerului Justiției. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Deocamdată nu este clară situația acestei formațiuni în cadrul Blocului electoral Patriotic. Amintim că în cursul zilei de astăzi, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate …
19:50
Alegerile din R.Moldova, prin lentila jurnalistului ucrainean Serhiy Sydorenko / Scenariile analizate la Kiev / Preocupările iminente ale ucrainenilor în cazul unei victorii a pro-rușilor de la Chișinău # Cotidianul
Intrarea Ucrainei în UE nu urmează un calendar fix. Dar putem deja identifica două date care vor fi decisive pentru parcursul său european, ambele legate de alegerile din statele vecine Ucrainei. A doua, în ordine cronologică, este 12 aprilie 2026, ziua alegerilor parlamentare din Ungaria. Dacă regimul autoritar și pro‑rus al lui Viktor Orban va …
19:30
Balamuc în tabăra pro-rusă! Se fură masiv din banii alocați de Kremlin pentru atacarea hibridă a Republicii Moldova / Detaliile prezentate de jurnalistul Vitalie Cojocari # Cotidianul
Kremlinul este dispus să investească sume enorme de bani pentru a câștiga în lupta electorală din Republica Moldova. Doar că sume impresionante sunt furate chiar de către cei pe care rușii i-au angajat să influențeze alegerile. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari ne povestește în „Cronica lui Vitalie” cum funcționează corupția din interiorul unei mari scheme, …
19:10
Fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române: Republica Moldova este la răscrucea dintre libertate și totalitarism # Cotidianul
Republica Moldova se află în fața unei alegeri cruciale, cu consecințe profunde. Țara trebuie să decidă între două direcții radical opuse. Una a vieții, a libertății, democrației, prosperității și valorilor creștine autentice, și alta a declinului, marcată de pierderea libertăților, prăbușirea democrației și deturnarea credinței în slujba unui regim autoritar și represiv. Este un moment …
18:50
Partidul pro-rusei Irinei Vlah eliminat din alegerile parlamentare? Curtea de Apel suspendă activitatea formațiunii “Inima Moldovei” # Cotidianul
Activitatea Partidului Inima Moldovei a fost limitată prin decizia Curții de Apel Centru, la cererea Ministerului Justiției. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Deocamdată nu este clară situația acestei formațiuni în cadrul Blocului electoral Patriotic. Amintim că astăzi, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a unui articol din …
17:30
Autoritățile din Polonia au decis, 25 septembrie, să impună sancțiuni naționale împotriva Irinei Vlah, cetățeană a Republicii Moldova. Fosta guvernatoare a Găgăuziei i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul polonez pentru o perioadă de cinci ani. Ea este acuzată de influențarea alegerilor parlamentare din Moldova în favoarea Rusiei, transmite Mediafax. Decizia a fost luată în urma solicitării …
Ieri
17:10
Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova: Procesul depinde de rezultatul alegerilor parlamentare, avertizează experții # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, a fost adus astăzi la Chișinău din Grecia, la două luni după ce a fost reținut pe aeroportul din Atena. Oligarhul este vizat în mai multe dosare penale, inclusiv cel legat de celebrul „furt al miliardului”. Experții, însă, avertizează că o condamnare reală depinde în mod …
16:00
Expertul Sorin Ioniță atrage atenția că R.Moldova e terenul de testare al Rusiei privind modalitățile de influențare a politicii UE / Kremlinul desfășoară un “bombardament-covor” informațional, similar ca intensitate cu rafalele de drone în războiul propriu-zis # Cotidianul
Campania electorală din Republica Moldova se desfășoară într-un context atipic, în care războiul informațional și interferențele externe joacă un rol central, potrivit celor precizate de directorul Expert Forum, Sorin Ioniță, într-un interviu acordat emisiunii Moldova Zoom de la RFI. „În Republica Moldova este o campanie paradoxală în stil thriller electoral, la televizor și în viață”, spune …
15:00
POLITICO: Republica Moldova, sub presiune. Sprijinul SUA scade, interferența Rusiei crește # Cotidianul
La doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare cruciale, Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a imixtiunilor rusești și avertizează că are nevoie urgentă de sprijin din partea Occidentului. Oficiali moldoveni și experți internaționali semnalează că Statele Unite și-au redus implicarea în contracararea atacurilor cibernetice și a dezinformării venite dinspre Rusia. Decizia administrației Trump …
15:00
Maia Sandu: Rusia a înțeles că „nu poate cuceri cu tancurile” și încearcă să-și impună influența prin cumpărare de voturi, manipulare și subordonarea elitelor politice # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că vânzarea votului amenință direct democrația și suveranitatea țării. Într-un interviu, șefa statului a făcut apel la cetățeni să conștientizeze pericolele, subliniind că „cei care cumpără voturile nu vor să construiască democrație în Republica Moldova”. „Este, de-a dreptul, foarte dureros să vedem că am ajuns în această situație și …
14:50
Am plecat din Moldova acum cinci ani, dar nu m-am desprins de ea. Am purtat-o împletită în straiele mele noi: în pașaport, în ritmul vorbelor când zic „acasă”, în mirosul de prune uscate care-mi invadează apartamentul din New York în serile în care dorul devine insuportabil. De la etajul 14 privesc o lume care mereu …
14:10
Încep acest articol de opinie cu 2 scurte precizări: El este destinat publicului din România. În fapt, este o impietate să le vorbesc rezidenților din Republica Moldova despre pericolul rusesc din postura de rezident al Bucureștiului, ei îl trăiesc zi de zi. A doua: titlul este un artificiu de compoziție evident, o combinație între retorica …
13:50
Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, Pe 28 septembrie 2025 vom avea o confruntare electorală definitorie pentru viitorul acestei țări. De 34 de ani suntem independenți pe plan internațional și tot de atâta timp armata rusă ocupă o parte din teritoriul nostru constituțional, iar rezultatul votului de duminică va fi unul hotărâtor pentru generațiile ce vor …
13:20
ANALIZĂ Politico. Războiul sfârșitului lumii în R.Moldova. Va deturna Rusia cel de-al doilea stat românesc și îl va instrumenta împotriva Ucrainei și a României? Mizele parlamentarelor # Cotidianul
Jurnaliștii de la Politico publică o amplă analiză (detalii AICI) referitoare la uriașele mize ale alegerilor parlamentare organizate duminică în R.Moldova. Concluzia analizei e una pe înțelesul tuturor: dacă pro-rușii vor acapara Parlamentul și guvernarea de la Chișinău, cel de-al doilea stat românesc riscă să fie instrumentat de Kremlin împotriva Ucrainei și a României, o …
12:40
Remus Cernea avertizează: O guvernare pro-rusă la Chișinău ar putea atrage R. Moldova într-un conflict militar și chiar suspendarea Maiei Sandu # Cotidianul
Riscurile ca Republica Moldova să fie implicată într-un conflict militar, în contextul intensificării influenței Federației Ruse în regiune, sunt alarmante, iar probabilitatea ca forțele pro-ruse să se mențină la conducere, în eventualitatea unei victorii în alegerile parlamentare, creează un tablou sumbru pentru viitorul Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de Remus Cernea, …
12:30
Reacția Guvernului la extrădarea lui Plahotniuc: Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Realitatea obiectivă este la închisoare # Cotidianul
”Plahotniuc încearcă să dea o imagine de om care ar controla ceva. Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Omul la momentul de față ”vinde” doar aer și titluri de știri, pentru că realitatea obiectivă este la închisoare”, spune la RFI, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la …
12:30
Investigație RISE: Casa nouă – veche a lui Tarlev și tranzacțiile de milioane cu propria fiică # Cotidianul
În ultimii doi ani, Vasile Tarlev nu a avut oficial niciun venit. Cel puțin asta susține în declarațiile de avere pe 2023 și 2024 depuse la Comisia Electorală Centrală, scrie rise.md. Dar, la câteva luni de la prezidențialele din toamna lui 2024, la care a obținut puțin peste 3% din voturi, acesta și-a cumpărat o …
12:10
De ce mesajele de mobilizare electorală și unitate nu sunt manipulatorii, ci o necesitate! # Cotidianul
Suntem aproape de linia de final a campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. O bună parte a intelectualității – scriitori, jurnaliști, istorici, politicieni – cheamă electoratul pro-european și unionist la unitate. În același timp, există și voci care consideră aceste apeluri drept mesaje manipulatorii, menite să sperie alegătorii. Această interpretare ar fi fost …
12:10
Curtea Constituțională respinge sesizarea partidului pro-rus „Inima Moldovei”. Dosarul privind suspendarea activității formațiunii rămâne la Curtea de Apel Chișinău # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de avocatul Fadei Nagacevschi în numele Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Formațiunea a contestat articolul 21 alin. (3²) din Legea partidelor politice, însă magistrații au declarat cererea inadmisibilă, motivând că autorii nu au demonstrat în ce mod le-au fost încălcate „drepturile fundamentale”. Astfel, dosarul rămâne la Curtea …
12:00
Vești bune: Uniunea Europeană și R.Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier # Cotidianul
UE și R.Moldova au decis să prelungească valabilitatea acordului lor actual privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Potrivit EUreporter, acordul își propune să ajute R.Moldova să acceseze piețele mondiale prin facilitarea tranzitului prin țările UE și dezvoltarea în continuare a legăturilor sale cu piața UE. Acest acord cu R.Moldova, semnat pentru prima dată …
10:40
Nicușor Dan îndeamnă moldovenii din România să meargă la vot: De alegerea voastră depinde viitorul Basarabiei # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova care trăiesc, muncesc sau studiază în România să participe la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, subliniind că „de votul lor depinde viitorul familiilor și al Basarabiei”. „Dragi basarabeni care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi tot timpul bine primiți aici și respectați. Știu …
10:00
VIDEO Vlad Plahotniuc, escortat la Chișinău sub pază strictă. Forțele de ordine au mobilizat mascați și mașini de poliție la Aeroport # Cotidianul
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost adus astăzi în Republica Moldova, cu o cursă aeriană Atena–Chișinău. Vladimir Plahotniuc a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei care a zburat din Atena spre Chișinău, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. La bord sunt și reprezentanții Interpol. În același …
24 septembrie 2025
19:40
EXCLUSIV. Înregistrările audio cu discuțiile dintre Ceban și Iaralov sunt AUTENTICE. E posibil ca Plahotniuc să fie sursa primară a acestor dezvăluiri. Motivele # Cotidianul
Primarul pro-rus al Chișinăului – l-am numit pe Ivan Ceban – a fost omul-cheie în negocierile subterane purtate de PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. O serie de conversații audio – ”transpirate” la 22 septembrie, pe YouTube și-apoi pe Telegram – demonstrează cu prisosință acest fapt. Protagoniștii înregistrărilor sunt Ceban, pe atunci președintele …
19:10
În anul 2075, într-o după-amiază de vară, un bărbat cu tâmplele albe și privirea obosită a deschis un vechi cufăr de cărți al tatălui său. După moartea acestuia, îl mutase ani la rând dintr-o casă în alta, dintr-o viață în alta, ca pe o povară moștenită și neînțeleasă, fără curajul de a-i ridica vreodată capacul. …
19:10
Preotul Maxim Melinti, către slujitorii Mitropoliei Moldovei: „Nu vindeți hoților demnitatea și onoarea voastră și nu le permiteți să ne fure pacea și viitorul” # Cotidianul
Preotul Maxim Melinti a lansat un apel public către slujitorii Mitropoliei Moldovei, îndemnându-i să nu își sacrifice demnitatea și onoarea în fața celor care urmăresc să „fure pacea și viitorul” Republicii Moldova. „Fraților, vă îndemn, să nu vindeți demnitatea și onoarea voastră hoților și nu le permiteți să ne fure pacea și viitorul. Banii vin …
18:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest. Instanţa supremă i-a respins contestaţia # Cotidianul
Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Bălan, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, rămâne în arest preventiv până pe 10 octombrie peste Prut. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție i-au respins, pe 24 septembrie, lui Alexandru …
18:30
Ambasadorului Lilian Darii, convocat la Moscova. Ministerul rus de Externe i-a înmânat o notă de protest # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși ca observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse acuză autoritățile Republicii Moldova …
18:00
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție # Cotidianul
Polițiștii și angajații Serviciului Informații și Securitate au descins la o tipografie clandestină din capitală, unde erau tipărite ziare cu mesaje denigratoare și instigatoare la ură. Tipografia activa într-o încăpere din Chișinău și era echipată cu sisteme de securitate și limitare a accesului. Potrivit Poliției, activitatea era coordonată de doi bărbați din Ocnița, iar alte …
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Dan Perciun: „Explicațiile Blocului Alternativa privind cele 200 de buletine tipărite sunt foarte ciudate și ascund riscuri serioase de fraudă electorală” # Cotidianul
Ministrul Educației și candidatul PAS la fotoliul de deputat, Dan Perciun, a criticat dur intenția Blocului „Alternativa” de a imprima 200 de buletine „model” cu ștampila „VOTAT” în dreptul propriei formațiuni. El a calificat explicațiile oferite de bloc drept „foarte ciudate” și a avertizat că acestea creează riscuri majore de fraudă electorală. „Apar tot felul …
14:50
Cinci persoane, trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la Dondușeni. Au oferit pachete cu produse alimentare pentru a influența opțiunea de vot # Cotidianul
Cinci persoane au fost trimise pe banca acuzaților, fiind învinuiți de coruperea alegătorilor. De asemenea, pe unele dintre bunurile lor imobile a fost aplicată măsura sechestrului. Procuratura Generală (PG) anunță miercuri, 24 septembrie, că în urma unei cauze penale au fost expediate în judecată aceste persoane. Ancheta a fost realizată de Procuratura Drochia, Oficiul Dondușeni. …
13:00
VIDEO | Schema „carusel” dejucată înainte de alegeri: 200 de buletine ștampilate „VOTAT” pentru blocul politic „Alternativa”, ridicate de autorități # Cotidianul
Poliția Națională a depistat și ridicat 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul blocului politic „Alternativa”, participante la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit oamenilor legii, buletinele urmau să fie utilizate într-o schemă de tip „carusel” în ziua scrutinului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), oamenii legii au descins …
12:30
VIDEO | Dorin Recean cere lui Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah să condamne public corupția electorală și influența Kremlinului # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a lansat cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, un apel către principalii concurenți electorali pro-ruși Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk, Irina Vlah și alții – să se disocieze public de „gruparea criminală” și de finanțarea ilegală orchestrată din Federația Rusă prin intermediul lui Ilan Șor. „În calitate de …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.