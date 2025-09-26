Andrei Năstase: Se pregătește o nouă lovitură pentru cetățeni – atât pentru cei de acasă, cât și pentru diaspora

26 septembrie 2025 15:50

Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, afirmă că „se pregătește o nouă lovitură..

Acum 10 minute
15:50
Acum 30 minute
15:40
Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova” Oficial.md
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28..
Acum o oră
15:10
Aplicații complexe la Protecția Civilă desfășurate în raionul Fălești Oficial.md
Pe parcursul zilei de 26 septembrie 2025, în raionul Fălești au avut loc aplicații complexe..
15:10
Târguri cu produse autohtone în Chișinău în acest weekend Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 – 28 septembrie 2025, în sectoarele capitalei..
15:10
Republica Moldova își recapătă dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa Oficial.md
Agenția Proprietății Publice anunță despre hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24.09.2025, prin..
15:10
Președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare Oficial.md
La data de 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
15:10
Blocul Patriotic a organizat o acțiune de protest împotriva abuzurilor PAS față de opoziție Oficial.md
Participanții la protestul organizat astăzi de Blocul Electoral Patriotic s-au adunat în fața sediului Comisiei..
15:00
Observatorii acreditați de către CEC pot raporta online încălcările depistate în ziua alegerilor Oficial.md
Comisia Electorală Centrală reamintește că observatorii acreditați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor putea semnala,..
Acum 2 ore
14:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” – exclus de CEC din lista Blocului Patriotic Oficial.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi excluderea candidaților Partidului Republican „Inima Moldovei” din lista Blocului..
14:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere din cursa electorală Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” condamnă decizia abuzivă de excludere a formațiunii din cursa electorală. Potrivit..
14:00
Un fost deputat depistat de ANI cu avere nejustificată Oficial.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința unui fost..
14:00
Adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și mun. Bender au fost modificate Oficial.md
În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4098/2025, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie..
Acum 4 ore
13:50
AUR din Republica Moldova a reacționat la declarația AUR din România privind retragerea din cursa electorală Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție oficială, după ce la..
12:40
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane Oficial.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție  desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni..
12:40
Membrii Cabinetului de miniștri îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie Oficial.md
În ajunul alegerilor parlamentare, cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare sunt îndemnați să..
12:40
Militarii Armatei Naționale vor participa la alegerile parlamentare Oficial.md
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la..
12:30
Ion Chicu: „Să arătăm că poporul Republicii Moldova se ridică demn și hotărât” Oficial.md
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu,..
12:00
BEP: Decizia CEC de a transfera secțiile de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria reprezintă o diversiune politică împotriva propriului popor Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că „decizia CEC..
Acum 6 ore
11:50
Sesizare la CC. Vlad Batrîncea: Modificările la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală, sunt abuzive Oficial.md
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral..
11:10
Pană de curent la trecerea de frontieră Cahul – Oancea Oficial.md
La această oră, în cadrul punctului de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” s-a produs o pană..
11:10
Astăzi este ultima zi de agitație electorală Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise..
11:00
Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală Oficial.md
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți, efectuează urmărirea penală..
10:50
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a lansat un apel..
10:50
Ion Ceban: Pe 28 septembrie, mergeți la vot! Spuneți NU minciunilor și votați litera A în buletinul de vot Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA,a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să..
10:10
BEP: Irina Vlah și partidul „Inima Moldovei” rămân în echipa noastră Oficial.md
Blocul electoral Patriotic condamnă categoric restricționarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Formațiunea..
10:10
Petr Vlah – către alegători: Noi, AUR, ne-am demonstrat respectul faţă de alegător! Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel..
10:00
CEC a decis relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025..
Acum 8 ore
09:40
Angajații IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară Oficial.md
Angajații IGSU continuă să desfășoare activități de prevenire a situațiilor de risc în instituțiile de..
Acum 12 ore
07:50
Guvernul a numit noi consuli generali ai Republicii Moldova în Republica Franceză și Regatul Spaniei Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de Guvern, numirea unor noi consuli generali..
Acum 24 ore
19:40
Irina Vlah: Decizia de limitare a Partidului Republican „Inima Moldovei” e o decizie motivată politic Oficial.md
Curtea de Apel a decis astăzi limitarea Partidului Republican "Inima Moldovei" pentru 12 luni. Irina..
17:50
Procurorii i-au adus la cunoștința lui Vladimir Plahotniuc acuzațiile în cauzele penale în care este vizat Oficial.md
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile..
17:40
BEP: CEC a refuzat acreditarea pentru mai mult de 30 de organizații internaționale și 120 de observatori străini din întreaga lume Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) de faptul că „restricționează observarea internațională..
17:30
Irina Vlah are interdicție de a intra în Polonia pentru o perioadă de 5 ani Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Poloniei..
17:20
Donație de echipamente frigorifice moderne pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din Republica Moldova Oficial.md
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de o donație valoroasă din partea Guvernului..
17:10
Premierul: Cel care a încătușat o țară întreagă este adus încătușat în fața justiției din Moldova Oficial.md
„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de..
16:20
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de înschisoare Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale..
Ieri
15:30
41 de gospodării vulnerabile din mediul rural încep lucrări de reabilitare energetică Oficial.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță lansarea lucrărilor de renovare energetică în primele 41..
15:30
Curtea de Apel a menținut soluția de condamnare în privința unui ex-vicepreședinte al Parlamentului Oficial.md
La data de 25 septembrie, Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul..
14:30
Blocul Patriotic a organizat un marș și un miting pentru alegeri libere și corecte Oficial.md
Astăzi, Blocul electoral Patriotic a desfășurat la Chișinău un marș și un miting în sprijinul..
14:10
Andrei Năstase, în contextul extrădării lui Plahotniuc: Eu nu obișnuiesc să trag leii morți de coadă. Pentru că am avut curajul să mă lupt cu leul atunci când era viu și periculos! Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, în contextul extrădării lui Vladimir Plahotniuc, a..
14:10
(VIDEO) Ion Ceban: Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și mâine probabil la fel, pentru a distrage atenția oamenilor de la probleme reale Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „astăzi va fi totul despre Plahotniuc..
14:00
ANOFM a ajutat peste 16 000 de persoane să-și găsească un loc de muncă de la începutul anului Oficial.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
13:50
La Institutul Mamei și Copilului a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară Oficial.md
Astăzi, 25 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică..
13:40
O persoană – implicată în acțiuni de corupere a alegătorilor Oficial.md
Polițiștii din Bălți întreprind acțiuni într-o cauză penală privind implicarea unei persoane în acțiuni de..
13:00
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat..
13:00
Partidul Liberal: Cei care nu vreți să votați PL, votați PAS Oficial.md
Partidul Liberal (PL), în cadrul unei conferințe, a anunțat că „susține integrarea europeană, fiind conștienți..
12:40
10 mii euro falși, ascunși lângă o instituție din Ialoveni. Doi bănuiți – reținuți Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în..
12:40
Ion Ceban: O guvernare care, timp de 4 ani, nu a construit nicio grădiniță de la zero, nu costă nimic Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că anii de guvernare PAS..
12:30
LOC: Reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este o întâmplare Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) spune că reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este..
12:30
25 septembrie – Ziua Mondială a Farmacistului Oficial.md
Tema din acest an a Zilei mondiale a farmacistului – „Medicamente sigure și eficiente pentru..
