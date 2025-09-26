Susținere masivă pentru Partidul Nostru și Renato Usatîi în diaspora: „E timpul să fim împreună!”

11:40

După mai bine de 50 de ani, barajul lacului de acumulare din orașul Râșcani a fost complet reconstruit, în cadrul unui proiect de modernizare susținut financiar din fonduri externe. Investiția,… Articolul Barajul lacului din Râșcani, reconstruit cu sprijinul UE după 50 de ani apare prima dată în Good News.