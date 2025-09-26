Maia Sandu, mesaj pentru cetățeni înaintea alegerilor parlamentare: „Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova”

22:50

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu un mesaj către basarabenii stabiliți în dreapta Prutului în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. El i-a îndemnat pe toți să meargă la vot, subliniind că de votul vostru „depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”. „Dragi basarabeni, care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi întotdeauna […] Articolul Președintele României, îndemn privind alegerile parlamentare din R. Moldova: „Mergeți la vot. De votul vostru depinde viitorul Basarabiei!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.