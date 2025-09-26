Fostul deputat Vladimir Andronachi, depistat cu avere nejustificată de peste 10 milioane lei

11:40

Un concurent electoral ar fi comandat buletine de vot false, care ar conține ștampila „Votat" în dreapta numelui acestuia. Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost sesizată în acest sens de către Serviciul Fiscal de Stat, scrie Agora.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că buletinele de vot false ar fi fost …