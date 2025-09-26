Adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și mun. Bender au fost modificate

Oficial.md, 26 septembrie 2025 14:00

În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4098/2025, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
14:00
Un fost deputat depistat de ANI cu avere nejustificată Oficial.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un Act de constatare în privința unui fost..
14:00
Adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și mun. Bender au fost modificate Oficial.md
În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4098/2025, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie..
Acum o oră
13:50
AUR din Republica Moldova a reacționat la declarația AUR din România privind retragerea din cursa electorală Oficial.md
Partidul AUR din Republica Moldova a venit astăzi cu o reacție oficială, după ce la..
Acum 2 ore
12:40
CNA și PA efectuează percheziții la Criuleni într-o cauză penală privind coruperea alegătorilor. Sunt vizate 9 persoane Oficial.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție  desfășoară în dimineața zilei de 26 septembrie 2025 acțiuni..
12:40
Membrii Cabinetului de miniștri îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie Oficial.md
În ajunul alegerilor parlamentare, cetățenii Republicii Moldova din țară și peste hotare sunt îndemnați să..
12:40
Militarii Armatei Naționale vor participa la alegerile parlamentare Oficial.md
Militarii în termen și cei prin contract din Armata Națională își vor exercita dreptul la..
12:30
Ion Chicu: „Să arătăm că poporul Republicii Moldova se ridică demn și hotărât” Oficial.md
În cadrul evenimentului care a marcat încheierea campaniei electorale a Blocului electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu,..
Acum 4 ore
12:00
BEP: Decizia CEC de a transfera secțiile de votare destinate cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria reprezintă o diversiune politică împotriva propriului popor Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că „decizia CEC..
11:50
Sesizare la CC. Vlad Batrîncea: Modificările la Legea cu privire la partidele politice, care prevăd suspendarea activității partidelor politice în perioada electorală, sunt abuzive Oficial.md
Vlad Batrîncea, vicepreședinte al Parlamentului, fruntaș și candidat la funcția de deputat al Blocului Electoral..
11:10
Pană de curent la trecerea de frontieră Cahul – Oancea Oficial.md
La această oră, în cadrul punctului de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” s-a produs o pană..
11:10
Astăzi este ultima zi de agitație electorală Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise..
11:00
Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală Oficial.md
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți, efectuează urmărirea penală..
10:50
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a lansat un apel..
10:50
Ion Ceban: Pe 28 septembrie, mergeți la vot! Spuneți NU minciunilor și votați litera A în buletinul de vot Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA,a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să..
Acum 6 ore
10:10
BEP: Irina Vlah și partidul „Inima Moldovei” rămân în echipa noastră Oficial.md
Blocul electoral Patriotic condamnă categoric restricționarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Formațiunea..
10:10
Petr Vlah – către alegători: Noi, AUR, ne-am demonstrat respectul faţă de alegător! Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel..
10:00
CEC a decis relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025..
09:40
Angajații IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară Oficial.md
Angajații IGSU continuă să desfășoare activități de prevenire a situațiilor de risc în instituțiile de..
Acum 8 ore
07:50
Guvernul a numit noi consuli generali ai Republicii Moldova în Republica Franceză și Regatul Spaniei Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de Guvern, numirea unor noi consuli generali..
Acum 24 ore
19:40
Irina Vlah: Decizia de limitare a Partidului Republican „Inima Moldovei” e o decizie motivată politic Oficial.md
Curtea de Apel a decis astăzi limitarea Partidului Republican "Inima Moldovei" pentru 12 luni. Irina..
17:50
Procurorii i-au adus la cunoștința lui Vladimir Plahotniuc acuzațiile în cauzele penale în care este vizat Oficial.md
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile..
17:40
BEP: CEC a refuzat acreditarea pentru mai mult de 30 de organizații internaționale și 120 de observatori străini din întreaga lume Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) de faptul că „restricționează observarea internațională..
17:30
Irina Vlah are interdicție de a intra în Polonia pentru o perioadă de 5 ani Oficial.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Poloniei..
17:20
Donație de echipamente frigorifice moderne pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din Republica Moldova Oficial.md
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de o donație valoroasă din partea Guvernului..
17:10
Premierul: Cel care a încătușat o țară întreagă este adus încătușat în fața justiției din Moldova Oficial.md
„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de..
16:20
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de înschisoare Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale..
15:30
41 de gospodării vulnerabile din mediul rural încep lucrări de reabilitare energetică Oficial.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță lansarea lucrărilor de renovare energetică în primele 41..
15:30
Curtea de Apel a menținut soluția de condamnare în privința unui ex-vicepreședinte al Parlamentului Oficial.md
La data de 25 septembrie, Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul..
14:30
Blocul Patriotic a organizat un marș și un miting pentru alegeri libere și corecte Oficial.md
Astăzi, Blocul electoral Patriotic a desfășurat la Chișinău un marș și un miting în sprijinul..
Ieri
14:10
Andrei Năstase, în contextul extrădării lui Plahotniuc: Eu nu obișnuiesc să trag leii morți de coadă. Pentru că am avut curajul să mă lupt cu leul atunci când era viu și periculos! Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, în contextul extrădării lui Vladimir Plahotniuc, a..
14:10
(VIDEO) Ion Ceban: Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și mâine probabil la fel, pentru a distrage atenția oamenilor de la probleme reale Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „astăzi va fi totul despre Plahotniuc..
14:00
ANOFM a ajutat peste 16 000 de persoane să-și găsească un loc de muncă de la începutul anului Oficial.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
13:50
La Institutul Mamei și Copilului a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară Oficial.md
Astăzi, 25 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică..
13:40
O persoană – implicată în acțiuni de corupere a alegătorilor Oficial.md
Polițiștii din Bălți întreprind acțiuni într-o cauză penală privind implicarea unei persoane în acțiuni de..
13:00
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat..
13:00
Partidul Liberal: Cei care nu vreți să votați PL, votați PAS Oficial.md
Partidul Liberal (PL), în cadrul unei conferințe, a anunțat că „susține integrarea europeană, fiind conștienți..
12:40
10 mii euro falși, ascunși lângă o instituție din Ialoveni. Doi bănuiți – reținuți Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în..
12:40
Ion Ceban: O guvernare care, timp de 4 ani, nu a construit nicio grădiniță de la zero, nu costă nimic Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că anii de guvernare PAS..
12:30
LOC: Reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este o întâmplare Oficial.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) spune că reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este..
12:30
25 septembrie – Ziua Mondială a Farmacistului Oficial.md
Tema din acest an a Zilei mondiale a farmacistului – „Medicamente sigure și eficiente pentru..
11:10
Oficial ucrainean: În Andrei Năstase am văzut un om care nu se teme să lupte și să fie vocea celor simpli Oficial.md
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”, consilier în comunitatea locală din regiunea Mikolaiv, Ucraina,..
11:00
Nicu Popescu: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova este încă un pas incontestabil în curățarea justiției Oficial.md
Nicu Popescu, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, spune că..
10:50
Sondaj: În Parlament ar accede 3 forțe politice Oficial.md
În Parlament ar accede trei forțe – arată datele Barometrului Opiniei Publice, realizat de CBS..
10:40
CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 250 de mii de lei..
10:20
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a unui partid politic, cercetat de CNA și PA, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
10:00
Sondaj: 4 forțe politice ar ajunge în Parlament Oficial.md
Patru forțe politice ar urma să ajungă în viitorul Parlament – arată sondajul publicat astăzi..
10:00
Exercițiu tactic la un centru comercial din municipiul Căușeni Oficial.md
La data de 24 septembrie 2025, salvatorii și pompierii Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni a..
10:00
Un bărbat a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o fântână cu apă din raionul Hîncești Oficial.md
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după..
09:50
Vladimir Plahotniuc a ajuns în Republica Moldova Oficial.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a ajuns în Republica Moldova. El a fost extrădat din..
24 septembrie 2025
19:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”, în ședință. Au fost aprobate mai multe decizii! Oficial.md
Partidul Politic „Inima Moldovei” a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic (CNP). În comunicatul de..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.