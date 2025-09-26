Vladimir Andronachi, avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Ce au depistat inspectorii de integritate /DOC
ProTV.md, 26 septembrie 2025 12:30
Vladimir Andronachi, avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Ce au depistat inspectorii de integritate /DOC
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
12:40
Ședința de la Judecătoria Buiucani, unde urma să se examineze solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Plahotniuc în dosarul furtului miliardului, amânată # ProTV.md
Ședința de la Judecătoria Buiucani, unde urma să se examineze solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Plahotniuc în dosarul furtului miliardului, amânată
Acum 30 minute
12:30
Încă o ședința la care urma să se examineze solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Plahotniuc în dosarul furtului miliardului - amânată # ProTV.md
Încă o ședința la care urma să se examineze solicitarea procurorilor privind judecarea separată a lui Plahotniuc în dosarul furtului miliardului - amânată
12:30
Vladimir Andronachi, avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Ce au depistat inspectorii de integritate /DOC # ProTV.md
Vladimir Andronachi, avere nejustificată de peste 10 milioane de lei. Ce au depistat inspectorii de integritate /DOC
Acum o oră
12:10
Rețeaua rusă greu de oprit. Peste o sută de site-uri care răspândesc știri false, blocate în Republica Moldova - Rise.md # ProTV.md
Rețeaua rusă greu de oprit. Peste o sută de site-uri care răspândesc știri false, blocate în Republica Moldova - Rise.md
12:00
Putin și sărăcia îi despart pe moldoveni înaintea alegerilor de duminică. Analiza unei importante agenții de presă americane # ProTV.md
Putin și sărăcia îi despart pe moldoveni înaintea alegerilor de duminică. Analiza unei importante agenții de presă americane
12:00
Alegeri parlamentare 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un „amestec profund”, o „tactică clasică de manipulare” # ProTV.md
Alegeri parlamentare 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un „amestec profund”, o „tactică clasică de manipulare”
Acum 2 ore
11:40
Reuters: „Război sfânt”. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova # ProTV.md
Reuters: „Război sfânt”. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova
11:40
Codul GALBEN de înghețuri - prelungit de meteorologi. Câte grade se pot înregistra - FOTO # ProTV.md
Codul GALBEN de înghețuri - prelungit de meteorologi. Câte grade se pot înregistra - FOTO
11:30
Plahotniuc a lipsit la prima ședință de judecată. Avocatul: „Ne-au fost aduse la cunoștință învinuirile și am solicitat un termen pentru ca clientul să ia cunoștință cu actele" - VIDEO # ProTV.md
Plahotniuc a lipsit la prima ședință de judecată. Avocatul: „Ne-au fost aduse la cunoștință învinuirile și am solicitat un termen pentru ca clientul să ia cunoștință cu actele" - VIDEO
11:10
Droguri de circa jumătate de milion de lei, ridicate la Orhei. Două persoane, reținute pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
Droguri de circa jumătate de milion de lei, ridicate la Orhei. Două persoane, reținute pentru 72 de ore - VIDEO
10:50
Percheziții la Bălți. O persoană, plasată în arest pentru 30 de zile pentru corupere electorală. Ce spun procurorii # ProTV.md
Percheziții la Bălți. O persoană, plasată în arest pentru 30 de zile pentru corupere electorală. Ce spun procurorii
Acum 4 ore
10:40
Ucraina a atacat peste noapte rafinăria Afipsky din Rusia - VIDEO
10:40
Valul de alerte de drone continuă în Danemarca: Încă un aeroport a fost închis temporar joi noapte # ProTV.md
Valul de alerte de drone continuă în Danemarca: Încă un aeroport a fost închis temporar joi noapte
10:30
Creditul croit pentru tine, sprijinul financiar pe măsura planurilor tale
10:20
Apartament în Durlești de la Milanin — o investiție inteligentă
10:20
Alertă cu bomba la Judecătoria Buiucani, acolo unde urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind separarea dosarului lu Plahotniuc de cauza penală „Frauda bancară” - VIDEO # ProTV.md
Alertă cu bomba la Judecătoria Buiucani, acolo unde urma să fie examinată solicitarea procurorilor privind separarea dosarului lu Plahotniuc de cauza penală „Frauda bancară” - VIDEO
10:10
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
10:10
O tânără din Cahul a dispărut. A plecat de la colegiu și nu s-a mai întors
10:00
Procurorul pe cazul lui Plahotniuc: „Instanța a stabilit că există posibilitatea de a examina această procedură în lipsa învinuitului" - VIDEO # ProTV.md
Procurorul pe cazul lui Plahotniuc: „Instanța a stabilit că există posibilitatea de a examina această procedură în lipsa învinuitului" - VIDEO
09:40
Polonia îndeamnă cetățenii săi să părăsească „imediat” Belarusul
09:20
Avocatul lui Plahotniuc, primele declarații pentru presă: „Ne-au fost aduse la cunoștință învinuirile și am solicitat un termen pentru ca clientul să ia cunoștință cu actele" - VIDEO # ProTV.md
Avocatul lui Plahotniuc, primele declarații pentru presă: „Ne-au fost aduse la cunoștință învinuirile și am solicitat un termen pentru ca clientul să ia cunoștință cu actele" - VIDEO
09:00
„Vreau să-l văd pe Putin judecat la Haga. El nu luptă doar pentru a lichida Ucraina”. Interviu cu laureata Nobel Oleksandra Matviiciuk, care dezvăluie crimele de război ale Rusiei în Ucraina # ProTV.md
„Vreau să-l văd pe Putin judecat la Haga. El nu luptă doar pentru a lichida Ucraina”. Interviu cu laureata Nobel Oleksandra Matviiciuk, care dezvăluie crimele de război ale Rusiei în Ucraina
08:50
E ultima zi de agitație electorală pentru alegerile parlamentare. Mâine, dar și în ziua alegerilor, agitația electorală este interzisă # ProTV.md
E ultima zi de agitație electorală pentru alegerile parlamentare. Mâine, dar și în ziua alegerilor, agitația electorală este interzisă
Acum 6 ore
08:40
Presa internațională continuă să scrie despre alegerile din Moldova. The Guardian: Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova # ProTV.md
Presa internațională continuă să scrie despre alegerile din Moldova. The Guardian: Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova
08:30
Avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice # ProTV.md
Avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice
08:20
Trump a anunțat un nou mare val de taxe vamale: De la 100% pentru medicamente originale până la 50% pe mobila de bucătărie # ProTV.md
Trump a anunțat un nou mare val de taxe vamale: De la 100% pentru medicamente originale până la 50% pe mobila de bucătărie
08:20
NATO și UE au declarat „război real” Rusiei prin intermediul Ucrainei, a acuzat Lavrov, la ONU. Replica a venit rapid, când se pregătea să plece # ProTV.md
NATO și UE au declarat „război real” Rusiei prin intermediul Ucrainei, a acuzat Lavrov, la ONU. Replica a venit rapid, când se pregătea să plece
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 26 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
04:00
Rusia lansează atac cu rachete Iskander asupra unei baze de instruire ucrainene. Mai mulți soldați au fost răniți - VIDEO # ProTV.md
Rusia lansează atac cu rachete Iskander asupra unei baze de instruire ucrainene. Mai mulți soldați au fost răniți - VIDEO
Acum 24 ore
23:30
Argentinianul Julian Alvarez oprește criza formației Atletico Madrid - VIDEO
23:30
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 5 ani de închisoare - VIDEO # ProTV.md
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 5 ani de închisoare - VIDEO
23:30
Căpitanul formației Nice, Dante, a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria competiției, evoluând în partida cu AS Roma - VIDEO # ProTV.md
Căpitanul formației Nice, Dante, a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria competiției, evoluând în partida cu AS Roma - VIDEO
23:30
Petrocub Hîncești a ratat șansa de a urca în fruntea campionatului intern - VIDEO
23:20
România are două tenismene calificate în runda secundă a Masters-ului din Beijing - VIDEO # ProTV.md
România are două tenismene calificate în runda secundă a Masters-ului din Beijing - VIDEO
23:20
Nottingham Forest a revenit în cupele europene, după aproape trei decenii și a încheiat la egalitate bătălia cu Real Betis - VIDEO # ProTV.md
Nottingham Forest a revenit în cupele europene, după aproape trei decenii și a încheiat la egalitate bătălia cu Real Betis - VIDEO
23:20
Eze debutează cu gol pentru Arsenal, iar favoritele defilează: City, Spurs și Newcastle avansează fără emoții în Cupa Ligii - VIDEO # ProTV.md
Eze debutează cu gol pentru Arsenal, iar favoritele defilează: City, Spurs și Newcastle avansează fără emoții în Cupa Ligii - VIDEO
23:20
Leo Messi a făcut din nou spectacol în liga nord-americană de fotbal, iar echipa sa a ajuns matematic în play-off - VIDEO # ProTV.md
Leo Messi a făcut din nou spectacol în liga nord-americană de fotbal, iar echipa sa a ajuns matematic în play-off - VIDEO
23:10
Aeroporturi din Danemarca, survolate din nou de drone necunoscute. Autoritățile au fost nevoite să închidă unul temporar - VIDEO # ProTV.md
Aeroporturi din Danemarca, survolate din nou de drone necunoscute. Autoritățile au fost nevoite să închidă unul temporar - VIDEO
23:10
Cod GALBEN de înghețuri în toată țara. Câte grade se pot înregistra - VIDEO
23:10
Curtea de Apel a limitat activitatea partidului Inima Moldovei. Reacția Irinei Vlah - VIDEO # ProTV.md
Curtea de Apel a limitat activitatea partidului Inima Moldovei. Reacția Irinei Vlah - VIDEO
23:10
Avertisment direct: Un oficial al Moscovei spune că „va fi război” dacă NATO doboară un avion rusesc # ProTV.md
Avertisment direct: Un oficial al Moscovei spune că „va fi război” dacă NATO doboară un avion rusesc
23:00
A doua armată ca mărime din NATO face o mutare-surpriză: Unde și-a trimis o aeronavă AWACS, după incursiunile repetate ale Rusiei cu avioane și drone # ProTV.md
A doua armată ca mărime din NATO face o mutare-surpriză: Unde și-a trimis o aeronavă AWACS, după incursiunile repetate ale Rusiei cu avioane și drone
23:00
Planul Germaniei pentru finanțarea Ucrainei, prin folosirea banilor Rusiei, prezentant de Merz. De ce echivalează, practic, cu o confiscare # ProTV.md
Planul Germaniei pentru finanțarea Ucrainei, prin folosirea banilor Rusiei, prezentant de Merz. De ce echivalează, practic, cu o confiscare
22:50
Organizație criminală, corupere, escrocherie și milioane sustrase: Vladimir Plahotniuc a fost informat oficial despre acuzațiile penale din cele patru dosare - VIDEO # ProTV.md
Organizație criminală, corupere, escrocherie și milioane sustrase: Vladimir Plahotniuc a fost informat oficial despre acuzațiile penale din cele patru dosare - VIDEO
22:50
Cu o zi înainte de extrădare, Plahotniuc a îndemnat oamenii să voteze opoziția: Blocurile vizate se dezic de sprijinul fostului lider PD - VIDEO # ProTV.md
Cu o zi înainte de extrădare, Plahotniuc a îndemnat oamenii să voteze opoziția: Blocurile vizate se dezic de sprijinul fostului lider PD - VIDEO
22:30
Concursuri „din veceu”, donații în numerar și promisiuni trădate: Ultima dezbatere electorală dintre Nichiforciuc și Stamate s-a transformat într-o confruntare despre trecutul corupt și reformele eșuate – VIDEO # ProTV.md
Concursuri „din veceu”, donații în numerar și promisiuni trădate: Ultima dezbatere electorală dintre Nichiforciuc și Stamate s-a transformat într-o confruntare despre trecutul corupt și reformele eșuate – VIDEO
22:00
Extrădarea lui Plahotniuc, cu trei zile înainte de alegeri, pune justiția sub reflector: Experții spun că soarta lui depinde de viitoarea guvernare - VIDEO # ProTV.md
Extrădarea lui Plahotniuc, cu trei zile înainte de alegeri, pune justiția sub reflector: Experții spun că soarta lui depinde de viitoarea guvernare - VIDEO
21:50
SONDAJ, cu trei zile înainte de alegeri: Cine ar intra în Parlament dacă scrutinul ar avea loc mâine - VIDEO # ProTV.md
SONDAJ, cu trei zile înainte de alegeri: Cine ar intra în Parlament dacă scrutinul ar avea loc mâine - VIDEO
21:50
Rusia lansează atac cu rachete Iskander asupra unei baze de instruire ucrainene. Mai mulți soldați au fost răniți - vIDEO # ProTV.md
Rusia lansează atac cu rachete Iskander asupra unei baze de instruire ucrainene. Mai mulți soldați au fost răniți - vIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.